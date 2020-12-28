Поиск новой работы - без страха и предубеждений

С детства многих из нас приучают к мысли, что наше будущее - это цепочка определенных вех: закончить школу, поступить в университет/училище/техникум, работать по специальности и так далее. И если что-то в этой карьерной схеме идет не по плану, то далеко не каждый оказывается готов морально к резкой смене деятельности или к потере работы. Кому-то слишком страшно покинуть зону комфорта, кто-то не может снизить привычную планку запросов. А некоторые вовсе предпочитают иждивенческую позицию. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с минчанами, которые в разное время оказались на распутье в своей трудовой деятельности, и узнала, как они искали для себя новую нишу, как мотивировали и какую помощь получили от службы занятости.

Ирина Анисович, имея юридическое образование, прежде трудилась кадровиком, бухгалтером. Но потом в силу определенных семейных обстоятельств пришлось оставить работу, пробовать силы в предпринимательстве. Позже ИП пришлось закрыть. Тогда Ирина и обратилась в службу занятости - получила направление и пошла на курсы секретарей с навыками кадрового делопроизводства и архивоведения. После их окончания работу искала самостоятельно через интернет, но безуспешно - это был как раз разгар первой волны COVID-19. Опять обратилась в службу занятости - и с 20 ноября Ирина по направлению трудоустроилась секретарем в УП "Центр социальных работ", по срочному трудовому договору в рамках программы по приобретению опыта практической работы. Разбирается с поступающей корреспонденцией, осваивает кадровую документацию и отчетность.

"Эта программа - как практическое обучение сразу на предприятии, когда ты набираешься опыта, а дальше, если наниматель не предложит продлить трудовые отношения, можешь либо сам искать работу, либо через службу занятости, - отличное предложение! - объясняет Ирина. - Ты сразу получаешь актуальные навыки, уроки в реальной ситуации, а не просто теорию".

Сейчас она немного жалеет, что не обратилась за этой помощью сразу, долго откладывала. "Придя в Центр социальных работ, я сменила на этом месте девочку, с которой вместе училась на курсах. Она раньше меня получила такой нужный практический опыт", - сетует Ирина на свою нерешительность. Сейчас она чувствует себя намного увереннее на рынке труда. "Единственный психологический барьер, который у меня был, - перерыв пять лет в работе, из-за которого я отстала в профессии. А нанимателю нужен опыт. Теперь он у меня будет. Я знаю новое законодательство, быстрее вникаю в дела. Чувствую уверенность", - признается женщина.

Она советует молодым людям, которые после учебы не могут трудоустроиться из-за отсутствия практического опыта, обращаться к такой форме содействия.

Останется ли на этом рабочем месте по истечении срока договора, Ирина еще не думала, так как прошло совсем немного времени. Но, хотя зарплата и небольшая, но дает определенное чувство стабильности и уверенности.

А вот для 43-летнего Александра Турко поиск нового места работы затянулся почти на год. В начале мая он зарегистрировался в качестве безработного после безуспешных попыток устроиться самостоятельно. До этого мужчина был уволен из банка из-за причинения нанимателю ущерба, который Александр в итоге возместил. Но все равно это обстоятельство, по его мнению, мешает теперь пройти собеседование в любом другом учреждении близкой ему сферы и даже в других.

"Помимо того, что влияет запись в трудовой книжке, мой возраст тоже нанимателей не привлекает. Я высылал анкеты, беседовал с потенциальными нанимателями по телефону. Но современная система подбора кадров такова, что до руководителя не то что организации, подразделения не дозвонишься. Все общение происходит на уровне кадровых работников, которые далеко не всегда даже понимают специфику твоей специальности и могут оценить твои компетенции. В службу занятости я обратился только с одной целью - получить конкретное направление на собеседование. В этом случае потенциальные наниматели обязаны хотя бы меня увидеть. Появляется возможность переговорить с руководителями подразделений", - поясняет свой подход Александр Турко.

Собеседник говорит, что готов сменить сферу деятельности, начать с нуля в новой профессии. Но это еще сложнее. Поэтому он продолжает поиски по сайтам финансовых учреждений с учетом направлений, в которых разбирается. В иных случаях службе занятости, как утверждает Александр, проще предложить ему неквалифицированный труд. "Но на такое я не готов. У меня был один случай: через знакомых договорился на собеседование с руководителем организации, правда, без конкретики о том, что за вакансия предложена. Оказалось, требовался разнорабочий, который будет убирать снег. Руководитель посмотрел на меня и сказал: "Если я запишу тебе это в трудовую книжку, о дальнейшей карьере в финансовой сфере можно забыть". И правда, после такой записи попасть на какую-то работу в качестве специалиста будет нереально", - отмечает Александр.

Имея экономическое образование, мужчина не намерен открывать свое дело, потому как считает это слишком рискованным в нынешней ситуации, на которую сильно влияет пандемия. К тому же и по состоянию здоровья есть некоторые ограничения.

