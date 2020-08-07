За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 7 августа 2020
Минск Ясно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:39 Костевич наградила соцработников и волонтеров Минской области за личный вклад в борьбу с COVID-19 Регионы
19:33 Александра Саснович не вышла в полуфинал теннисного турнира в Палермо Спорт
19:24 Удивляет позиция журналистов, которые откровенно врут - замдиректора минской СШ №215 Общество
19:15 В Добрушском районе три экипажа преодолели рубеж в 2 тыс. т Экономика
19:13 Кухарев о голосовании: выбор должен быть продуманным и выверенным Общество
19:11 Наблюдатель: высокая явка на досрочном голосовании - показатель социальной ответственности избирателей Общество
19:06 Реакторы ВВЭР-1200 делают АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям Экономика
19:04 В новом сезоне чемпионата КХЛ будут играть 23 команды из шести стран Спорт
19:00 Отдал свой голос за развитие и независимую страну - студент Общество
18:55 Два детсада с белорусским и литовским языками обучения открылись под одной крышей в Рымдюнах Регионы
18:54 Никола Антич признан лучшим игроком чемпионата Беларуси в июле Спорт
18:45 Энергоблоки БелАЭС поколения 3+ отвечают всем постфукусимским требованиям безопасности - Лихачев Экономика
18:37 CERT.BY рассказал о схемах кражи личных данных Общество
18:28 В Воложинском районе дали старт реконструкции участка трассы М7 Регионы
18:28 Перед ответственным выбором… Общество
18:00 Мотивированный и целеустремленный человек всегда сможет заработать в своей стране - мнение Общество
17:54 В Витебской области более 100 предприятий торговли и общепита будут обслуживать избирателей 9 августа Регионы
17:51 Ясли-сад открыли в минском микрорайоне Лебяжий Регионы
17:50 Украинский политик: с помощью политтехнологий над Беларусью пытаются провести страшную операцию Общество
17:49 Многодетная семья в Рогачевском районе отметила новоселье Регионы
17:43 Суд Зельвенского района вынес приговор мужчине, который пришел в магазин с миной Происшествия
17:27 Возможности БУТБ в торговле лесопродукцией представят в Москве Экономика
16:45 В ООН призвали к отмене или ослаблению санкций в условиях пандемии В мире
16:39 В Беларуси разработали анализатор дефектов для микроэлектроники Технологии
16:34 Более 860 человек стали медиаторами в Беларуси Общество
16:33 Единство целей бизнеса, госпредприятий и власти обеспечит развитие регионов - Турчин Регионы
16:26 Самая высокая урожайность зерновых - в Гродненской области Регионы
16:14 Хочу жить в спокойной стране и видеть перспективы развития - избирательница Регионы
15:58 Голосую за стабильность и хорошую жизнь - избирательница в Несвиже Регионы
15:55 Белорусские ученые разработали системы подогрева газов для очищения дыхательных путей от COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Комментарии
07 августа 2020, 18:28
Владимир Гусаков

Перед ответственным выбором…

Владимир Гусаков
Владимир Гусаков
Председатель Президиума Национальной академии наук, доктор экономических наук, профессор

Управлять страной - огромная ответственность. А еще необходимы большой опыт и знания. Здесь одних собственных представлений и субъективных умозаключений недостаточно. Иначе можно так наломать дров, что целым поколениям придется восстанавливать потери. О чрезвычайной важности текущего политического момента для судьбы Беларуси рассуждает председатель Президиума Национальной академии наук, доктор экономических наук, профессор Владимир Гусаков.

Вспомним бездарный крах социалистической системы или развал Советского Союза, выступающие когда-то балансом и противовесом разгула и вседозволенности однополярного мира. Это были уникальные исторические образования, но подвергшиеся (и до сих пор подвергающиеся) опошлению. Однако, сколько бед и бедствий понесли целые страны и народы от их разрушений, сколько потерь и разорений (?!). Многие не оправились до сих пор, хотя прошло уже три десятилетия. Не случайно устоявшиеся западные демократии при любой смене власти выработали специальные законодательные механизмы (своего рода иммунитет), предотвращающие любые внутренние революционные преобразования. Кто бы ни пришел к власти - курс страны остается прежний, без потрясений. Можно использовать лишь небольшой люфт для совершенствования. Но отталкиваться от достигнутого (а не превращать все в хаос и не начинать опять с нуля).

У нас же все наоборот. Каждый новый претендент на власть предлагает в первую очередь перестроить, а вернее, разрушить то, что было сделано до него. После чего требуются неимоверные усилия, чтобы начать все с начала и поправить положение. В этом убеждаешься опять, когда читаешь предвыборные программы некоторых кандидатов в Президенты. Как можно было составлять такие программы и выходить с ними на суд широкой общественности?! Элементарное незнание основ устройства и развития общества, государства и экономики. Но и это еще, как говорится, наживное. А вот зачем ставить под сомнение целые отрасли и сферы, предлагать разрушить сформировавшиеся экономические уклады, за которыми большие слои и категории населения, и выходить с этими предложениями к этому же населению, поставленному перед неопределенностью (читай перед разрухой и разорением) и просить его о поддержке. Это могут делать только или очень уверенные в себе люди, или наивные и некомпетентные, не знающие элементарных закономерностей цепного развития экономики и общества. Скорее, видимо, второе.

В тоже время у действующего Президента Беларуси программа отличается взвешенностью и результативностью. Все четко, однозначно, понятно и обосновано. Это и объяснимо, он имеет огромный опыт. И не только руководства страной, но и взаимодействия с народом.

