Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 27 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:27 В Беларуси отрасль животноводства вышла на качественно новый уровень своего развития - Крупко Экономика
13:25 ФСБ предотвратила на Ставрополье две попытки терактов В мире
13:20 В Минске начальник службы ЖЭУ склонял гражданку к даче взятки Происшествия
13:17 Состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66 стабильно - Минздрав Общество
13:09 Мамонтов: СМИ должны быть объективными и слышать, что люди хотят знать Общество
13:09 Белорусский рубль на торгах 27 мая ослаб к трем основным валютам Экономика
13:06 Лукашенко встретился с Шейманом - обсудили состояние дел в УД, сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки Президент
13:00 Червяков: определены новые точки роста в торговле с Владимирской областью России Экономика
12:56 Второй Белорусско-Африканский экономический форум пройдет в Минске 31 мая и 1 июня Экономика
12:52 Дети через Минобразования задают чиновникам вопросы о ситуации в стране, развитии спорта и туризма Общество
12:34 Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в выходные Общество
12:29 Еще один рейс Air France из Парижа в Москву отменен В мире
12:21 Жительница российских Клинцов перевозила в Чечерском районе более 8 тыс. пачек сигарет Происшествия
12:18 Переменная облачность и до +23°С будет в Беларуси 28 мая Общество
12:15 Глава профсоюза японских врачей предупредил о возможном появлении олимпийского штамма коронавируса В мире
12:14 В Гродненской области с начала года в ДТП пострадали 12 детей Происшествия
12:12 Маркевич проведет 31 мая в Столбцах прямую линию и прием граждан Культура
11:49 Лебедев: СНГ активизирует взаимодействие в условиях усилившегося давления стран Запада Политика
11:49 У молодечненки взломали аккаунт в соцсети и от ее имени собирали деньги на лечение матери Происшествия
11:45 В России за сутки выявили 9039 случаев заражения COVID-19 В мире
11:45 Турбулентность нравственности - комментарий Валерия Бельского Общество
11:44 Сборная Беларуси осталась на 89-м месте в рейтинге ФИФА Спорт
11:41 В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб - пять человек пострадали В мире
11:41 VІ Форум библиотекарей Беларуси проходит в НББ Культура
11:35 В Гродненской области КГК проверил работу детсадов - выявлено более 1 тыс. нарушений Регионы
11:34 Перцов: белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства Общество
11:25 Матч футбольных звезд в Минске перенесен Спорт
11:20 Белоруски стартуют в олимпийской квалификации по баскетболу 3х3 Спорт
11:15 Луцкий: СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства Общество
11:11 "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы в 8 стран Общество
Все новости
Все новости
Комментарии
27 мая 2021, 11:45
Валерий Бельский

Турбулентность нравственности

Валерий Бельский
Валерий Бельский
Помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук

Привыкнуть к некоторым зигзагам политики двойных стандартов коллективного Запада невозможно. Как невозможно воспитанному человеку стерпеться с чванством, лицемерием, двурушничеством, безнравственностью. Особенно, если аморальный тип поучает нормам поведения.

"Нравоучительная" реакция на инцидент с самолетом Ryanair вышла далеко за рамки даже внешних приличий, открыв новую главу бесцеремонного давления на суверенное белорусское государство. То, что Беларусь отреагировала на сообщение о минировании авиалайнера в соответствии с международным правом и установившейся практикой, похоже, зарубежных интересантов мало волнует. В противном случае наше предложение о международном участии в расследовании было бы незамедлительно принято.

К сожалению, люди, называющие себя политиками, безотлагательно сделали лишь то, что обвинили нас в "захвате самолета", "воздушном пиратстве", "терроризме". Не утруждая себя уважением не только международного права, но и человеческой морали, дипломатического этикета, религиозных заповедей, игнорируя даже парадигму самосохранительного поведения. У них явно не в почете Христово "кто из вас без греха, первый брось на нее камень". Они, подобно бесноватым инквизиторам, устроили состязание в придумывании кар для Беларуси, которая строго руководствуется соглашениями в сфере авиабезопасности, скрепленными подписями их же коллег.

Договорились до того, что нужно остановить российский проект "Северный поток-2", в котором, насколько мне известно, нет ничего белорусского. Это говорит только об одном - нужен лишь повод для "развязывания рук". Примерно такой же, который требовался германским нацистам для вторжения в Польшу в 1939 году, когда было срежиссировано "нападение" на радиостанцию в Глайвице (ныне - Гливице).

Данная подоплека "минирования" лайнера подтверждается и скоростью принятия санкций в отношении Беларуси. Известный евробюрократизм, как отмечал вчера в выступлении перед парламентариями Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, не стал помехой. Готовились?

