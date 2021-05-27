Привыкнуть к некоторым зигзагам политики двойных стандартов коллективного Запада невозможно. Как невозможно воспитанному человеку стерпеться с чванством, лицемерием, двурушничеством, безнравственностью. Особенно, если аморальный тип поучает нормам поведения.

"Нравоучительная" реакция на инцидент с самолетом Ryanair вышла далеко за рамки даже внешних приличий, открыв новую главу бесцеремонного давления на суверенное белорусское государство. То, что Беларусь отреагировала на сообщение о минировании авиалайнера в соответствии с международным правом и установившейся практикой, похоже, зарубежных интересантов мало волнует. В противном случае наше предложение о международном участии в расследовании было бы незамедлительно принято.

К сожалению, люди, называющие себя политиками, безотлагательно сделали лишь то, что обвинили нас в "захвате самолета", "воздушном пиратстве", "терроризме". Не утруждая себя уважением не только международного права, но и человеческой морали, дипломатического этикета, религиозных заповедей, игнорируя даже парадигму самосохранительного поведения. У них явно не в почете Христово "кто из вас без греха, первый брось на нее камень". Они, подобно бесноватым инквизиторам, устроили состязание в придумывании кар для Беларуси, которая строго руководствуется соглашениями в сфере авиабезопасности, скрепленными подписями их же коллег.

Договорились до того, что нужно остановить российский проект "Северный поток-2", в котором, насколько мне известно, нет ничего белорусского. Это говорит только об одном - нужен лишь повод для "развязывания рук". Примерно такой же, который требовался германским нацистам для вторжения в Польшу в 1939 году, когда было срежиссировано "нападение" на радиостанцию в Глайвице (ныне - Гливице).

Данная подоплека "минирования" лайнера подтверждается и скоростью принятия санкций в отношении Беларуси. Известный евробюрократизм, как отмечал вчера в выступлении перед парламентариями Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, не стал помехой. Готовились?

Почувствовав беспрецедентную поддержку, тут же активизировались и беглые белорусские "политические диссиденты", напомнив о том, как нужно разрушать экономику изнутри.

Адептам "цивилизованного" Запада, "свободы и демократии" стоило бы задуматься о том, какие "идеалы" нам иногда навязывают. События последних дней позволили обнажить реальное лицо многих носителей "европейских ценностей".

Все смогли лицезреть, как министр иностранных дел соседней страны посчитал допустимым принять участие в шабаше с официальным флагом Беларуси. Что это, если не деградация нравственности? Чиновник той страны, которая на заре своего существования не признала гражданами сорок процентов своего населения, дискриминировала их по языковому признаку, не допускала участие в избирательном процессе, формировании органов государственного и местного самоуправления, устроила "охоту на ведьм", расправляясь с бывшими сотрудниками правоохранительных органов СССР. Той страны, которая открыто устраивает шествия нацистов, служивших в латышском добровольческом батальоне СС, и их последователей. Видимо, поэтому снять белорусский государственный флаг и вместо этого водрузить использовавшийся профашистскими формированиями так естественно для этих господ.

Истерика со стороны многих стран (наблюдая за происходящим, полагаю, что в закулисные детали посвящены далеко не все, некоторые действовали в соответствии с принципом "европейской солидарности", отреагировав на команду "фас"), вероятно, связана и с тем, что пассажир, который не долетел до Вильнюса, будет говорить (должна же быть какая-то правдоподобность "натуральности" происходящего).

Например, вывернет наизнанку грязное белье принятых соседями на содержание беглых коллаборантов. Расскажет о схемах финансирования деструктивной деятельности, о планах на Беларусь и обещаниях "доноров". Настоящих, а не тех $3 млрд, которые якобы заморозили до смены режима. Заморозить можно что-то реальное, осязаемое. Отношения между странами, например. А миллиарды, которых никогда не было в повестке, заморозить невозможно.

Поведает о преступлениях, совершенных на востоке Украины добровольческими батальонами, к деятельности самого упоминаемого из которых данный пассажир, по его собственным признаниям, причастен (фотографии с его телефона уже представлены СМИ).

Может, это реальная причина обеспокоенности Украины? Той самой Украины, которая совсем недавно под давлением угроз вернула самолет "Белавиа" в киевский аэропорт для обыска интересующего пассажира. Той же Украины, ракета системы ПВО которой во время учений, проводившихся в Крыму в 2001 году, уничтожила гражданский самолет с 78 пассажирами и членами экипажа на борту. Той же Украины, у которой из-за нарушения правил полетов на авиашоу во Львове в 2002 году погибли 77 человек, из них 28 детей. Той же Украины, которая не усвоила уроки и не приняла мер обеспечения безопасности полетов над зоной конфликта на Донбассе в 2014 году, что привело к уничтожению самолета Малазийских авиалиний и гибели 298 человек. С таким багажом авиационных инцидентов в зоне своей ответственности украинские должностные лица разве вправе хоть в чем-то упрекать нашу страну? Да еще и запретить полеты национальной авиакомпании "Белавиа" - третьей по количеству рейсов в киевские аэропорты, приносящей 10% доходов.

