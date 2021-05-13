Сегодня многие общественные силы считают развитие демократии центральным вопросом социального развития. Вместе с тем во многих странах укоренение и сохранение демократических традиций проходит очень противоречиво. Очень часто демократические практики выхолащиваются или имитируются. Ими часто манипулируют в своих интересах. Почему так происходит? В чем проблема? Об этом рассуждает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Для того чтобы разобраться в этих вопросах, лучше начинать с анализа процесса, который приводит к появлению традиций и институтов, обеспечивающих широкое участие граждан в управлении страной и организации жизни общества.

Понимание того, как выстраиваются демократические традиции, имеет принципиальное значение. В противном случае, и мы видим такие примеры в других странах, ошибки (иногда желание все ускорить) в организации этого процесса приводят к противоположным результатам. Таким образом, вместо демократии мы получаем хаос, беспорядки, насилие и как единственный приемлемый выход - ограничение свобод граждан с целью наведения порядка.

В логике и математике существуют понятия - необходимое условие и достаточное условие. Эти понятия применяются к оценке истинности утверждения. Например, необходимым называют условие, без соблюдения которого решение не может быть истинным. Достаточным является условие, при выполнении которого утверждение является однозначно истинным.

При анализе демократического развития можно выделить несколько необходимых условий, без наличия которых с высокой долей вероятности ничего не получится. И похоже, что нет или пока не найдено ни одного достаточного условия.

Таким образом, можно сделать вывод: уровень развития демократии определяется динамическим (постоянно изменяющимся) соотношением определенного количества необходимых условий, ни одно из которых не является достаточным.

Набор ключевых условий может варьироваться в разных странах из-за различий в менталитете и исторического опыта. Обсудим наиболее важные из них:

Условие 1. Нельзя смешивать представительную и прямую демократию.

Прямая демократия подразумевает принятие решения всеми гражданами в ходе народного вече или форума или любых иных форм прямого взаимодействия. Социологические модели показывают, что прямая демократия может работать при следующих параметрах: в небольших группах (до 100 человек), однородных по своим интересам и уровню понимания обсуждаемых проблем.

При этом даже в этих случаях решение, принятое большинством голосов, должно выполняться всеми членами группы независимо от их первоначальной позиции. Все эти особенности сильно усложняют процесс принятия и выполнения решений. Если хотя бы один параметр нарушен, такая форма ведет к хаосу и дестабилизации. Весьма любопытно, что в западной политологии требование прямого участия граждан в принятии решений на национальном уровне трактуется как проявление кризиса демократии. Поэтому эта форма почти нигде не применяется.

Наибольшее распространение во всем мире получила представительная демократия. Представительная демократия предполагает, что граждане на основе рационального выбора один раз в пять лет выбирают людей, которые будут ими управлять. Они делегируют право управления этим людям, но сами не принимают управленческих решений. На практике это единственно возможная система управления для крупных объединений граждан, таких как страны и даже отдельные районы или населенные пункты. Неслучайно, что такая модель представительной демократии получила самое широкое распространение во всем мире.

Получается, когда мы сталкиваемся с требованием использования методов прямой демократии в ходе уличных протестов, на самом деле мы сталкиваемся с попыткой перехвата инициативы малой социальной группой, которая хочет таким образом придать своим действиям видимость легитимности. Но в реальности, повторюсь, эти действия являются манипуляцией с демократическими процедурами или инструментом перехвата власти в сценариях цветных революций.

Это очень важное обстоятельство. Нужно помнить, что везде, где отдельные политические силы пытаются навязать методы прямой демократии, имеет место манипуляция. И, как показывает практика цветных революций, за политической дезориентацией общества следует силовой захват власти и передел собственности в интересах малой организованной группы - олигархов или компрадоров. Иными словами, под прикрытием прямой демократии, как правило, берут власть и уничтожают демократические традиции.

Условие 2. Общество демократично в той степени, в какой граждане в своей совокупности могут осмысленно и обоснованно принимать решения относительно выбора своих представителей, которым будет поручено управление и развитие общественного устройства.

В идеале это должно делаться на основе рационального анализа программ и заявлений политиков, претендующих на управленческие позиции. При этом избиратели должны обладать уровнем знаний и опыта, которые позволят им выбрать людей, хорошо разбирающихся в закономерностях социального развития, осознающих требования долгосрочного развития, учитывающих интересы будущих поколений, а также обладающих хорошими управленческими и организационными навыками. Такой выбор может быть сделан только хорошо подготовленными избирателями и только на основе спокойного рационального подхода.

Если такое понимание отсутствует, если избирателям навязывается эмоциональный или интуитивный выбор, общество попадает в ловушку популизма. Имеющиеся ресурсы проедаются или используются неоптимальным образом, усиливаются общественные дисбалансы, которые неминуемо ведут к кризису и потере управляемости общественными процессами.

Условие 3. Политики, которые претендуют на управленческие функции, должны быть известны и предсказуемы. Они должны выражать общенациональные интересы, а также нести ответственность за свои предвыборные обещания.

В противном случае общество может оказаться сразу в нескольких ловушках. Во-первых, в ловушке перехвата управления компрадорскими политическими группами, которые получают выгоду от обслуживания интересов внешних "игроков" в ущерб интересам страны. Во-вторых, в ловушке деградации системы управления, когда интересы отдельных социальных групп получают преимущество в результате прямого обмана, подлога или манипуляции. Как правило, осознание такого обмана приходит слишком поздно, когда разрушительная спираль уже запущена, остановить ее уже невозможно. И тогда каждое новое правительство оказывается хуже предыдущего. В обоих случаях это сценарий национальной катастрофы.

