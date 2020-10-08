Штрафы по кредитным договорам могут ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 8 октября 2020
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:31 Зась: Беларусь справится с ситуацией без всякого внешнего вмешательства Политика
15:27 РЕПОРТАЖ: Кошкин дом, где учат доброте, красоте и терпению Регионы
15:25 Зась: ОДКБ готова сыграть посредническую роль в Кыргызстане Политика
15:15 Новый сезон образовательного проекта БГУ "Академия коммуникации" стартует 13 октября Общество
15:14 В России обяжут авиакомпании устанавливать видеокамеры в самолетах В мире
15:11 Новым президентом ЕБРР избрана Одиль Рено-Бассо В мире
15:06 Акция "Выбираем студотряд" пройдет на площадках молодежных форумов "Беларусь - это мы" Общество
15:05 В Житковичском районе водитель въехал в ограждение на мосту - пострадал рабочий Происшествия
15:04 Забастовка в Норвегии может привести к сокращению добычи нефти и газа на четверть В мире
15:00 Концерт памяти композитора Олега Молчана пройдет в Белгосфилармонии 25 октября Афиша
14:52 ЖКХ, строительство жилья, земельные вопросы - Кухарев провел прием граждан Регионы
14:51 Штрафы по кредитным договорам могут ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс Экономика
14:49 Довгало: после каждой революции в Кыргызстане происходит неуклонное падение уровня жизни Общество
14:45 Экс-министр соцзащиты: в основе социальной политики - забота о людях, как о самых близких Общество
14:36 Белорусские медики успешно прооперировали новорожденную с опухолью шеи Общество
14:31 Законопроект о климате: Европарламент одобрил ужесточение показателей В мире
14:13 Нестабильность в Кыргызстане создает проблемы для будущего развития страны - Русакович Политика
14:11 "Гомсельмаш" продал более 30 комбайнов на "Агросалоне" в Москве Экономика
14:04 Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе Луизе Глюк В мире
14:00 В Кыргызстане главы силовых и правоохранительных структур приняли протокол по стабилизации ситуации В мире
13:41 Суд Новогрудского района обязал продавца вернуть деньги за проданный на презентации товар Происшествия
13:37 Сбытчиков марихуаны задержали в Гомеле Происшествия
13:34 Белорусский рубль на торгах 8 октября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:14 Восемь фильмов представят в документальной программе фестиваля "Паўночнае ззянне" Культура
13:12 Красный Крест: стресс из-за карантинных мер отрицательно сказался на психическом здоровье людей В мире
13:06 В Слониме возвели многоквартирный электродом Регионы
13:06 Прививки от гриппа в этом году сделают почти 4 млн белорусов - Минздрав Общество
12:59 Минздрав подчеркивает особую роль каждого гражданина в борьбе с новой волной COVID-19 Общество
12:57 Сроки изоляции для прибывающих из-за границы и контактов первого уровня по COVID-19 сократят до 10 дней Общество
12:54 Тунис вводит комендантский час в четырех провинциях из-за COVID-19 В мире
Все новости
Все новости
Комментарии
08 октября 2020, 14:51

Штрафы по кредитным договорам могут ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс

Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект закона, предусматривающий корректировку Банковского кодекса. Законопроект предполагает важные изменения, которые коснутся клиентов банков.

Новшества по кредитам

Часть изменений в законодательство предлагается, чтобы исключить чрезмерную финансовую нагрузку на тех, кто взял кредит. Сейчас банки, как правило, берут повышенные проценты при несвоевременном возврате кредита. Кроме того, ответственность есть и за несвоевременную уплату процентов, также может быть штраф за каждый факт несвоевременной уплаты кредита или процентов. Одновременное применение таких мер формирует двойную ответственность, т.е. является "многократным наказанием" за один вид нарушений. Наряду с этим если получатель кредита не сообщил банку о смене места жительства, паспорта, фамилии в установленный срок и т.д., то ему тоже грозят штрафные санкции.

При этом повышенный размер процентов может в несколько раз превышать процентную ставку за пользование кредитом. Пеня может составлять от 0,01% до 3% от суммы несвоевременно исполненного обязательства за каждый день просрочки, штраф за каждый факт неисполненного обязательства может равняться 10 и более базовым величинам.

Нацбанк считает, что вместо мотивации вовремя платить по кредиту такие санкции приводят к значительной долговой нагрузке кредитополучателя. Поэтому предлагается закрепить в Банковском кодексе запрет на установление в кредитном договоре условий об уплате процентов за пользование кредитом в повышенном размере в случае невозврата кредита в срок.

Помимо этого, проектом закона ограничивается размер неустойки в связи с неисполнением обязательств по возврату кредита или уплате процентов.

Предлагается также ограничить штрафные санкции в случае неисполнения иных обязательств по кредитному договору. Так, неустойка в год не может превышать по краткосрочным кредитам 20% от суммы предоставленного кредита, по долгосрочным - 10% от кредита.

Сейчас банк не ограничен в праве требовать досрочно вернуть кредит при любом неисполнении получателем условий кредитного договора. Например, основаниями для этого могут быть неинформирование об открытии текущего (расчетного) банковского счета в другом банке, непредоставление бухгалтерской отчетности, неинформирование о задолженности по платежам в бюджет, непредоставление информации о замене паспорта. В связи с этим в Банковском кодексе предлагается закрепить перечень случаев, при которых банк вправе требовать досрочного возврата.