Между тем не все боятся риска. В июле этого года студию красоты (маникюрный салон), в которой есть зона для детей возраста 0+, открыла в прошлом инженер-эколог из Института повышения квалификации Надежда Пруидзе. Специалист узкого профиля, причем успешный, была вынуждена сменить род деятельности: пополнение в семье, переезд в другой конец города и невозможность найти место применения своего опыта поближе к дому заставили ее искать совсем новую нишу.

"Решиться на что-то новое было несложно, - говорит девушка. - Сначала прошла самый обыкновенный двухдневный курс по маникюру, чтобы понять нравится ли мне. Понравилось, и даже очень. Пошла дополнительно на более серьезные курсы от нейл-школы (от англ. nail - ногти), сейчас у меня за плечами уже несколько курсов. А когда созрел план своего дела, потому что я хотела быть не просто маникюршей, которая дома пилит ногти, - последовала совету друзей обратиться в службу занятости. Они тоже получали субсидию для организации предпринимательской деятельности".

Несмотря на то, что в службу занятости Надежда пришла как раз в разгар весенней волны COVID-19, помощь она получила в полном объеме. На обучающие курсы по основам предпринимательской деятельности и составлению бизнес-плана идти не рискнула, боясь лишних контактов. "Решила, что бизнес-план составлю сама, какой-то опыт у меня был, но центр занятости все равно мне активно помогал", - добавляет собеседница.

Как и всем, ей пришлось выполнить необходимые условия в качестве безработной, отработать часы на общественных работах. "Немного убирала территорию в зоопарке. Ничего страшного, тем более летом это было даже интересно", - делится впечатлениями Надежда.

После получения субсидии требовалось выполнять обязательства по заключенному договору: закупить оборудование и материалы, которые прописаны в бизнес-плане; предоставить в службу занятости чеки, акты выполненных работ. Но это уже позади. "Теперь остается работать, платить налоги и соблюдать прочие условия: в течение года я не имею права закрыть ИП", - заключает бизнес-леди.

Она довольна тем, что шла к открытию своего дела таким путем, хотя он и может показаться непростым. Субсидия покрыла примерно 20% расходов на старте. "У меня салон не экономкласса и не премиум, зато со своей фишкой: целевая аудитория - мамы с детьми. В специальной зоне с малышами отдельно занимается или нанятая няня, или я сама, если в это время не работаю как мастер", - рассказывает о своем бизнесе Надежда.

Она считает, что успеха добьется тот, кто не сидит на месте, не боится браться за новое, рисковать. И, конечно, трудиться. "Поменять сферу деятельности вполне реально. Так много информации можно почерпнуть из интернета! И в службе занятости предлагают много интересных курсов. Честно скажу, когда-то давно, когда только приехала из Жодино и обратилась на биржу, для меня это было страшно. А в этот раз было уже другое опасение: что там мне предложат только работу уборщицы. На самом деле это не так. Была приятно удивлена. К тому же в службе занятости работают приятные, неравнодушные люди ", - заключила Надежда.

У каждого безработного своя история, свои проблемы и обстоятельства, возможности, желания и опасения. И спасибо героям публикации, которые согласились поделиться своим опытом по поиску себя в этой жизни. Возможно, для кого-то их пример станет стимулом попробовать задействовать предложенные инструменты и обратиться в службу занятости. Которая, к слову, недавно получила новую прописку: с 1 декабря она размещается по ул. Берестянская, 20.

Здесь гражданам доступен широкий спектр услуг и, помимо содействия в трудоустройстве, организуется обучение, трудовая адаптация, оказывается помощь в открытии собственного дела, социальная поддержка. С целевыми группами населения проводятся профориентационные мероприятия, тестирование для выявления профессиональных склонностей. Если вы не умеете писать резюме, неуверенно чувствуете себя на собеседовании, не знаете, как лучше строить разговор с потенциальным нанимателем по телефону - специалисты помогут стать таким кандидатом, который при трудоустройстве будет выгодно выделяться среди конкурентов. В новом офисе также оборудован информационный зал для самостоятельного поиска работы через свободный доступ к общереспубликанскому банку вакансий. Открыта площадка для адресных мероприятий по прямому подбору кадров нанимателями (мини-ярмарки вакансий, дни предприятий). Новые технические возможности позволят расширить и формат электронных и дистанционных услуг.

Сегодня рынок труда столицы предлагает почти 17 тыс. вакансий. Наниматели по-прежнему чаще всего ищут продавцов, поваров, водителей автомобилей, контролеров-кассиров, слесарей, маляров, штукатуров и т.д. Среди служащих в топе медицинские работники, инженеры различного профиля, воспитатели, менеджеры и иные специалисты в различных сферах занятости. В базе данных немало и предложений для неквалифицированного труда. С актуальной информацией о потребности в кадрах желающие всегда могут ознакомиться на портале государственной службы занятости.

По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома на 23 декабря, с начала текущего года в службу занятости населения в столице обратились 11,4 тыс. человек, из них статус безработного получили 4,5 тыс. граждан. Содействие в трудоустройстве оказано 7,6 тыс. человек, в том числе 2,4 тыс. безработных, безвозмездную субсидию на открытие своего дела получили 140 безработных, направлены на обучение по востребованным профессиям 313 человек.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-