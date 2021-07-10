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10 июля 2021, 14:09

Спутник без виз. Готовы ли медучреждения к приему иностранных пациентов

С 15 июля граждане 73 стран смогут приехать в Беларусь без визы для вакцинации от COVID-19. Узнали, готовы ли наши медучреждения к приему иностранных пациентов и когда будут делать прививки в санаториях.

Согласно указу № 251 Президента возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года по 22 декабря 2022 года. В списке 73 страны, граждане которых смогут прибыть к нам на срок до пяти суток для прохождения вакцинации от COVID-19.

По информации Минздрава, уже определен перечень медицинских организаций, где иностранцам будет предоставлена возможность привиться. На данный момент в этом списке 82 учреждения здравоохранения. Использоваться будет российская вакцина "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). Услуга платная - ориентировочно стоимость за введение двух компонентов составит от 130 до 150 рублей.

Опыт есть

Пока одни медучреждения только планируют приступить к вакцинации иностранцев, другие уже вовсю это делают. Например, у УЗ "Могилевская поликлиника №6" есть такой опыт.

- Мы готовимся работать с иностранцами по двум направлениям: с теми, что сейчас проживают в Беларуси, и с теми, которые приедут к нам на вакцинацию согласно указу после 15 июля, - отмечает главврач поликлиники №6 Виктор Алексейков. - Сейчас мы вакцинируем препаратом "Спутник V" граждан других стран, которые работают в нашей стране. Первым компонентом уже привились граждане Турецкой Республики, которые живут в Могилеве и трудятся на местных предприятиях.

Стоимость вакцины для иностранцев в поликлинике - 130 рублей. При этом каждый компонент оплачивается отдельно: первая доза - 65,10 руб., вторая - 64,90 руб. Плюс сертификат - 5 руб., если пациент захочет его получить.

Что касается медицинского туризма по указу №251, то сейчас в учреждении прорабатывают все детали и активно готовятся с 15 июля принимать зарубежных пациентов.

- Однозначно интерес иностранных граждан к вакцинации есть. Пока сложно спрогнозировать, в каком объеме они будут приезжать к нам. Но уже сейчас в поликлинику поступают звонки: люди интересуются, как записаться на прививку, ее стоимостью, нужно ли сдавать тест перед вакцинацией, - поясняет главврач. - Проходить тестирование не обязательно, но при желании его можно сделать у нас на платной основе. Результат - в течение часа.

Фото из архива
Фото из архива

Гомельщина ждет гостей

По числу привитых от ковида Гомельщина на втором месте после Минска. Первым компонентом в области вакцинировано свыше 150 тыс. жителей, вторым - 97 тыс. Десять организаций здравоохранения с 15 июля готовы принимать иностранных пациентов по безвизовому режиму. Пока речь идет только о государственных учреждениях.

- Создается специальный портал, так сказать, электронная очередь, где граждане стран, включенных в указ Президента, смогут зарегистрироваться и выбрать то лечебное учреждение, в котором захотят пройти вакцинацию. Таким образом, по безвизовому режиму люди будут ехать в нашу страну конкретно за этой услугой, - отмечает заместитель главврача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Тульженкова.

Важно учитывать: въезд будет разрешен не ранее чем через два рабочих дня после регистрации на портале. За это время данные внесут в базу Погранкомитета и передадут в указанное в заявке учреждение здравоохранения. Например, иностранец оформил заявку в пятницу, значит, приехать в Беларусь он сможет не ранее среды. Если с документами все в порядке, ПЦР показывает отрицательный результат, то человеку будет предоставлена возможность безвизового въезда. По словам Ольги Тульженковой, механизм действий для получения второго компонента идентичен.

Фото из архива
Фото из архива

Родню навестить, прививку получить

Лидская ЦРБ также в перечне медучреждений, которые будут принимать на вакцинацию от COVID-19. Как отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталия Буча, вакцинировать иностранных граждан планируют по той же схеме, что и белорусов.

- Обязательный медосмотр, который поможет определить, есть ли противопоказания. 30 минут после прививки человек остается под наблюдением врача. К тому же иностранцам разрешено находиться в Беларуси пять дней, поэтому в случае недомогания они незамедлительно смогут обратиться к врачу, - уточняет Наталия Михайловна. - Думаю, что в первую очередь этой услугой решат воспользоваться люди, у которых в нашей стране живут родственники. Отличная возможность их навестить да еще и прививку получить. К тому же мы не знаем о доступности вакцины в разных странах мира. Если где-то с этим сложно, то почему бы не приехать в Беларусь?

Реагируем на спрос

Во время подготовки указа обсуждалось участие в платной вакцинации иностранцев и белорусских санаторно-курортных организаций.

- Мы этот вопрос тщательно проработали. В связи с закрытием границ из-за эпидемиологической обстановки в мире сегодня в наших санаториях отдыхают преимущественно россияне. Для них вакцинация "Спутником V" на платной основе не актуальна. Дома они смогут сделать прививку бесплатно. Кроме того, интервал пребывания в здравнице - 12-14 дней, а между двумя дозами вакцины - 21 и более, - отмечает директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - В случае единичных обращений всегда готовы идти навстречу гостям и организовать вакцинацию, но о массовости такой услуги пока говорить преждевременно.

При этом Геннадий Николаевич не стал исключать, что со временем ситуация может в корне измениться:

- Безвизовый режим по указу главы государства будет действовать до декабря следующего года. Так что в случае повышенного спроса возможность платной вакцинации для зарубежных гостей на базе белорусских санаториев будет предоставлена.

Марина МАНУЙЛИК,

газета "7 Дней".-0-

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вакцинация вирус
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