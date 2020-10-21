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21 октября 2020, 15:02
Леонид Брич

Слово народа - в закон

Леонид Брич
Леонид Брич
Председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

До 26 октября жители страны могут вносить свои предложения по изменению Конституции Беларуси. И многие этим правом уже воспользовались. Только за первые три дня сбора предложений их пришло около 350! Что наши граждане хотели бы изменить в Основном законе страны, рассказывает председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич.

От центра - в регионы

- Во всех областях республики и в столице есть диалоговые площадки по обсуждению изменений Основного закона. О времени их работы объявляется заранее, в том числе через СМИ. Только в Брестской области таких площадок три - в Бресте, Барановичах и Пинске. Все конструктивные предложения, которые дадут шанс нашей стране развиваться эволюционным путем, собираются в банк данных. Если изменения в Конституцию потребуют референдума - будет референдум!

А вот предложения просто сломать систему, которую мы выстраивали по кирпичику более 25 лет, считаю неконструктивными, как и призывы делать выбор в пользу трудовой миграции.

Стране предстоит выработать компромиссные решения по многим вопросам, которые будут подготовлены к середине ноября и озвучены на Всебелорусском народном собрании.

- Что нужно изменить в Конституции, на ваш взгляд, в первую очередь?

- По моему мнению, нам нужна децентрализация исполнительной власти. Необходимо дать больше возможностей и самостоятельности регионам. Передать часть полномочий центра и, конечно же, дать возможность аккумулировать на нужды регионов больше финансовых средств. Пока при формировании республиканского и местных бюджетов основная масса налоговых и иных платежей направляется в республиканский бюджет.

Да, это вопрос сложный. В республике есть дотационные, как правило, сельскохозяйственные районы. Но существуют и такие, где хорошо развита инфраструктура, имеются экономически успешные предприятия. Если местные власти привлекли инвестиции, поддержали на старте малый и средний бизнес, нужно, чтобы заработанные таким образом средства шли на развитие их социальных объектов и территорий. За исключением обязательных платежей в госбюджет.

- Говорят ли об этом те, кто приходит на диалоговые площадки?

- Конечно, и не только об этом. Например, большинство участников диалога считают, что сельские Советы депутатов играют слабую роль в жизни деревень. Предлагают укрепить институт старост, хорошо знающих своих земляков и то, что их волнует. Я согласен: старост нужно лучше мотивировать, в том числе материально.

Кроме этого, полагаю, полномочия сельских Советов депутатов и часть функций райисполкомов следует передать сельским исполкомам. Тогда жителям деревень не нужно будет ехать в райцентр, чтобы решать вопросы.

- Какие еще были предложения по изменению в Основной закон?

- Самые разные... Продолжается дискуссия об отмене смертной казни. Да, можно ее отменить, это бы подняло политический имидж страны. В пользу такого решения и тот факт, что в мировой практике (в том числе в СССР) из-за ошибок в следственных мероприятиях казнены невинные люди... Вместе с тем введение в Беларуси смертной казни было принято на референдуме - так захотел народ. В общем, тема неоднозначная, я бы предложил установить мораторий на смертную казнь: со временем мы бы увидели, насколько эффективно это работает.

Льготы - семьям

- Леонид Григорьевич, вы руководите Постоянной комиссией, оказывающей влияние на экономическую политику страны. Какие проекты документов, способных улучшить благосостояние граждан, уже готовятся?

- В последние годы падает численность населения страны. Через лет 20-30 можем недосчитаться еще миллиона граждан! Чтобы переломить негативные демографические тенденции, государство намерено усилить поддержку молодых семей с детьми. Рассматривается вопрос о предоставлении льготных условий строительства и приобретения жилья семьям с двумя детьми - по аналогии с многодетными. В случае положительного решения эти предложения будут внесены в проект Концепции социально-экономического развития страны до 2025 года.

- Хорошая новость! А что, на ваш взгляд, нужно изменить в экономике?