А если бы самолет Ryanair действительно был заминирован или захвачен террористами? Как бы себя чувствовал и что бы говорил господин Науседа, когда борт находился рядом с БелАЭС? Ведь уже только само существование станции вызывает оскомину у литовских политиков. Трудно даже представить, что бы породило их воображение, превратись гражданский самолет в управляемую крылатую ракету, хотя станция надежно защищена, как подчеркнул вчера наш Президент.

Что бывает в результате "нештатной ситуации" на борту, хорошо известно гражданам США, потерявшим в результате авиаинцидентов 11 сентября 2001 года более 3 тыс. человек. Тех самых США, которые в кооперации со своими сателлитами посадили в Вене в 2015 году самолет президента Боливии Эво Моралеса для изучения состава его пассажиров (как всегда - "интересы Америки превыше всего", остальное, в том числе международные обязательства, - вторично).

После 11 сентября США были готовы сбивать гражданские самолеты, отклонившиеся от курса и не отвечающие на запросы "башни". И об этом напомнил глава государства на встрече в Овальном зале Дома правительства.

Когда же неуправляемый, не отвечающий на многочисленные запросы воздушный шар, летевший несколькими годами ранее в сторону столицы нашей страны, был сбит, то это было воспринято как вопиющий факт. Таковы они двойные стандарты (кстати, многочисленные инциденты с нарушением воздушной границы после этого враз почти прекратились, хотя "тестирование" союзной системы ПВО полностью не остановлено и в последние месяцы участилось).

Для тех, у кого короткая память, хотелось бы напомнить и о подзабытом инциденте с самолетом премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского, который случился аж в 2006 году. Тогда власти США отказались предоставить коридор и осуществить дозаправку "борта № 2" с официальной делегацией нашей страны, посещавшей Кубу. Фактически это была попытка заблокировать передвижение руководителя правительства и других должностных лиц. "Большая загруженность" воздушного пространства разом сложилась и в соседней Канаде. Не предназначенный для трансатлантических перелетов Як-40, немало рисковав, "прорывался" через Канары, расставшись с "официальным" статусом. Такая вот она "забота" о безопасности по-американски.

Правила авиационной безопасности без преувеличения написаны кровью погибших. Беларусь ни на йоту не отступила от их соблюдения. В качестве бонуса заполучила разыскиваемого в совершении тяжких преступлений своего же гражданина, которого ранее просила выдать в соответствии с международным правом.

Беспринципность, высокомерие и гордыня - не лучшие советчики в том, что касается принятия ответственных решений. Будь то политика или авиация. Особенно если политика вмешивается в дела авиации, пытается довернуть штурвал на "политически правильный" курс. Об этом мог бы рассказать бывший президент Республики Польша Лех Качиньский, если бы выжил в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. К сожалению, рекомендация посадить самолет президента Польши в белорусском Витебске, где метеоусловия были существенно лучше, была проигнорирована. Проигнорирована именно политиками, на что указывает расследование. Садиться на территории "диктатуры" очень не хотелось. Результат мы знаем. Только бесчувственные и недалекие люди могли бы злорадствовать по этому поводу. Невосполнимая человеческая утрата, удар по выстраиванию так необходимых всем нормальных отношений на восточноевропейском пространстве. Тем не менее, имея такой бэкграунд в своей истории, Польша одной из первых бросила камень в Беларусь. Печально, что память у польских политиков оказалась короткой.

Президент Республики Беларусь привел вчера исчерпывающие аргументы обоснованности и правомерности действий в отношении самолета ирландской авиакомпании. В канву аргументации главы государства укладывается и информация, озвученная компетентными службами Греции и Польши (об отсутствии слежки и запроса экипажа самолета на посадку в Варшаве).

Не представляю, какие еще доводы должны прозвучать, чтобы вернуть отдельных зарубежных политиков, ополчившихся против Беларуси, на трек разумной, просто адекватной оценки ситуации и нормального политического взаимодействия. Призывы руководства нашей страны остудить риторику, возобновить сотрудничество, провести расследование пока не услышаны. Будут ли… Придется ведь оправдываться перед избирателями за "поспешность", экономические потери своих авиакомпаний, проблемы застрявших в Беларуси своих граждан.-0-