Чудо рождения новой жизни - магия и вечная загадка Вселенной. Родильный дом - круглосуточный боевой пост. Медики в роддомах словно волшебники, помогающие сохранять дыхание новой жизни в утробе матери и первыми прикасающиеся к беспомощному маленькому комочку, громко возвещающему о своем приходе на Землю. Но, к сожалению, не у всех новорожденных есть силы кричать… О том, каких порой колоссальных усилий, чрезвычайной концентрации стоят бригадам акушеров-гинекологов первые вздохи младенцев, знают немногие. Как собственно и о том, сколько стоят для государства маленькие чудодейственные ампулки жизни, благодаря которым некоторые новорожденные получают право на жизнь.

Они в медицинской готовности круглые сутки, без выходных и праздничных. Акушеры, гинекологи, анестезиологи, реаниматологи и, конечно же, руководство Витебского областного клинического родильного дома.

Творческий цикл материалов авторского проекта "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" члена правления Белорусского союза женщин, журналиста Алины Гришкевич, который публикуется в Год народного единства, 80-летия начала Великой Отечественной войны и 30-летия БСЖ, продолжается рассказом о медике, о котором говорят: врач от Бога. Это член Белорусского союза женщин, заместитель главного врача по медицинской части Витебского областного клинического родильного дома (имеющего 100-летние традиции) Людмила Адамовна Рослик. В этот роддом сейчас поступают только беременные с диагностированным ковидом, в нем появился на свет первый в Беларуси ребенок от мамы с COVID-19 - он родился абсолютно здоровым. С начала эпидемии здесь не было ни одного случая инфицирования новорожденных. Кстати, первый в 2021 году белорус также родился здесь.

Новорожденные от 780 граммов до 5,3 кг

Через ее руки прошли тысячи новорожденных. Если бы все они собрались вместе, то ни в каком актовом зале им не хватило бы места.

Во многом благодаря колоссальному опыту, высочайшему профессионализму Людмилы Адамовны и ее коллег в очень сложных случаях появляются на свет новые жизни. За свою профессиональную практику она повидала новорожденных крох весом в 780 граммов и богатырей больше 5 килограммов.

Самый маленький за практику Людмилы Адамовны малыш родился еще в доковидный период. Преждевременные роды случились приблизительно в 27-28 недель. Ситуация была чрезвычайной - женщина поступила в роддом, когда уже отошли околоплодные воды. Искусственная вентиляция легких, кювез, специальный лекарственный препарат - в итоге 780-граммовую кроху, которая буквально помещалась в ладошках, выходили. Затем наблюдением за ним продолжили заниматься уже в детской больнице.

Что касается "больших" новорожденных, то, по словам специалистов, крупный плод развивается в основном на фоне высокого уровня сахара в крови матери, в том числе на фоне сахарного диабета. И почти всегда такая беременность заканчивается кесаревым сечением. После рождения такие новорожденные - под особым наблюдением.

Самый крупный за практику Людмилы Адамовны малыш был весом 5,3 кг.

В подобных случаях требуется моментальное принятие единственно верного решения, от которого зависит жизнь мамы и малыша. За их жизнь и здоровье врачи сражаются самоотверженно. И, конечно же, это большие финансовые государственные вложения, ведь надо учитывать дорогостоящие лекарственные препараты, а их цена подчас исчисляется тысячами долларов, современное оборудование роддомов. Но это те ресурсы, на которые государство денег не жалеет, ведь речь идет о будущем поколении, будущем нации, а значит, и государства.

Тройни

В практике Людмилы Адамовны были тройни. Такие роды - это всегда кесарево сечение. Два мальчика и девочка из такой семьи уже выросли, хорошо учатся, радуют своих родителей.

Однако бывают очень непростые жизненные ситуации. Так, однажды папа тройни вместо того, чтобы обрадоваться такому пополнению, решил, что из троих родившихся лишь один ребенок его… Мама-студентка, беременность у которой была неплановой, оказалась в чрезвычайно щекотливом положении. Мало того, что по учебе хвосты (их в итоге удалось сдать благодаря в том числе и помощи врачей, которые также помогали оформить академический отпуск), так еще и без поддержки папаши. Но история эта со счастливым концом. Прошло несколько лет, и однажды в палате к Людмиле Адамовне обратилась женщина: "А вы меня не помните? Я у вас рожала". Она не только окончила вуз, но и получила второе образование, вышла замуж. В счастливой семье родился четвертый ребенок.

