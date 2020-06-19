"Проще сделать, чем найти" - как минчанка создала приложение по расшифровке анализов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 19 июня 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:25 Новый томограф доставили в 5-ю клиническую больницу Минска Регионы
17:20 Умер актер, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец" Калейдоскоп
17:12 БГК имени Мешкова попал в групповой этап Лиги чемпионов Спорт
17:11 Проект указа о развитии конкуренции в сфере электроэнергетики вынесен на общественное обсуждение Экономика
17:10 Главное в цитатах: Лукашенко о суверенитете, банках, поддержке людей и отношениях с Россией Президент
17:09 Еврокомиссия рассчитывает на открытие всех внутренних границ в ЕС к концу июня В мире
16:59 Плантации дикорастущего мака уничтожили в нескольких районах Беларуси Происшествия
16:57 "Проще сделать, чем найти" - как минчанка создала приложение по расшифровке анализов Технологии
16:48 РЕПОРТАЖ: Один день из жизни инспектора по делам несовершеннолетних Регионы
16:42 Стрельба произошла в новозеландском Окленде: погиб полицейский В мире
16:36 В Молодечненском районе двое мужчин задержаны за хранение марихуаны Происшествия
16:27 Ввод жилья в Беларуси в январе-мае увеличился на 4,9%, построено 14,6 тыс. квартир Экономика
16:16 Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске Происшествия
16:14 Новый вид светодиодных фар начали выпускать на заводе "Зенит" в Могилеве Регионы
16:09 Персонал БелАЭС впервые принял участие в межсистемной противоаварийной тренировке Общество
16:06 Хоккеисты "Шахтера" узнали соперников по Континентальному кубку IIHF Спорт
16:02 ЕЭК намерена принять оперативные меры для устранения барьеров в торговле в ЕАЭС Экономика
15:49 Анестезиолог-реаниматолог из Гомеля: признание на высшем уровне - заслуга всего медперсонала Регионы
15:47 Курс на сохранение и модернизацию промпредприятий доказал свою эффективность - Орда Экономика
15:36 Срок перехода лабораторий на новую версию международного стандарта продлен до 1 июня 2021 года Экономика
15:33 Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко В мире
15:30 Артисты Могилевского района поздравили медиков с профессиональным праздником Регионы
15:27 В Минске мужчина увез на эвакуаторе грузовик, чтобы сдать на металлолом Происшествия
15:14 COVID-19 пришел в Италию еще в 2019 году - исследование В мире
15:11 Кунцевич: в основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина Общество
15:07 Объединенный институт ядерных исследований получил белорусской наукоемкой продукции на $1,2 млн Общество
14:48 В Хотимском районе водители фур пытались сбить инспекторов ГАИ Происшествия
14:45 Лукашенко: я вижу, кто толкает этих кукол, которые хотят у нас тут осчастливить народ Президент
14:41 Семь человек погибли в ДТП на севере Китая В мире
14:39 Любанские следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с собаками Происшествия
Все новости
Все новости
Комментарии
19 июня 2020, 16:57

"Проще сделать, чем найти" - как минчанка создала приложение по расшифровке анализов

Смартфоны давно перестали быть просто игрушкой. Благодаря этим мобильным устройствам можно оперативно узнавать последние новости, общаться с жителями других континентов, делать качественные снимки, быстро ориентироваться в незнакомой местности. А с каждой новой разработкой жизнь становится еще проще. Например, с легкой подачи белорусов вскоре в магазине приложений появится и Medicalab App - помощник в комплексной расшифровке медицинских анализов, который поможет понять, что происходит с организмом, и подскажет, к какому врачу стоит обратиться. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с автором идеи Еленой Громыко и узнала, для чего был использован искусственный интеллект и чего ожидать в перспективе.

