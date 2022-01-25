Правительство ограничило предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен с января по май 2022 года на отдельные виды отечественной продукции. Новый порядок регулирования цен установлен постановлением Совета Министров от 24 января 2022 года №36 и распространяется на свежие картофель, белокочанную капусту, столовую свеклу и морковь, репчатый лук и яблоки. Кого коснется новый порядок регулирования цен, как это отразится на производителях и почувствуют ли это потребители, рассказал журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

Как отметил замминистра, с 26 января в стране вводятся предельные максимальные цены на плодоовощную продукцию. "Речь идет об отпускных ценах производителей и держателей стабилизационных фондов и о розничных ценах на так называемый борщевой набор, в который входит картофель, капуста, свекла, морковь, а также на яблоки. До мая включительно устанавливается предельная цена, которую нельзя превышать в соответствии с законодательством о ценообразовании. Фактически мы зафиксировали цены на уровне сложившихся на рынке на 1 января, то есть взяли данные Минсельхозпрода и областей и те отпускные цены, которые были на 1 января 2022 года. В эту цену заложены в том числе затраты на хранение и определенно сложившаяся рентабельность. Так что в цене будет заложена рентабельность производителя сельхозпродукции до 20% и держателей стабилизационных фондов - до 10%. Что касается розничных цен, то они получены расчетным путем от отпускной цены, которая будет зафиксирована, плюс 30% торговой надбавки. Таким образом, у нас будут фиксироваться и отпускные цены, и розничные", - пояснил Андрей Картун.

По его словам, решение связано с тем, что мировая конъюнктура продолжает оставаться неблагоприятной: "Мировые цены на продовольствие все еще превышают 20%. Прошлый год они держались на уровне 30%, и мы видим именно по этой группе плодоовощной продукции, то есть по так называемому борщевому набору, что у нас индекс цен практически в два раза превысил общий уровень инфляции в стране. Если вообще инфляция чуть меньше 10%, то плодоовощная продукция в целом по 2021 году выросла почти на 18% и продолжает это делать в январе. Поэтому с учетом всех таких неблагоприятных факторов правительство приняло решение зафиксировать отпускные и розничные цены".

Заместитель главы ведомства также подчеркнул, что ранее постановлением Совета Министров №100 также ограничивался рост цен, но, как показала правоприменительная практика, несмотря на определенное ограничение, производители и держатели стабилизационных фондов злоупотребляли положением на рынке и превышали эти цены. "С учетом даже сезонного роста на определенные виды плодоовощной продукции рост цен был больше, чем устанавливалось законодательством. Поэтому правительство приняло такое решение в том числе и с точки зрения ужесточения, и это системная мера, направленная на ограничение всех цен. Теперь в стране будут единые предельные отпускные и розничные цены, которые превышать нельзя. Мы надеемся, что эта мера позволит нивелировать все те негативные шоки, и до появления нового урожая (вплоть до конца мая) будет действовать такое регулирование. Ну а если кто-то будет нарушать, то, конечно, будут применяться самые жесткие штрафные санкции за нарушение установленного законодательства о ценообразовании", - пояснил он.

"Наша задача - зафиксировать цены и не допускать их спекулятивного роста. Понятно, что если в соседних странах традиционно зимой темпы роста цен на такие виды плодоовощной продукции ускоряются, и фактически всегда дифференциация цен у нас начинает увеличиваться, наши производители начинают этим пользоваться и либо "подкручивают" цены на внутреннем рынке, либо начинают активно экспортировать. Тем самым может образоваться либо нехватка предложения, либо цена растет в соответствии с близлежащими странами, а это недопустимо. Поэтому правительство и пошло на такой шаг", - добавил Андрей Картун. Что касается самих производителей, то такой порядок регулирования цен не должен негативно сказаться на их работе. "Повторюсь: в той цене, которая зафиксирована до мая, заложена рентабельность до 20% для производителей и до 10% для держателей стабилизационных фондов, что не ухудшит условия их работы, более того, многие работают даже с меньшей в разы рентабельностью. В этой цене заложены в том числе и расходы, которые будут понесены в последующие месяцы, так называемые нормы естественной убыли по каждому виду плодоовощной продукции, ведь в каждом месяце она своя в зависимости от климатических условий и так далее. Здесь мы тоже предусмотрели возможность компенсации этих норм естественной убыли для производителя и держателей стабилизационных фондов", - пояснил эксперт.

Что все это значит для белорусов? "Для обычных потребителей это, конечно, шаг по недопущению роста цен. Таким образом потребитель почувствует, что не будет столь значительных колебаний цен, как в прошлые годы. Но здесь произойдет определенная переориентация и в торговле в сторону отечественного производителя, потому что это постановление распространяется только на внутренних производителей и держателей стабилизационных фондов. Импортеры этим документом не ограничены, мы их регулируем отдельным постановлением, которым установлено ограничение надбавки в размере 30%", - добавил заместитель министра. Эксперт отметил, что действие постановления распространяется в том числе и на фермерские хозяйства. "Но это не распространяется на экспортные цены, то есть если фермер работает на внешнем и внутреннем рынке, то регулирование не будет распространяться на экспортные контракты", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему решение о регулировании цен принято лишь на отдельные категории продукции, заместитель министра пояснил: "Мы включили те овощи, которые хорошо хранятся. Например, помидоры или огурцы не обладают такой лежкостью, как эти виды сельскохозяйственных культур, поэтому мы их не ограничиваем жесткой ценой, да и сейчас белорусских огурцов и помидоров на прилавках практически нет и, может, появятся самое ближайшее в феврале, так что в магазинах сейчас только импортируемые культуры, поэтому здесь, конечно, цену какую-то установить будет тяжело".

Андрей Картун также добавил, что речь в постановлении идет о не переработанной плодоовощной продукции. "Если, условно говоря, морковка мытая и расфасована по пакетам, то это уже будет переработанный овощ и на него ценовые регулирования в рамках этого постановления действовать не будут. Может быть, от вас последует вопрос, а если все производители начнут перерабатывать свою продукцию? Безусловно, кто-то, может быть, и начнет, ведь, например, мытые или каким-то образом переработанные овощи - это уже немного другой сегмент рынка, и понятно, что он будет дороже в торговой сети в силу определенных расходов. В данном случае выбор будет за потребителем, готовы ли они платить за эту продукцию больше. Но массовой переориентации производителей мы все же не ожидаем", - подчеркнул он.

Что касается запасов этой продукции, то, по словам эксперта, их в стране более чем достаточно. "МАРТ регулярно проводит такой мониторинг, в том числе проверяет наличие запасов стабилизационных фондов. Например, картофеля, по данным Минсельхозпрода, выращено больше 400 тыс. т, а потребность внутреннего рынка - около 50 тыс.т. То есть видно, что здесь у нас есть еще достаточный зазор, в том числе и по другим видам овощей. Но опять же, не исключаю, что многие в таких условиях захотят экспортировать, но мы будем держать руку на пульсе и если увидим, что картина складывается неблагоприятным образом для внутреннего рынка, пойдем на более жесткие меры с точки зрения ограничения экспортных поставок. Но пока в этом нет необходимости, рынок насыщен, все в наличии", - подытожил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.

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