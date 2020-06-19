"Проще сделать, чем найти" - как минчанка создала приложение по расшифровке анализов

Смартфоны давно перестали быть просто игрушкой. Благодаря этим мобильным устройствам можно оперативно узнавать последние новости, общаться с жителями других континентов, делать качественные снимки, быстро ориентироваться в незнакомой местности. А с каждой новой разработкой жизнь становится еще проще. Например, с легкой подачи белорусов вскоре в магазине приложений появится и Medicalab App - помощник в комплексной расшифровке медицинских анализов, который поможет понять, что происходит с организмом, и подскажет, к какому врачу стоит обратиться. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с автором идеи Еленой Громыко и узнала, для чего был использован искусственный интеллект и чего ожидать в перспективе.

Разработка идеи и подбор команды

Идея создания приложения родилась из личной истории автора проекта. "Все началось примерно год назад. Мы приехали на дачу, и я решила позагорать. Потом вернулись в Минск. Прошло несколько недель, я почувствовала недомогание, слегла с высокой температурой. У меня были плохие анализы, обращалась к множеству врачей, но диагноз все никак не могли поставить. А тот диагноз, который ставили (пиелонефрит), был спорным, по биохимическому анализу крови и другим анализам картинка не складывалась. В какой-то момент на глаза попался клещевой энцефалит - и картинка сложилась. Я оперативно сдала анализ и заболевание подтвердилось. Мне назначили подходящее лечение и за неделю я вернулась к жизни", - вспоминает девушка.

Пока врачи думали над диагнозом, Елена Громыко искала платформы и приложения, которые могли бы проанализировать комплекс показателей анализов и выдать результат. Подобного сервиса она так и не нашла. Были только платформы, где предлагался список возможных заболеваний по одному определенному показателю.

"В голове постоянно звучала фраза, что проще создать, чем найти. Я сама работаю в сфере IT, поэтому проконсультировалась у разработчиков, можно ли сделать подобное приложение, и получила положительный ответ. Одна компания, которая занималась мобильной разработкой, предложила реализовать идею. Но мне стало жалко ее отдавать и я решила попробовать сама", - говорит Елена Громыко.

Дальше она начала собирать команду. Первым присоединился разработчик Артем Трофимук - соавтор проекта. Вместе они начали детально продумывать все аспекты приложения.

Наткнулись на рекламу Social Weekend. "Были сомнения, но мы решили зарегистрироваться. А теперь, когда прошли в финал, поверили в то, что сделать это приложение реально и нужно, отклики нас вдохновляют", - отмечает Елена Громыко.

Дальше благодаря конкурсу к работе подключились врачи.

Всего сейчас в команде 9 человек: Елена отвечает за digital-маркетинг и продвижение, Артем Трофимук - Android-разработчик, также в штате врач анестезиолог-реаниматолог Елена Дундарова и еще один врач, два backend-девелопера, один UX-дизайнер, один iOS-разработчик и один специалист Machine Learning ("эмэльщик").

Прототип приложения

Medicalab App - это мобильное приложение на основе машинного обучения (ML), которое анализирует в качестве входных данных комплекс показателей в лабораторных анализах человека, а также симптомы, температуру и давление. Результатом работы алгоритма для пользователя станет список вероятных заболеваний и состояний организма. Задача приложения - искать зависимости в данных для предупреждения какого-либо заболевания задолго до того как оно превращается в патологию. Аналогов своей задумке авторы не нашли.

Благодаря использованию искусственного интеллекта приложение способно обучаться. В первые месяцы оно будет работать на основе данных, которые имеет в своей разметке, а через год, через несколько лет - на основе собственных закономерностей и медицинской аналитики своих алгоритмов. То есть чем больше людей будут пользоваться приложением, тем умнее оно будет становиться.

На первом этапе приложение будет разбирать общий анализ крови, биохимию, коагулограмму, общий анализ мочи. В дальнейшем этот функционал будет расширен гормонами, витаминами, онкомаркерами и другими анализами.

Пользователю нужно будет сфотографировать свои анализы либо загрузить pdf-файл или вручную ввести свои данные. Далее приложение распознает их и предлагает подтвердить либо исправить их. Обученная на выявление заболеваний нейросетевая модель принимает параметры и определяет, для какого заболевания характерна такая совокупность данных.

Пока алгоритм сможет указать только на преддиабетное состояние. "То есть если у человека высокий сахар, приложение сообщит, что это гипергликемия, которая в свою очередь ведет к развитию диабета, поэтому стоит обратиться к эндокринологу, проверить свое состояние, сдать дополнительные анализы. Окончательный диагноз ставит только доктор", - поясняет Елена Громыко.

Рабочий прототип приложения команда планирует представить 2 июля в финале Social Weekend.

Планы на будущее

В перспективе по задумке авторов приложение сможет определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, почечной недостаточности, выявить возможные заболевания щитовидной железы.

Команда намерена реализовать идею в любом случае. Просто, если им удастся выиграть в конкурсе и получить денежный приз, они смогут это сделать быстрее.

"С февраля команда работает каждый день - после работы и по выходным. Есть два ключевых сотрудника, которые должны бы работать полный день: медик и "эмэльщик" (от них зависит качество работы приложения). Остальные могут работать part-time: дизайн нужен периодически, backend прописывается один раз, потом только тестируется и правится. Хотели бы, чтобы ключевые специалисты могли уйти с основной работы и трудиться над задачами весь день. Если бы у нас было финансирование, то приложение с диагностикой риска развития всех этих заболеваний мы могли бы создать за три месяца. Средняя стоимость "эмэльщика" по рынку около $1 тыс., зарплата врача - $600-700 в месяц. То есть на месяц нам нужно $1,5-2 тыс. (до Br5 тыс.)", - считает автор идеи.

А дальше в планах - запустить приложение в Google Play и App Store и за счет роста подписчиков получать прибыль.

Платную подписку команда вводить не хочет. Медицинское приложение, по мнению разработчиков, должно быть бесплатным. Вместо этого платным хотят сделать оцифровку анализов, хранение данных пользователя, перевод расшифровки анализов на английский, если человек собирается на отдых и хочет иметь в телефоне историю своих анализов. Не будет в приложении и рекламы.

"В идеале хотели бы развить приложение по направлениям в медицине, то есть расширить его функционал. Добавить все анализы по кардиологическому профилю, почечной недостаточности, инфекционным заболеваниям, дополнить по гормонам и витаминам, добавить педиатрию. Планов очень много. Надеюсь, все получится", - заключила Елена Громыко.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

фото из личного архива героев,

БЕЛТА.-0-