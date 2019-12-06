Вопросам упорядоченной миграции, борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми на пространстве Содружества всегда уделялось первостепенное значение. Сформирована и постоянно совершенствуется правовая база, что позволяет оперативно решать весь спектр возникающих задач. Причем эта деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с международными организациями. О направлениях такого взаимодействия корреспондент БЕЛТА побеседовала с директором Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Альбертом Дружининым.

"Проводить согласованную миграционную политику, противодействовать незаконной миграции и трафикингу в СНГ возможно только совместными усилиями. Объективная реальность такова, что при решении задач, стоящих перед нашими странами, необходимо учитывать мировой опыт, налаживать контакты и взаимовыгодное сотрудничество с другими региональными организациями и интеграционными объединениями. Это в том числе определено Концепцией дальнейшего развития Содружества", - отметил Альберт Дружинин.

Исполнительный комитет СНГ конструктивно взаимодействует с рабочими структурами международных организаций, основной задачей которых является решение миграционных проблем и борьба с торговлей людьми. К ним в первую очередь относятся: Международная организация по миграции, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление ООН по наркотикам и преступности, Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, Международный центр по развитию миграционной политики. Активное сотрудничество осуществляется с Евразийской экономической комиссией и Всеобщей конфедерацией профсоюзов в области трудовой миграции, а также с Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию незаконной миграции.

Исполком взаимодействует с этими структурами как непосредственно, так и в рамках деятельности соответствующих органов отраслевого сотрудничества, в первую очередь Совета руководителей миграционных органов стран Содружества и Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией. Так, представители Евразийской экономической комиссии и Всеобщей конфедерации профсоюзов на постоянной основе участвуют в заседаниях Совета руководителей миграционных органов стран СНГ в качестве наблюдателей, а представители Международной организации по миграции и УВКБ ООН - регулярно приглашаются на заседания совета и совместной комиссии.

"Примером может служить XXIV заседание Совета руководителей миграционных органов стран СНГ, которое состоялось в октябре в Ереване. Его участники обменялись опытом присоединения стран Содружества к конвенциям о статусе апатридов 1954 года и о сокращении безгражданства 1961 года, а также информацией о проблемах и перспективах работы компетентных органов по вопросу легализации лиц без гражданства. Рассмотрены меры по реализации Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции от 2018 года и состояние сотрудничества стран СНГ с международными организациями в сфере миграции", - подчеркнул директор департамента.

Альберт Дружинин отметил заметный прогресс в сотрудничестве Исполнительного комитета СНГ с УВКБ ООН, в частности по такой тематике, как ликвидация безгражданства. "Общую заинтересованность в решении этой проблемы отразил итоговый документ Международной конференции по вопросам безгражданства в государствах СНГ, состоявшейся в декабре прошлого года в Минске. Во время подготовки форума осуществлялось постоянное взаимодействие с Представительством УВКБ ООН в Беларуси, а в этом году состоялся ряд рабочих встреч с его главой - Жан-Ивом Бушарди, на которых обсуждены актуальные проблемы сотрудничества и намечены пути его дальнейшей активизации", - сказал он.

Директор департамента напомнил, что базовой учебной организацией Содружества является Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми Академии МВД Беларуси. Он создан при финансовой поддержке Международной организации по миграции. Только в этом году на базе центра проведены 12 курсов повышения квалификации, по которым прошли обучение с получением свидетельств государственного образца 280 человек. К обучению привлекались более 50 экспертов, в том числе представители УВКБ ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, Международной организации по миграции и других международных организаций.

В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении в 2020 году на базе центра недельных обучающих курсов для сотрудников миграционных органов с привлечением к их организации и проведению экспертов УВКБ ООН и Международной организации по миграции. А ближайшим мероприятием станет заседание технической экспертной группы Алматинского процесса в декабре в Душанбе.

"Мы рассчитываем на этом заседании принять участие в обсуждении стратегии и плана действий на 2020 год, а также тематических направлений в соответствии с наиболее актуальными тенденциями и приоритетами миграционной политики в регионе Центральной Азии", - подчеркнул Альберт Дружинин. Сотрудничество Исполнительного комитета СНГ с рабочими структурами международных организаций в области миграции, борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми имеет под собой необходимую правовую базу, а его организационная составляющая позволяет успешно осуществлять и укреплять это взаимодействие.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-