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16 декабря 2020, 18:15

По собственному велению

В команде волонтеров Анастасия Наливаева помогает землякам с коронавирусной инфекцией быстрее выздоравливать. Девушка - субординатор, студентка 6-го курса лечебного факультета Гомельского медицинского университета. В своей семье она первая, кто связал жизнь со здравоохранением. Родные очень гордятся ею, поэтому сообщение о том, что дочери предстоит иметь дело с ковидными пациентами, восприняли хоть и немного с тревогой, но с пониманием и уважением.

Девушка уже с четвертого курса совмещает учебу в вузе с работой медсестры в больнице. Но, несмотря на такую немаленькую загрузку, когда узнала, что набирается волонтерский отряд в Речицу, записалась в добровольцы. Не для того, чтобы получить какие-то поощрения от деканата, а по зову сердца, по долгу профессии.

"Я не могла иначе, - с улыбкой замечает Анастасия Наливаева. - Ведь это мой родной город. Здесь я родилась, окончила лицей. Тут живут дорогие мне люди".

В волонтерский отряд входят пять студентов 6-го и 3-го курсов. Их задача - посещение двух больниц в Речице, консультирование пациентов с COVID-19 в "красных" зонах, как нужно заботиться о своем здоровье после выписки из клиники.

"Мы немного разгружаем врачей, даем им возможность сосредоточиться на лечении и прогнозировании течения заболевания пациента. Рассказываем людям о реабилитации после выздоровления. К сожалению, даже после отрицательного теста на COVID-19 остаточные явления в легких могут давать о себе знать еще достаточно долго. Чтобы уменьшить восстановительный период, нужно заниматься дыхательной гимнастикой, правильно питаться и соблюдать водный режим", - объясняет Анастасия Наливаева.

В отделения к пациентам с коронавирусной инфекцией волонтеры приезжают по выходным, в свое свободное время. В среднем проводят там три часа. Студентов полностью обеспечивают средствами индивидуальной защиты, выдают каждому пульсоксиметр.

Девушка признается, что в респираторе нелегко дышать и носить СИЗ тяжело, особенно в жару, но она понимает, что это важно для общей безопасности - и ее, и пациентов.

"Бояться заразиться ковид­инфекцией не стоит. Если это произошло, нужно вовремя обратиться за помощью. Не паниковать, - дает совет молодой специалист.

Студенты подготовили для выздоровевших памятки по дыхательным упражнениям, при возможности они демонстрировали, как их правильно выполнять.

"Все очень внимательно нас слушали, - не скрывая радости отмечает Анастасия Наливаева. - При надувании шаров у человека может возникнуть баротравма легких. Мы предлагаем облегченный, щадящий вариант. Для него нужен гидравлический уровень (метр трубки) плюс бутылка. Наливаем в нее 30 см воды. Делаем глубокий вдох через нос, и выдыхаем в бутылку через трубочку. Гидравлический уровень можно найти в строительных магазинах, стоит он недорого. За 20 м мы отдали Br16. Такая гимнастика направлена на восстановление дыхательной мускулатуры. Важно задействовать нижние отделы легких".

"Пациенты разные по возрасту, некоторые до нашего прихода читали в интернете и про дыхательные гимнастики, и про правильное питание, и про водный баланс, но у волонтеров они все равно многое уточняют. Например, часто спрашивают, почему лежать нужно в прон-позиции, на животе, как долго. Ответы на эти вопросы они получают и от своих лечащих врачей, но им, наверное, важно удостовериться, что они все поняли правильно. Мы беседуем с пациентами и уходим только тогда, когда у них заканчиваются вопросы. Понимаем, что человек с положительным тестом на COVID-19 испытывает и страх, и тревогу, а разговор с нами его терапевтирует", - уверена волонтер.

Из всех, с кем девушке довелось беседовать в больницах, ей больше всего запомнился дедушка старше 80 лет. "Когда мы пришли к нему и измерили сатурацию, она была на уровне 94%, а в конце нашего визита - уже 100%, - с радостью вспоминает волонтер. - Мы были поражены, и он тоже. Долго нас благодарил. Пообещал, что придет ко мне на прием с внучкой".

"Мы пытаемся нести свет, добро и радость. И когда человек встречает нас в подавленном настроении, а провожает с улыбкой, с надеждой в глазах, то и у нас прибавляется энтузиазма и веры, что наша работа очень важна и приносит пользу, - заключила Анастасия Наливаева.

Волонтеры говорят с пациентами в том числе о важности соблюдения водного режима. У больных коронавирусной инфекцией пропадает ощущение жажды, поэтому им рекомендуется пить воду через трубочку для коктейлей. Так жидкость поступает в желудок небольшими порциями, спокойно протекает по пищеводу и увлажняет слизистую. Каждый для себя легко рассчитает норму воды: 30 мл на 1 кг массы тела. И, конечно, необходимо контролировать свое питание. Как никогда организму нужна пища, богатая белками: курица, яйца, бобы.

Дарья ПОТАПЕНКО,

газета 7 Дней.-0-

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