Немного из производственной биографии

Людмила Адамовна - акушер-гинеколог высшей квалификационной категории с 35-летним стажем. В 1986 году окончила Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет. Работала три года в Лиозненской центральной районной больнице, а с 1989 года - в Витебском областном клиническом роддоме. За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и большой личный вклад в оказание медицинской помощи населению награждена знаком "Отличник здравоохранения Республики Беларусь", в 2020 году ей было присвоено звание "Человек года Витебщины".

В 2019 году освоила и внедрила хирургические вмешательства высокой степени сложности, выполнила свыше двухсот сложных и высокотехнологичных реконструктивных гинекологических операций, что позволило сохранить репродуктивную функцию, улучшить качество жизни и трудоспособность женщин.

Людмила Адамовна проводит большую работу по укреплению репродуктивного здоровья, охране материнства и детства, снижению заболеваемости беременных и новорожденных. Во многом благодаря этому достигнуто выполнение основных качественных показателей в роддоме: выживаемость новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении составляет 100%, отсутствуют случаи ранней неонатальной смертности. Кроме того, снизился удельный вес преждевременных родов, отсутствуют случаи материнской и послеоперационной летальности. Охват предабортным консультированием составил 100%, эффективность предабортного консультирования привела к значительному снижению количества прерываний беременности.

Поражает смелость этой внешне мягкой и спокойной женщины в принятии четких и практически молниеносных решений, когда на чаше весов - жизнь двоих, мамы и младенца.

Ответственность медика важна всегда. Но особенно важным это качество оказалось в тот сложнейший период, когда на мир обрушился COVID-19, спутав все планы и раскладки, поставив под угрозу в том числе здоровье и жизнь многих будущих матерей и новорожденных.

Тот момент, когда стало понятно, что ковид как гром среди ясного неба ударил по всей системе мирового здравоохранения, медики запомнят на всю жизнь. Теперь их работа четко делится на "до ковида" и "во время". Как хочется надеяться, что скоро будет "после него"...

Медицинская династия

Людмила Адамовна - из семьи медиков. Родилась в Ленинграде, где учились ее родители, оба белорусы. Могилевчанин отец учился в военном вузе, борисовчанка мама - в медицинском. Так сложилось, что Людмила пошла по стопам матери, которая много лет трудилась врачом-педиатром, была начмедом в детской областной больнице в Витебске. Старший брат был анестизиологом-реаниматологом, работал в НИИ в Москве, но, к сожалению, очень рано ушел из жизни.

Как рассказывает Людмила Адамовна, профессия матери сильно повлияла на ее выбор будущей профессии. "Когда растешь в семье, где есть медики, и дома постоянно слышишь медицинские термины, темы, обсуждения, это поневоле начинает жить и в тебе, ты этим проникаешься, - говорит женщина. - А еще я очень четко с самого начала впитала мамино уважение и любовь к людям. Она постоянно говорила, что людей надо любить и уважать, помогать им". Поэтому само собой разумеющимся был выбор вуза после школы - Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет.

Учеба была интересной и пролетела как одно мгновение в компании таких же увлеченных медициной молодых людей. Свою вторую половину она встретила во время работы в Лиозно, куда была направлена по распределению после вуза, где и приобретала первый опыт работы. Это были 1987-1989 годы.

В городок за 40 километров от Витебска она ездила на рабочем автобусе, который возил строителей, а заодно подхватывал и компанию молодых докторов. В этом же автобусе ездил на работу в ту же Лиозненскую центральную районную больницу такой же молодой, как и она, доктор-стоматолог из Витебска.

Стройненькая, русоволосая и голубоглазая Людмила, пожалуй, сразу приглянулась молодому стоматологу. Она невысокого роста, была спортивной и быстрой, не зря же занималась спортивным ориентированием и лыжами. А он - высокий и статный, почти под два метра ростом парень. Почти как в той песне: "Ён высокі - а я мала, ён чарнявы - а я бяла".