Условие 4. Демократия не отменяет необходимость укрепления институтов подчинения и принуждения.

Демократию очень часто путают с хорошим управлением (good governance). Практическое уравнивание этих терминов иногда делается преднамеренно.

Любая суверенная власть обязана устанавливать правила, а также требовать их соблюдения, навязывая нормы поведения. На примере ряда стран мы видим, что если власть теряет эту способность, то правила начинают устанавливать или малые организованные группы, чаще всего олигархические структуры, или, в худшем варианте, внешние игроки.

В странах, где суверенная власть в состоянии обеспечивать выработку правил и добиваться их выполнения, сохраняется управляемость страной, государством и обществом. Там, где власть делает это максимально разумно и результативно, и возникает хорошее управление (good governance).

Нужно просто отдавать себе отчет в важной психологической роли демократии. Демократия - это механизм, который делает подчинение граждан приемлемым и условно добровольным через процедуру выборов людей, которые будут управлять и требовать от всех граждан соблюдения правил и норм.

Но! Сама по себе демократия не порождает хорошее управление. Там, где управление существует, демократия является важным дополнением, которое облегчает учет потребностей граждан и разных социальных групп и прозрачность действий власти.

Но там, где управление отсутствует или ниже приемлемого порога, любые демократические процедуры становятся усилителем хаоса и разрушения.

Неслучайно один из основоположников институциональной экономики и нобелевский лауреат Дуглас Норт как-то сказал: "Вам повезет в жизни, если вы будете жить в управляемом обществе. Вам очень повезет, если оно к тому же будет демократическим. Но оно в любом случае должно быть управляемым".

Условие 5. Важное значение имеет способность внутренних социальных групп, объединенных на основе общих интересов - социальных или экономических, договариваться друг с другом и идти на компромиссы.

В любой стране объективно возникают различные социальные группы, которые объединены одним родом занятий или общей функцией, или способом заработка. Такие группы могут даже не иметь вертикальной организационной структуры. Способ организации таких групп - гетерархия. Это система устойчивых сетевых связей, внутри которых формируются динамичные иерархии отдельных групп. Но все объединения в сети имеют общие интересы и, даже не сговариваясь, действуют в интересах друг друга.

Тут возникают очень интересные закономерности. Широкие гражданские массы выступают за демократию в надежде на улучшение своего экономического положения. Они справедливо полагают, что в рамках демократического выбора они смогут избрать политиков, которые обеспечат социальную справедливость и сумеют построить социальное государство.

Но на этом пути мы сталкиваемся с еще одной закономерностью. Еще в 1951 году американский исследователь и впоследствии нобелевский лауреат Кеннет Эрроу (Arrow) математически обосновал невозможность объединения индивидуальных предпочтений для трех и более альтернатив, который удовлетворял бы некоторым справедливым условиям и всегда давал бы логически непротиворечивый результат.

Простыми словами: в управлении обществом невозможно найти решение, которое удовлетворяло бы всех. Любое политическое решение порождает выигравших и проигравших на уровне социальных групп. В таких условиях, если группы не умеют договариваться, а для этого в обществе должна присутствовать культура компромиссов и компенсаций, страна скатывается к междоусобице и начинает деградировать.

Первой жертвой такой междоусобицы становятся демократические процедуры.

Мы должны понимать, что мы живем и будем жить в несовершенном мире и в условиях несовершенного общественного устройства. Всегда будут существовать факторы, которые нам благоприятствуют и всегда будут существовать факторы, которые нам препятствуют. Это диалектическое противоречие, которое и является двигателем прогресса.

Условие 6. Структура общества и экономики оказывает прямое влияние на уровень демократического развития.

История показывает, что в обществе, где активные социальные группы инвестируют свои ресурсы в землю, недвижимость, возможности извлечения природной и социальной ренты, наблюдается укрепление авторитарных тенденций. (Это, кстати, является объяснением, почему подавляющее число революций произошло в аграрных странах).

В большинстве стран, где у руля оказываются промышленные элиты, процессы демократизации развиваются быстрее.

На этом фоне явно просматривается взаимосвязь роли человеческого капитала в экономике и уровня развития демократии. С переходом к более высоким технологическим этапам - к 4-му промышленному, далее 5-му сервисному и в ближайшем будущем 6-му цифровому - роль человеческого капитала стремительно возрастает. Структура экономики движется от ресурсозависимой к инновационной. В результате неизбежно развиваются демократические традиции.

Условие 7. Демократические процедуры легче развиваются в более обеспеченном и богатом обществе.

Иными словами, помимо уровня образования уровень развития демократии также связан с уровнем благосостояния. Связь этих явлений очевидна - более высокий уровень благосостояния снижает остроту социальных противоречий и позволяет легче договориться о "правилах игры". Он также повышает издержки революции для всех организованных социальных групп и повышает их готовность идти на компромисс.

В этой работе я обратил внимание только на семь условий, оставив за скобками много других обстоятельств. Вне всякого сомнения, дотошные исследователи могут легко увеличить это число.

Но я искренне надеюсь, что даже этот краткий обзор позволяет реалистично взглянуть на реальное содержание демократии, а именно: что же такое демократия, что она может дать, а что нет, как и при каких условиях она работает?-0-