Информирование и сроки досрочного возврата кредитов

Нацбанк хочет установить единую форму информирования о задолженности по кредитному договору. Предполагается, что она будет обязательна для всех банков и удобна для физлиц, а ее использование поможет сократить количество ситуаций, когда люди не согласны с суммой задолженности.

В Банковском кодексе предлагается закрепить норму: в кредитном договоре должен быть установлен разумный срок досрочной выплаты кредита, как правило, не ранее трех месяцев со дня уведомления физлица о необходимости такой выплаты.

Защита потребителей финансовых услуг

В настоящее время Нацбанк рассматривает обращения, касающиеся микрофинансовых организаций, лизинговых компаний, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития.

Кроме того, он рассматривает обращения граждан и юрлиц по вопросам рейтингов и рейтинговой деятельности.

Для обеспечения единых подходов к защите прав потребителей финансовых услуг в отношении различных сегментов финрынка предлагается закрепить общие полномочия Нацбанка на рассмотрение обращений и принятие мер в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

Использование недействительных денег

Сейчас остается неурегулированным вопрос использования банкнот и монет, не бывших в обращении, объявленных недействительными (утративших силу законного платежного средства в Беларуси). Банкноты и монеты различных годов выпуска, не бывшие в обращении, хранятся в Центральном хранилище Нацбанка, имеют такую степень сохранности, которая высоко ценится бонистами (коллекционерами бумажных денег), и могут быть предметом коллекционирования.

"Эти банкноты и монеты вызывают значительный интерес как у коллекционеров, так и других слоев населения в нашей стране и за ее пределами, а также могут быть использованы в качестве сувенирной продукции, в том числе на представительские цели и иные мероприятия, представляя исторические аспекты деятельности эмиссионного центра суверенной Беларуси", - пояснили в Нацбанке.

Например, в 20-летнюю годовщину деноминации Нацбанк Польши издал в 2015 году коллекционный альбом с 23 банкнотами, выпущенными до деноминации, изъятыми из обращения и не подлежащими обмену. Этот альбом находился в продаже и пользовался значительным спросом.

Поэтому предлагается предусмотреть в проекте закона закрепление полномочий Нацбанка на определение порядка использования банкнот и монет, не бывших в обороте, объявленных недействительными и не подлежащих обмену, а также право Нацбанка использовать их в качестве сувенирной продукции, в том числе на представительские цели, и для реализации в качестве предмета коллекционирования.

Кроме того, предлагается изменить порядок разработки и утверждения основных направлений денежно-кредитной политики, усовершенствовать правовой механизм обеспечения финансовой стабильности в Беларуси. Законопроект предполагает принятие мер для перехода банков к применению международных стандартов финансовой отчетности, повышение эффективности банковского надзора и контроля за соблюдением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, усиление информационной безопасности банков.

Замечания и предложения по изменениям можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 21 октября.

БЕЛТА.-0-

Теги
банки законодательство Нацбанк
Подписка на новости БелТА
Как спортобъекты Минска после волны COVID-19 пытаются вернуть посетителей
Как спортобъекты Минска после волны COVID-19 пытаются вернуть посетителей
Услуги няни, социализация инвалидов, замещающие семьи - Минтруда о новациях в системе соцобслуживания
Услуги няни, социализация инвалидов, замещающие семьи - Минтруда о новациях в системе соцобслуживания
Белорусский союз женщин выступает за стабильное развитие страны
Марианна Щеткина
Белорусский союз женщин выступает за стабильное развитие страны
О подходах к внешнеполитической доктрине Беларуси
Андрей Савиных
О подходах к внешнеполитической доктрине Беларуси
Главное
Во время совещания Как жить в новой эпидемической реальности? - Лукашенко обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19
Обстрелы в Нагорном Карабахе: градус напряженности пока не снижается
Уборка льна завершается в Беларуси
Квартира в "Вильнюсе" – от 2 500 рублей за метр! Кредит от 4,99% годовых и рассрочка на 100 месяцев!
Топ-новости
Все в наших руках, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор - Лукашенко
Штрафы по кредитным договорам могут ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс
Как только начинаются революции и госперевороты, страна катится в бездну - политолог
Пресс-конференция о жилищном строительстве в городах-спутниках Минска пройдет 9 октября в БЕЛТА
Сроки изоляции для прибывающих из-за границы и контактов первого уровня по COVID-19 сократят до 10 дней
Банк БелВЭБ оказал поддержку школе в Орше в преддверии конкурса "Учитель года Республики Беларусь – 2020"
Белкоопсоз на треть увеличил закупку яблок у населения
РЕПОРТАЖ: Кошкин дом, где учат доброте, красоте и терпению
Экс-министр соцзащиты: в основе социальной политики - забота о людях, как о самых близких
Белорусские медики успешно прооперировали новорожденную с опухолью шеи
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 октября из-за тумана
"Гомсельмаш" продал более 30 комбайнов на "Агросалоне" в Москве
Рачков: Беларусь заинтересована в восстановлении спокойствия и стабильности в Кыргызстане
Разгрузка очередного танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси начата в порту Одессы
Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе Луизе Глюк
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.