Почувствовав беспрецедентную поддержку, тут же активизировались и беглые белорусские "политические диссиденты", напомнив о том, как нужно разрушать экономику изнутри.

Адептам "цивилизованного" Запада, "свободы и демократии" стоило бы задуматься о том, какие "идеалы" нам иногда навязывают. События последних дней позволили обнажить реальное лицо многих носителей "европейских ценностей".

Все смогли лицезреть, как министр иностранных дел соседней страны посчитал допустимым принять участие в шабаше с официальным флагом Беларуси. Что это, если не деградация нравственности? Чиновник той страны, которая на заре своего существования не признала гражданами сорок процентов своего населения, дискриминировала их по языковому признаку, не допускала участие в избирательном процессе, формировании органов государственного и местного самоуправления, устроила "охоту на ведьм", расправляясь с бывшими сотрудниками правоохранительных органов СССР. Той страны, которая открыто устраивает шествия нацистов, служивших в латышском добровольческом батальоне СС, и их последователей. Видимо, поэтому снять белорусский государственный флаг и вместо этого водрузить использовавшийся профашистскими формированиями так естественно для этих господ.

Истерика со стороны многих стран (наблюдая за происходящим, полагаю, что в закулисные детали посвящены далеко не все, некоторые действовали в соответствии с принципом "европейской солидарности", отреагировав на команду "фас"), вероятно, связана и с тем, что пассажир, который не долетел до Вильнюса, будет говорить (должна же быть какая-то правдоподобность "натуральности" происходящего).

Например, вывернет наизнанку грязное белье принятых соседями на содержание беглых коллаборантов. Расскажет о схемах финансирования деструктивной деятельности, о планах на Беларусь и обещаниях "доноров". Настоящих, а не тех $3 млрд, которые якобы заморозили до смены режима. Заморозить можно что-то реальное, осязаемое. Отношения между странами, например. А миллиарды, которых никогда не было в повестке, заморозить невозможно.

Поведает о преступлениях, совершенных на востоке Украины добровольческими батальонами, к деятельности самого упоминаемого из которых данный пассажир, по его собственным признаниям, причастен (фотографии с его телефона уже представлены СМИ).

Может, это реальная причина обеспокоенности Украины? Той самой Украины, которая совсем недавно под давлением угроз вернула самолет "Белавиа" в киевский аэропорт для обыска интересующего пассажира. Той же Украины, ракета системы ПВО которой во время учений, проводившихся в Крыму в 2001 году, уничтожила гражданский самолет с 78 пассажирами и членами экипажа на борту. Той же Украины, у которой из-за нарушения правил полетов на авиашоу во Львове в 2002 году погибли 77 человек, из них 28 детей. Той же Украины, которая не усвоила уроки и не приняла мер обеспечения безопасности полетов над зоной конфликта на Донбассе в 2014 году, что привело к уничтожению самолета Малазийских авиалиний и гибели 298 человек. С таким багажом авиационных инцидентов в зоне своей ответственности украинские должностные лица разве вправе хоть в чем-то упрекать нашу страну? Да еще и запретить полеты национальной авиакомпании "Белавиа" - третьей по количеству рейсов в киевские аэропорты, приносящей 10% доходов.

А если бы самолет Ryanair действительно был заминирован или захвачен террористами? Как бы себя чувствовал и что бы говорил господин Науседа, когда борт находился рядом с БелАЭС? Ведь уже только само существование станции вызывает оскомину у литовских политиков. Трудно даже представить, что бы породило их воображение, превратись гражданский самолет в управляемую крылатую ракету, хотя станция надежно защищена, как подчеркнул вчера наш Президент.

Что бывает в результате "нештатной ситуации" на борту, хорошо известно гражданам США, потерявшим в результате авиаинцидентов 11 сентября 2001 года более 3 тыс. человек. Тех самых США, которые в кооперации со своими сателлитами посадили в Вене в 2015 году самолет президента Боливии Эво Моралеса для изучения состава его пассажиров (как всегда - "интересы Америки превыше всего", остальное, в том числе международные обязательства, - вторично).

После 11 сентября США были готовы сбивать гражданские самолеты, отклонившиеся от курса и не отвечающие на запросы "башни". И об этом напомнил глава государства на встрече в Овальном зале Дома правительства.

Когда же неуправляемый, не отвечающий на многочисленные запросы воздушный шар, летевший несколькими годами ранее в сторону столицы нашей страны, был сбит, то это было воспринято как вопиющий факт. Таковы они двойные стандарты (кстати, многочисленные инциденты с нарушением воздушной границы после этого враз почти прекратились, хотя "тестирование" союзной системы ПВО полностью не остановлено и в последние месяцы участилось).

