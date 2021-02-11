Сфера безопасности занимает одно из важнейших мест во внешнеполитической стратегии государства. Такую точку зрения высказал корреспонденту БЕЛТА делегат VI Всебелорусского народного собрания, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Андрей Русакович. Он коснулся тенденций современного мирового развития и самостоятельного, независимого пути развития нашей страны в сложных современных условиях, а также участия страны в интеграционных структурах.

Доктор исторических наук обратил внимание, что развитие современных государств происходит в условиях трансформации мироустройства, которое характеризуется очень многими новыми тенденциями, о которых еще десятилетие назад говорилось осторожно и в предположительном ключе. "Неизбежно встает вопрос: каковы эти сущностные характеристики современного мира, как они влияют на то или иное государство, в нашем случае на Беларусь. Как выстроить и реализовать внешнеполитический курс в новых условиях, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность государства, общества, граждан с минимальными затратами, и во-вторых, создать благоприятные внешнеполитические и внешнеэкономические основы для развития экономической и социально-политической сферы", - сказал Андрей Русакович.

Он отметил, что эти вопросы и проблемы неизбежно появляются в ходе обсуждения перспектив социально-экономического и политического развития Беларуси. "Ответы на эти вопросы могут быть различными - в зависимости от теоретических основ анализа международной системы, геополитических предпочтений (экономический и политический союз с Западом или Россией), ориентации на ту или иную социально-экономическую модель развития. Всегда есть выбор, который в итоге преломляется в политических взглядах и подходах конкретного человека, политических партий и общественных движений", - подчеркнул сенатор.

Андрей Русакович констатировал, что мир становится более жестким как в плане конкуренции, так и взаимодействия на глобальных рынках, допуска товаров на свою территорию. Государства намерены более эффективно защищать свои национальные интересы, возрастает конфликтность, обостряется конкуренция, борьба за рынки сбыта и контроль над ресурсами.

"Новые вызовы мирового развития могут формироваться непредсказуемо и оказывать деструктивное влияние на мировые процессы. Пандемия коронавируса в 2020 году привела к беспрецедентным ограничительным карантинным мерам, снижению темпов экономического развития, формированию новых линий конкурентности на основе разработки и применения вакцины. Снижение доминирования коллективного Запада в политической и экономической сферах в мире, усиление Китая, других государств и международных объединений в перспективе также ведет к глобальным изменениям международного порядка. Важнейшим фактором мирового развития в ближайшем будущем становится реализация новых проектов в научно-технологической сфере, способных изменить облик мира: цифровизация, искусственный интеллект, биотехнологии", - считает Андрей Русакович.

Сенатор обратил внимание: "Мир сегодня настолько взаимосвязан и взаимозависим, что такие небольшие государства, как Беларусь, способны играть важную роль в укреплении и модернизации международной системы. Одной из важнейших внешнеполитических задач Беларуси в ближайшие годы будет участие в формировании стабильного, справедливого, демократического миропорядка. В первую очередь речь идет об укреплении и совершенствовании традиционных механизмов системы глобального и регионального управления, сотрудничества и безопасности, таких как ООН, ОБСЕ, ШОС, а также о создании новых форматов международного взаимодействия. В контексте реализации Целей ООН в области устойчивого развития Беларусь рассчитывает на стабильный экономический рост с опорой на новые технологии, новые модели управления, укрепление сотрудничества с другими государствами и международными организациями для обеспечения баланса экономического, социального и экологического компонентов этого процесса".

"Сфера безопасности традиционно занимает одно из важнейших мест во внешнеполитической стратегии государства. Опора на военно-политический союз с Россией в формате Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности наряду с укреплением национальных компонентов обеспечения безопасности создают прочную основу для гарантий дальнейшего развития нашего государства, - уверен доктор исторических наук. - Беларусь поддерживает международные усилия по укреплению механизмов региональной и международной безопасности, снижению уровня напряженности и повышению мер доверия. Например, Беларусь приветствовала недавнее продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года, выступила с рядом инициатив совместимости в Европе, партнерства интеграций, обновления общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества".

Он подчеркнул, что "в интересах Беларуси - дальнейшая поддержка международных усилий по разрешению кризиса на юго-востоке Украины, возможное содействие процессу нормализации российско-украинских отношений, поддержание взаимовыгодных отношений в регионе".

"Вместе с тем, как показывает опыт последних месяцев, напряженность в регионе, которая сформировалась в последние годы, политический конфликт Запада и России, сложности и проблемы по линии Беларусь - Запад повлияли на решение военно-политического руководства Беларуси и России, направленное на укрепление взаимодействия в оборонной сфере, увеличение совместных мероприятий, - отметил Андрей Русакович. - Принято также решение об актуализации плана применения региональной группировки войск России и Беларуси, усилилось взаимодействие оборонных ведомств. В экспертной среде периодически появляются различные варианты изменения роли Беларуси в регионе. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что любое изменение геополитического статуса Беларуси повлечет за собой серьезные последствия для системы региональной безопасности".