Разработка идеи и подбор команды

Идея создания приложения родилась из личной истории автора проекта. "Все началось примерно год назад. Мы приехали на дачу, и я решила позагорать. Потом вернулись в Минск. Прошло несколько недель, я почувствовала недомогание, слегла с высокой температурой. У меня были плохие анализы, обращалась к множеству врачей, но диагноз все никак не могли поставить. А тот диагноз, который ставили (пиелонефрит), был спорным, по биохимическому анализу крови и другим анализам картинка не складывалась. В какой-то момент на глаза попался клещевой энцефалит - и картинка сложилась. Я оперативно сдала анализ и заболевание подтвердилось. Мне назначили подходящее лечение и за неделю я вернулась к жизни", - вспоминает девушка.

Пока врачи думали над диагнозом, Елена Громыко искала платформы и приложения, которые могли бы проанализировать комплекс показателей анализов и выдать результат. Подобного сервиса она так и не нашла. Были только платформы, где предлагался список возможных заболеваний по одному определенному показателю.

"В голове постоянно звучала фраза, что проще создать, чем найти. Я сама работаю в сфере IT, поэтому проконсультировалась у разработчиков, можно ли сделать подобное приложение, и получила положительный ответ. Одна компания, которая занималась мобильной разработкой, предложила реализовать идею. Но мне стало жалко ее отдавать и я решила попробовать сама", - говорит Елена Громыко.

Дальше она начала собирать команду. Первым присоединился разработчик Артем Трофимук - соавтор проекта. Вместе они начали детально продумывать все аспекты приложения.

Наткнулись на рекламу Social Weekend. "Были сомнения, но мы решили зарегистрироваться. А теперь, когда прошли в финал, поверили в то, что сделать это приложение реально и нужно, отклики нас вдохновляют", - отмечает Елена Громыко.

Дальше благодаря конкурсу к работе подключились врачи.

Всего сейчас в команде 9 человек: Елена отвечает за digital-маркетинг и продвижение, Артем Трофимук - Android-разработчик, также в штате врач анестезиолог-реаниматолог Елена Дундарова и еще один врач, два backend-девелопера, один UX-дизайнер, один iOS-разработчик и один специалист Machine Learning ("эмэльщик").

Прототип приложения

Medicalab App - это мобильное приложение на основе машинного обучения (ML), которое анализирует в качестве входных данных комплекс показателей в лабораторных анализах человека, а также симптомы, температуру и давление. Результатом работы алгоритма для пользователя станет список вероятных заболеваний и состояний организма. Задача приложения - искать зависимости в данных для предупреждения какого-либо заболевания задолго до того как оно превращается в патологию. Аналогов своей задумке авторы не нашли.

Благодаря использованию искусственного интеллекта приложение способно обучаться. В первые месяцы оно будет работать на основе данных, которые имеет в своей разметке, а через год, через несколько лет - на основе собственных закономерностей и медицинской аналитики своих алгоритмов. То есть чем больше людей будут пользоваться приложением, тем умнее оно будет становиться.

На первом этапе приложение будет разбирать общий анализ крови, биохимию, коагулограмму, общий анализ мочи. В дальнейшем этот функционал будет расширен гормонами, витаминами, онкомаркерами и другими анализами.

Пользователю нужно будет сфотографировать свои анализы либо загрузить pdf-файл или вручную ввести свои данные. Далее приложение распознает их и предлагает подтвердить либо исправить их. Обученная на выявление заболеваний нейросетевая модель принимает параметры и определяет, для какого заболевания характерна такая совокупность данных.

Пока алгоритм сможет указать только на преддиабетное состояние. "То есть если у человека высокий сахар, приложение сообщит, что это гипергликемия, которая в свою очередь ведет к развитию диабета, поэтому стоит обратиться к эндокринологу, проверить свое состояние, сдать дополнительные анализы. Окончательный диагноз ставит только доктор", - поясняет Елена Громыко.

Рабочий прототип приложения команда планирует представить 2 июля в финале Social Weekend.

Планы на будущее

В перспективе по задумке авторов приложение сможет определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, почечной недостаточности, выявить возможные заболевания щитовидной железы.