Им было в ту пору всего по 24 года - полные надежд и мечтаний, влюбленные в работу, веселые и задорные. Им было интересно вместе, что называется - на одной волне… Однако прошло три года, прежде чем они решили, что свяжут свою судьбу друг с другом. Решение взвешивалось долго, но выбор оказался счастливым для обоих - они дружно идут по жизни.

После свадьбы сначала жили с родителями Людмилы, затем снимали квартиру и строили кооперативное жилье. Тот трепетный и прекрасный момент, когда она поняла, что сама станет мамой, помнит до сих пор. Людмиле Адамовне тогда был 31 год.

Воспоминания об этом времени в основном радостные. Однако, как говорится, были и издержки профессии - ей, беременной, приходилось делать аборты женщинам. Такая вот работа. К сожалению, в тот момент никто из старших коллег не подсказал - не делай этого. Тогда количество абортов было большим, и работала в те моменты будущая мама под далеко не радужными впечатлениями…

С тех пор на абортах она больше не работает. Хотя, если бывают сложные случаи и нужна ее консультация, то идет в операционную. Отношение к абортам у начмеда самое негативное, если только не считать исключительных случаев, когда это необходимо по серьезным медицинским показаниям. Как показывает статистика, в кабинетах планирования семьи в женских консультациях Витебска каждая четвертая женщина, которая собирается прервать беременность, после общения с докторами уходит с желанием сохранить ребенка. В этом врачам помогают и представители благотворительного католического общества "Каритас", которые до ковидной ситуации тесно работали с медиками.

...Вся семья Людмилы Адамовны - муж и дочь - медики. Кстати, брат мужа и его дети также работают в медицинской сфере в Минске.

Дочь Кристина, как и папа (который работает стоматологом-ортопедом, завотделением), выбрала стоматологическую специализацию и после Минского государственного медицинского университета трудится стоматологом-терапевтом в столичной клинике. А по выходным с удовольствием приезжает в Витебск, чему родители несказанно рады.

Для мамы это, конечно же, огромная радость, что дочь пошла по стопам родителей и стала медиком, кстати, уже в третьем поколении.

Сама Людмила, помимо семьи и работы, очень любит дачу, баню, природу, где полностью отдыхает и словно сбрасывает с себя груз ежедневных забот. Вместе с мужем, а иногда и с друзьями, которых у нее много еще со школьных времен, они часто выезжают в лес, по которому она очень любит побродить, пособирать грибы и просто насладиться красотой и очарованием природы в любую пору года.

А еще они всячески стараются помогать пожилым родителям мужа, которые живут в Столбцах.

...На протяжении 16 лет Людмила Адамовна ухаживала за своей мамой, которая не вставала с постели после перенесенного инсульта. Уход дома за лежачей мамой не отменял работы, которая требовала круглосуточной отдачи, и поэтому мобильный телефон - постоянно рядом, не отменял заботы о дочери, которой тогда только предстояло идти в школу, а также рутинной домашней уборки-готовки.

Как рассказывают коллеги Людмилы Адамовны, ни разу за все то время она не пожаловалась на то, что ей трудно... А ведь все, кто прошел через моральные и физические испытания, когда дома лежачий родной человек, понимают, что в таких случаях бывает иногда просто невмоготу… Она достойно выдержала испытание во всех смыслах этого слова.

Роды мам с "короной"

Любой разговор про медицину и здоровье сейчас, безусловно, связан с COVID-19. Тем более что Витебский областной роддом с начала эпидемии и до нынешнего времени перепрофилирован для работы с ковидными инфицированными беременными, которые поступают сюда со всей области.

"Коронавирус появился давно и в целом данная инфекция была известна ранее, под нее создавались соответствующие нормативные протоколы лечения, - рассказывает Людмила Адамовна. - Конечно же, COVID-19 - это коронавирусная инфекция нового вида. При столкновении с ней в самом начале было много непонятного. Однако времени на долгие размышления у нас попросту не было. Пациент с его диагнозом, его самочувствием, его эмоциями есть здесь и сейчас, и его лечение не отложишь в долгий ящик. А тем более наш особенный пациент - будущие мамы, новорожденные".