Доктор исторических наук подчеркнул, что межгосударственная интеграция - еще один важный тренд в развитии современного мира. "Беларусь активно участвует в реализации основных интеграционных проектов в объединениях постсоветского пространства - Союзном государстве Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, - продолжил он. - Участие в них обеспечивает Беларуси неоспоримые преимущества для развития экономики, социальной сферы, обсуждения и решения вопросов регионального сотрудничества, продвижения своих интересов на внешних рынках. Это направление традиционно занимает центральное место во внешнеполитической повестке нашего государства. Дальнейшее развитие ЕАЭС Беларусь связывает с решением важнейших задач, направленных на переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, формирование общих энергетического, финансового, транспортного рынков, выравнивание условий осуществления хозяйственной деятельности. Среди инструментов реализации намеченных задач - совершенствование институциональной структуры ЕАЭС, усиление наднациональной компетенции структур объединения, разработка технических регламентов, соответствующих современным мировым стандартам, реализация современной цифровой повестки".

По мнению делегата, значительные резервы, которые возможно использовать для экономического роста государств-участников, заключены в активизации взаимодействия ЕАЭС с другими государствами и региональными объединениями, инкорпорировании союза в систему международных отношений. Одно из ключевых направлений взаимодействия в перспективе - вопросы применения универсальных принципов интеграции, экономической эффективности интеграционных структур, обеспечение баланса суверенитета и наднациональности, согласование интересов государств-участников, обеспечение общественной поддержки идеи интеграции, повышения авторитета интеграционных объединений в мировом сообществе.

Доктор исторических наук уверен, что проекты интеграции, в которых Беларусь принимает участие, должны приносить осязаемый и конкретный результат, прежде всего в социально-экономической сфере, и опираться на широкую общественную поддержку.

Он подчеркнул, что Китай на основе отношений всестороннего стратегического партнерства занял место одного из ключевых политических и экономических партнеров Беларуси. Для белорусской стороны важны инициативы Китая по построению глобального общества с единой судьбой и формированию международных отношений нового типа, основанных на равенстве, взаимопонимании и партнерстве. Глобальный проект КНР "Один пояс - один путь" предусматривает совершенствование структуры экономического развития евразийского региона, и Беларусь в этом контексте сохраняет свою важную роль.

Андрей Русакович отметил, что одно из важнейших направлений внешней политики - отношения Беларуси с глобальным Западом. "Партнерство с Западом имеет ряд геополитических, ценностных, политических, экономических особенностей, которые в итоге сформировали сложную, взаимозависимую и противоречивую систему отношений, в которой соседствуют как достижения, так и противоречия, - считает сенатор. - События в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года и их оценка со стороны ЕС, США, других стран привели к существенному снижению уровня взаимодействия. Ограничительные действия в отношении Беларуси, предпринятые со стороны Европейского союза, противоречивы с точки зрения логики взаимодействия, эффективности, доверия в межгосударственных отношениях и вызвали ответные действия со стороны руководства Республики Беларусь".

Андрей Русакович заявил, что "ограничительная политика в целом не содействует укреплению взаимоотношений между государствами, так как ее сопровождает спираль взаимных санкций, дополнительных претензий, обвинений, снижение уровня взаимодействия". "Если же вопрос ограничения взаимодействия коснется чувствительных проектов, таких как вопросы транзита, границ, безопасности, это создаст дополнительные риски и вызовы для всех участников региональной системы отношений. Реагирование с белорусской стороны на ограничительные действия носит многоплановый характер. Например, будет дан дополнительный импульс развитию тех секторов, которые ранее зависели от европейского импорта. Беларусь также будет ориентирована на поиск новых партнеров во всем мире, в первую очередь в тех регионах, которые растут динамично. Предполагается также активизация Беларуси в интеграционных проектах - Евразийском экономическом союзе, Союзном государстве, развитие двусторонних отношений со странами постсоветского пространства".

Он констатировал, что в настоящее время ситуация в отношениях Беларуси со странами Запада, в частности Европейским союзом и другими европейскими структурами, весьма сложная. "Как представляется, важно сохранить сложившееся взаимодействие на многостороннем и двустороннем форматах, достигнутый уровень сотрудничества в сфере безопасности, экономики", - сказал Андрей Русакович.

Он назвал значительными внешнеполитические перспективы в активизации взаимодействия с государствами и региональными объединениями Азии, Африки и Латинской Америки.

"Важнейшей предпосылкой и основой успешной внешней политики является устойчивость государства к внутренним и внешним вызовам, эффективность социально-экономической и политической модели, консолидация общества. В современном мире преимущества получают государства, способные динамично развиваться, эффективно обеспечить свою национальную безопасность, предложить новые технологии. Основные положения проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы ориентируют наше государство на этот курс обновления и развития", - резюмировал сенатор.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-