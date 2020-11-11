Защитные маски, респираторы, антисептики и беспокойство за родных и близких стали атрибутами жизни белорусов в последние 10 месяцев. Как защититься от невидимого врага, думают не только в каждой семье, но и на всех уровнях власти. С 9 ноября в Гомельской области введен масочный режим. Предусмотрен и ряд комплексных санитарно-эпидемиологических мероприятий. Некоторые граждане прислушиваются, но есть и те, кого больше волнует вопрос наказания, образно говоря, за преступление против своего здоровья. О нюансах сезонных реалий, настоятельных рекомендациях и санкциях за игнорирование мер профилактики корреспонденту БЕЛТА рассказала исполняющая обязанности главного санитарного врача Гомельской области Светлана Саварина.

Барьер для инфекции

План мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 среди населения Гомельской области в период подъема заболеваемости ОРИ утвержден решением облисполкома №881 от 9 ноября 2020 года. Аналогичные документы принимают также с учетом ситуации на местах в районах области.

"Эпидемиологическая ситуация в Гомельской области по распространению ковидной инфекции вызывает беспокойство у руководства области и медиков. После некоторой стабилизации заболеваемости летом жители нашего региона немного расслабились, многие перестали использовать средства индивидуальной защиты. И мы вошли во вторую волну с отчасти поверхностным отношением людей к этому вопросу. В связи с этим был разработан комплексный план мероприятий по профилактике", - поделилась и.о. главного санитарного врача.

Один из пунктов предусматривает "обеспечение обязательного использования населением средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска, респиратор) на объектах и в организациях всех форм собственности. Это торговые объекты, объекты общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи), бытового обслуживания, аптеки, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта и физической культуры, социального обслуживания". Список продолжают административные здания, отделения банков, связи, почты, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси, и прочие места и объекты. Министерство здравоохранения прорабатывает дополнительные рекомендации по посещению культовых учреждений.

Как подчеркивает врач, масочный режим не исключает комплексного профилактического подхода на уровне каждого человека. На второй позиции после использования масок и респираторов - социальное дистанцирование. В числе основных мер профилактики - проветривание помещений, обработка рук антисептиками, применение дезсредств при уборке.

Защита маской

"В октябре Министерство здравоохранения внесло дополнения в санитарные правила по профилактике распространения гриппа и ковидной инфекции в республике. Соблюдению масочного режима отведено определенное место и требование. Ведь маска и респиратор - барьер для инфекции. Даже при контакте с больным или возможном инфицировании доза минимизируется, что отражается на состоянии человека и течении заболевания. И этот факт важно учитывать каждому", - подчеркнула Светлана Саварина.

Опыт работы медиков Беларуси и России, научные статьи ученых Англии, Германии, Испании однозначно свидетельствуют об эффективности масочного режима и применения масок и респираторов для профилактики COVID-19. По мнению медсообщества, это один из основных барьеров и способов защиты от инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

Острые вопросы в период ОРИ

Информация о введении масочного режима размещена в самых видимых и доступных местах на разных объектах. Тот случай, когда предупрежден - значит вооружен.

"Наверное, пришло время каждому подумать о своей гражданской ответственности. Ответственности за свое здоровье, здоровье родных и близких, людей, с которыми работаем, которые нас окружают. Если мы решаем не заботиться о здоровье, то, наверное, надо подумать о родителях, семье, коллегах, о том, что, будучи носителем инфекции или заболевшим, можем передать ее другим людям", - отметила санитарный врач.

Как ни странно, эта рекомендация вызвала некоторое негодование. Есть те, кто безоговорочно прислушивается, но у некоторых возникают вопросы по поводу санкций за игнорирование режима. В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья заверили: граждан никто штрафовать не будет. Человек, не использующий маску или респиратор, сам для себя определяет санкцию - рискует заболеть сам и передать инфекцию родным и близким. Это, по мнению эпидемиологов, уже сродни наказанию.

Альтернативный выход

И все же ответственные, с которых могут спросить, есть. Предугадывая возможные варианты развития событий, санитарные нормы и правила закрепляют за руководителями объектов, организаций, предприятий ответственность по контролю за использованием средств защиты органов дыхания работниками и физическими лицами, которые посещают эти объекты. "Именно они должны организовать и обеспечить комплекс мероприятий по профилактике заноса и распространения короновирусной инфекции в вверенных им учреждениях", - уточнила и.о. главного санитарного врача региона. Это касается объектов всех форм собственности.

Санитарные правила регламентируют свод обязанностей для административного звена. Так, на местах каждый руководитель должен сформировать локальный план мероприятий, отвечающий всем требованиям по режиму и специфике работы учреждения. Исходя из этих условий, необходимо включить все необходимые профилактические меры.

"Прежде всего это утренний фильтр работников, использование средств индивидуальной защиты, дистанцирование работников и посетителей, обработка рук антисептиками, использование дезсредств для уборки. Это универсальные меры. При этом руководители должны продумать алгоритм действий при ситуации, если посетитель пришел без средств индивидуальной защиты. Необходимо выбрать какой-то альтернативный вариант. К примеру, предложить маску либо подсказать, где ее приобрести: на кассе в своем объекте или в соседней аптеке. Надо продумать все эти мероприятия, чтобы информировать посетителя о необходимости использования средств индивидуальной защиты как для его собственной безопасности, так и для предотвращения занесения инфекции в коллектив", - прокомментировала Светлана Саварина.

Отвечая на возникающие вопросы, саннадзор уверяет: казусных и острых ситуаций не должно возникать. То есть никто не выгонит старушку без маски из отделения связи или магазина, не высадит пассажира из автобуса.

Как уточнили в санслужбе, есть своего рода исключения. К примеру, если будут обеспечены необходимые 1,5 м дистанции между посетителями, можно быть и без маски. Вопрос остается лишь в том, как сохранить такую дистанцию в час пик в автобусе или почтовом отделении, когда массово оплачивают коммунальные услуги.

Светлана Саварина подчеркивает: все меры вводятся исключительно для того, чтобы защитить население.

Утренний фильтр

План мероприятий предусматривает еще одну немаловажную позицию - утренний фильтр до заступления сотрудников на работу. Это также зона ответственности руководителей предприятий, организаций, объектов и индивидуальных предпринимателей. "Они не должны допустить в помещение людей с симптомами острых респираторных инфекций, к числу которых относится и COVID-19. Важно своевременно отстранить от работы и учебы человека даже при первых проявлениях заболевания, направить его в лечебное учреждение для оценки состояния здоровья или домой с последующим обращением к врачу", - пояснила санитарный врач.

Как рассказала Светлана Саварина, везде есть свои нюансы, поэтому на встречах с коллективами всегда делает акценты. К примеру, в детских дошкольных учреждениях можно уделить внимание родителям, которые приводят малышей. "Конечно, каждый из них утром оценит состояние ребенка и при малейшем недуге не отправит в детский сад. Поэтому поинтересоваться самочувствием взрослого лишним не будет. Только объединившись в одну команду, всем обществом сможем избежать тяжелых последствий", - отметила она.

Немало задач стоит и перед другими службами. Аптечные сети должны обеспечить неснижаемый запас профилактических препаратов, лекарств, средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфицирующих средств.

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подчеркивает: в любой ситуации важно сохранять уважение друг к другу и самим себе, тогда профилактические барьеры сработают и риски распространения коронавируса снизятся.

БЕЛТА.-0-