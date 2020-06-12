Покупка в один клик

Затянувшаяся пандемия влияет буквально на все сферы нашей жизни. Даже на самоизоляции и работая на удаленке, мы ходим по магазинам, виртуальным. Как изменился покупательский онлайн-спрос по сравнению с прошлым годом? Что приобретали в интернете за последние месяцы?

Маска, я вас знаю

- Спрос на все онлайн-покупки растет по многим категориям товаров, - отметил наш эксперт Максим Маринич - руководитель крупного маркетплейса. - В феврале-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество заказов выросло на 58%. Возрос и средний чек: со Br110,8 до Br132,3 (+19,4%). Условно говоря, виртуальный шопинг практически заменил традиционный.

Топ продаж возглавили, конечно, медицинские маски. Средний чек на один заказ, в котором, как правило, их несколько, за год вырос в 6 раз: с Br16 до Br97. Средняя цена одной - около Br8,7. То есть часто покупатель отдает предпочтение более модной, нежели дешевой. Маска становится важным аксессуаром гардероба и заметным акцентом внешнего имиджа наших соотечественников.

Белорусы заказывают и другие средства личной гигиены. Более чем в 80 раз вырос спрос на антисептические средства, а продажи медицинских перчаток - почти в 40 раз.

Фазенда того стоит

С приходом тепла белорусы рванули на "фазенды" - любимое место проживания и сезонного времяпрепровождения. На их обустройство и обеспечение будущих урожаев люди денег не жалели.

- Средняя сумма чека на "дачные проекты", реализованные через интернет-магазины, - Br158. Один из самых популярных товаров, конечно, теплицы и комплектующие, горшки для растений. За первые три месяца 2020 года спрос на них вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По-прежнему улетают, как горячие пирожки, семена и клубни цветов и растений, увлажнители и очистители воздуха.

Поехали!

- Вы заметили, что этим летом на наших улицах стало больше велосипедов и самокатов? Многие из них были куплены через интернет еще в феврале-апреле. Тогда количество заказов в категории "Спорт и отдых" выросло почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил наш эксперт. - Почти в 3 раза выросли продажи фитнес-браслетов и умных часов, которые помогают определить пройденное расстояние, пульс и другие важные показатели. Средняя стоимость такого устройства - 45 руб. Заказы на них продолжают поступать. Сидя на самоизоляции, наши мужчины заказывали по интернету еще и эспандеры, гири и штанги - вещи, прямо скажем, незаменимые в условиях ограниченности передвижений.

Пазлы совпали

"Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!" - вздыхали наши сердобольные бабушки. Современные родители, занятые на дому, на удаленке, выполнением своих рабочих обязанностей, ушли еще дальше: "Лишь бы дитятко не доставало!". И стали покупать наследникам в интернете (заметьте, полезную, развивающую!) всякую-всячину.

- В лидерах продаж детские конструкторы. Только за три первых месяца продано более 2,5 млн штук, - рассказывает Максим Маринич. - Заказывают игровые и развивающие наборы, а также мягкие игрушки, роботов-трансформеров, кукол-пупсов.

Да и сами взрослые не прочь поиграть. Во время самоизоляции они открывают новые хобби: на 16% выросло количество заказов настольных игр. В топ покупок - художественная литература, пазлы, картины по номерам, пряжа, видеоигры и джойстики.

Гаджеты в любимчиках

В числе взрослых игрушек - гаджеты: из закупаемой онлайн-техники и электроники самые высокие продажи наушников и гарнитуры. Их заказывали почти на 45% чаще, чем год назад. В топ также мобильные телефоны, портативные колонки, телевизоры, экшен-камеры и блендеры: хороший коктейль из фруктов с мороженым поднимает настроение.

