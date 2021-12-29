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29 декабря 2021, 16:22

Подготовка к будущей постковидной эпохе в Минске уже началась - с молодежи

Уберечь молодежь от ошибок, насытить проверенной информацией и научить фильтровать ее, анализировать - сегодня задача номер один, если мы думаем о будущем страны. И особенно это касается темы здоровья, которое молодые люди хоть и признают главной ценностью, но не слишком задумываются о нем на перспективу, не оценивают риски. Это отчетливо проявилось в эпоху ковида. Именно поэтому в Минске инициировали проект для учащейся молодежи "Вакцина для жизни": чтобы как можно больше ребят осознали правдивость того, что вакцинация - один из наиболее эффективных и безопасных средств защиты и профилактики заболевания COVID-19. Она не только уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но и снижает скорость передачи вируса.

Ни для кого сегодня не секрет, что вирус мутирует. Все больше людей, независимо от возраста, рискуют заразиться, даже в бессимптомной форме. За эти два года специалисты отметили огромные изменения и самого вируса, и вариантов течения болезни у разных людей. Появились первые наработки в лечении, предотвращении распространения.

"Профилактика, хоть это и банально, остается очень важной частью нашей действительности. Здоровый образ жизни выходит на первый план. Население еще больше стало обращать на это внимание, - отметила заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго. - В рамках широкомасштабного проекта "Минск - здоровый город" мы в свое время начали реализацию отдельных инициатив среди вузов. Делали упор на ЗОЖ, питание, физическую активность. Сейчас актуальна модернизация этого проекта. Потому что многие массовые мероприятия, в том числе которые про и для здоровья, ограничены (для сокращения контактов). В результате появился проект "Вакцина для жизни" - с упором на профилактику ковида. В частности, на информирование студентов по вопросам иммунизации и в целом самой инфекции".

Абсолютно все высшие учебные заведения города включились в проект совместно с городским Центром здоровья, санитарной службой, комитетом по здравоохранению.

В вузах военных, силового блока своя специфика. Особенно из-за того, что учащиеся проживают в казармах, вакцинация там с самого начала проводилась активно. Привитых более 90%. И заниматься информированием по вопросам иммунизации там даже особой нужды не было. Важнее было достучаться до студентов гражданских вузов, которые под влиянием окружения, очень пестрого информационного поля формируют свое мнение о вакцинации, зачастую основанное на недостоверной информации. Чтобы пробить стену недоверия, автоматического скепсиса ко всему, что навязывается, был выбран подход "равный равному" - когда источником выверенной информации становятся подкованные в вопросе сверстники.

"К нам уже на стадии подготовки проекта активно подключился медицинский университет. Потому что это наш резерв волонтеров. С этим вузом мы давно сотрудничаем по другим проектам (по репродуктивному здоровью, профилактике инфекций, передаваемых половым путем). Волонтеров для нового проекта готовила кафедра эпидемиологии медуниверситета", - добавила Снежана Кавриго. Конкретно под вакцинацию был сформирован волонтерский отряд - порядка 20 студентов 3-5-го курсов, мотивированных, которые в будущем хотят специализироваться на эпидемиологии. На кафедре трудится сильный состав специалистов, которые подготовили для студентов "выжимку" актуальной проверенной информации по инфекции и иммунизации так, чтобы ребята могли ответить на любые вопросы ровесников.

Далее каждый университет выбрал для себя какую-то форму организации работы. Кто-то сделал ставку на волонтеров из медвуза, которые проводят по графику беседы на разных факультетах. Кто-то приглашает волонтеров для подготовки выбранных лидеров уже своего вуза, чтобы те дальше вели информработу по группам. В БГУ, например, еще с лета начали подбирать такой актив, а также подключился студенческий профком - на каждом факультете, с первого по выпускной курсы, подготовлены свои волонтеры. Они проводили различные стримы, конкурсы с призами, устраивали "набеги" в студенческую поликлинику с каверзными вопросами и снимали видео. То есть все это преподносится в живой, интересной форме, информирование, обсуждения ведутся активно в социальных сетях, чатах в Telegram.

Снежана Кавриго подчеркнула, что информация респондентам дается чуть шире: не только о коронавирусной инфекции, но и о необходимости прививок в целом. Потому что молодежь - это будущие родители, которые в ответе за здоровье своих детей и должны знать о ранней иммунизации научно обоснованные данные, а не слухи сарафанного радио.

