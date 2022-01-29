Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 29 января 2022
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:45 Совмин расширил перечень стран продовольственного эмбарго Экономика
14:36 Ананич: мы услышали мощное послание мощного лидера всему миру Общество
14:18 Бездействие руководителя хозяйства привело к гибели скота Происшествия
14:15 Плюс 13 тыс. спасенных жизней. Белорусский онколог о прорывных технологиях лечения рака Общество
14:11 Эмиль Чечко: польское общество имеет право знать правду о ситуации на белорусско-польской границе Общество
14:07 В Минске горела квартира: работники МЧС спасли мужчину Происшествия
14:04 Хоккейная команда Президента победила сборную Могилевской области в матче любительского турнира Спорт
14:00 "БКМ Холдинг" выпустил 1,5 тыс. троллейбусов серии SYABAR Экономика
13:47 Мнение: работа в студотрядах популярна и востребована у молодежи Регионы
13:30 Норвежец Сверре Дален Аспенес выиграл гонку преследования на ЧЕ по биатлону Спорт
13:22 Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые выиграла Australian Open Спорт
13:01 МАРТ: социальная скидка распространена на овощи и яблоки Экономика
12:52 В Оршанском районе горел дом, погиб мужчина Происшествия
12:35 Диагностику 60 видов рака по одному анализу крови внедряют в Беларуси Общество
12:18 Политолог: Послание Президента Беларуси суперактуально, оно обращено в будущее Общество
12:09 В России за сутки выявили 113 122 случая заражения COVID-19 В мире
12:05 "АМКОДОР" презентовал коммунальную технику в Вологде Экономика
11:53 Пресечен канал поставки контрафактного спирта из России Происшествия
11:45 Около 3 тыс. курильщиков планируется включить в проект по скринингу рака легкого Общество
11:43 МОК уточнил антиковидные правила на Олимпиаде в Пекине Спорт
11:31 Биатлонистки женской сборной Беларуси прибыли в Пекин Спорт
11:27 Гигин: ответом на вызовы времени являются верность союзническому долгу и гражданская консолидация Общество
11:16 В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина Происшествия
11:14 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане В мире
11:02 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 января Общество
10:56 Шебеко: в Брестской области использование электроэнергии для отопления может вырасти в несколько раз Регионы
10:47 Спортсменам на Олимпиаде разрешат снимать маски Спорт
10:45 В столичном детском саду загорелась электроплита, эвакуированы 128 человек Происшествия
10:34 Выезда в ЕС на границе ожидают более 3,3 тыс. грузовиков Общество
10:27 Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу Спорт
Все новости
Все новости
Комментарии
29 января 2022, 14:15
Сергей Красный

Плюс 13 тыс. спасенных жизней. Белорусский онколог о прорывных технологиях лечения рака

Сергей Красный
Сергей Красный
Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова

Ряды академиков Национальной академии наук Беларуси недавно пополнили авторитетные ученые, лидеры научных направлений, в том числе в медицине. В частности, это звание получил заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный. Он, к слову, единственный в стране академик в области онкологии. Авторитетный ученый-медик занимается научными исследованиями без малого 30 лет. Вначале в силу специализации его работы были посвящены онкоурологическим проблемам. А сегодня Сергей Красный занимается самым широким спектром онкологических проблем. О наиболее значимых исследованиях, касающихся разработки и внедрения новых методов лечения рака предстательной железы, почки и мочевого пузыря, заместитель директора рассказал в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

В начале 1990-х годов в арсенале медиков были только хирургические технологии лечения рака почки. Причем результаты были крайне необнадеживающими: выздоравливали около 20% пациентов. "Я занимался лечением рака почки с метастазами в лимфатических узлах и опухолевыми тромбами в нижней полой вене. Это очень неблагоприятная группа пациентов. Тогда же мы использовали так называемую общую гипертермию - нагревание человека до 42 градусов Цельсия, разумеется, происходило это под наркозом. Одновременно вводился химиопрепарат, а также поддерживалась очень высокая концентрация глюкозы в крови", - сказал Сергей Красный.

Использование такой методики, по его словам, позволило значительно улучшить результаты лечения пациентов. Удалось добиться пятилетней выживаемости при опухолевых тромбах в нижней полой вене до 94%, а при метастазах в лимфоузлах - до 60%. "Это был прорывной результат, который в последующем активизировал агрессивную хирургическую тактику в отношении пациентов, которых раньше могли оставить просто без лечения. Считалось, что помочь им особенно нельзя", - отметил заместитель директора.

