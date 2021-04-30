Традиции основных конфессий христианской церкви претерпевают глубокие трансформации. К сожалению, приходится констатировать, что религия в мире все чаще становится инструментом достижения узкополитических целей определенных элит и спецслужб коллективного Запада. При более внимательном рассмотрении ситуации, связанной с религией на современном этапе развития мирового сообщества, создается устойчивое мнение, что церковно-государственные отношения во многих странах находятся в состоянии нравственного разлома.

Беларусь - единственная страна в Европе, которая смогла не только сохранить религиозный мир, но и, прежде всего, наладить диалог церкви и государства. Надо признать, что именно Президент еще в начале своей деятельности выстроил оптимальную модель диалога государства и церкви, основанного на взаимоуважении, почитании исторических религиозных традиций. Требование главы государства о невмешательстве всех государственно-общественных организаций, в том числе и церкви в политическую жизнь справедливы, и как мы уже сейчас все понимаем, являются важным условием сохранения безопасности. Поэтому предпринимаемые попытки беглых (и тех, кто пытался совершить государственный переворот с устранением главы государства и его семьи) втянуть в игру западных спецслужб церковь могли стать спусковым механизмом развязывания гражданско-религиозной войны.

Наша страна всегда славилась уважительным и диалогичным отношением ко всем конфессиям. Беларусь - это территория религиозного мира, межконфессионального согласия и культурного разнообразия. Понятно, что глубокие трансформации в мире в сфере безопасности, IT-технологий обуславливают также изменение и в мировоззренческих, ценностных основах существования общества и человека. Мы наблюдаем, как Польша, Литва, Украина пытаются разыграть религиозную и национальную карту в Беларуси с целью расколоть белорусское общество. В данном смысле нас в покое не оставят. Ведь вопрос диалога церкви и государства всегда был цементирующим в формировании мира и благополучия в стране. Александр Лукашенко интуитивно смог уберечь белорусский народ от религиозного конфликта, который уже не был призрачным.

Как специалист в области церковно-государственных отношений могу сказать, что следует выработать в ближайшей перспективе стратегию сценариев диалога церкви и государства, соответствующих новым реалиям. Так в книге "Социально-философские аспекты диалога христианской церкви и государства", вышедшей в феврале текущего года, мною сформулированы основные сценарные стратегии и принципы взаимодействия церкви и государства в контексте инновационного развития белорусского общества.

Являясь институтом гражданского общества, церковь участвует в диалоге со всеми организациями и объединениями как с партнерами. Спектр этих отношений многообразен - начиная от научно-исследовательских вопросов и завершая социально-экономическими темами. Сейчас в поствыборный период мы все осознали, что главное - это духовно-нравственное развитие страны, зрелость и образованность общества. Иными словами, практически все сферы, в которых осуществляется диалог церкви и государства, открыты для взаимодействия институтов гражданского общества и церкви. А учитывая ту благородную миссию, которую она выполняет, и ее высокий авторитет среди населения, церковь может играть роль связующего звена в отношениях между государством и гражданским обществом Беларуси.

Церковь наряду с другими институтами гражданского общества всегда способствовала (и продолжает это делать) формированию личностных качеств человека, обладающего правами и свободами, основу которых составляют естественные права - на жизнь, свободу, частную собственность. Они напрямую связаны с христианскими ориентирами, определяемыми ценностью человеческой жизни. Эта связь подобна принципиальной координации морали и естественного права как форм духовной культуры. Основополагающий принцип, который лежит в основе взаимоотношений государства и церкви, закреплен в Конституции, согласно которой Беларусь является светским государством. Это принцип свободы совести, который предоставляет человеку право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

В преддверии Светлого Христова Воскресения, самого важного и почитаемого христианского праздника, и в Год народного единства хочется выразить надежду, что мы сообща сможем сохранить страну, обезопасив ее, и будем развиваться в соответствии с национальными интересами и историческими христианскими традициями. Считаю, что государство и церковь должны продолжить диалог, диалог партнеров-доброжелателей на основе взаимной ответственности перед людьми и будущими поколениями. Главное - это сохранение суверенности и независимости страны. -0-