Витебские, да и в целом белорусские акушеры-гинекологи сами очень быстро сориентировались и выработали правила, ряд которых отличался от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Ни одного случая инфицирования новорожденных

Первый ребенок, который родился в Беларуси от мамы с COVID-19, появился на свет именно в этом роддоме. Он был абсолютно здоровым, что стало подтверждением правильно выбранной тактики ведения беременности в новых эпидемиологических условиях.

"Мы пришли к выводу, что мама, которая болеет коронавирусом, может через грудное молоко инфицировать новорожденного. И, как бы это ни было грустно для мам, малышей мы сразу стали помещать в кювезы. Детки находятся там определенное время под наблюдением врачей", - говорит Людмила Адамовна.

Кстати, этот принцип шел вразрез с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которыми новорожденных нельзя отнимать от мамы сразу после рождения. Но, как показала потом мировая практика, такой метод не позволял избежать случаев заражения младенцев коронавирусом. Рекомендации ВОЗ впоследствии изменились к той тактике, которую изначально избрали витебские акушеры-гинекологи, - еще один аргумент в пользу их высокого профессионализма и колоссального опыта.

Итог - ни одного случая инфицирования новорожденных в Витебском областном клиническом роддоме. Как считают сами медики, во многом этому способствовало принятое буквально в первые дни эпидемии решения о разделении мамы и новорожденного, а также некоторые другие оперативные меры.

Дисциплина в коллективе

"Коллектив в этот сложный период показал себя как единое целое, - с гордостью говорит Людмила Адамовна. - Конечно же, соблюдение всех правил и предписаний у нас очень жесткое. Работа в спецкостюмах. Красные зоны и чистые зоны. Вышел пообедать - значит опять нужно экипироваться по-новому. Хорошо, что мы изначально в достаточном количестве, в полной мере снабжались комбинезонами, респираторами, щитками, то есть всеми необходимыми защитными средствами. Нам помогало Витебское областное управление здравоохранения, предприятия города и области, особенно предприниматели. И, конечно же, отдельные слова благодарности нашему главврачу Елене Леонидовне Леонович за правильно организованную работу".

Поскольку инфекция протекает волнообразно, казалось бы, можно на каком-то этапе расслабиться. Но нет, делать это витебские акушеры-гинекологи не собираются. Они на постоянном медицинском посту.

Самый главный индикатор профессиональной работы слаженной команды - когда немного осложненных родов, когда в детской реанимации не лежат детки, потому что они рождаются здоровыми. А для этого требуется неустанная работа, чтобы не упустить даже минимальный симптом возможного заболевания. Грамотное наблюдение за беременной женщиной в условиях ковида - это чрезвычайно сложный процесс. Правильно организовать медицинскую помощь в таких экстремальных ситуациях - всегда вопрос индивидуальный, требующий высочайшего профессионализма. И хотя медицинский персонал готов к разным ситуациям, напряженности хватает, поэтому здесь друг друга всемерно поддерживают, четко работая в одной команде.

Про глубоконедоношенных деток

Недоношенные детки - отдельная тема разговора. Людмила Адамовна рассказывает, что значительная доля недоношенных приходится на мам с коронавирусной инфекцией. При чем это не зависит от возраста роженицы. Преждевременные роды могут начаться как у молодых, так и у возрастных мам. Все зависит от тяжести заболевания коронавирусом.

Был случай, когда из региона в областной роддом срочно поступила роженица с тяжелой пневмонией на сроке около 28 недель. Своевременное обследование женщины позволило предпринять необходимые меры и спасти малыша.

Глубоконедоношенных новорожденных, легкие которых сами не в состоянии заработать, спасают с помощью специального дорогостоящего лекарства, которое в течение буквально 5-10 первых минут жизни вводят малюткам через трахею. Эти препараты закупаются государством, что является общемировой практикой. Затем новорожденные какое-то время находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Конечно же, для рожениц это стрессовая ситуация, они волнуются, плачут, не обходится и без поддержки психологов. Зато сколько потом радости и счастья, когда все это оказывается позади и счастливые матери с младенцами выписываются домой.

