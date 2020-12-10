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10 декабря 2020, 18:53
Жанна Романович

Рынок труда и портрет безработного Минска в условиях пандемии

Жанна Романович
Жанна Романович
Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома

Минск с его широким спектром вакансий и более высоким уровнем зарплат - центр притяжения трудовых ресурсов Беларуси. Но и для службы занятости это серьезный вызов: непросто регулировать такой поток спроса и предложения. Это надо делать не бездумно, а анализируя причины и меняя подходы. О тенденциях столичного рынка труда, его особенностях в условиях пандемии корреспонденту БЕЛТА на торжественном открытии нового здания городской службы занятости рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

"В Минске сохраняется высокий уровень занятости трудовых ресурсов - 77,5%, в стране - 75%. Высокий спрос на рабочую силу - на 1 декабря в общереспубликанский банк внесено более 17 тыс. вакансий. Это порядка 23% всех вакансий Беларуси. В организациях столицы высокий уровень оплаты труда. Это привлекает тех, кто ищет работу. И отмечается низкий уровень безработицы - как зарегистрированной (0,1%), так и общей (3,5%) по методологии Международной организации труда", - охарактеризовала ситуацию Жанна Романович.

За 11 месяцев текущего года в качестве безработных зарегистрированы 4214 человек, в том числе 29 высвобождены нанимателями из-за сокращения численности или штата, ликвидации организаций, также 811 длительно неработающих граждан. Динамика регистрации безработных в это время, очевидно, сильно зависит от пандемии. "Мы это видим по цифрам: в апреле ежедневная регистрация упала до 308 человек, потом был небольшой прирост, но с августа опять спад - до 258 человек", - добавила глава комитета.

Динамика спроса на рабочую силу также реагирует на главный внешний фактор - коронавирус. В апреле было более 22 тыс. вакансий, в мае - уже 16,5 тыс., к августу удалось выйти на 18 тыс., в ноябре снова произошло небольшое снижение. "Многие наниматели приостанавливают прием на работу. Задача столичной службы занятости сегодня - контролировать этот процесс, чтобы прекращение приема на работу не вылилось в сокращение штатной численности работников. Мы мониторим порядка 63 крупных организаций города", - отметила Жанна Романович.

Структура спроса на рабочую силу почти не поменялась: лидируют промышленность (более 15%), здравоохранение, торговля, строительство. Среди рабочих профессий наиболее востребованы продавцы, повара, контролеры-кассиры, слесари по ремонту автомобилей, водители автомобилей. Среди служащих - медицинские работники, инженеры, работники дошкольных учреждений, библиотекари, фармацевты.

"67% безработных в Минске - мужчины. Это, как правило, люди старше 38 лет со средним специальным либо техническим образованием. Но среди зарегистрированных безработных более 25% - лица, которые нуждаются в дополнительных гарантиях. Это люди с инвалидностью, лица, вышедшие из мест лишения свободы, а также имеющие длительный перерыв в работе", - сказала Жанна Романович.

Она добавила, что в плане трудоустройства людей с инвалидностью уже проведена огромная работа. За 11 месяцев в комитет поступило более 2 тыс. индивидуальных программ реабилитации в отношении инвалидов. В службу занятости обратились только 31%. В итоге трудоустроены 16%, еще 15% сняты с учета. "Совместно с территориальными центрами соцобслуживания населения мы провели анкетирование. Печально, но оказалось, что львиная доля тех, кто не пришел к нам для трудоустройства, просто не хотят работать. Правда, в качестве причины они называют плохое состояние здоровья", - обозначила проблему глава комитета по труду, занятости и соцзащите. И сделала вывод о необходимости обращать особое внимание людей на их персональную ответственность за свое материальное благополучие.

Еще одна категория - обязанные лица. Сейчас в Минске трудоустроены чуть более 900 таких граждан. Так сложилось, что большинство работают в сфере ЖКХ. "Из 243 человек только 105 допускают систематические прогулы, - подчеркнула Жанна Романович. - Остальные добросовестно выполняют свои обязанности. Нареканий со стороны службы ЖКХ к ним нет". Тем не менее, сейчас организации ЖКХ исключены из перечня для трудоустройства обязанных лиц в Минске. Также эти граждане работают в промышленности, здравоохранении и других сферах, в том числе на предприятиях частного сектора.

В заключение Жанна Романович рассказала, что в базу данных незанятых в экономике трудоспособных граждан по Минску включено около 132,6 тыс. человек, более 83% из них - повторно, более 3% - впервые. Районные комиссии продолжают работать, вынося решения о том, кого признавать занятыми в экономике, кого - находящимися в трудной жизненной ситуации и т.д. Граждане, которые остаются без работы без объективных оснований и при этом имеют в собственности квартиры, с 1 января 2019 года должны оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. Введение полной оплаты за отопление и газ для трудоспособных граждан, не занятых в экономике, переносится на 1 мая 2021 года. Экономический эффект от начислений по услугам горячего водоснабжения по экономически обоснованным затратам (то есть разница между повышенным и льготным тарифами) в январе-октябре этого года составил Br756,5 тыс.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

Теги
вирус занятость Минск
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