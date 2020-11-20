Отношения с соседними государствами были и остаются одним из важнейших приоритетов внешней политики Республики Беларусь. Качество этих отношений влияет на состояние регионального сотрудничества и в целом не зависит от политической конъюнктуры, отметил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания доктор исторических наук Андрей Русакович.

"Существует значительный спектр направлений, по которым межгосударственное взаимодействие объективно необходимо: это проблемы безопасности, экономическое сотрудничество, контакты между людьми, вопросы транзита, совместное противодействие вызовам современности (например, вторая волна пандемии, незаконная миграция) и многое другое", - отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что современные международные отношения не сводятся только к межгосударственным контактам - все более активную роль играют международные организации, транснациональные корпорации, гражданское общество. "Такие проявления современного мира, как формирование глобального киберпространства, процесс глобализации в целом, также свидетельствуют об изменении роли государств в международном общении. Тем не менее именно государства формируют общие условия для сотрудничества, создавая для этого политико-дипломатические механизмы, правовую базу, накапливают опыт, создают атмосферу доверия. Поддержание межгосударственного диалога в этом плане становится одним из основных условий взаимодействия, именно с его помощью должны разрешаться все сложные и проблемные вопросы. Этот формат должен действовать постоянно", - подчеркнул Андрей Русакович.

По его мнению, регион, в котором находится Беларусь, непростой, ситуация динамична, современные реалии формируют новые сложности и вызовы во внутренней и внешней политике для всех государств. "Политики ряда западных стран в такой ситуации склонны действовать по сложившимся шаблонам, применяя, например, такие инструменты, как различного рода санкции, создание списков невъездных (в том числе на основе некоторых публикаций в Telegram-каналах). Все это весьма противоречиво с точки зрения логики взаимодействия, эффективности, доверия в межгосударственных отношениях и, конечно, вызывает необходимые ответные действия со стороны руководства Республики Беларусь", - убежден сенатор.

По его словам, геополитическое положение Беларуси просто обязывает ее формировать стабильные, устойчивые и дружественные отношения с соседними государствами, не представлять для них опасности, выполнять роль связующего звена между Россией и Европейским союзом. В связи с этим Андрей Русакович обратил внимание на поздравительные послания, направленные недавно Президентом Беларуси Александром Лукашенко в адрес Польши и Латвии. В них как раз видится посыл сохранять дружественные отношения. "В современных обстоятельствах, независимо от политической и экономической конъюнктуры, несмотря на безжалостные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются все страны мира, именно ближайшие соседи должны сохранить ценность человеческих связей, экономических и гуманитарных контактов", - говорилось в поздравлении по случаю 102-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.

"Как представляется, этот посыл в поздравительных посланиях может и должен найти понимание у наших соседей и стать реальным политическим фактором в регионе", - выразил уверенность заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-