Позже занялись проблемой рака мочевого пузыря. Результаты лечения таких пациентов также были крайне неблагоприятными. У значительного числа больных был инвазивный рак, при котором очень быстро наступало прогрессирование процесса, при этом удаление мочевого пузыря приводило к большим проблемам. Для таких пациентов были разработаны реконструктивные пластические операции по созданию искусственного мочевого пузыря из кишечника, которые восстанавливают нормальное мочеиспускание и возвращают пациента к обычной жизни.

"Сейчас это абсолютно обычная практика, которая ни у кого не вызывает удивления. В нашей республике выполнено уже около 2,5 тыс. таких операций, а в то время подобные вмешательства были очень большой проблемой. Операции продолжались по восемь часов, больных было крайне сложно выхаживать", - сказал Сергей Красный.

Разработанные белорусскими онкологами операции в последующем были модифицированы в Германии и вошли в литературу под названием Minsk-Koln pouch. Сейчас формирование искусственного мочевого пузыря из кишечника - общепризнанная тактика, не вызывающая никаких сомнений, которая широко используется во многих странах мира.

Со временем ученые заметили еще один положительный эффект. "Когда мы провели около тысячи таких операций и проследили отдаленные результаты, выяснилось, что общая выживаемость пациентов увеличивается в 2-3 раза за счет уменьшения смертности от почечной недостаточности и пиелонефрита. Но оказалось, что часть больных умирает от метастазов, которые появляются в последующем. Поэтому тогда же разрабатывались методы комплексного лечения: мы добавляли химиотерапию либо в ряде случаев лучевую терапию. Это позволило еще значительнее улучшить результаты лечения этой категории пациентов", - сказал Сергей Красный.

Кроме того, разрабатывались методы лечения поверхностного рака мочевого пузыря, чтобы он не переходил в инвазивный. "Если хорошо пролечить на ранних стадиях, можно прервать этот процесс, тогда не развиваются агрессивные опухоли. В итоге можно сохранить свой мочевой пузырь, применив либо химиотерапию, либо иммунотерапию. Таких методов лечения было разработано несколько", - отметил заместитель директора.

К настоящему времени, по его словам, это дало уникальный результат. За короткий промежуток времени в Беларуси благодаря разработке и внедрению новых методов лечения смертность от рака мочевого пузыря уменьшилась более чем в 2 раза. Среди стран с наименьшей смертностью от этой патологии наша республика вышла на третье место в мире и уступает только Финляндии и Республике Корея. Такие данные приводит международная система GLOBOKAN, которая анализирует статистические данные по всему миру. "Оказалось, что Беларусь в два, а то и в три раза опережает такие развитые страны, как Франция, Испания, Италия, Германия, США", - уточнил Сергей Красный.

Что касается рака предстательной железы, долгое время белорусские онкологи, по сути, шли против мирового сообщества. Дело в том, что скрининг рака этой локализации в мире длительное время не просто не рекомендовался - он был запрещен. Считалось, что скрининг выявляет незначимые формы рака предстательной железы, но за счет гиперлечения приводит к большому количеству осложнений, а на смертность никак не влияет.

"В это время в нескольких регионах Беларуси мы проводили свои пилотные проекты, находясь под очень жестким прессингом Международного агентства по изучению рака и ВОЗ, они категорически требовали прекратить эти исследования. Но мы видели, что у нас в республике весьма неблагоприятная ситуация по раку предстательной железы: умирал каждый третий пациент. Причем смертность постоянно росла, каждый год увеличиваясь на 10%, а это плюс 100 умерших ежегодно", - пояснил заместитель директора.

В Беларуси скрининг рака предстательной железы показал существенные результаты, они были проанализированы и опубликованы. Тем временем программа расширялась. "Нам даже санкциями угрожали, если мы не прекратим эти исследования. Пришлось обратиться к главе государства. И Александр Григорьевич в 2015 году, выслушав доклад, сказал, чтобы мы не беспокоились по этому поводу. Более того, были выделены средства на расширение скрининговых программ по всей территории республики", - рассказал Сергей Красный.

В итоге впервые за всю историю наблюдений смертность от рака предстательной железы стала снижаться. Если раньше она ежегодно увеличивалась, то с 2011 года смертность уменьшается на 2% в год. За это же время пятилетняя выживаемость при раке предстательной железы выросла в 3 раза, а одногодичная летальность (то есть процент пациентов, умерших в течение года после постановки диагноза) уменьшилась в 4 раза (с 24% до 5%), и есть возможности ее снижения до нуля.

"В мире наконец обратили внимание, проанализировали свои результаты и ужаснулись: за это время сотни тысяч пациентов умерли из-за того, что скрининговые программы были запрещены. При этом лечение одного случая с первой, второй стадией рака предстательной железы в Европе обходится в 10 тыс. евро, а лечение 4-й стадии заболевания - в 240 тыс. евро", - подчеркнул Сергей Красный.

