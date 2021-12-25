Промышленный туризм в Беларуси сегодня и завтра

Промышленный туризм набирает популярность во всем мире. Беларусь не остается в стороне: предприятия Минпрома предлагают такие услуги. Наши соотечественники и иностранцы приезжают на заводы, чтобы подробнее узнать историю предприятий, познакомиться с технологиями производства и попробовать себя в роли машиностроителей. О состоянии промтуризма, работе в пандемию и перспективах отрасли рассказали корреспонденту БЕЛТА в Министерстве промышленности.

"В промтуризме лидирует, конечно, БЕЛАЗ, он был застрельщиком. Этот флагман промышленности производит продукцию, подобную которой не увидишь во многих других странах, - сказал пресс-секретарь Минпрома Олег Слепченко. - Кроме того, активно развивают это направление Минский тракторный завод, "Гомсельмаш". Что касается, других предприятий, к примеру МАЗа, "Могилевлифтмаша", "АМКОДОРа", "Горизонта","БЕЛДЖИ", ММЗ, они также не оставляют идею с промтуризмом. Есть программы, проекты, которые в ближайшие годы будут продвигаться в жизнь".

По его словам, нетрудно договорится с турфирмами, чтобы включить посещение предприятий в программы пребывания зарубежных гостей в Беларуси, в туры выходного дня или поездки для школьников на каникулах. Основная сложность - в обеспечении безопасности: надо разработать такие маршруты, которые бы не пересекались с производственными линиями. "Человек, который чуть зазевался на производстве, может попасть в неприятную ситуацию, а предприятие несет ответственность. Естественно, когда строили эти заводы, никто не думал, что будет развиваться промышленный туризм, в первую очередь за основу бралась производственная логистика. Сейчас же многие предприятия обновляются, и уже при модернизации учитываются все эти критерии", - отметил он.

Промышленный туризм - это не только получение дохода, но и продвижение предприятий, брендов, продукции. Важна и профориентация. "В Советском Союзе профориентация была поставлена на очень высокий уровень, для школ было обязательно посещать производства, чтобы молодые люди понимали, как рождается машина, трактор или комбайн. Теперь важно показать, что нынешние предприятия - это не грязь, холод и неустроенность. Это современные роботизированные производства с достойными условиями труда, - подчеркнул представитель Минпрома. - Нужно рассказывать, какие бонусы сулит такая работа, показать цеха, в которых трудятся люди, дать возможность с ними пообщаться. Это весьма полезно и для руководства заводов с точки зрения того, кого они получат завтра в качестве работников и где они их будут искать. На мой взгляд, лучшей формы заинтересовать потенциального сотрудника не найдешь".

В прошлом году в связи с пандемией COVID-19 и закрытием границ было сильное падение в сфере промышленного туризма, но сейчас показатели постепенно возвращаются к доковидным. "Если говорить, например, про БЕЛАЗ, в январе 2020 года количество туристов составило 2250, в июне 2021 года - 1752. Выручка в январе прошлого года была на уровне Br59,5 тыс., в нынешнем июне - Br32,33 тыс", - обратил внимание Олег Слепченко.

Что касается дальнейшего развития промтуризма в Беларуси, он отметил: "Эта сфера так или иначе требует вложений, а сегодня, когда и пандемия коронавируса, и определенное политическое и экономическое давление на страну, однозначно есть более важные направления, требующие вливания финансовых средств. Поэтому на тех предприятиях, где промышленный туризм отсутствовал в принципе, быстро развить его, скорее всего, не удастся, однако проекты есть и работа над ними ведется", - констатировал специалист.

В этом декабре наградили победителей XIX Республиканского туристического конкурса "Познай Беларусь 2021". В номинации "Объект промышленного туризма года" дипломантом стал Минский тракторный завод, специальный приз "За индивидуальный подход и содействие в развитии промышленного туризма" получил Белорусский автозавод.

