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14 апреля 2021, 18:14

Сюрпризы второй волны. Комментарий специалистов Минской областной детской клинической больницы

Дети - только переносчики коронавируса и застрахованы от тяжелого течения болезни? Как бы не так! Мифы развенчивают специалисты Минской областной детской клинической больницы.

Красная и зеленая зоны

"В первую волну весной 2020 года дети практически не болели коронавирусом. Мы знали только о единичных случаях, - уточняет главный врач больницы Дмитрий Зайцев. - И дети переносили вирус в легкой бессимптомной форме, были скорее переносчиками COVID-19. А вот во вторую волну вирус стал опасен даже для новорожденных".

Минская областная детская клиническая больница одной из первых в стране открыла для маленьких пациентов два отделения. Под первое - соматическую патологию - было перепрофилировано одно из педиатрических отделений, куда на 30 выделенных коек стали поступать заболевшие "короной" с поражением верхних дыхательных путей, имеющие к тому же сахарный диабет, астму и др. Вторым отделением для ковидных стало отделение хирургического профиля на 25 коек, с реанимационной палатой на 3 койки и операционной. Сюда стали отправлять инфицированных детей с хирургическими проблемами: отитами, аппендицитами, челюстно-лицевыми заболеваниями. Оба отделения отделили от остальных шлюзами, через которые к детям входил персонал в средствах индивидуальной защиты. Таким образом, в больнице стали действовать красная и зеленая зоны для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 и другой патологией.

На реанимационные койки переводили кислородозависимых детей, которым было необходимо постоянное наблюдение персонала.

"Слава богу, все остались живы благодаря своевременно оказанной помощи, - уточняет Дмитрий Владимирович. - С повторными случаями заболевания никто не поступал. И хотя с февраля вторая волна пошла на спад, мы ковидные отделения не закрывали, ведь любая инфекция имеет волнообразный характер. Тем более определенное количество детей продолжает поступать на лечение".

"Сухие" дети? Отпоить!

Трудно ли выявить ковид и на какие признаки в первую очередь нужно обратить внимание родителям?

"У детей есть свои особенности проявления этой болезни. Например, у них реже встречаются потери обоняния и вкуса, но часто - боли в животе. Так что мы всегда очень тщательно обследуем поступивших с такими симптомами, чтобы понять: это COVID-19 или, например, аппендицит? Ведь если это коронавирус, то операция только снизит иммунитет. Как показала практика, из 100 пациентов с такими признаками только у 5-6 был аппендицит. Хочу обратить внимание на следующий факт. Если взрослые с высокой температурой (более 39 градусов), сухим кашлем, болями в горле и другими признаками могут лечиться дома, то дети подлежат госпитализации. Не следует уповать на жаропонижающие и противовирусные препараты, нужно уже в первые-вторые сутки вести ребенка к врачу, - предупреждает Дмитрий Зайцев. - Дело в том, что ковидные дети - это "сухие" дети. Родители не смогут их настолько "отпоить", насколько необходимо, - это можно сделать только в больнице в первый день их поступления. Мы считаем, сколько ими выпито и сколько выделено жидкости, - в соответствии с возрастом и весом. Если нужно, подключаем капельницу: бывает достаточно день прокапать - наполнить организм жидкостью, и температура падает даже без назначения препаратов. После проведения соответствующей диагностики, если это обычная вирусная инфекция, вы вернетесь домой и будете долечиваться там. Но если это COVID-19, ребенка нужно лечить под наблюдением врача - госпитализировать. Кстати, у детей раньше, чем у взрослых, выявляется носительство инфекции методом ПЦР - уже на 3-5 сутки. Это значит, что уже на третьи сутки ребенок выделяет вирусы и становится заразным. У взрослых - чаще на 5-7 день".

Лечение по протоколу

Родители ведь не сразу отправляют детей в областную больницу, а первым делом обращаются в местные поликлиники. Достаточно ли там компетентны специалисты и хватает ли оборудования?

"Минздравом разработаны протоколы диагностики и лечения коронавирусной инфекции у ребят всех возрастов. Там пошагово расписано, как действовать врачу при тех или иных симптомах во время первых обращений ребенка и признаках коронавирусной инфекции, - уточняет эксперт. - Так что даже при небольших сомнениях в здоровье ребенка нужно обращаться к врачу".

В каждой поликлинике есть экспресс-тесты и ПЦР-диагностика, также закуплены экспресс-антигентесты и определение количественным методом иммуноглобулинов M и G. Во многих поликлиниках области есть свои компьютерные томографы, а те, в которых нет, закреплены за больницами. И юные пациенты там обследуются в первую очередь.

Пациенты Минщины, у которых был выявлен COVID-19, стоят на учете в Минской областной детской клинической больнице. Там о переболевших знают все. Кроме этого, в Борисовской и Слуцкой больницах есть детские койки для лечения пациентов с коронавирусом. Если болезнь отягощена патологиями, как, например, сахарный диабет или астма, а выздоровление идет сложнее, их отправляют в стационар областной детской клинической больницы.

Сопутствующие болезни у пациентов с COVID-19 протекают особенно - по-другому, поскольку инфекция снижает иммунитет. Поэтому, например, отит лечится не 7 дней, а две недели. Боли в животе на фоне инфекции сохраняются более длительно.

COVID-19 поражает у взрослых сосуды и легкие. А у детей?

"То же самое, - отмечает Дмитрий Зайцев. - Однако у детей нет такого тяжелого фона течения болезни, как у взрослых, потому что сосуды, нервные волокна и легочная ткань "новенькие", а еще у ребенка большой запас защитных сил и хорошая восстановительная способность. Тем не менее врачи продолжают наблюдать за маленькими пациентами: ежедневно делают кардиограмму, УЗИ сердца - по показаниям. Вся необходимая аппаратура в ковидных отделениях имеется. Есть в больнице компьютерный томограф, который может определить, поражены ли у ребенка легкие, носит ли это коронавирусный характер. Вся аппаратура доступна круглосуточно, поэтому уже в течение первых суток устанавливается диагноз и назначается лечение. Кстати, УЗИ-аппарат и другое оборудование из красной зоны не выносится.

В реабилитации переболевших COVID-19 главное - общеукрепляющая терапия, прогулки на свежем воздухе и дыхательная гимнастика. У детей организм восстанавливается быстрее, чем у взрослых, потому что имеет больший потенциал и лучшие компенсаторные и адаптационные возможности.

Доктор Зайцев рекомендует в общественных местах обязательно надевать маски детям.

Тамара МАРКИНА,

газета 7 Дней.-0-

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