Глава государства 11 июня подписал указ №215, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень". Документом утверждено положение, предусматривающее придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций $50 млн и более. О нововведениях указа рассказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Символично, что указ вступает в силу через три месяца после его опубликования - 17 сентября, в День народного единства. Это уже четвертая редакция указа о Китайско-Белорусском индустриальном парке: в 2012 году, 2014-м и действующий - от 12 мая 2017 года №166. Как и предыдущие, новый указ готовился в тесном взаимодействии с китайской стороной, Министерством коммерции КНР, представителями резидентов и деловых кругов. Это свидетельствует о стабильности подходов по отношению к резидентам - их предложения слышат и реализовывают на практике", - сказал Кирилл Коротеев.

По его словам, основные изменения направлены на расширение полномочий и большую степень самостоятельности органов управления парка. "В парке выстроена трехуровневая модель управления, во главе которой находится Межправительственный совет, вырабатывающий стратегию развития парка. Реализацией стратегии занимается администрация парка и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", 68% которой принадлежит крупным китайским корпорациям "Синомач" и "Чайна Мерчантс Групп". Компания отвечает за строительство и эксплуатацию инженерно-транспортной инфраструктуры, предоставление земельных участков и объектов готовой недвижимости, оказание коммунальных услуг", - отметил эксперт.

В соответствии с новым указом расширяются полномочия администрации парка. "Теперь 58 административных процедур (а всего их 97), которые ранее выполнялись местными органами, будет осуществлять администрация парка. Это позволит сократить время на получение необходимых разрешений и полноценно реализует принцип одного окна на практике. В свою очередь совместная компания будет выполнять ряд технических функций, присущих территориальным УКСам - выдача технический условий и требований, сбор разрешительной документации для строительства, комплексный инжиниринг", - пояснил первый заместитель гендиректора.

Положения документа распространяются на всех представителей бизнеса - крупного, среднего и малого. "Для крупных (якорных) проектов стоимостью $50 млн и более предусмотрены дополнительные преференции: применение нулевой ставки по налогам на дивиденды в течение 10 лет с момента их выплаты, льготная стоимость земельных участков при приобретении в частную собственность, возможность применения ряда специальных упрощений в сфере таможенного администрирования. По отдельным решениям правительства, соблюдая экономические интересы Беларуси и инвесторов, преференциями смогут воспользоваться и предприятия вне парка при условии их участия в капитале и производственном процессе резидентов", - подчеркнул Кирилл Коротеев.

Указ также направлен на дальнейшее упрощение земельных отношений и строительной деятельности. "Сокращаются сроки государственной экспертизы проектной документации, упрощается порядок согласований проектной документации. Исключается требование об обязательной разработке сметной документации в составе проекта, а также предварительное согласование и отвод земельных участков при подключении объектов парка к магистральным сетям. Расширяются возможности залога земельных участков", - добавил он.

Таким образом, инвесторы, предполагающие осуществить строительство собственных производств, в парке смогут это сделать в максимально сжатые сроки. В настоящее время около 230 га земельных участков с полностью готовой инфраструктурой предлагаются для размещения производств, по земельным участкам площадью около 160 га с резидентами уже заключены договоры аренды и продажи.

Для представителей среднего бизнеса, планирующих реализовывать свои проекты на арендованных площадях, указом также предоставляются преференции, в частности, право на вычет и возврат сумм НДС при приобретении или ввозе товаров, использованных для оснащения объектов парка. "В настоящее время около 40% резидентов осуществляют свою деятельность на арендуемых площадях, а совместной компанией построено и предлагается инвесторам девять универсальных производственных корпусов общей площадью 87 тыс. кв.м", - рассказал представитель компании по развитию индустриального парка.

