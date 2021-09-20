Изменения на геополитической карте, которые произошли в 1991 году, имели весьма серьезные последствия для демократического развития мира.

Установление однополярного мира сопровождалось еще одним неочевидным обстоятельством, содержание которого становится понятным только сейчас. Развитие демократии как ключевого элемента, определяющего содержание реальной, а не декларативной политики, прекратилось. Человечество столкнулось с тихой революцией элит, или периодом постдемократии. И сегодня никто не знает, чем в конечном итоге этот процесс закончится.

Чтобы лучше понять, в какой ситуации оказалось человечество, нужно обратить внимание на несколько ключевых процессов, которые объясняют мотивы поведения финансово-промышленных элит Запада и их ожесточенную борьбу за сохранение своего имущественного статуса в новых условиях.

1. За последние 40 лет финансово-промышленные элиты через процесс развития транснациональных компаний (ТНК), интернационализации инструментов управления и контроля за собственностью окончательно перестали быть привязаны к странам своего происхождения или регистрации. Они превратились в сетевые экстерриториальные структуры, которые заинтересованы только в извлечении прибыли.

Для прикрытия этого факта сегодня публикуется очень много материалов о социальной ответственности корпораций, о государственно-частном партнерстве. Эти материалы даже нельзя считать обманом, поскольку они содержат вполне рабочие схемы. Но только при условии, что национальные государства сохраняют контроль над действиями ТНК. Но именно рычаги влияния государств на корпорации сегодня быстро разрушаются.

2. Транснациональный финансовый капитал доминирует над всеми видами производства, присваивая через систему кредитования более 60% всей добавленной стоимости, создаваемой мировой экономикой, и паразитируя на реальном секторе производства.

3. Использование инструментов стимулирования спроса привело к росту долга в мировой экономике, что превратило мировую хозяйственную систему в большой "долговой пузырь". По данным МВФ, объем мирового долга - государственного и частного - достигает $275 трлн, что стремительно приближается к 250% мирового ВВП. Эта система неустойчива и балансирует на грани распада.

4. Из-за долгового кризиса с 2008 года мировая экономика перестала развиваться, а экономический рост обеспечивается неограниченной эмиссией твердых валют (доллара, евро, иены), что в реальности усугубляет существующую долговую проблему и делает жесткое приземление мировой экономики неизбежным.

Сегодня на $25 в виде фьючерсов и различных финансовых деривативов приходится только $1 стоимости реальных материальных активов, что делает будущий крах еще более пугающим.

5. На фоне обострения долгового кризиса развитие информационных технологий превращает цифровые и финансовые ТНК в сетевые платформы, которые по своим функциям начинают приобретать черты государства, где национальные конституции и статус гражданина заменяются на пользовательские соглашения. При этом контроль над такими платформами уже сегодня удается с трудом сохранять только очень крупным государствам или союзам государств.

6. Продолжает быстрыми темпами углубляться экономическое неравенство. Французский экономист Томас Пикетти в своей книге "Капитал в XXI веке" привел данные, что в Европе и США на протяжении последних 40 лет укрепляется тенденция к увеличению неравенства. В результате к настоящему моменту в ЕС верхние 10% общества присваивают 37% национального богатства. Особенно очевиден рост неравенства в США, где 1% населения владеет 40% национального богатства, в то время как в 1980 году этот показатель не превышал 22%.

Все эти тенденции свидетельствуют, что сегодняшняя модель управления глобальной экономикой подошла к пределу своего существования. Мир стоит на пороге серьезных экономических потрясений, которые будут сопровождаться локальными военными и социальными конфликтами.

Предвидя эти потрясения, финансово-промышленные элиты Запада предпринимают серьезные усилия, чтобы, с одной стороны, не стать объектом гнева собственных граждан, которые будут лишены привычного уровня достатка, а с другой - сохранить свое доминирующее положение и обеспечить даже в условиях экономического краха старой модели перераспределение финансовых доходов в свою пользу.

Этот процесс уже идет полным ходом.

Элиты Запада уже давно активно работают над трансформацией демократии в тотальную шоукратию, когда при сохранении внешних форм демократии выхолащивается реальное демократическое содержание.

В результате западный мир, по мнению английского социолога Колина Крауча, начинает неуклонно погружаться в состояние постдемократии.

Сегодня для совершенствования инструментов управления людьми вовлекаются новые виды технологий и знаний - от достижений психиатрии и фармакологии до философии и новых возможностей, которые стали появляться с развитием информационных технологий, в частности систем социального рейтинга и электронного контроля за поведением. Важно, что эти новые технологии позволяют западной элите существенно снизить издержки по контролю и управлению обществом, а главное - обеспечить эффективность и незаметность этого процесса.