При информировании граждан, не только молодых, не единожды приходится напоминать и о том, что после прививки совсем не обязательно человек становится неуязвимым для инфекции. Многое зависит от организма, стартовых условий и образа жизни. "Мы все разные, каждый - уникальный организм. И то, как сработает иммунная система индивида, предсказать невозможно. Но можно ей помочь. Следить за своим состоянием, заниматься спортом, физической активностью, правильно питаться. И не нагружать организм лишними стрессами, переживаниями. Это непозволительная роскошь в наше время", - добавила специалист.

Все это кажется очевидным, но, на самом деле, молодежь в большинстве своем еще не перешла к той фазе, когда ты задумываешься о последствиях своих действий для здоровья. Как дети, которые, не имея инстинкта самосохранения, лазят по деревьям, несутся не глядя на дорогу за мячом. Отсюда же, к примеру, и такое количество молодых людей в кедах зимой - мода, желание выделиться важнее. И часто у 18-летнего в голове пока еще нет такой мысли, что жизнь быстротечна и может закончиться в любой момент, что здоровью может быть причинен серьезный вред. Они забывают про главный наш ресурс - время. "Забота о молодых людях - и их собственная, и наша обязанность. Надо уберечь их от ошибок, насытить проверенной информацией и научить фильтровать ее, анализировать, - подчеркнула Снежана Кавриго. - И показать им ценность времени: не привился - заболел, выпал на месяц - полтора из активной жизни. А если тяжелая форма, то и на больший период. Время - главный ресурс любого человека. Молодые люди должны понимать, чем рискуют".

Поэтому проект не закроется после того, как до каждого студента донесли информацию. Сказать, объяснить нужно не раз и не два. В том числе то, что каждый несет ответственность за себя и свое окружение. Прививка - это еще не все. Гигиена рук, ношение масок, если невозможно соблюсти дистанцию, - все это должно стать привычкой, как чистка зубов. И, к сожалению, необходимость ревакцинации - тоже данность. "Есть и хорошие новости: вирус ослабевает. В том числе благодаря тому, что общество объединилось и борется. Чем более сплоченно мы будем заниматься профилактическими мероприятиями, тем быстрее вытесним его. И переведем в разряд сезонных, как респираторные инфекции", - считает Снежана Кавриго.

На сегодняшний день мероприятия проекта и в целом информационная работа в обществе приносят свои плоды. По информации санэпидслужбы, на 28 декабря среди обучающихся средних специальных учебных заведений Минска были привиты 7222 человека - 66,2%. А среди обучающихся вузов - 34 202 человека, или 58,1%.

В дальнейшем же предстоит еще большая работа с постковидными эффектами. Дело в том, что уже есть ряд исследований по постковидному синдрому, которые подтверждают его существование. "Мы сейчас активно эту тему изучаем, на прямой связи с российским центром профилактики. Говорим о том, что есть конкретные проявления последствий у переболевших COVID-19. Поэтому в перспективе к нашему проекту с вузами подключится психолог. Перенесшие болезнь молодые люди говорят о многочисленных проблемах с нервной системой. Понятно, что сказывается вирус на вегетососудистой системе и других, но человек, который раньше не справлялся с какими-то психологическими проблемами, теперь получил нагрузку в 2-3 раза больше на нервную систему. Возможно, это и не связано с самим вирусом, а, например, с необходимостью самоизоляции, с информационным потоком, который нервирует, демотивирует, истощает силы. Надо учиться адаптироваться к ситуации вокруг. Это мы и будем рассматривать в проекте", - анонсировала Снежана Кавриго.

Сейчас никто не может сказать, каких последствий ждать. Но вопрос стрессоустойчивости, очевидно, уже сейчас выходит на первый план. Психологи, которые работают в других проектах городского Центра здоровья, готовятся к тому, что надо будет прорабатывать симптомы повышенной возбудимости нервной системы, раздражительности, порой агрессии, склонность к вредным зависимостям, потому что многим людям сложно справляться с такой нагрузкой. "То есть и наша профилактическая деятельность будет видоизменяться, надо будет учитывать психологические изменения индивидуумов в постковидный период", - заключила руководитель Центра здоровья.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

Теги
вакцинация вирус Минск молодежь
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