Значительное количество новаций направлено на поддержку представителей малого бизнеса, обладающих инновационными идеями и разработками. "Вводится понятие субъекта инновационной деятельности парка, чьи проекты в течение двух лет будут пользоваться основными льготами резидентов "Великого камня", что должно существенно повысить успешность их реализации от идеи до коммерческого воплощения. Для стимулирования финансирования таких стартапов предусмотрены дополнительные льготы для венчурных организаций с местом регистрации в парке - они освобождаются от налога на прибыль при отчуждении акций или долей в уставном фонде субъектов инновационной деятельности, расположенных как в парке, так и за его пределами, до 2062 года", - отметил он.

Также на цели структурирования схем финансирования стартапов в парке направлены вводимые инструменты британского права - опцион, опционный договор и конвертируемый заем. "Инвесторы могут финансировать стартапы путем предоставления займа в обмен на будущую долю в таком стартапе (конвертируемый заем) либо договариваться об определенных юридически значимых действиях при достижении предприятием, реализующим такой проект, определенных результатов в будущем (опцион, опционный договор)", - пояснил эксперт.

Для размещения и инкубирования таких стартапов совместной компанией предлагается построенный с привлечением средств технико-экономической помощи КНР инновационный центр площадью около 19 тыс. кв.м практически на безвозмездной основе.

"Указом расширяются основные направления деятельности парка, в числе которых создание и развитие производств в сферах биофармацевтики, медицинской продукции, медицинского обслуживания, лабораторной диагностики, а также применение технологий 5G и искусственного интеллекта во всех направлениях деятельности парка, создание инфраструктуры субпарков для привлечения стартапов, резидентов и инвесторов, организация развития беспилотного автомобильного транспорта", - обратил внимание Кирилл Коротеев.

При этом самой главной новацией становятся особые условия развития медицинской деятельности. "На территории парка будет возможно оказывать медицинские услуги с применением лекарственных средств, медоборудования и изделий, методик лечения зарубежных стран без обязательной регистрации в Беларуси и без необходимости получения лицензии на медицинскую деятельность. Появляется возможность оказания медуслуг зарубежными специалистами без сдачи профильных экзаменов на знание русского или белорусского языков, достаточно подтверждения квалификации и образования соответствующего иностранного государства", - констатировал первый заместитель гендиректора компании.

Для производителей значительно сокращаются сроки и упрощается порядок проведения процедур по регистрации и перерегистрации лекарственных средств и медизделий, внесения изменений в медицинские досье, проведения клинических испытаний.

"Данные нормы раскрывают широкие возможности для развития в парке медицинского и фармацевтического кластера, и в первую очередь в области традиционной китайской медицины", - подчеркнул специалист.

На сегодня в парке зарегистрированы 12 резидентов данного направления, в том числе в области китайской традиционной медицины ООО "Новоэра Биотех", учрежденной старейшим производителем данных препаратов - компанией "Сишань Цинсюй" и Институтом культуры и экономики Цзиньтай.

Также указ позволит привлечь и других крупнейших игроков данного рынка, например, крупнейшего производителя ТКМ - компанию "Пяньцзыхуан", активы которой составляют около $40 млрд.

"В целом данное направление позволит развивать сферу медицинского туризма, особенно с учетом предусмотренной генеральным планом парка зоны для строительства клиник и различных медучреждений, например, в сфере реабилитации - недалеко от Волмянского водохранилища своеобразной медицинской деревни", - отметил Кирилл Коротеев.

На сегодня в парке зарегистрирован 71 резидент из 13 стран с заявленным объемом инвестиций более $1,25 млрд. В проект вложено всеми участниками свыше $670 млн, причем доля бюджетных вложений минимальна - 5%, при этом бюджетные деньги направлялись на внешнюю инфраструктуру к границам парка. Около половины резидентов уже запустили производства, что позволило создать свыше 1,6 тыс. рабочих мест, средняя зарплата составляет около Br2700.

"Благодаря принятию указа в ближайшие пять лет планируется приступить ко второму этапу развития парка (417 га), увеличить число резидентов до 170, довести численность работников до порядка 5 тыс. человек и обеспечить инвестиционные вложения за 5 лет на уровне почти $1 млрд, нарастить годовой экспорт до $350 млн", - подытожил заместитель генерального директора.

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