Команда намерена реализовать идею в любом случае. Просто, если им удастся выиграть в конкурсе и получить денежный приз, они смогут это сделать быстрее.

"С февраля команда работает каждый день - после работы и по выходным. Есть два ключевых сотрудника, которые должны бы работать полный день: медик и "эмэльщик" (от них зависит качество работы приложения). Остальные могут работать part-time: дизайн нужен периодически, backend прописывается один раз, потом только тестируется и правится. Хотели бы, чтобы ключевые специалисты могли уйти с основной работы и трудиться над задачами весь день. Если бы у нас было финансирование, то приложение с диагностикой риска развития всех этих заболеваний мы могли бы создать за три месяца. Средняя стоимость "эмэльщика" по рынку около $1 тыс., зарплата врача - $600-700 в месяц. То есть на месяц нам нужно $1,5-2 тыс. (до Br5 тыс.)", - считает автор идеи.

А дальше в планах - запустить приложение в Google Play и App Store и за счет роста подписчиков получать прибыль.

Платную подписку команда вводить не хочет. Медицинское приложение, по мнению разработчиков, должно быть бесплатным. Вместо этого платным хотят сделать оцифровку анализов, хранение данных пользователя, перевод расшифровки анализов на английский, если человек собирается на отдых и хочет иметь в телефоне историю своих анализов. Не будет в приложении и рекламы.

"В идеале хотели бы развить приложение по направлениям в медицине, то есть расширить его функционал. Добавить все анализы по кардиологическому профилю, почечной недостаточности, инфекционным заболеваниям, дополнить по гормонам и витаминам, добавить педиатрию. Планов очень много. Надеюсь, все получится", - заключила Елена Громыко.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

фото из личного архива героев,

БЕЛТА.-0-

Теги
интернет медицина
"Капля крови - океан надежды" - выздоровевшая от COVID-19 гомельчанка о взаимопомощи и донорстве
"Капля крови - океан надежды" - выздоровевшая от COVID-19 гомельчанка о взаимопомощи и донорстве
ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов
ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов
"Гетто не только для евреев". Узница концлагеря об оккупации, мужестве и переписывании истории
"Гетто не только для евреев". Узница концлагеря об оккупации, мужестве и переписывании истории
Как начать путь к идеальному телу и не бросить через месяц
Как начать путь к идеальному телу и не бросить через месяц
Главное
Александр Лукашенко во время совещания "Нет большей ценности, чем суверенная и независимая Беларусь" - Лукашенко никому не позволит сломать страну
Лукашенко о проблематике в отношениях с Россией: не катастрофические проблемы, мы их решим
В Беларуси выздоровели и выписаны 35 275 пациентов с COVID-19
"Евроопт" передал Могилевской больнице №1 медицинскую технику на 100 000 рублей
Топ-новости
Лукашенко: я вижу, кто толкает этих кукол, которые хотят у нас тут осчастливить народ
Лукашенко задал тренд на смягчение финансовой политики
Кунцевич: в основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина
Персонал БелАЭС впервые принял участие в межсистемной противоаварийной тренировке
Квартиры в центре на лучших условиях! В продаже – жилье в полностью готовых и достраивающихся домах!
"Это беспроигрышный вариант!" Истории победителей 143-го тура игры "Удача в придачу!"
Прикладываем все силы, чтобы прервать цепь заражений COVID-19 - эпидемиолог
"Проще сделать, чем найти" - как минчанка создала приложение по расшифровке анализов
Каллаур: банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов
К строительству арендного жилья нужно привлекать предприятия и частный капитал - Авраменко
Дожди, грозы и до +32°С ожидается в Беларуси 20 июня
Андрейченко: путь создания агрообъединений в Витебской области правильный, но впереди большая работа
Посольство Беларуси пояснило, кто из белорусов может воспользоваться авиаперелетом Минск-Брюссель
Больницам Минской области подарили более 80 автомобилей
Конюк: преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.