Кстати, виртуальная потребительская корзина из раздела техники и электроники стала объемней, но дешевле. За один "поход" по интернет-магазинам белорусы часто укладывают в корзину сразу несколько вещей, но средний чек одной покупки, в которой может быть одна или несколько вещей, упал на 13%: с Br167,8 до Br146. Конкуренция виртуальных магазинов помогает покупателю экономить.

А как у соседей?

Россияне также любят заняться виртуальным шопингом, тем более что до недавнего времени у них был жесткий карантин. Например, как отмечает популярный у соседей Ozon, с марта продажи женских рубашек выросли на 240% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а мужских - на 358%. А вот средненедельные продажи мужских брюк упали на 15%, а женских - на 11%. Возможно, многие предпочитают разговаривать по скайпу и прочим видам видеосвязи, потому штаны стали не столь популярны.

По всей видимости, наши соседи, особенно молодые пары, занялись укреплением семейных отношений: продажи эротического белья выросли на 120%. Так как многие российские парикмахерские закрылись, в марте-апреле продажи машинок для стрижки подскочили почти на 300% по сравнению со средним показателем продаж в период стабильного спроса в 2019 году. Кроме того, пользователи приобретают универсальные триммеры для стайлинга, воск и гели, а также наборы специальных щеток для ухода за бородой и усами. А россиянки решили остаться с хорошим маникюром и начали активно закупать лампы для его сушки и маникюрные аппараты, гель-лаки, пилки, питательные кремы для рук и ногтей, а также маски для рук в виде кремов и перчаток. Вместе с тем, по данным "Беру", находясь в режиме самоизоляции, россиянки стали реже покупать зеркальца, помады, кисточки и спонжи для макияжа. Уже не столь популярны и ювелирные украшения. Еще не пришло время блистать.

Сатисфакция

Онлайн-шопинг не всегда доставляет радость. Не так давно в одном интернет-магазине знакомая сделала копеечную, в районе Br10, покупку: черная хозяйственная сумка, фиолетовые орхидеи на которой, что называется, легли на сердце и заставили сделать предоплату. Идя с работы, она положила в нее продукты, приобретенные в гастрономе, а ее ручка сразу и отклеилась: пришлось нести продукты под мышкой. Видимо, клей был конторский. Во всяком случае - некачественный. В пункте выдачи товара, где, кстати, никогда не давали товарных чеков о покупке, с которым можно было бы идти с претензией, ей предложили выслать фото сумки в интернет-магазин. Пришла, сфотографировала. Выслала. Пожаловалась. Условный ответ нашла несколько дней спустя - в кучке инструкций, где была лишь выдержка из документа, суть которого: товар был в пользовании - какие претензии? Ни "здравствуйте", ни "рассмотрели". Короче, деньги наши берут с удовольствием, но чеков-документов о продаже не дают. И разбираться с претензиями не хотят: мол, сами виноваты.

Но, как говорится, есть справедливость на свете. Интернет-магазину прилетела ответка. Правда, с другой стороны.

Как сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного развития и торговли (МАРТ), по результатам рассмотрения обращений граждан о непредоставлении возможности оплатить товары, заказанные в интернет-магазине wildberries.by, в наличной форме, МАРТ установлено нарушение ООО "Вайлдберриз" требований пунктов 1, 2 статьи 9-1 Закона "О защите прав потребителей" и пункта 29 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. МАРТ выдал этой организации предписание об устранении нарушений законодательства. Однако поступающие в МАРТ обращения и соответствующая информация на сайте интернет-магазина показали, что нарушитель ненадлежащим образом отнесся к предписанию. Не принял меры по устранению нарушений, отмечается в сообщении МАРТ.

В министерстве напомнили: во-первых, ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписания государственного органа предусмотрена статьей 23.1 КоАП Республики Беларусь, во-вторых, ответственность за нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей - статьей 12.17 КоАП Республики Беларусь. Поэтому вызвало должностное лицо организации для составления протоколов об административных правонарушениях. Спасибо, МАРТ!

Тамара Медведева,

газета 7 Дней.-0-