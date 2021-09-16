В Министерстве труда и социальной защиты к серым зарплатам отношение однозначное: выигравших не будет. Как пояснил БЕЛТА первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Александр Семич, из трех сторон, чьи интересы затрагивает зарплата в конверте, - государство, работник и наниматель - первые две проигрывают гарантированно, третья - с большой долей вероятности. И вот почему.

"Для государства негативные последствия очевидны: недоплачиваются налоги в бюджет и отчисления в Фонд социальной защиты населения. Но аккумулирование средств в бюджете и фонде - это не цель, а инструмент государственного управления. Собранные средства затем опосредованно возвращаются населению в виде строительства жилья, финансирования образования, здравоохранения, идут на выплату пенсий и пособий. То есть наниматель, выплачивая зарплату в конверте, и работник, который получает такую зарплату, по большому счету обкрадывают каждого из нас", - отмечает Александр Семич.

Чем рискует работник?

Работник, получая всю или часть зарплаты в конверте, за счет уменьшения сумм налогов и платежей фонду помогает своему нанимателю сберечь деньги. При этом он осознанно либо нет обрекает себя на риски.

В случае болезни больничный будет оплачен исходя из размера официальной части зарплаты. Еще хуже ситуация развивается, если работник получил увечья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Выплаты в результате такого повреждения здоровья "Белгосстрах" также будет производить основываясь на официальной части зарплаты.

Таким образом, "защищая" экономические интересы недобросовестного нанимателя, работник снижает собственную социальную защищенность в случае болезни или травмы.

"Это эффект в режиме реального времени, а есть и отложенный, и он неизбежен", - добавляет Александр Семич, имея в виду, что из уплаты взносов в ФСЗН формируется будущая пенсия работника. Принцип прост: чем больше взносы, тем больше пенсия.

Не лучший расклад для нанимателя

"Для нанимателя, на первый взгляд, все вроде бы хорошо: выплачиваешь зарплату полностью или частично в конверте, налоги и другие обязательные отчисления уменьшаются - прибыль растет, - продолжает развивать мысль Александр Семич. - Не затрагивая действия налоговых и других государственных контролирующих органов, рассмотрим последствия для такого нанимателя со стороны системы Министерства труда и социальной защиты".

Итак, установлено: организация либо индивидуальный предприниматель выплачивали частично или полностью серую зарплату. Директор организации или ИП получит от Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты штраф до Br1450 (если такой факт выявлен повторно в течение года - до Br2,9 тыс.). При этом, если с работником не были как следует оформлены трудовые отношения, за это положен штраф до Br580.

Кроме того, фонд по закону будет требовать от нанимателя внести недоплаченные взносы, а если сумма такой недоплаты превысит 20 базовых величин (Br580), то должностное лицо нанимателя получит штраф в размере до этой суммы.

Таким образом, подобная "шалость" с заработной платой, даже совершенная впервые, суммарно может обойтись директору организации либо индивидуальному предпринимателю штрафами до Br2610. И это только по линии Минтруда и соцзащиты.

Для тех, кто думает, что "пронесет"

Если отчисления в фонд занизить более чем на 2,5 тыс. базовых величин, штрафом можно не отделаться - за такое предусмотрена уже уголовная ответственность.

Кроме того, и для Департамента государственной инспекции труда, и для Фонда соцзащиты населения зарплата в конверте может стать основанием для того, чтобы субъекта хозяйствования подвергли выборочной проверке. То есть с высокой долей вероятности в течение года после того, как станет известно о серых зарплатах в организации, туда с проверкой придут из департамента и фонда.

"Работа по выявлению таких фактов проводится постоянно. В ней участвуют не только Министерство труда и социальной защиты, но и Комитет государственного контроля, налоговые органы и другие заинтересованные", - отмечает Александр Семич.

По итогам работы системы Минтруда и соцзащиты за восемь месяцев этого года наниматели доначислили в фонд платежи на Br1,7 млн, из них Br730 тыс. - обязательные взносы с зарплат в конверте. К административной ответственности привлечены 17 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 37 человек ведутся административные процессы.

"В настоящее время практически уже выработан механизм координации деятельности контролирующих органов для выявления выплат зарплаты в конверте, что сделает эту работу намного эффективнее", - заключает Александр Семич.

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