Чтобы проиллюстрировать это утверждение, я остановлюсь только на двух инструментах. Но в реальности этих уже реализуемых в ключевых сферах общественной жизни деструктивных стратегий значительно больше.

1. Так, на ценностном или идейном уровне продолжается процесс трансформации основных идей либерализма в философию неолиберализма. Эта модифицированная философия имеет мало общего с подходами либералов XIX века, которые боролись за права индивидуумов, защищая при этом социальную гармонию и рассуждая о приемлемых стандартах социальной солидарности для всех людей.

Сейчас через неолиберальные идеи общество твердо подводится к мысли, что ценность человека определяется не его сущностью или природой, а успехом на рынке. Чем выше доход человека, тем он ценнее. Если успеха нет, человек вторичен и бесполезен. Обоснованием этого подхода становится также эволюция христианских идей. В протестантизме считается, что человек, который имеет высокие доходы при жизни, любим Богом и с большей вероятностью попадет после смерти в рай.

2. На организационном уровне объектом разрушения становятся социальные институты, которые в ходе политической эволюции стали играть роль защитников коллективных интересов граждан. Прежде всего объектом атаки становится традиционное государство.

Большинство народов мира связывают со своими государствами надежду на безопасность и порядок. Государственные институты обеспечивают "правила игры" и управляемость всех общественных отношений.

Разумеется, как и все в человеческом мире, эффективность функционирования государственных институтов можно критиковать. Можно говорить о коррупции и злоупотреблениях, бюрократии и неэффективности государственных служащих. Такие тенденции свойственны всем без исключения государствам, но при этом нельзя забывать, что эти явления - отклонение от нормы.

Но при всех своих недостатках современные государства действуют как "великий уравнитель", перераспределяя общественное богатство через налоги от богатых к бедным. Именно поддержание определенного уровня имущественного равенства и социальной гармонии общества - важнейшая функция государства наравне с обеспечением безопасности и развития.

Это значит, что большинство граждан воспринимают государство как защитника и во время кризиса их первой реакцией станет объединение вокруг государственных институтов в поисках справедливости.

В результате транснациональными кругами ставится задача уничтожить традиционное государство или свести его роль к минимуму.

В результате мы видим активную идеологическую кампанию по демонизации государства, создания образа ненасытного Левиафана, который поглощает общественное богатство и действует только в своих интересах.

Всячески преувеличиваются проблемы бюрократии и коррупции. Главная цель - создать общий стереотип, что государство устарело, что его можно заменить другими более эффективными способами управления. Для развития такого обоснования ТНК расходуют значительные финансовые ресурсы.

Под предлогом повышения эффективности использования общественных средств проводятся идеи о необходимости приватизации отдельных функций государства.

Постепенная приватизация функций государства частными корпорациями и есть главный инструмент разрушения традиционного государства.

Когда это происходит, то частная корпорация становится владельцем управленческой функции государства. Это позволяет корпорации препятствовать бесплатному получению этих услуг гражданами в будущем, делая государственные функции источником дохода.

За примерами далеко ходить не надо. Допуск частного капитала к управлению тюрьмами в США уже создал систему эксплуатации труда заключенных, а также привел к использованию любых правовых предлогов для вынесения приговоров с максимальными сроками заключения. В ряде американских социологических исследований уже используется термин "новые рабы".

В итоге сегодня Америка - мировой лидер по числу заключенных. Их более 2,2 млн человек: каждый четвертый заключенный планеты - американец. В США заключенных в четыре раза больше, чем в полуторамиллиардном Китае. Их также больше, чем во всех 35 европейских странах вместе взятых.

Аналогичные тенденции прослеживаются во всех сферах, где различные функции государства передавались в руки частных компаний.

Эти две тенденции наиболее очевидны. Но системные усилия, направленные на демонтаж опор старой социальной системы, делаются и в других сферах. Успешно реализуются планы по реформированию системы образования, разрушению традиционной семьи, изменению стандартов гендерного поведения, уничтожению профсоюзных объединений. Даже простая социализация людей, которая неизбежно возникает в трудовых коллективах, отменяется через введение системы работы на дому и замену реального общения контактами в соцсетях.

На горизонте начинает маячить новая концепция глобального мира, где основную роль играют цифровые и финансовые ТНК. В этом мире ТНК не будут регулироваться государствами, а значит и гражданами.

ТНК хотят завершить процесс своего превращения в саморегулирующиеся организации, которые сохранят свою частную природу (контрольные пакеты этих компаний будут принадлежать очень небольшому числу владельцев).

По сути, человечеству угрожает форма корпоративной деспотии, где демократическим процедурам просто не будет места.-0-