В любых ситуациях работники роддома всячески стараются поддерживать рожениц, понимая их состояние. Кстати, многие мамы, помня о хорошем отношении медиков, стремятся вновь попасть в этот же роддом - и во второй, и в третий раз, а кто-то и еще чаще.

Три сигареты ценой в жизнь

Приходится акушерам сталкиваться со случаями, когда будущие мамы ведут асоциальный образ жизни, курят и пьют, а затем рожают детей с различного рода патологиями. И это - настоящая трагедия для общества.

В палатах, конечно же, нельзя курить. А тем более беременным. Как бы все понятно. Но не всем. Раньше бывало и такое, что врач заходит к беременным, а там накурено...

Сейчас в палатах установлены датчики задымления, выведенные на центральный пульт, которые четко реагируют на сигаретный дым. Был случай, когда будущая мама решила подымить в палате и была сильно удивлена приездом соответствующих служб и выписанным ей штрафом. Тот пример стал поучительным.

Людмила Адамовна рассказывает про трагический случай, когда курение матери погубило здорового, доношенного малыша. Врач как раз дежурила в тот день. Тогда еще не было ковида, и беременные выходили на улицу, гуляли по территории роддома. Укрывшись за одним из зданий, курила группка женщин. На обходе при осмотре одной из куривших врач не услышала сердцебиения ее малыша, который должен был вскоре родиться - срок был 35-36 недель. Та женщина выкурила три сигареты в течение получаса. Просто так, за компанию. Три сигареты ценою в жизнь…

Месяц, лёжа на животе

Все будущие мамы очень разные. В основном - ответственные, волнующиеся за будущих малышей и четко выполняющие предписания и рекомендации врачей. Настоящее восхищение у медиков вызывают те, кто делает казалось бы невозможное, чтобы у них появился ребенок, здоровый и желанный.

Так, Людмила Адамовна рассказала про спортсменку-пловчиху, вторая беременность которой выпала на ковидный период. Она поступила в роддом с двусторонним воспалением легких, в тяжелом состоянии. Именно хорошая физическая подготовка помогла бороться за здоровье и жизнь будущего малыша. Ей удалось обойтись без искусственной вентиляции легких - спас большой объем легких, что характерно для тех, кто занимается плаванием. Больше месяца она пролежала в роддоме практически на животе, что оказалось спасительным в ее ситуации. Женщина проявила настоящее мужество, все вытерпев ради своего ребенка.

Не так давно срочно из одного из райцентров привезли 40-летнюю роженицу. На фоне коронавируса у нее была угроза гибели плода, но благодаря слаженным действиям медиков роды прошли нормально. Невозможно описать словами счастье женщин, которые благополучно рожают в казалось бы самых сложных ситуациях.

Самой юной маме было 11 лет

Однако бывают и экстраординарные ситуации, как, например, роды в 11 лет. Этот случай - из ранней практики Людмилы Адамовны. 11-летняя девочка, фактически ребенок, была до смерти напугана и толком не понимала своего состояния. Было родительское согласие на госпитализацию и проведение родов. Сделали кесарево сечение. Как потом сложилась судьба столь юной мамы, неизвестно.

"Думаю, если в семье ребенку уделяют достаточно внимания, с ним разговаривают на темы полового воспитания, такого не должно случиться, - размышляет врач. - Слава Богу, подобных случаев в моей практике больше не было".

Самая возрастная в практике - 50-летняя роженица

Женщина поздно вышла замуж, и поэтому беременность была поздней, но очень желанной - в 50 лет.

Людмила Адамовна считает, что все должно происходить по возможности своевременно, в молодом возрасте, когда мама полна сил и здоровья. Хотя сейчас мир изменился, и роженицы становятся все старше, что совсем не радует медиков, поскольку при зачатии после 36 лет у женщин и старше 45 лет у мужчин возрастает риск генетических пороков ребенка. Но, как говорится, все относительно.

"Никто не скажет как правильно. Хорошо, когда девушке повезло удачно выйти замуж за любимого и любящего человека, который хочет семью, ребенка, - рассуждает врач. - Каждый для себя принимает решение, исходя из своей ситуации. Я не осуждаю никого. Наверное, в молодости я бы сказала, что ребенок должен рождаться в полной семье, где есть мама и папа. Теперь так не сказала бы. Ведь случаев, когда женщины умные, красивые, состоятельные, но не встретили свою судьбу, не вышли замуж, полно. К сожалению… Я считаю, что если женщина хочет реализовать свои материнские чувства, не имея мужа, то это вполне нормально".

