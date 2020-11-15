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15 ноября 2020, 17:00

Подготовка к зиме - все идет по плану

Прошлая зима выдалась уникальной: впервые за долгие десятилетия снега почти не было, а столбик термометра считанные разы опускался ниже нуля. У нынешней есть все шансы повторить этот сценарий. Мы узнали, как к холодам готовятся коммунальные и дорожные службы - уже с учетом опыта.

Предугадать невозможно

Подготовка к очередному отопительному сезону сферы ЖКХ - процесс цикличный. Работы начинаются сразу после того, как тепло перестают подавать в батареи. Например, плановое обслуживание инженерных сетей и заготовка топлива для котельных в этом году стартовала еще в июне.

"Эта работа регламентирована постановлением правительства", - поясняет заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Светлана Тимошкина.

По ее словам, теплая зима никак не сказывается на объемах заготовки и процессах подготовки котельных. "Мы делаем это летом, а поскольку заранее предугадать зимнюю погоду невозможно, готовимся к любому развитию событий", - уточнила Светлана Тимошкина.

Вот и песчано-соляной смеси в этом году закупили не меньше, чем обычно, - около 240 тыс. т. Ее будут использовать исходя из погодных условий. В арсенале предприятий ЖКХ есть почти четыре тысячи единиц снегоуборочной техники.

Каждому реагенту - своя погода

Дорожные службы ожидают морозов, также не делая скидку на теплые аномалии последних лет. В пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций отмечаю, что подготовка заключается не только в покупке реагентов, но и ремонте дорожного полотна на трассах республиканского значения.

"Такие работы позволяют значительно улучшить эксплуатационные качества дорог. Особенно в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. В общей сложности дорожные службы обустроили 124 км тонкослойных покрытий. Еще на протяжении 505 км обновлен шероховатый слой износа", - пояснили в Минтрансе.

Рассказали специалисты и про особенности обработки дорог реагентами. Их условно делят на три части. "Речь о песчано-соляной смеси, технической соли и чистой соли. В общей сложности их заготовлено почти 80% от необходимого запаса. Часть материалов осталась с прошлой зимы", - отметили в министерстве.

Выбор реагента зависит от погодных условий. В первую очередь перед дорожниками стоит задача предотвратить появление гололеда или гололедицы. В таком случае дороги обрабатывают технической или чистой солью. Она эффективна при небольших отрицательных температурах. А вот в лютые морозы службы используют песчано-соляную смесь. В экстремальных температурах покрытие могут и вовсе обрабатывать только песком. К слову, именно поэтому от него специалисты отказываться пока не спешат.

Опыт прошлой зимы показал: даже в январе может быть плюс 10 С. В таком случае коммунальные службы могут перейти в так называемый режим периодического протапливания, когда в системе отопления устанавливаются минимальные температурные показатели. Поэтому не всегда прохладные батареи - повод для обращения в аварийную службу.

По нормам температура в жилом помещении должна находиться в пределах плюс 18-24°С. В противном случае можно вызвать представителя ЖКХ. Если он зафиксирует несоответствие температурной норме, можно претендовать на пересчет платы за услугу. Впрочем, экономия вряд ли будет существенной.

К слову, при плюсе на улице в большинстве многоэтажек отопление регулируется вручную сотрудниками ЖЭСов. А при минусе в работу вступают групповые приборы регулирования тепла - в народе "теплообменники".

По информации "Белэнерго", из-за теплой погоды только в январе 2020-го белорусы израсходовали на 5,5% меньше электроэнергии. Еще на 18% сократилось потребление тепла, что позволило сэкономить около 100 тыс. т топлива. Немного полегчали и жировки: экономия на отоплении составила от рубля до трех для квартиры средней площади.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней.-0-

Теги
дороги ЖКХ зима Министерство транспорта и коммуникаций отопление
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