В 2018 году появилось письмо Европейской ассоциации урологов с обращением ко всем правительствам ЕС возобновить программы скрининга рака предстательной железы, потому что отсутствие скрининга приводит к увеличению смертности. Таким образом, Беларусь оказалась впереди планеты всей, потому что на тот момент имела самый большой в мире опыт: скрининг проводили на всей территории страны, в него было вовлечено около 30% населения. "Многие государства обратились к нам с просьбой поделиться опытом и объединить усилия. То есть благодаря белорусам отношение к скринингу рака предстательной железы было кардинально изменено", - обратил внимание заместитель директора.

К сожалению, коронавирусная инфекция немного подкосила скрининговые программы. Естественно, когда медицинская система работает с огромной нагрузкой (а скрининг в основном - это дело первичной сети, то есть обычных поликлиник), нагружать ее скрининговыми программами не совсем правильно. Кроме того, отправлять здоровых людей на скрининг в то время, когда достаточно много инфицированных, то есть увеличивать заболеваемость, тоже неверно. Поэтому скрининг проводился только в благополучное время. Соответственно количество обследованных пациентов уменьшилось примерно в два раза.

"Но это не большая проблема, потому что рак предстательной железы - это очень медленно развивающееся заболевание и уменьшение объема скрининга в течение одного-двух лет особо не повлияет на ситуацию. Поэтому надеемся, что, когда эпидемиологическая обстановка немного нормализуется, мы сможем активизировать эти программы", - добавил Сергей Красный.

К слову, белорусские онкологи за последние 17 лет благодаря разработке и внедрению новых методов лечения рака предстательной железы, почки и мочевого пузыря дополнительно спасли 13 тыс. человеческих жизней.

Результаты проведенных исследований были опубликованы. К настоящему времени у Сергея Красного большое количество публикаций - 780, из них 20 книг, 36 патентов. Разработано почти 50 методов лечения. У него есть публикации практически по всем направлениям онкологии.

Что касается подготовки смены, к настоящему моменту Сергей Красный подготовил два доктора наук и восемь кандидатов, еще четыре докторские и две кандидатские диссертации находятся на различных этапах защиты.

"Разработанным методам лечения мы обучили более 50 специалистов - всех наших онкоурологов, а также большое число специалистов из-за рубежа. Сегодня эти методы внедрены во все клинические протоколы по лечению онкологических заболеваний и используются как в Беларуси, странах СНГ, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Надо делиться своим опытом. Одному все операции не сделать, поэтому важно обучать своих коллег этому искусству, а хирургия - это самое настоящее искусство", - заключил Сергей Красный.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-

Теги
Беларусь медицина
Добавить БЕЛТА в избранное
Плюс 13 тыс. спасенных жизней. Белорусский онколог о прорывных технологиях лечения рака
Сергей Красный
Плюс 13 тыс. спасенных жизней. Белорусский онколог о прорывных технологиях лечения рака
Сколько будет стоить "борщевой набор"? МАРТ рассказал о регулировании цен
Андрей Картун
Сколько будет стоить "борщевой набор"? МАРТ рассказал о регулировании цен
Кто относится к самозанятым и какие изменения в налогообложении их ждут
Кто относится к самозанятым и какие изменения в налогообложении их ждут
О том, какие проблемы больше всего волнуют жителей Минской области
Оксана Таранда
О том, какие проблемы больше всего волнуют жителей Минской области
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко: подготовленные изменения и дополнения в Конституцию отвечают на глубинные запросы общества
Совмин утвердил план мероприятий по проведению Года исторической памяти
Послание Президента белорусскому народу и парламенту - мнения
Топ-новости
Лукашенко: мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его
Лукашенко: на Беларусь давят в том числе за ее особый путь в преодолении пандемии
Лукашенко назвал Послание как три вопроса к белорусскому народу
Эйсмонт: обществу предстоит думать над поставленными Президентом вопросами
Плюс 13 тыс. спасенных жизней. Белорусский онколог о прорывных технологиях лечения рака
Гигин: ответом на вызовы времени являются верность союзническому долгу и гражданская консолидация
Хоккейная команда Президента победила сборную Могилевской области в матче любительского турнира
МАРТ: социальная скидка распространена на овощи и яблоки
Эмиль Чечко: польское общество имеет право знать правду о ситуации на белорусско-польской границе
Симоненко: я с завистью слушал Лукашенко, у нас в Украине такого уровня руководителей нет
Стома: Беларусь выстроила свою стратегию преодоления пандемии, и наш опыт повторяют другие страны
Выезда в ЕС на границе ожидают более 3,3 тыс. грузовиков
Рунец: судьбоносные решения в жизни страны принимает только народ
Петришенко: все, кто приехал на Послание с вопросами, услышали ответы
Пиневич: системе здравоохранения даны жесткие поручения
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.