"Я консерватор, и думаю, что женщина должна реализовать себя в качестве мамы, жены, профессионала. Но у кого как получается, каждый выбирает сам свою дорогу и у каждого своя судьба", - говорит Людмила Адамовна.

Материнство должно быть ответственным

"Материнство должно быть ответственным, - говорит Людмила Адамовна, имея в виду очень много факторов. - В том числе ответственность будущей мамы за собственное здоровье еще задолго до беременности - здоровый образ жизни, здоровое питание, планирование будущего ребенка. Если женщина готовится к беременности, то должна посетить акушера-гинеколога, который даст рекомендации по здоровому образу жизни и сбалансированному питанию с достаточным количеством белков, жиров и углеводов. Диеты и вегетарианство, малоподвижный образ жизни не очень подходят для развития полноценного плода. Все должно быть сбалансировано, крайности чреваты негативными последствиями".

Людмила Рослик рассказала, что зачатию может мешать большой вес женщины, а его снижение будет способствовать беременности.

Противопоказанием для беременности являются тяжелые заболевания. Однако женщины не всегда прислушиваются к рекомендациям врачей…

Есть и другая проблема - прерывания беременности. К сожалению, в юном возрасте девушки не всегда осознают, к каким необратимым последствиям для здоровья может привести прерывание первой беременности и аборт в целом, не говоря уже о моральных аспектах. Единожды сделав это, женщина впоследствии может навсегда лишиться возможности стать мамой.

Про эмоции на работе

"Это ежедневная работа. Хорошо, когда все идет гладко. Однако стресса испытываешь достаточное количество, ведь каждая ситуация - всегда уникальная и всегда важная, особенно сейчас, когда мы работаем с ковидными пациентками, - делится врач. - У нас учреждение третьего уровня, роженицы с выраженной патологией едут со всех районов. Надо быстро реагировать".

На каждых родах работает бригада врачей: акушер-гинеколог, анестезиолог, реаниматолог. К примеру, крупный ребенок, многоплодная или слишком частая беременность - это риск кровотечения. Акушерские кровотечения очень массивные, когда за 10 минут можно потерять не один литр крови, поэтому целая команда медиков на боевом посту днем и ночью…

О чудесах

Конечно же, на глазах врачей происходят и чудеса. А как иначе можно назвать те случаи, когда у женщин, по мнению специалистов и по медицинским показаниям, вообще нет шансов забеременеть, а это происходит вопреки всему. Не все можно объяснить. "Желание материнства побеждает все здравые смыслы", - говорит Людмила Адамовна.

Что о ней говорят в коллективе

В коллективе Людмиле Адамовне дают такую характеристику: "Она личность, человек высокой моральной культуры, порядочная, интеллигентная, отзывчивая и очень честная. А это очень важно, когда в команде работают люди, которые честно говорят о том, как видят ситуацию и как правильно поступить в интересах общего дела. Это не удовлетворение личных амбиций, а высокопрофессиональная помощь пациентам. Она не будет стоять в стороне, она будет идти впереди. Она честна во всем. Настоящий человек и врач с большой буквы".

Такие слова дорогого стоят.

Главврач

Главврача Елену Геннадьевну Леонович называют не только хорошим врачом, но и отличным хозяйственником, что большой комплимент для женщины-руководителя. Она болеет за коллектив и горой стоит за своих сотрудников. Все, что можно сделать для роддома, делает по уму. Когда в 2006 году к областному роддому были присоединены все женские консультации города, то главврач лично контролировала ход строительства, благоустройства, не давая спуску строителям (предоставив все медицинские вопросы своему боевому заместителю). Для нее дело чести, чтобы все было красиво. Роддом обрамляет ухоженная благоустроенная территория с клумбами, цветами, которые радуют яркими осенними красками.

