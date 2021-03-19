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19 марта 2021, 18:57

Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки

В Беларуси динамично развивается сеть субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе научно-технологических парков. Там можно реализовать новаторские проекты - от идеи до коммерциализации. Представители Государственного комитета по науке и технологиям, Академии управления при Президенте и технопарков рассказали во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, какие условия созданы в стране для развития инновационного предпринимательства и какие меры еще нужно принять.

Технопарки вчера, сегодня и завтра

Сейчас в Беларуси 18 научно-технологических парков, в них зарегистрировано более 200 резидентов. Там создано свыше 3,5 тыс. рабочих мест. За 2020 год произведено продукции более чем на Br200 млн. "Для сравнения: в 2016 году было всего 128 резидентов, объем продукции составлял Br77 млн. Так что наблюдается рост. Всего за пятилетку в технопарках получено продукции на более чем Br700 млн. 2020 год был хоть и сложным, но и успешным. Инвесторы понимают, что даже в непростые годы вкладываться в инновационные предприятия перспективно и важно для экономики страны", - отметил начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности ГКНТ Андрей Сосновский.

По его словам, в технопарках возможна любая научная, научно-производственная, инновационная деятельность. Среди них есть специализирующиеся на конкретных направлениях, например биотехнологиях. Бывают акселерационные либо инженерные технопарки, которые вокруг себя собирают перспективные малые инновационные предприятия и помогают им расширять объемы производства продукции и создавать рабочие места. В стране есть и университетские научно-технологические парки, в которых в том числе реализуются проекты выпускников вузов. Технопарки есть на базе БГУ, БНТУ, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Витебского государственного технологического университета, Полоцкого государственного университета, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. В ближайшее время планируется регистрация нового технопарка в БГУИР.

В Могилевской, Гомельской и Гродненской областях по два технопарка, в Брестской, Минской, Витебской областях и Минске - по три. В планах - увеличивать их количество. Ожидается, что технопарки появятся в Лиде, Орше, Бобруйске, Молодечно и Кобрине. "Есть планы не только по технопаркам, но и в целом по субъектам инновационной инфраструктуры. Их должно не быть не менее 29 к концу пятилетки. То есть нужно создавать и центры трансфера технологий, и венчурные фонды. Также ожидаем от технопарков и их резидентов без малого Br1 млрд выручки и 1 тыс. новых рабочих мест", - проинформировал Андрей Сосновский.

Создание ассоциации

Доцент кафедры государственной экономической политики Института государственной службы Академии управления при Президенте Ирина Мальгина считает, что технопаркам необходимо объединиться в ассоциацию. "Желательно инициировать и создать ассоциацию научно-технологических парков. Наши технопарки не должны пробиваться на международные площадки поодиночке. Целесообразно создание централизованной ассоциации, которая бы защищала интересы технопарков в органах госуправления, помогала резидентам выходить на международную арену. Идея такой ассоциации уже была опробована в 2001 году. Может быть, возможно это повторить. Академия управления готова предоставить свою методологическую и экспертную помощь", - заявила она.

"Мы предлагаем наш университет как площадку для создания такой ассоциации. Наш технопарк готов выступить в этой роли", - предложил проректор по научной работе ГрГУ им. Янки Купалы Юрий Романовский.

Директор научно-технологического парка ООО "ИнКата" Евгений Мальчевский также высказался в пользу создания ассоциации. "Да, есть такая необходимость. С нашей стороны возражений нет. Думаю, этот вопрос может быть решен", - сказал он.

Андрей Сосновский также считает, что вопрос создания ассоциации уже назрел. "Думаю, в этом году мы соберем круглый стол со всеми технопарками и будем обсуждать этот вопрос. Научно-технологических парков уже немало, в этом году будет зарегистрировано еще несколько, так что есть возможности для финансирования ассоциации", - обратил внимание он.

Поддержка инновационных проектов

Технопарки играют важную роль в стимулировании развития инновационного предпринимательства. "Авторам стартапов, изобретателям, ученым на начальном этапе нужно оказывать всевозможную поддержку. Необходимо сделать эти услуги доступными. Мы стараемся создать необходимую экосистему, чтобы поддерживать проекты и развивать их, начиная с идеи. У нас есть развитые институты в этой области (Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", свободные экономические зоны), но они ориентированы на крупные производства. Там есть требования по инвестициям, а у авторов стартапов этих денег нет. Им нужно еще дорасти. Для их развития нужно создать соответствующую инфраструктуру", - подчеркнул Евгений Мальчевский.

ООО "ИнКата" планирует организовать свою площадку на территории "Великого камня". "Мы хотим наладить систему последовательной поддержки. То есть стартапам будут оказываться технологические и бизнес-услуги по их развитию, организации производства. На определенной стадии они смогут выйти из технопарка и стать резидентами "Великого камня". Как мне представляется, технопарк "ИнКата" должен работать именно как бизнес-инкубатор", - поделился планами директор научно-технологического парка.

Ирина Мальгина отметила, что технопарки - важный элемент государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инноваций. "Чтобы научно-технологические парки развивались, между ними должна быть конкуренция. Также важен приток инновационного бизнеса в технопарки, центры прототипирования", - обратила внимание она. Эксперт подчеркнула необходимость развития предпринимательской культуры в обществе.

БЕЛТА.-0-

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