Садоводческое товарищество с видами на деревню

На прошлой неделе завершилось общественное обсуждение проекта президентского указа "О садоводческих товариществах". Если его примут, дачники смогут переводить свои садовые домики в индивидуальные жилые. Товарищества, в которых больше половине участков дадут новый статус, получат возможность или присоединиться к населенному пункту, или создать собственный.

Дачная прописка

В стране около 5 тыс. садоводческих товариществ. Примерно 70% из них находятся в окрестностях столицы или областных центров. Но садоводческое товарищество - это не деревня или поселок, несмотря на то, что немалое их число застроено по всем правилам: просторные участки, достаточно широкие дороги, необходимые коммуникации. Многие дачники живут там круглый год, да и дома их совсем не похожи на летние.

Вот только зарегистрироваться в них владельцы не могут - законом не предусмотрено. Коммунальные услуги - электроэнергия, газ, вода, тепло - забота самих дачников. Да и в решении возникающих проблем никто не спешит подставить плечо, хотя садоводы, за исключением пенсионеров и некоторых категорий льготников, платят два налога - земельный и на недвижимость. В ряде случаев дело упирается в законодательство, не в полной мере отвечающее требованиям времени.

По словам депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонида Брича, речь об этом идет не первый год. Сейчас свои надежды дачники связывают с новым указом о садоводческих товариществах и новым положением, которое должно быть им утверждено.

"Начало создания садоводческих товариществ было положено еще в период СССР, когда земли для них выделялись работникам предприятий и организаций. Были утверждены соответствующие нормы и правила, регулировавшие функционирование СТ. В наше время эта задача решается на основе указов Президента и утверждаемых им положений. Изменились и сами садоводческие товарищества. На месте маленьких летних домиков появились коттеджи со всеми удобствами, в которых дачники круглогодично живут, - говорит депутат. - Получить постоянную регистрацию, что позволит оплачивать коммунальные услуги, в частности газ, по субсидируемым ценам, не позволяет действующее законодательство".

Леонид Брич

Собственно, это и побудило Леонида Брича в апреле 2017 года обратиться к главе государства с просьбой об изменении существующего порядка регистрации граждан, проживающих на дачах.

"Эта просьба была продиктована обращениями избирателей. Люди жаловались: дом в садоводческом товариществе есть, а зарегистрировать там себя и семью они не могут. Например, пришла ко мне на прием избирательница - жительница Бреста. У нее в собственности квартира, в СТ имеется дом. Дочь с семьей состоит в очереди на улучшение жилищных условий. Мать, оставив квартиру ей, сама бы прописалась в дачном доме и переехала туда. Глядишь, молодая семья и с очереди бы снялась, - отмечает собеседник. - Глава государства тогда дал поручение правительству разобраться в этом вопросе. Через год с небольшим неработающим пенсионерам и некоторым льготникам разрешили временную регистрацию в садовых домиках. Но ведь большая часть членов таких товариществ - работоспособные люди, в том числе молодые, многодетные семьи. Потому мы стали эту тему продвигать дальше".

Выйти нельзя остаться

Еще один весомый аргумент в пользу принятия разрабатываемого указа - тарифы на коммунальные услуги. К примеру, за газ, используемый для отопления и бытовых нужд, владельцы садовых домиков сегодня платят 100%, а сельчане - по субсидированному тарифу.

"В проекте указа говорится, что дачники смогут переводить свои дома в статус индивидуальных жилых в порядке, установленном жилищным законодательством, - поясняет Леонид Григорьевич. - При этом, как я считаю, целевое назначение земельных участков должно не поменяться, как сегодня значится в проекте, а расшириться. К нынешнему назначению "для ведения коллективного садоводства" надо просто добавить слова: "а также для строительства и обслуживания жилого дома". Тогда не будет разрушена сама идея создания СТ".

По словам депутата, если указ будет подписан, то местные органы власти получат право принимать решения о переводе садовых домиков в жилые дома путем комиссионной оценки их потребительских качеств: насколько они отвечают требованиям к жилому помещению?

"Если в доме имеется набор необходимых коммунальных удобств, принимается положительное решение. Если нет - комиссия указывает, что нужно сделать, чтобы соответствие было обеспечено. Сам перевод дома из садового в жилой с последующей постоянной регистрацией - дело добровольное, - подчеркивает Леонид Григорьевич. - Отмечу также, что к каждому товариществу нужно подходить индивидуально. Так, недавно получил письмо от дачников Витебской области. Суть в том, что их садоводческое товарищество находится рядом с деревней, где всего пять домов. Спрашивают: почему его нельзя присоединить к этой деревне? Комиссия будет выяснять и такие нюансы".

Правление садоводческого товарищества, где более половины участков получат новый статус, по решению общего собрания может обратиться в местные органы власти с заявлением о включении территории СТ в границу населенного пункта либо об образовании нового.

Отказать или одобрить эту идею, решат местные власти. При этом они сохраняют за собой возможность установить переходный период на срок не более 10 лет для создания необходимой инфраструктуры, в том числе для обеспечения исполнения государственных минимальных социальных стандартов. В течение этого времени садоводческое товарищество продолжает таковым оставаться. По истечении переходного периода - подлежит ликвидации.