- Да, сегодня она работает не так, как хотелось бы. Вместе с тем в первую волну пандемии Беларусь не вводила жесткий карантин, и по итогам 9 месяцев мы сработали неплохо: объем ВВП составил 98,7% к аналогичному уровню прошлого года, в то время как по странам ЕС падение ВВП примерно 5%.

Беларуси нужно искать новые механизмы экономического роста. Например, мы все знаем, что у людей на руках скопилось много денег и хранятся они, условно говоря, в трехлитровых банках. Необходимо заинтересовать белорусов инвестировать в экономику. Нужно провести амнистию капиталов - дать гарантии государства обеспеченным людям в случае вложения их денег в бизнес! Здесь пригодился бы опыт России.

Для того чтобы поднялась страна, нужно, чтобы люди не вывозили накопленные средства за границу. Если человек построит мини-завод по переработке мяса, молока на родине, то всю полученную прибыль он будет вкладывать в свою семью. А еще, расширяя бизнес, даст возможность заработать наемным работникам. Особенно это актуально для небольших городов и районов республики, в которых нет высокоразвитого промышленного производства.

- А ведь эксперты говорят, что в Беларуси создано идеальное для бизнеса законодательство...

- И это так. Возьмите, к примеру, Декрет № 7 "О развитии предпринимательства". Он дает массу возможностей. Но, к сожалению, работает не так, как должен. Бизнес не развивается из-за излишнего контроля. К предпринимателям с проверками идут сотрудники МЧС, санитарных служб, госконтроль и др. Мне кажется, в зоне внимания Комитета госконтроля должен быть исключительно расход бюджетных средств, а не частных: предприниматель работает, платит налоги - не досаждайте ему.

Ищем профильных инвесторов

- Нам нужно разобраться и с производительностью труда на предприятиях с государственной формой собственности, где она в два раза ниже, чем на частных. О чем это говорит?

- О необходимости приватизации?

- Можно согласиться и не согласиться с этим утверждением. Считаю, что государство должно сохранить контроль за стратегическими предприятиями, а предприятия с небольшой долей собственности государства разрешить приватизировать. Не секрет, что на крупных госпредприятиях есть излишняя численность. Но чтобы трудоустроить переизбыток имеющихся на них людей, нужны суперпроекты, новые производства, инвестиции. Например, зачем государству 100% акций ОАО "Берестейский пекарь", которым я руководил до выборов в депутаты Палаты представителей? Давайте продавать акции не физлицам, а профильным инвесторам, способным развить бизнес. Часть акций того же ОАО "Берестейский пекарь" можно было бы реализовать, например, финскому производителю хлебобулочных и кондитерских изделий "Фазер", который вошел со своим капиталом в ряд заводов стран Балтии и Ленинградской области России. Это позволило им нарастить объемы, рынки сбыта, увеличить платежи в бюджеты.

- На какие еще подводные камни в процессе поиска инвесторов нужно обращать внимание

- С учетом нашей экспортной ориентации, зависимости от России есть опасение, что если начнем массовую приватизацию, то российский бизнес, условно говоря, скупит наши госактивы. Так мы окажемся в еще большей зависимости от соседей. Тут очень важно не потерять не только политический, но и экономический суверенитет.

Желательно, чтобы инвесторы были белорусские, - вот когда нам бы пригодилась амнистия капиталов. Люди сегодня боятся вкладывать деньги. Если мы сможем вернуть доверие, многие вопросы закроются. С развитием частного бизнеса на наших предприятиях вырастут и производительность труда, и дисциплина, и качество, и заработки станут выше. Все общество поднимется на новый уровень экономического и политического развития. А это всегда было и остается важным фактором общественного согласия. Тут необходимо и политическое доверие. У людей должна быть уверенность не только в развитии их бизнеса, но и страны. Так мы сохраним социальную направленность нашего государства - государства для народа.

Тамара МАРКИНА,

газета 7 Дней.-0-

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законодательство Палата представителей
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