Превратить "Имущество" в дивиденды: жители Гомельской области использовали около 45 млн чеков

Достояние 1990-х годов именные приватизационные чеки "Имущество" некоторые белорусы бережно хранят в папках с документами. Между тем это наследие может работать на своих владельцев. Каждый такой чек является государственной именной ценной бумагой, выпущенной в установленный Советом Министров срок по согласованию с главой государства. Специалисты комитета "Гомельоблимущество" разъяснили, как можно распорядиться чеками.

Истоки "Имущества"

Немного истории. Чеки "Имущество" выдавали с 1994 по 1997 год. За этот период жители Гомельской области получили 69,7 млн чеков. При этом 24,9 млн штук остались неиспользованными. До завершения срока обращения чеков - 1 января 2023 года - осталось чуть больше года.

"Приватизационный чек обеспечен государственной собственностью, подлежащей безвозмездной передаче гражданам Республики Беларусь. Он свидетельствует о праве его владельца на долю в приватизируемой государственной собственности и выражает размер этой доли (квоту)", - сказали в комитете "Гомельоблимущество".

По закону владельцы могут продать свои чеки, но для этого необходимо найти заинтересованного в их приобретении покупателя. Также их можно передать в распоряжение доверенного лица или организации на договорных условиях, завещать или использовать при приобретении приватизируемых государственных объектов - акций, долей, паев в имуществе организаций или предприятий.

По прямому назначению

В комитете "Гомельоблимущество" рекомендуют использовать ИПЧ "Имущество" по прямому назначению - обменять на акции открытых акционерных обществ. У жителей региона большой выбор: к обмену предложены акции более 170 ОАО, расположенных во всех регионах республики, из них 45 - на территории области.

"Перечень ОАО довольно широк. Это предприятия агропромышленного и строительного комплексов, торговли и услуг, легкой и химической промышленности, а также прочих отраслей. "Можно стать акционером как крупного известного предприятия (ОАО "Гомельский химический завод", ОАО "Гомельстройматериалы", ОАО "Гомельжелезобетон"), так и предприятия регионального значения (ОАО "Калинковичиторг", ОАО "Мозырский гостиничный комплекс "Припять", ОАО "Брагинагросервис"). Стоимость одной акции составляет от 1 до 10 чеков. Например, гражданин может обменять свои 300 чеков на 300 акций ОАО "Калинковичский завод железобетонных изделий" (1 акция = 1 чек) или на 30 акций ОАО "Гомельагротранс" (1 акция = 10 чеков)", - разъяснили в комитете.

Специалисты подчеркнули, что обменять на акции можно личные чеки. В этом случае нет никаких ограничений. Также "конвертировать" в акции можно полученные от близких родственников - родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи. Но обмену при этом подлежат не более 250 чеков. Чеки, полученные от иных лиц, использовать при приобретении акций нельзя.

Выгодное общество

Решившись на обмен чеков, их владельцы встают перед непростым выбором. Самый распространенный вопрос: какое общество выбрать. "Здесь нет однозначного ответа. Акционером какого общества стать - решать только владельцу чеков. Конечно, к этому вопросу надо подойти со всей ответственностью. Советуем предварительно ознакомиться с информацией об обществе: о результатах его финансово-экономической деятельности, выпускаемой продукции, дивидендной политике. Если затрудняетесь с выбором, можно вложить чеки не в одно, а в несколько обществ", - разъяснили специалисты комитета.

В этом году наибольшим спросом пользовались акции Гомельского химического завода, Гомельского электромеханического завода, "Гомельоблавтотранса", "Гомельагроэнергосервиса", "Гомельстройматериалов", Строительного треста №14.

Оборот документов

Все операции с чеками "Имущество" проводит ОАО "АСБ Беларусбанк". С перечнем обществ, акции которых предлагаются к обмену на чеки, можно ознакомиться непосредственно в отделении банка, а также на сайте комитета "Гомельоблимущество".

Сотрудник банка приступает к делу, как только человек определился с выбором. Стоит прихватить паспорт и сертификат ИПЧ "Имущество". "На основании этих документов он произведет операцию по списанию чеков с вашего счета для последующего их погашения. Все действия оформляются соответствующим договором, который заключается между гражданином и ОАО. Так как акции выпускаются в бездокументарной форме - в виде записей на счетах - право собственности возникает у гражданина с момента зачисления приобретенных акций на его счет "депо", открытый в депозитарии общества. Обеспечить такой перевод акций обязано ОАО", - рассказали в комитете.

Статус - акционер

"Не все понимают, что значит быть акционером. Многие смотрят на этот статус только с позиции получения дивидендов. Вместе с тем собрание акционеров - высший орган управления обществом, к компетенции которого относится решение наиболее важных вопросов его деятельности. Например, акционеры ежегодно, как правило в марте, собираются, чтобы заслушать отчет руководителя общества о работе в отчетном году. Среди задач - распределить прибыль, утвердить бухгалтерскую отчетность, избрать членов наблюдательного совета (руководит деятельностью общества в период между собраниями акционеров) и ревизионной комиссии (контроль за деятельностью общества). О проведении такого собрания акционеры узнают из публикации в газете, определенной уставом, или информации на сайте общества", - разъяснили специалисты.

Активный акционер участвует в управлении ОАО, посещает собрания. Так он всегда в курсе, чем живет его предприятие, с какими проблемами сталкивается, какие дивиденды и когда выплачивает или, наоборот, почему не выплачивает. "На выплату ОАО дивидендов влияют несколько факторов. Во-первых, общество должно работать прибыльно, ведь источником выплаты дивидендов является прибыль, при ее отсутствии нет и дивидендов. Во-вторых, собрание акционеров вправе принять решение о направлении прибыли не на выплату дивидендов, а на модернизацию общества. Чем больше прибыли направляется на приобретение нового оборудования, расширение производства, тем меньше остается на выплату дивидендов. Однако такая модернизация в перспективе влечет увеличение прибыли общества и, как следствие, - рост суммы дивидендов", - объяснили тонкости в комитете "Гомельоблимущество".

При необходимости акции можно продать. Это предусмотрено в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" при посредничестве профессионального участника рынка ценных бумаг - брокера. Их список можно найти на сайте Минфина. Желающий продать акции заключает договор комиссии с брокером, который от имени акционера подает в торговую систему биржи заявку на продажу. Заинтересованные, при наличии таковых, купят акции.

"Жителям области, еще не использовавшим чеки "Имущество", имеет смысл обменять их на акции ОАО. И в дальнейшем можно реализовывать свои права акционера, участвуя в собраниях, внося предложения, получая дивиденды", - резюмировали в комитете "Гомельоблимущество".

БЕЛТА.-0-