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10 марта 2021, 17:57

Поколение "К", или Как в Беларуси появился на свет первый малыш у мамы с COVID-19

Макар - первый в Беларуси малыш, появившийся на свет у мамы с COVID-19. Произошло это в прошлом году 7 апреля, на Благовещение. Мы побывали в гостях у семьи Полочаниных и узнали, каково было Анжелике больше месяца получать информацию о том, как растет ее ребенок, только по вайберу и телефону, а принимавшим у нее роды врачам - впервые столкнуться с ковидной пациенткой.

Мамина копия

Анжелика Вячеславовна почувствовала, что заболела, на седьмом месяце беременности. Когда начался кашель и будущей маме сделали снимок, оказалось, что у нее воспаление легких. Врач тут же оформил направление в областной роддом.

"Примерно спустя неделю врачи собрали консилиум. Решили делать кесарево сечение. Так как анестезия была спинальная, я все видела: и как сынишка появился на свет, и как быстро увезли его в реанимацию, - вспоминает молодая мама. - Позднее акушер-гинеколог, принимавшая роды, приходила и рассказывала, как дела у малыша. Слава Богу, у него оказались отрицательные показатели на COVID-19! Лечащие врачи реанимации сообщали о здоровье сынишки по телефону: всего на ИВЛ он пробыл меньше недели. Я очень благодарна врачам Витебского областного роддома за то, что помогли мне родить здорового ребенка!"

Потом маленького Макара перевели в детскую больницу и там выхаживали еще месяц. Мама передавала ему молочные смеси и памперсы, а видеть могла только на снимках, которые сбрасывал по вайберу врач. И очень скучала...

Сегодня у нее и Макара все в порядке - оба здоровы: у мамы не осталось осложнений от болезни, а малыш растет, по всем параметрам соответствуя возрасту. В свои 11 месяцев он уверенно стоит на ножках, учится разговаривать.

"Первое слово сказал "Ам!" - смеется Анжелика. - И любит покушать, чему я очень рада!"

Когда молодая мама смотрит на сына, то вся светится. А он тянет к ней ручонки и радуется самому близкому человеку. Растить мальчика Анжелике помогают ее мама Лариса Александровна и сестра Алеся. Родные заметили, что Макар - вылитая Анжелика: такой же светловолосый и голубоглазый! В народе говорят: если сын похож на мать - вырастет счастливым. Хорошая примета - пусть так и будет!

Все было впервые

Каково это - впервые принимать роды в условиях пандемии, расспросили врачей Витебского областного клинического роддома.

"Китай и страны Запада, Россия раньше нас столкнулись с такой проблемой, - рассказывает заместитель главного врача по медицинской части роддома Людмила Рослик. - Мы опирались на их опыт. Уже в апреле 2020 года Витебский областной роддом определили учреждением по оказанию медицинской помощи женщинам с коронавирусной инфекцией и контактам первого уровня. С тех пор и по сегодняшний день будущие мамы со всей области продолжают поступать к нам. Наши сотрудники отработали порядок и логистику приема таких пациенток. Многие рожают самостоятельно, кого-то оперируем - в случае акушерско-генитальных патологий".

Анжелика Полочанина поступила в стационар 31 марта 2020 года с коронавирусной инфекцией средней тяжести и двухсторонней пневмонией. COVID-19 поражает все органы и системы будущей матери, а также плод и плаценту, потому врачи, когда установили признаки плацентарной недостаточности, приняли решение: срочно провести кесарево сечение! Оперировала роженицу хирург акушер-гинеколог с 20-летним стажем Елена Хомич, ассистировала хирург Елена Вишневская. Роды были тяжелыми. Ребенок появился на свет маловесным - на 34-й неделе беременности. Учитывая тот факт, что при коронавирусной инфекции появляются такие осложнения, как сгущение крови, вызывающее тромбоз сосудов (мамы, пуповины, ребенка, плаценты), и малыш начинает страдать от гипоксии, было принято решение новорожденного интубировать и подключить к ИВЛ, аппарату который стал дышать за малыша и через некоторое время помог ему расправить легкие.

"Мы уложили мальчика в кувез (специальную камеру с заданными параметрами по температуре, влажности и т. д.) и отправили его в отделении реанимации - к педиатрам на лечение, - вспоминает Людмила Рослик. - Хочу обратить ваше внимание, что это не из ряда вон выходящий случай, а обычная практика. Мы выхаживаем детей с намного меньшим весом (от 700 граммов)".

Во время пандемии были и особо тяжелые случаи. За несколько дней до Нового 2021 года в Витебский роддом поступила женщина с тяжелой пневмонией. Пациентку пришлось подключать к ИВЛ. Тогда на помощь местным врачам прилетели даже инфекционисты республиканской санитарной авиации! В результате спасли и маму, и ее малышку! А 31 декабря их уже выписали!

Как отмечают в роддоме, количество будущих мам с COVID-19 снизилось. А вот гендерная картина не изменилась: мальчиков по-прежнему рождается больше, чем девочек. Так было и будет всегда.

В Витебский областной роддом до сих пор поступают будущие мамы с COVID-19. За 2020 год у таких пациенток здесь родилось 152 ребенка, из них 4 - с врожденной коронавирусной инфекцией. За 2 месяца 2021-го на свет появилось 77 детей у мам с COVID-19 (родов 76).

На прошлой неделе Президент вручил главному врачу Витебского областного клинического родильного дома Елене Леонович орден Почета - за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей и заслуги в организации и оказании медицинской помощи населению.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней". -0-

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