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30 августа 2020, 12:59

"Стальная хрупкость": как женщины-руководители приводят районы к успеху

Женщины могут все и немного больше - уборочная-2020 стала очередным подтверждением этой негласной аксиомы. В Гомельской области 21 район, во главе четырех из них стоят представительницы прекрасной половины человечества. Именно эти районы вошли в пятерку первых финишировавших в уборочной страде в регионе. В числе передовых они и в других отраслях. Совпадение или закономерность? В чем секрет женщин-руководителей, успешные и ответственные из Добрушского, Гомельского, Лоевского и Мозырского районов рассказали БЕЛТА.

Добротный Добруш

Ольга Федоровна Мохорева долгие годы возглавляет Добрушский райисполком. Бессменный руководитель держит на контроле все сферы и отрасли. О металле в ее характере и принципиальной позиции знают все, кто общался с ней хоть пять минут.

В этом году уборочная кампания колосовых в районе завершена в первой декаде августа. С площади более 23 тыс. га намолочено 66,3 тыс. т зерна колосовых. Это на 25,7 тыс. т больше, чем в прошлом году. Сейчас на повестке дня - уборка кукурузы, подготовка почвы и сев рапса и сурепицы.

Феномена в успехе уборочной кампании и других направлений председатель райисполкома не видит. "Общеизвестный факт - у женщин более развита интуиция, чем у мужчин. И это сказывается на конечном результате. Важны исполнительность, целеустремленность и трудолюбие. Добиться успеха помогают упорство и способность доводить начатое до конца. А еще у женщины-руководителя преобладают душевность и коллективизм: всегда отношусь к работникам как к членам большой семьи", - рассказала Ольга Мохорева.

В любую пору года в 5-6 часов утра она на ногах, рабочий день заканчивается ближе к полуночи. Каждое утро председатель настраивается на позитив и продумывает предстоящий день. "Нацеливаюсь на результат. Обязательный атрибут - молитва, которая дает силу и жизненную энергию на предстоящий день", - не скрывает руководитель. Чтобы все успеть, Ольга Мохорева распределяет перечень дел, решая самое трудное в первую очередь. В конце дня - анализ и подведение итогов. "Восстанавливаюсь когда общаюсь с простыми людьми: они и совет дадут, и на проблему укажут. А еще земля - главный источник моих сил и энергии", - делится женщина.

Рабочее место главы района не ограничивается кабинетом в исполкоме. В уборочную много где требуется максимум внимания. Бывает за день приходится и титулованных гостей встречать, и принимать граждан, и в поле выезжать. Госслужащая уточняет: способность переключаться приходит с многолетним опытом. Иногда хватает нескольких минут, чтобы настроиться на ту или иную работу. Многозадачность никогда не пугала.

Ольга Федоровна ставит цель - создавать комфортные условия для достойной жизни людей: "В этих вопросах не может быть мелочей. Считаю, что главным приоритетом местной власти должен быть человек и его благополучие. Поэтому стараюсь разобраться во всех сложных вопросах экономики, сельского хозяйства, строительства, социальной сферы, идти в ногу со временем".

Женщина признается: времени на себя и семью катастрофически не хватает. "Редкие моменты свободного от работы времени провожу с семьей, стараюсь обогреть всех добротой, вниманием и заботой. В ответ получаю поддержку и понимание. За что я им бесконечно благодарна", - отметила она.

На вопрос о мечте Ольга Мохорева отвечает: "Проработав не одно десятилетие на благо любимой Беларуси, мечтаю, чтобы изо дня в день родная земля процветала и хорошела, была островком мира и спокойствия в этом нестабильном мире. Еще мечтаю в два раза увеличить урожайность, заготовить двухгодичный запас кормов, открыть новое производство, благоустроить город и жить в уюте, достатке и безопасности, слышать радостный смех тысяч маленьких добрушан".