Для тех, у кого короткая память, хотелось бы напомнить и о подзабытом инциденте с самолетом премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского, который случился аж в 2006 году. Тогда власти США отказались предоставить коридор и осуществить дозаправку "борта № 2" с официальной делегацией нашей страны, посещавшей Кубу. Фактически это была попытка заблокировать передвижение руководителя правительства и других должностных лиц. "Большая загруженность" воздушного пространства разом сложилась и в соседней Канаде. Не предназначенный для трансатлантических перелетов Як-40, немало рисковав, "прорывался" через Канары, расставшись с "официальным" статусом. Такая вот она "забота" о безопасности по-американски.

Правила авиационной безопасности без преувеличения написаны кровью погибших. Беларусь ни на йоту не отступила от их соблюдения. В качестве бонуса заполучила разыскиваемого в совершении тяжких преступлений своего же гражданина, которого ранее просила выдать в соответствии с международным правом.

Беспринципность, высокомерие и гордыня - не лучшие советчики в том, что касается принятия ответственных решений. Будь то политика или авиация. Особенно если политика вмешивается в дела авиации, пытается довернуть штурвал на "политически правильный" курс. Об этом мог бы рассказать бывший президент Республики Польша Лех Качиньский, если бы выжил в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. К сожалению, рекомендация посадить самолет президента Польши в белорусском Витебске, где метеоусловия были существенно лучше, была проигнорирована. Проигнорирована именно политиками, на что указывает расследование. Садиться на территории "диктатуры" очень не хотелось. Результат мы знаем. Только бесчувственные и недалекие люди могли бы злорадствовать по этому поводу. Невосполнимая человеческая утрата, удар по выстраиванию так необходимых всем нормальных отношений на восточноевропейском пространстве. Тем не менее, имея такой бэкграунд в своей истории, Польша одной из первых бросила камень в Беларусь. Печально, что память у польских политиков оказалась короткой.

Президент Республики Беларусь привел вчера исчерпывающие аргументы обоснованности и правомерности действий в отношении самолета ирландской авиакомпании. В канву аргументации главы государства укладывается и информация, озвученная компетентными службами Греции и Польши (об отсутствии слежки и запроса экипажа самолета на посадку в Варшаве).

Не представляю, какие еще доводы должны прозвучать, чтобы вернуть отдельных зарубежных политиков, ополчившихся против Беларуси, на трек разумной, просто адекватной оценки ситуации и нормального политического взаимодействия. Призывы руководства нашей страны остудить риторику, возобновить сотрудничество, провести расследование пока не услышаны. Будут ли… Придется ведь оправдываться перед избирателями за "поспешность", экономические потери своих авиакомпаний, проблемы застрявших в Беларуси своих граждан.-0-

Теги
мнения самолет
Добавить БЕЛТА в избранное
Сколько стоит вырастить сына-хоккеиста? Родители делятся опытом
Сколько стоит вырастить сына-хоккеиста? Родители делятся опытом
Поставленные перед стройотраслью задачи в этом году будут выполнены
Руслан Пархамович
Поставленные перед стройотраслью задачи в этом году будут выполнены
Беларусь лидирует в СНГ по производству мяса на душу населения
Алексей Богданов
Беларусь лидирует в СНГ по производству мяса на душу населения
Начинающие фермеры Гомельской области хотят создать "Сады Семирамиды" и "Домик в деревне"
Начинающие фермеры Гомельской области хотят создать "Сады Семирамиды" и "Домик в деревне"
Главное
Сергей Лебедев и Александр Лукашенко Лукашенко: в СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв
Лукашенко встретился с Шейманом - обсудили состояние дел в УД, сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки
Перцов: белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства
Лебедев: Беларусь успешно председательствует в СНГ
Топ-новости
Луцкий: СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства
В Беларуси отрасль животноводства вышла на качественно новый уровень своего развития - Крупко
Червяков: определены новые точки роста в торговле с Владимирской областью России
Беларусь инициирует совершенствование законодательства в научно-технической сфере СНГ
Промкооперация и Дни культуры - Беларусь и Казахстан провели заседание межправкомиссии
Состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66 стабильно - Минздрав
Нацплан по развитию зеленой экономики в Беларуси вынесен на обсуждение
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1169 пациентов с COVID-19, выписаны 1396
Дети через Минобразования задают чиновникам вопросы о ситуации в стране, развитии спорта и туризма
"Белавиа" вынужденно отменяет рейсы в 8 стран
Второй Белорусско-Африканский экономический форум пройдет в Минске 31 мая и 1 июня
Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в выходные
Турбулентность нравственности - комментарий Валерия Бельского
Положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома в I квартале составило около $550 млн
Белорусы Томской области выражают искреннее негодование по поводу инцидента с флагом в Риге
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.