Про своего заместителя по медицинской части Елена Геннадьевна рассказывает: "Мы вместе работаем 16 лет. Не одна тысяча женщин, в жизни которых она приняла участие и приняла выверенное решение. Правильное и грамотное лечение помогает добиться положительного итога. Акушеры-гинекологи не любят слова "спасать". Наша задача - лечить. Беременность - нормальное физиологическое состояние женщины. В наших нынешних условиях 90% женщин - с осложненным течением беременности, кто-то в легкой, кто-то в средней степени тяжести. И правильно выбранная тактика ведения беременности позволяет благоприятно завершить ее".

Про роддом

Витебский областной клинический роддом 13 лет назад открывал после реконструкции глава государства Александр Лукашенко. В 2021 году он вновь посетил это медучреждение. Для коллектива это было своего рода экзаменом - показать и рассказать, что государственные средства были вложены не зря.

Посещение оказалось позитивным и в плане того, что медицинское учреждение пополнилось новой современной аппаратурой, необходимой для роддома. В частности, это аппарат УЗИ экспертного класса, который позволяет контролировать внутриутробное развитие и состояние новорожденного. А самое главное - позволяет на раннем этапе диагностировать пороки развития у новорожденных и своевременно ставить вопрос о коррекции этих пороков на этапе родоразрешения.

Очень кстати оказалась и новая лапароскопическая стойка для проведения малоинвазивных хирургических гинекологических операций при самых различных заболеваниях.

Процесс обновления оборудования - непрерывный. Как рассказывают в роддоме, в конце минувшего года был получен высококлассный наркозный аппарат для реанимационного отделения. Благодаря международным финансовым средствам в детском отделении обновлено оборудование для новорожденных - куплены новые кювезы, аппараты ИВЛ.

Сейчас в роддоме также новинка - современная станция мониторирования к кювезам. Она позволяет врачу, находясь, к примеру, в ординаторской, дистанционно наблюдать с центрального пульта мониторинга за всеми новорожденными в режиме реального времени, получать оповещения о тревоге, просматривать сохраненные данные.

"Медицина не может жить вчерашним днем. Чтобы идти в ногу со временем, оказывать медицинскую помощь на современном уровне, надо своевременно менять парк оборудования", - считает руководство роддома.

Немного статистики

Акушерство - это две жизни сразу. Показатели материнской и детской смертности относятся к числу ведущих индикаторов уровня жизни, а также качества работы системы здравоохранения. В Беларуси в 2020 году эти показатели достигли исторического минимума. Уровень младенческой смертности в стране соответствует среднему уровню стран Евросоюза. По показателю младенческой смертности Беларусь опережает все страны СНГ и многие развитые государства мира, включая Великобританию, Данию, Литву, Польшу, США. Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела на первом году жизни составляет более 80%. Первичный выход на инвалидность среди этой категории детей не превышает 17-18%.

Беларусь стала первым государством в Европе и третьим в мире (наряду с Кубой и Таиландом), где удалось сократить передачу ВИЧ от матери ребенку и врожденного сифилиса до уровня, который не представляет угрозу общественному здоровью. В стране более 20 лет успешно функционирует разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка. Законодательно закрепленный приоритет оказания медицинской помощи матерям и детям и четко выстроенная система оказания помощи, принятые на государственном уровне меры социальной поддержки материнства и семей с детьми позволили достичь этого.

Самые красивые новорожденные

"У нас самые красивые на свете новорожденные", - говорят в Витебском областном клиническом роддоме.

"Витебск - город, в котором родился я", - на фоне этих слов фотографируют выписываемых из роддома малышей. Красиво оформленная комната практически у самого выхода из роддома - место, где в руки родных и близких, новоиспеченных папаш бережно передаются хрупкие драгоценные свертки с новорожденными мальчиками и девочками. Это всегда очень трогательные и умилительные сцены непередаваемого словами счастья. Не только для родных.

Но и для медиков. Это смысл всей их жизни. Они не политики, они - врачи. Но так сложилось, что оценку ценности государства они дают по тому, что это государство делает для блага человека, сколько средств оно выделяет на то, чтобы было здоровое материнство и детство, чтобы была современная аппаратура для диагностики и лечения, чтобы были те драгоценные ампулы жизни, которые дают право первого крика недоношенному в материнской утробе ребенку. В Беларуси для этого делается очень много. Вот и вся политика.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-