Организованный и продуманный Гомельский район

Председатель Гомельского райисполкома Елена Ивановна Алексина уверенно ведет район к новым достижениям. Ее стаж госслужбы - более 30 лет. В 2018 году перед новым руководителем была поставлена задача: район должен сдвинуться с той точки, на которой остановился, и набирать обороты. В сентябре исполняется два года со дня назначения председателя райисполкома - результаты говорят сами за себя.

Уборочную колосовых в Гомельском районе завершили еще 11 августа. Убрано почти 18 тыс. га, урожайность зерна - 31 ц/га. Результат прошлого года улучшили на 40%. Аграрии уже приступили к севу озимого рапса, однако считают: расслабляться еще очень рано.

Никаких чисто женских секретов в успехе Елена Алексина не видит. Главное, по мнению главы района, ответственность и организованность. Руководитель грамотно распределяет свои ресурсы и время.

Рабочий день председателя стартует в 6.30, заканчивается в лучшем случае ближе к 21.00. Каждое утро Елена Алексина начинает с оперативной информации по АПК, общественной и пожарной безопасности. Всегда готова к быстрому переключению с одного вида деятельности на другой. Иногда с небольшим интервалом на переезд нужно успеть и комбайнеров в поле чествовать, и с новосельем многодетные семьи поздравлять, и вводить станции обезжелезивания. Хватает и отчетной работы, планирования.

При таком ритме со временем появляется устойчивая привычка, говорит глава района. Однако перед любым мероприятием важно тщательно подготовиться - и к каждой пятиминутке или летучке, и к межведомственному заседанию на уровне областной вертикали.

У Елены Алексиной есть универсальный рецепт, помогающий справляться с непростыми буднями: "Главное все спланировать и уметь разумно реагировать на форс-мажорные обстоятельства, которые, как правило, все планы рушат. Полноценный ночной сон позволяет рано утром быть в форме".

Расставить все акценты и вовремя отреагировать на ситуацию в разных отраслях помогает команда. "Когда есть профессионалы и они на своих местах, все нюансы имеют полную раскладку", - подчеркивает Елена Ивановна.

В напряженном графике не всегда хватает времени на семью, не говоря уже о себе. Однако поддержка близких и полное взаимопонимание снимают все претензии, уверяет председатель райисполкома.

Женщина-руководитель мечтает о дальнейшем развитии района как территориальной единицы в целом и каждой отрасли в отдельности, чтобы у жителей всегда было хорошее настроение, достойный уровень жизни.

Сплоченный Лоев

Председатель Лоевского райисполкома Вероника Анатольевна Байкова в должности с середины сентября 2017 года. Практически сразу за ней закрепилось определение "стальная хрупкость". При всей женственности она принимает взвешенные, выверенные и волевые решения.

Уборочная кампания в Лоевском районе завершилась в день президентских выборов. Урожай в этом году выдался хорошим. Объяснение самое простое: добросовестное отношение к своей работе механизаторов, агрономов, руководителей, которые соблюдали агротехнические сроки и технологию сева. Да и погода благоприятствовала в этом сезоне, потому и результаты значительно выше прошлогодних. Зерновые и зернобобовые культуры в этом году убраны с 8950 га, намолочено более 20 тыс. т.

В Лоевском районе 23 механизатора и водителя перешагнули рубеж в тысячу тонн в уборке зерновых. Каждый из них получил благодарность и денежную премию от районного исполкома и ценный подарок от профсоюза АПК. "Хочется выразить благодарность семьям комбайнеров и водителей, почти сутками работавших в поле, за поддержку и понимание", - отметила руководитель.

В районе начали подготавливать почву под урожай 2021 года и сев озимых культур. В планах - сев озимого рапса на площади 2350 га, озимой сурепицы - на 510 га, озимых зерновых на зерно и зеленый корм - на 9650 га.

Рабочий день главы района не имеет строгих рамок, зачастую начинается с рассветом. "Но главное ведь не во сколько встал и во сколько лег спать, а что за день сделал", - уточнила Вероника Байкова. Утро она обычно начинает с кофе, просмотра новостей, изучения корреспонденции, анализа областной сводки.

