Трилогия малой родины помогла прочувствовать особую связь с родной землей

Каждый год в нашей стране объявляется тематическим, посвященным какому-либо важному поводу. В этот раз теме малой родины ввиду ее исключительного значения, долгосрочности реализуемых проектов оказалась посвящена целая трилогия. Инициатива проведения, а потом и расширения временных рамок принадлежит Президенту. Главной целью инициативы было стимулирование социально-экономического развития регионов, формирование активной гражданской позиции граждан, сохранение историко-культурного и духовного наследия Беларуси. Стартовав в 2018-м, каждый последующий год подхватывал эстафету у предыдущего и объединял все больше людей, стремящихся сделать милые сердцу уголки еще более уютными и красивыми.

В 2018 году под эгидой Минприроды стартовала экологическая кампания "Обустроим малую родину". С активным участием жителей за три года в населенных пунктах высажено более 2,5 млн деревьев и кустарников, обустроено более 8670 спортивных и игровых детских площадок. Во время акции "Чистый водоем" за три года в порядок приведено более 3,5 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков. Также обследованы 1183 родника, обнаружены и внесены в реестр водных объектов 76 новых криниц.

Приоритетное внимание было уделено лесовосстановлению. В 2018-2020 годах за счет посева и посадки в стране создано около 117 тыс. га новых лесов. Это больше, чем площадь самого крупного города Беларуси - Минска, примерно в 3,5 раза! Существенную помощь лесохозяйственным учреждениям в Годы малой родины оказали граждане. Только во время акции "Неделя леса" (проводится ежегодно весной) за три года высажено свыше 78 млн деревьев по всей стране, убрано около 10 тыс. кубометров мусора и захламленности в лесном фонде, заложено несколько сотен памятных аллей в честь выдающихся людей Беларуси.

А участниками акции "Чистый лес" за 2018-2020 годы стали более 120 тыс. человек. С их помощью в лесном фонде убрано около 17 тыс. кубометров мусора и захламленности, приведены в порядок лесные массивы вдоль придорожных полос, благоустроены места вблизи мемориальных комплексов и памятных знаков.

Наведение образцового порядка на земле невозможно без вовлечения в хозяйственный оборот неиспользованных или освободившихся земельных ресурсов. Так, в 2018-2020 годах снесено более 14 тыс. пустующих и ветхих жилых домов, более 1100 неэксплуатируемых зданий и сооружений, а также проведена рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот более 400 га земель, освободившихся после сноса этих объектов.

Также за три года в стране выведено из эксплуатации и рекультивировано 899 мини-полигонов и 683 внутрихозяйственных карьера.

Очень важным элементом равномерного развития регионов Беларуси является транспортная инфраструктура, в том числе наличие и состояние мостов и путепроводов. Сложно переоценить значение реконструированного в 2018 году моста через реку Припять в Житковичском районе Он имеет стратегическое значение для Турова, где расположены, например, молочный и консервный комбинаты. Объезд в 240 км - лишние затраты. Не говоря уже о людях, для которых мост - единственный способ добраться до "большой земли".

В 2019 году в Бресте была открыта 3-километровая кольцевая развязка "Западный обход", соединившая погранпереходы "Брест" и "Козловичи" на границе с Польшей, выезд на трассу М1 и дорогу Р17 в сторону границы с Украиной. Введение путепровода в эксплуатацию было приурочено к 1000-летию города. В июне этого года в Пинске после масштабной реконструкции открыли мост через реку Пина. Событие имело важнейшее значение. Ведь мост - единственное связующее звено не только для жителей Пинска, Пинского района и Столина, но и крупнейшая транспортная артерия между Беларусью и Украиной. Ежедневно в южном направлении через мост проходит более тысячи единиц транспорта, в том числе и тяжеловесного. Сейчас в планах строительство моста через реку Западный Буг в Домачево (на паритетных условиях с Польшей), а также проведение реконструкции 12 первоочередных мостов на республиканских дорогах.

В годы малой родины продолжилось развитие инфраструктуры населенных пунктов, улучшалось качество и доступность медицинской помощи населению, дальнейшее развитие современной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Много внимания уделялось стимулированию деловой активности граждан, обеспечению занятости и самозанятости.

Кроме того, важным направлением было сохранение историко-культурных ценностей. За 2018-2020 годы отреставрировано 379 памятников архитектуры, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей. Среди наиболее знаковых объектов, введенных в эксплуатацию, следует назвать Борисоглебскую (Коложскую) церковь в Гродно, здание музея Витольда Бялыницкого-Бирули в Могилеве, объекты Брестской крепости, мемориальный комплекс "Прорыв", башни Лидского замка, часовню-усыпальницу в Гомеле, родовое имение Наполеона Орды в урочище Красный Двор Ивановского района, монумент Победы, памятник истории "Тростенец".

Необходимо отметить, что в годы малой родины многие люди включались в этот процесс не формально, с осознанием того, как много уже проделано. Это особенно важно, ведь иногда, чтобы добавить привлекательности тому месту, где ты вырос или живешь, нужны не административные рычаги и финансирование, а собственная инициатива и внутреннее решение взять на себя ответственность за родную землю. Ярким явлением может стать пример семьи Климук по восстановлению "Каролинского фольварка Тизенгауза", что находится рядом с Гродно. Они рискнули возродить целое обширное имение. И это им удалось: сегодня старинная усадьба превратилась в одну из точек притяжения туристов, где можно окунуться в атмосферу XVII-XVIII веков. Некоторые работы еще ведутся, поместье растет и совершенствуется, но для гостей двери открыты круглый год.

Помимо этого, активно проводилась исследовательская работа, посвященная теме малой родины. Так, Национальной академией наук Беларуси проведен цикл научно-практических семинаров и конференций по теме "Регионы Беларуси на историко-культурной карте страны". Также значимым событием стала подготовка и публикация новых выпусков книжной серии "Беларусь сквозь призму региональной истории".

Таким образом, уходящая трилогия малой родины помогла нам прочувствовать особую связь с родной землей. Она обратила наш взор к истокам - к местам, где чаще бьется сердце, вспоминается самое сокровенное. Она напомнила нам, где те родники, которые питают нас силой и энергией. Белорусы объединились в стремлении сделать каждый уголок Беларуси не просто красивым, а образцовым. И 2020 год, как заключительный год трилогии малой родины, действительно стал для миллионов наших соотечественников годом патриотизма, когда каждый смог найти дорогу к своим родным местам, вдохновляющим и дающим силы жить и плодотворно трудиться на благо Беларуси.

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