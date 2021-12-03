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03 декабря 2021, 16:16
Вероника Лонская

Поговорить по сотовому и облучиться - правда или миф

Вероника Лонская
Врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии

Компьютеры, мобильники, микроволновки, телевизоры - эти и другие удобства современной жизни, которыми человек постепенно окружил себя с момента "пленения" молнии Бенджамином Франклином, мы рассматриваем в основном как благо. Но так ли они безобидны? От электромагнитных волн воздух едва не трещит: мы не видим их, но они есть. И это излучение - один из факторов окружающей среды, влияющий на здоровье человека. Специалисты государственного санитарного надзора, которые помимо прочего отвечают за контроль уровней электромагнитного излучения, предупреждают: для защиты населения от воздействия электромагнитного поля принимаются определенные меры, но степень облучения каждый человек может регулировать и самостоятельно - в своем доме и в своей жизни. Подробнее о том, как не захлебнуться в электромагнитных волнах, корреспонденту БЕЛТА рассказала врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Вероника Лонская.

Электромагнитное излучение (ЭМИ) возникает вследствие излучения энергии от любых источников: промышленные установки, радиолокация, радионавигация, средства теле- и радиовещания, бытовые приборы, внутренние электрические сети зданий. Действие электромагнитного поля (ЭМП) зависит от напряженности, продолжительности действия, частоты колебания волн. Частота колебания повышается - усиливается и влияние ЭМП. То есть чем выше частота, тем больший биологический эффект оказывается на ткани организма. Например, электромагнитные волны миллиметрового диапазона почти полностью поглощаются кожей и действуют на ее рецепторы; сантиметрового и дециметрового - почти не поглощаются кожей, а проникают глубже и могут влиять непосредственно на структуры ткани.

На степень воздействия также влияют индивидуальные особенности самого организма. В целом известно, что излучение, попадающее на тело человека, частично отражается и частично поглощается в нем.

"Источники электромагнитного поля в жилых помещениях - бытовые приборы и гаджеты: мобильные и радиотелефоны, печи СВЧ, телевизоры, холодильники, пылесосы, утюги, также компьютеры, электропроводка квартиры, электротехническое оборудование здания, трансформаторы, кабельные линии", - перечисляет Вероника Лонская.

Какие системы и органы подвержены риску?

Исследования в области биологического действия ЭМП определили наиболее чувствительные системы организма: нервную, сердечно-сосудистую, систему кроветворения, эндокринную и половую. "Биологический эффект ЭМП в условиях многолетнего воздействия накапливается, из-за чего возможно развитие отдаленных последствий дегенеративных процессов в центральной нервной системе, новообразований, гормональных заболеваний, - уточняет специалист. - К электромагнитным полям особенно чувствительны дети, беременные, люди с нарушениями в сердечно-сосудистой, гормональной, нервной, иммунной системах".

Вызываемые негативные изменения в организме могут сопровождаться, например, угнетением центральной нервной системы (замедление реакции, ухудшение памяти, депрессии разной тяжести, повышенная возбудимость, раздражительность, нарушения сна, бессонница, резкие перепады настроения, головокружения, слабость). Также ЭМИ может провоцировать изменения в сердечно-сосудистой системе (снижение частоты сердечных сокращений, изменения на электрокардиограмме и артериального давления); изменения морфологического состава крови (уменьшение количества лейкоцитов, ретикулоцитов, ацидофильных гранулоцитов). В последнем случае процесс сопровождается нарушениями функционального состояния эндокринной системы, обменных процессов, дистрофическими процессами в тканях мозга, печени, селезенки, семенников.

Опасная зона

"Чтобы защитить население от воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона (его создают антенны базовых станций), устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки", - рассказывает Вероника Лонская.

К первым относятся территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает на их границе и за ней достаточный уровень безопасности здоровья от вредного воздействия неионизирующего излучения, создаваемого его источником.

Зоной ограничения застройки называется территория, где на высоте более 2 м от поверхности земли интенсивность неионизирующих излучений превышает предельно допустимый уровень (ПДУ). Внешняя граница этой зоны определяется по максимальной высоте существующих зданий с учетом перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень неионизирующих излучений не превышает ПДУ.

Смотрящие за волнами

Для контроля уровней излучения от базовых станций используются расчетные и инструментальные методы. Первые - еще на этапе проектирования станций. Проектные организации для каждого передающего радиотехнического объекта рассчитывают и санитарно-защитные зоны, и зоны ограничения застройки - согласно техническим нормативным правовым актам. Готовые проекты операторы сотовой электросвязи подают в органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, для проведения санитарно-гигиенической экспертизы.

Для понимания того, как тщательно обеспечивается безопасность населения, можно просто в порядке перечисления описать меры контроля на всех этапах строительства и функционирования объектов, которые являются источниками излучения.

Даже после согласования проекта специалистами и после ввода базовой станции обязателен инструментальный контроль. Если превышений ПДУ не обнаружено, на ПРТО (передающий радиотехнический объект) оформляется санитарный паспорт - своего рода гарант санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Инструментальный контроль уровней ЭМП радиочастотного диапазона проводится и в случаях внесения изменений в условия и режимы работы базовой станции, при ее реконструкции, проведении ежегодного планового мониторинга уровней ЭМП в населенных местах.

Что снижает уровень излучения?

В Беларуси предельно допустимый уровень электромагнитного поля, создаваемого антеннами базовых станций сотовой радиосвязи на территории жилой застройки и мест массового отдыха, в помещениях жилых и общественных зданий не должен превышать 10 мкВт/см2. Для снижения степени облучения территории жилой застройки и уменьшения размеров санитарно-защитных и зон ограничения застройки антенны ПРТО (в том числе любительских радиостанций, а также радиоэлектронных средств гражданского назначения) должны устанавливаться на естественных возвышенностях, насыпях, эстакадах, отдельно стоящих опорах, мачтах.

Также, если общественные и производственные здания надо защитить от излучения, предусматриваются ограждающие конструкции кровли из материалов с высокими радиоэкранирующими свойствами (железобетон и другое) или покрытие ограждающих конструкций заземленной металлической сеткой.

Каждому прибору - свое место и время

"Чтобы избежать влияния ЭМИ в жилом помещении, достаточно продуманно относиться к тому, какими электроприборами окружать себя и как их располагать дома", - советует Вероника Лонская.

Например, не стоит группировать электроприборы в одном месте, лучше распределить их так, чтобы они не усиливали электромагнитные поля друг друга.

Нежелательно располагать электроприборы рядом с обеденным, рабочим столом, местами отдыха, сна.

Особое внимание надо уделить детской комнате: нельзя допускать, чтобы в ней постоянно находились радиоуправляемые или электрические игрушки, планшет, смартфон, ноутбук.

Наконец, специалисты советуют включать электроприборы по очереди, а не все разом: мобильный телефон, компьютер, СВЧ-печь, телевизор должны работать в разное время. Что может быть непросто в наше время высоких скоростей, когда нужно успеть сделать все и сразу. Но, как говорится, здоровье дороже - выбор за вами.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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