У руководителя всегда огромный список дел, обладающий, по ее мнению, удивительным качеством: сколько бы ни успел выполнить, он не уменьшается, а, наоборот, увеличивается, пополняясь новыми пунктами. "Для меня такой образ жизни давно стал привычным, и мне это нравится", - дополняет Вероника Байкова.

Времени на все, что хотелось бы успеть, не хватает. "Спасибо мужу, который понимает и всегда поддерживает. Сын у меня уже взрослый, у него своя жизнь, но я очень по нему скучаю. В то же время мы мысленно всегда вместе, живем интересами и проблемами друг друга. Если выдается свободная минутка, люблю почитать книгу, просто выехать посмотреть на Днепр. У нас в Лоеве фантастическая природа", - поделилась председатель райисполкома.

Добиться успеха в работе ей помогают терпение и способность доводить начатое до конца, планирование каждого дня. Чтобы решать вопросы в той или иной отрасли, для себя определила три составляющие: общение с профессионалами своего дела, обмен опытом с коллегами, изучение специальной литературы.

"Я могу быть разной, иногда даже жесткой. И голос повышаю, если нужно. Правда, отходчивая, шутки люблю. Возможно, нравлюсь не всем, это естественно: сколько людей, столько и мнений. Для всех хорошим не будешь, главное не быть для всех плохим. Люблю, когда честно и добросовестно трудятся. Когда надо, становлюсь рядом с людьми, вместе наводим порядок, сажаем лес, благоустраиваем населенные пункты. Считаю, что один из основных факторов успеха - профессиональная команда, которая понимает тебя с полуслова", - делится глава района.

Вероника Анатольевна честно признается: переживает за все. Хочется сохранить темпы по росту производства продукции сельского хозяйства и промышленности, объемов товарооборота и инвестиций, развитию отраслей социальной сферы - все это составляющие успешного развития региона.

Мозырь - на высоте

Мозырский район - в числе передовых в регионе по большинству позиций. Экономика этого полесского уголка формирует 20,2% выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг в области.

Активно воплощается план ускоренного комплексного развития района. Преображение райцентра, или города на семи холмах, как еще называют Мозырь, лучшая визитная карточка его руководителя.

Промышленный сектор, АПК и социальная сфера - все под контролем председателя райисполкома Елены Федоровны Павлечко. Цену председательскому хлебу она знает не понаслышке. Эта должность не предусматривает выходных: невозможно оставить мысли о развитии района или текущих вопросах на столе в кабинете.

Елена Федоровна - человек огромной души и сильного характера. Это наиболее частая характеристика в адрес руководителя района и от иностранных партнеров, и от людей, которые трудятся рядом.

Председатель райисполкома уверена: возможность стать хорошим руководителем не зависит от пола. Задатками лидера в равной степени могут обладать и мужчины, и женщины. Деловое чутье нужно умножить на высокую ответственность за результат, труд со стопроцентной отдачей. Важны также умение воодушевлять и вести за собой коллектив - тогда и эффект будет.

Впрочем, Елена Павлечко отмечает: психологические особенности женщин в сочетании с коммуникабельностью иногда помогают им быстрее найти подход и к подчиненным, и к деловым партнерам. В этом, по ее словам, кажущаяся легкость выполнения поручений и ведения переговоров. "Важны дипломатичность и способность наперед просчитывать реакцию собеседника. Так зачастую удается избежать конфликтной ситуации. Это вместе с мудростью и глубиной приходит с годами", - убеждена Елена Павлечко.

Один из жизненных принципов женщины-руководителя: понимание, что иногда временное отступление не неудача, а очередная ступенька на пути к цели. "Возможно, она дается как возможность ненадолго остановиться, отдохнуть и, набравшись сил, продолжить путь вверх", - рассказала Елена Павлечко.

Елена Федоровна не делает секрета из слагаемых успеха. Она убеждена: на основе безоговорочной любви и полного взаимопонимания все успевается и в семье, и на работе.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

БЕЛТА.-0-

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