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11 марта 2021, 11:04
Светлана Винокурова

Соцопрос позволил выявить реальное самочувствие белорусского общества - Винокурова

Светлана Винокурова
Светлана Винокурова
первый проектор Белорусской государственной академии искусств

Масштабный республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление" прошел в январе - феврале. С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено около 10 тыс. респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для граждан от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. У граждан была возможность отметить достижения суверенной Беларуси, высказать свои предпочтения тому или иному политику либо представителю власти, а также назвать человека года. На некоторых из этих позиций остановилась первый проректор Белорусской государственной академии искусств доктор философских наук, профессор Светлана Винокурова.

"Исследование общественного мнения - это индикатор социальных перемен. Тот срез общественного сознания, который произведен исследованием в январе - феврале, - очень корректная постановка задач и высокая степень достоверности полученных данных. Здесь 10 тыс. человек опрошенных. Такое социологическое исследование позволяет выявить реальное социальное самочувствие белорусского общества, оценить собственное положение в обществе, выявить степень удовлетворенности современного человека в этой ситуации жизнью, здоровьем, благополучием и так далее. Социсследования - это особый социальный барометр, способный схватывать моменты повседневности: прекрасные и трагические", - рассказала Светлана Винокурова.

Эксперт выделила один из важных вопросов исследования. В частности, респондентам предлагалось ответить, какие общенациональные цели они поддерживают в первую очередь. "Наличие общенациональных, консолидирующих целей означает, что у нас есть будущее. Порыв без цели - бессмыслен. Из 10 тыс. человек 68,6% считают, что обеспечить стабильность и безопасность - это главное сейчас. Это одновременно и признак того, что современная ситуация в белорусском обществе - зона опасного снижения устойчивого равновесия. Поэтому обеспечение безопасности, здоровье, семья и работа вызывают практически стопроцентную поддержку опрошенных. Эти общенациональные базовые ценности говорят, что общество осознает путь, по которому надо двигаться, - подчеркнула она. - Конечно, у каждого портного свой взгляд на искусство, как говорил Козьма Прутков. Но социологические исследования позволяют выявить тенденции, закономерности, какие-то общие моменты".

Светлана Винокурова отметила, что из 10 тыс. опрошенных, при разных взглядах и позициях, только 1,8% ответили, что в Беларуси нет достижений за прошедший период. "То есть отмечается высокий уровень достижений в нашем обществе. И среди этих достижений подчеркивается, что порядок и стабильность в стране - это заслуга поколений политиков и граждан нашей страны, которые сохранили страну, ее суверенитет, независимость, высокий уровень оказания медицинских услуг, продовольственную безопасность, качество наших товаров. Достижения в нашей стране заметны и теми, кто к нам приезжает, и нашими гражданами. Не заметить их нельзя. Поэтому только 1,8% отмечают, что они не видят достижений. Такое тоже бывает. Не у всех очки имеют нужную оптику", - сказала профессор.

По ее словам, в целом исследование выявило высокий уровень консолидированности общества вокруг базовых ценностей. "Высокий рейтинг у таких ценностей, как справедливое государство, равные возможности для всех. В рыночной экономике это не всегда получается. И человек является товаром в рыночных отношениях, его совесть и сознание. Но стремление к традиционным ценностям в социальной защите, справедливому государству подчеркивает, что мы выбрали правильный путь, - уверена эксперт. - Обращает на себя внимание еще один вопрос - количество авторитетных людей для нашего общества. Самый высокий рейтинг авторитетности у Президента".

Светлана Винокурова подчеркнула, что это был открытый вопрос, который предполагал много вариантов ответов. "Открытые вопросы всегда имеют особый интерес, потому что человек может выражать свое мнение и авторитетным для себя героем называть абсолютно любого из политических деятелей, своих друзей, семейного окружения. И по данному открытому вопросу названы до 500 фамилий, которые в общем и целом занимают лишь 17%. А большая часть опрошенных отмечают главу государства. Но при этом обращает внимание, какое место занимают наши оппозиционеры, которые выдвигались в кандидаты в президенты. Лидеры оппозиции получили очень низкие рейтинги среди опрошенных. Буквально ноль целых и какие-то десятые процента. О чем это говорит? Это, как сказал один польский писатель: тень была выше яблони и думала, что она производит плоды. Иногда человеку кажется, что он занял какое-то место. Но трезвый, рациональный, критический, оценивающий взгляд в конечном итоге расставляет все на места. Поэтому высокий уровень поддержки главы государства показан, но одновременно это еще признак того, что конкурентного лидера в общественном мнении не сформировалось", - констатировала она.

Еще один интересный вопрос для респондентов - назвать человека года в Беларуси. 54,1% респондентов считают таким человеком Александра Лукашенко, 12,3% - медиков, 1,8% - паралимпийца Алексея Талая.

Эксперт уверена, что социсследования позволяют держать руку на пульсе времени и очень важны для принятия взвешенных, рациональных решений. "Социология конкретных рецептов не дает, но она позволяет выявить тот инструмент, который может помочь поддержать равновесие в обществе, предотвратить накопление недовольства, выявить болевые точки напряженности и повышать социальную мобилизованность людей ради цели, определять или направлять человека в поисках смысла и идеалов, а также исцелять социальные раны, которые время от времени в социальных коллизиях могут возникать. Прогнозировать, предвосхищать прежде всего негативные последствия, потому что к успеху и достижениям мы всегда готовы. Конечно же, эти исследования помогают раскрыть желаемый тип государственной или социальной системы. Человека волнуют стабильность, работа, здоровье. На основе этого можно выстраивать социальный порядок с учетом ожиданий, оценок людей и их представления о должном, ориентироваться на выбор ценностей", - сказала она.

Профессор подчеркнула, что такого рода исследования должны повторяться. "Сопоставимость данных в разных временных точках позволит корректировать эти позиции. Жизнь очень динамичная, и критическое переосмысление, в том числе на основе научно обоснованной информации, очень важно для грамотного продвижения", - заключила Светлана Винокурова.

По заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами проведен республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление". С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для граждан от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации. На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан. Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси.

БЕЛТА.-0-

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