Белорусский автомобильный завод

БЕЛАЗ первым в белорусском машиностроении открыл двери туристам. С 15 июля 2015 года на предприятии начали реализовывать проект промышленного туризма "БЕЛАЗ - бренд Беларуси". Он очень быстро набрал обороты и стал востребованным. За это время завод посетили порядка 150 тыс. человек. Это граждане более чем 25 стран: России, Дании, Иордании, Австрии, Китая, Ливана, Германии, Украины, Норвегии, США, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Молдовы, Италии, Казахстана, Испании, Кубы, ОАЭ и других. В прошлом году предприятие посетили 6,7 тыс. туристов. С января по сентябрь нынешнего года их число достигло уже 9 тыс. Сегодня порядка трех десятков турфирм обязательно включают посещение БЕЛАЗа в программы для зарубежных гостей и туры выходного дня, организуют познавательные поездки для школьников.

"С каждым годом количество желающих попасть в мир огромных машин и увидеть сборку этих гигантов возрастает. Места постоянной прописки наших самосвалов - карьеры - это закрытая территория. Неудивительно, что особый восторг у гостей предприятия вызывает посещение выставки образцов выпускаемой техники от малышей до великанов. Воспользоваться уникальным предложением и увидеть эту чудо-технику можно только при посещении Белорусского автозавода", - подчеркнули на заводе.

В экскурсию по предприятию входит посещение музея трудовой славы БЕЛАЗа, где можно ознакомиться с историей создания завода, которая берет свое начало с 1948 года. Также туристы могут заглянуть в мир производства, увидеть, как создаются карьерные гиганты высотой с трехэтажный дом, проехать в кабине самосвала грузоподъемностью 130 т. Кроме того, посетителям предлагается пройти начальный курс обучения вождению на динамическом тренажере и попробовать себя в роли настоящего водителя-испытателя. На тренажере полностью воспроизведена реальная дорожная обстановка карьера в режиме 7D, можно менять погодные условия. Если водитель наедет на виртуальную кочку, то обязательно почувствует, как сработали амортизаторы виртуального самосвала.

Минский тракторный завод

МТЗ начал осваивать промышленный туризм в 2017 году. За почти пять лет завод посетили более 16,5 тыс. человек из 68 стран и более 130 населенных пунктов Беларуси. Лидируют по числу туристов Россия, Эстония, Латвия, Германия и Литва.

На предприятии посетителям предлагают узнать историю завода, которая берет свое начало с 1946 года, познакомиться с производством трактора от механической обработки деталей до его конечной сборки на главном конвейере. После экскурсии по цехам можно осмотреть готовую технику на выставке и посидеть в кабине трактора.

Кроме того, гости могут сами поучаствовать в создании легендарного белорусского трактора. Под руководством опытных мастеров можно установить рулевое колесо и проделать другие технологические операции, а в завершение получить сертификат, подтверждающий участие в сборке конкретной модели (уже более 420 туристов получили такой). Специально разработана форма, в которой работают туристы.

Во время экскурсии по территории завода можно прокатиться на самом мощном серийном тракторе BELARUS 3522.

В связи с эпидобстановкой на предприятиях Минпрома соблюдаются все меры безопасности для туристов. Проводится ежедневная влажная уборка, проветриваются помещения, средствами дезинфекции обрабатываются поверхности (ручки, двери, поручни, столы, стульья). Соблюдается дистанция в местах массового скопления людей (билетные кассы, инфокиоск, турникеты), а также во время экскурсии (одновременно осматривать экспонаты в музее и технику на выставке могут не более пяти человек). Предусмотрен масочный режим. Перед началом экскурсионной программы всем участникам группы измеряют температуру и предлагают обработать руки дезсредством, которое находится в дозаторах по всему маршруту экскурсии. При перевозке туристов рассаживают по одному человеку в шахматном порядке, с заполнением транспорта не более чем на 50%. Во время экскурсии большинство мероприятий проводится на открытом воздухе.

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