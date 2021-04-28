Понять смысл праздника. Священник рассказал о Пасхе

Три вопроса о Пасхе священнику отцу Артемию (Щербицкому), клирику храма Рождества Христова города Борисова.

- С каким внутренним состоянием человек должен подойти к главному церковному празднику - Воскресению Христову?

- Пасха - самый светлый и радостный праздник для христиан. Около 2000 лет существует христианство, и на протяжении всего этого времени празднуют Воскресение Христово. И сегодня каждый верующий может приобщиться к нему. Для того, чтобы торжество не прошло мимо нас, необходимо понимать смысл праздника, стремиться стать участником богослужения, а не сторонним наблюдателем.

Пасха - исход еврейского народа из египетского рабства. Этот праздник появился задолго до возникновения самого христианства. В Новом Завете он получает иное содержание и связан со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. Это событие стало знамением Его победы над грехом и смертью. Пасха, которую празднуют христиане, - это исход новозаветного народа Божия (то есть крещеных христиан) от духовного рабства греху, проклятию и смерти.

Пасхальное богослужение проходит в ночь с субботы на воскресенье. В полночь совершается крестный ход, который изображает шествие святых жен мироносиц ко Гробу Воскресшего Спасителя. Каждый желающий может поучаствовать в этом торжественном шествии. Далее будет совершаться Божественная литургия, центром которой является участие верующих в Таинстве Причастия.

- Почему католики и православные празднуют Пасху в разное время?

- Формула расчета дня празднования Пасхи у католиков и православных одинакова - это первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Но православные отсчитывают дату весеннего равноденствия, придерживаясь Юлианского календаря, а католики - Григорианского, то есть высчитывают дату празднования по астрономическому равноденствию. Таким образом, разница используемых календарей влияет на определение даты Пасхи. Серьезная проблема современного христианина в том, что он чаще обращается к календарям, чем к Небу.

- На Пасху принято красить куриные яйца, обмениваться ими. Зачастую на них наносят изображения святых, Богородицы с младенцем, самого Христа. Чаще всего скорлупа от таких яиц отправляется в мусорку. Как Православная церковь относится к этому?

- Многовековой опыт празднования Пасхи имеет уставные и народные традиции. Для современного человека важно различать добрую христианскую традицию и ложные суеверия. Как известно, по окончании богослужения принято разговляться крашеными яйцами, куличами и пасхами. Кулич - сладкий квасной хлеб. Пасха - творожное блюдо в виде усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень. Крашеные яйца - символ Новозаветной Пасхи. Совершенно недопустимо для православного человека наклеивать на пасхальные яйца иконографические изображения. Икона - святой образ, к которому необходимо относиться с благоговением. Ее изображение на пасхальных яйцах умаляет значимость священного образа и не отвечает благочестивой традиции, поскольку при употреблении продукта святой образ будет сорван. Поэтому рекомендуется не использовать такие наклейки. Но, если вам уже подарили яйцо с нанесенной на него иконой, то очистки и наклейки лучше сжигать или закапывать в непопираемом месте.

Белтелерадиокомпания 2 мая приглашает верующих вместе встретить Пасху и объединиться в молитве во время прямой трансляции праздничного богослужения из Минского Свято-Духова кафедрального собора. Возглавит сакральную службу митрополит Вениамин.-0-