Кстати, в Минском районе уже есть подобные примеры. Так, дачные поселки Ждановичи-1, Ждановичи-6 когда-то стали частью одноименного агрогородка. Непростую процедуру перехода тогда смогли преодолеть более 125 дворов. Процесс длился не менее трех лет: некоторым жителям пришлось перестраивать и реконструировать свои дома, чтобы они соответствовали новым требованиям.

В проектах указа и положения, которые выносились на общественное обсуждение, сказано, что владельцы домов и участков, прошедших процедуру перевода садовых домиков в жилые дома, либо сохранят членство в садоводческом товариществе, либо будут заключать с ним обязательный договор о порядке пользования услугами (дороги, трансформаторные подстанции, линии электропередачи).

"На данный момент в этих проектах выявлены некоторые вопросы, над согласованием и доработкой которых сейчас работают заинтересованные организации и ведомства", - подытоживает депутат.

Мнения садоводов разделились: одни считают перевод садовых домиков в индивидуальные жилые дома верным решением, другие уверены, что садовые товарищества нужно оставить в таком формате, в котором они существуют много лет. Валентина Морозова, которая 26 лет проработала председателем СТ "Тройник" (Воложинский район), согласна: дома в товариществах уже не такие скромные, как это было 20 лет назад.

"Но это не говорит о том, что люди хотят там жить круглый год. Из 227 членов нашего садового товарищества это пожелали сделать только три семьи. А ведь мы находимся всего в 40 километрах от столицы! Поколение меняется, молодежь строит добротные дома под дачи. У них есть городские квартиры, поэтому в прописке не нуждаются, - уверена Валентина Николаевна. - Да и перевести сегодня садовый домик в разряд жилого стоит дорого. Для этого нужно, например, чтобы вода была круглосуточно, а у нас она сезонная. Да и штат садового товарищества придется увеличивать: кроме председателя у нас числятся еще четыре человека, но если начнется массовая прописка, то обязательно нужен будет юрист. Ему тоже придется платить зарплату. А сегодня даже взносы с людей не так просто собрать, не говоря уже о других расходах".

С городом на равных

Брестчанин Ростислав Грудовик более трех лет - председатель СТ "Береза-97" в черте Бреста, которое включает 370 членов, с семьями - около 1000 человек.

"Хотим жить с городом на равных условиях и правах. Каждый год в СТ приходит порядка 20 новых семей, часть из них - молодые и многодетные. Они хотят растить детей на природе, в своем доме, который построили, и быть там зарегистрированными, - объясняет председатель. - Многие уже давно заселились, живут здесь постоянно. А почему бы и нет: до школы и магазина два шага. Поликлиника рядом, врача на дом можно вызвать без проблем. У нас хорошие дороги, уличное освещение, коммуникации подведены. Сейчас решается вопрос с городским водопроводом и оптоволоконным интернетом".

Ростислав Грудовик

Поэтому Ростислав Грудовик считает: в случае принятия законопроекта и официального присоединения к областному центру тратиться на инфаструктуру в "Березе-97" городским властям не придется. Все уже сделано!

"Присоединение к Бресту должно сопровождаться выполнением градостроительных норм и обязательным принятием жилых домов комиссией. Конечно, в нашем товариществе не все дома будут приняты сегодня и переведены в разряд жилых. Но на это ведь дается 10 лет, - говорит он. - Молодежь, которая приходит в садовые товарищества, хочет строиться. Думаю, уже через лет пять у нас как минимум 50% собственников будут готовы к полному переходу, а через 10 - и все 100%".

Кроме того, принятие законопроекта о садовых товариществах способно помочь решить острую проблему городов: очередь на улучшение жилищных условий однозначно бы уменьшилась.

"Плюсов на самом деле очень много. Взять даже огородничество. Многие в нашем товариществе выращивают урожай не только для себя, но и на продажу. Для пенсионеров это большое подспорье, - говорит брестчанин и предполагает, что у противников законопроекта отношение предвзятое. - Это все по желанию, никто никого не будет заставлять. Многие переживают: коль у соседа индивидуальный жилой дом, то теперь он выйдет из товарищества, а мне придется тянуть бремя организационных и прочих работ. Это не так. Никакого отделения не будет, пока все садовое товарищество не получит статус поселка или деревни. Все жители привязаны к энергоснабжению, дорогам, вывозу мусора. Чтобы это все организовать, каждый должен состоять в товариществе".

Что еще предусматривает проект указа "О садовых товариществах"

Владельцы участков, не зарегистрировавшие свои законные на них права в государственных органах, могут сделать это в течение 3 лет.

Садовые товарищества, за исключением тех, что занимаются предпринимательской деятельностью, будут освобождены от ведения бухгалтерского учета. Вести учет доходов, расходов и имущества им придется в порядке, установленном Министерством по налогам и сборам и Министерством финансов, а также составлять и хранить все первичные учетные документы.

Товарищества обяжут обеспечивать сбор и удаление отходов в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами. Они должны будут заключать договоры на оказание услуг с юрлицами или ИП.

Раз в год СТ вправе запрашивать у местных властей информацию о произошедших изменениях землепользователей.

Слово "дача" появилось в русском языке в начале XVIII века. Так назывались земли рядом с Петербургом, которые Петр I дарил знати. Дачи тех времен совсем не напоминали сегодняшние - это были огромные поместья в несколько сотен гектаров земли и с роскошными особняками. Само же понятие "дача" вошло в наш обиход в значении "временное жилье за городом".

Марина МАНУЙЛИК,

газета 7 Дней.-0-