Так, когда в 1994 году избиратели поддержали молодого Президента, мы вместе предотвратили развал и растаскивание страны и экономики, взяли курс на строительство государства для народа. Спасли от уничтожения все наши предприятия-флагманы, на которых держится экономика. А по ряду позиций мы стали снабжать весь мир: это карьерные самосвалы, тракторы, калийные удобрения, молочная продукция. В последние годы - программное обеспечение. Заложенный в те годы фундамент политической, духовно-культурной, мировоззренческой определенности сегодня выступает прочной основой социальной стабильности на нашей земле.

Поддержали в 2000 году: в результате преодолели спад объемов производства 90-х и вышли на устойчивые тренды роста. Это позволило за годы суверенного развития почти в 4 раза нарастить объемы промышленного и сельскохозяйственного производства.

То же самое в 2005 году: полностью решили проблему устойчивого продовольственного снабжения и насытили внутренний рынок товарами народного потребления. Экономика страны стала экспортно ориентированной.

Очередной раз в 2010 году: создали благоприятные условия динамичного развития разнообразных форм собственности и хозяйствования. Каждый получил возможность для раскрытия своих способностей, творчества и предпринимательства.

В 2012 году вышли в космос. В 2015-м стали создавать фундамент экономики будущего, нацеленной на передовые достижения. Начали строить атомную электростанцию и создавать биотехнологическую отрасль. Экспорт компьютерных услуг в расчете на душу населения становится выше, чем в США, Южной Корее, Японии.

За эти годы мы смогли выстроить новую независимую и суверенную Беларусь. Страну, которая сейчас признана во всем мире и стала равной среди равных. Воплотили вековую мечту белорусов - "людзьмi звацца"! Сформировали свою белорусскую государственность, обеспечив историческую преемственность и сохранив богатое культурное наследие и нравственные ценности.

По-новому отстроили отрасли и предприятия, вывели их на показатели устойчивого развития. Привели в порядок каждый уголок малой и большой родины. Обрели новый облик большие и малые города. Выстроили сеть агрогородков.

Одним словом, создали красивую, высокоразвитую, культурную и ухоженную страну. Сейчас по всем критериям это современное европейское государство с высокоинтеллектуальным обществом и национальным колоритом. Да, сейчас нам есть чем гордиться - это наша процветающая Беларусь!

В ее основе лежат компоненты национальной идеи - народность, государственность, патриотизм, исходящие из духовно-культурной сути, традиций, самого сердца белорусского народа.

Конечно, было непросто. Потребовались колоссальные усилия, ресурсы, опыт и знания. И мы должны ценить то, что имеем, чего достигли. Мы не должны забывать: мир и благополучие легко разрушить и очень трудно восстановить.

Сегодня перед страной открываются новые горизонты. Можно сказать, мы подготовили стартовую площадку для нового рывка. В основе дальнейшего развития - опережающий рост качества и эффективности. Это логическое продолжение всех предыдущих решений и мер. Мы не должны прерывать преемственность и последовательность устойчивого развития страны и ее экономики.

Знаю, сообща мы сможем противостоять любым кризисам, таким, как коронавирусная пандемия, и не допустить спада отечественного производства. Перед нами стоит амбициозная задача - построение мощной IT-страны. Надо поставить на службу народу все современные достижения науки, техники и технологий.

Для этого должны быть сильная власть и сильный президент. Важно продолжить курс на обеспечение высокого уровня образования, эффективную занятость и постоянный рост качества жизни каждого белоруса.

Главный критерий - соблюдение национальных интересов.

Впереди Всебелорусское народное собрание. Надо основательно готовиться и обсудить ключевые направления развития. Безусловный приоритет - соблюдение интересов и реализация стремлений людей.

Единство власти и народа - источник силы белорусского государства, необходимый залог его успешного развития. Только сохранив это единство, сберегая мир и спокойствие в нашей родной Беларуси, мы обеспечим счастливое будущее. Это выбор для всех. И его призван обеспечить способный, сильный и результативный президент от народа!

Теги
мнения Национальная академия наук
Подписка на новости БелТА
Сборы в школу - у каждого свой сценарий шопинга
Сборы в школу - у каждого свой сценарий шопинга
Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси
Игорь Брыло
Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси
О выборах и выборе белорусов
Валерий Бельский
О выборах и выборе белорусов
Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные
Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поблагодарил медиков: все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил
Двусторонняя повестка, пандемия и выборы - состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина
Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли до $8,9 млрд
Жилье для удобной жизни. Выгодное летнее предложение – в престижных столичных комплексах, где все сделано для комфорта!
Топ-новости
Лукашенко о расходах на медицину: экономить на этом нельзя
Кухарев о голосовании: выбор должен быть продуманным и выверенным
Костевич наградила соцработников и волонтеров Минской области за личный вклад в борьбу с COVID-19
В Добрушском районе три экипажа преодолели рубеж в 2 тыс. т
Мотивированный и целеустремленный человек всегда сможет заработать в своей стране - мнение
Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову
Игроки ХК "Брест": у нас плотный график тренировок, поэтому голосовали досрочно
Бузовский: нужно больше рассказывать о том, что сделано в годы независимости
Самая высокая урожайность зерновых - в Гродненской области
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с COVID-19
За обещаниями "сладкой жизни" стоит реальная угроза хаоса и беспредела - Орда
Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга
Новый паспорт в 100-летний юбилей вручили ветерану войны из Гродно
Осознанный выбор определяет будущее Беларуси - Маркевич
CERT.BY рассказал о схемах кражи личных данных
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.