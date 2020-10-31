Украина, не ошибись де-факто!

Люблю тебя, Украина! В образе уютных киевских скверов, удивительной Печерской лавры, верных армейских друзей Михаила Химицы, Руслана Николайчука, Андрея Демчука, мелодичных, потрясающих своей душевностью украинских песен. Восхищаюсь талантом украинского народа и его достижениями. К сожалению, в большинстве - прошлыми. Весь мир знает Н. Гоголя, С. Королева, И. Сикорского, Б. Патона, О. Антонова, И. Поддубного, братьев Кличко, О. Блохина, Л. Быкова. Но "вечный рекорд" С. Бубки уже побит. Будут ли новые? Будет ли достроена вторая "Мрия"? Что будет питать патриотизм нации, тот, что, как говорил Ф. Ницше, рождает героев? Прошлые успехи? Или консолидирующей идеологией станет национализм, навешивание преступных ярлыков на страны, народы и эпохи?

Кстати, из семи руководителей СССР (Сталин - Маленков - Хрущев - Брежнев - Андропов - Черненко - Горбачев) четверо имеют прямое отношение к Украине и украинскому народу: Брежнев родился в Днепродзержинске; у Черненко отец - украинец; у Горбачева украинка мать, у супруги первого и последнего президента СССР Раисы Максимовны также украинские корни; Хрущев провел в Украине юность, затем являлся первым секретарем ЦК КП(б) УССР. Есть даже версия, что нить родословной Владимира Ильича Ульянова (Ленина) тянется с севера нынешней Украины. На кого пенять?

Хотелось бы понять, чего ждать от действующей украинской власти, как строить с ней отношения. Понять логику государственного мышления - дружественна ли она Беларуси, есть ли такая логика вообще? Потому что сигналы, которые приходят от южной соседки, озадачивают и настораживают. И их все больше.

То в Верховной раде выразят солидарность с белорусскими протестующими, демонстрируя символику, которая для многих белорусов тождественна фашистской свастике, то министр внутренних дел А. Аваков комментирует белорусскую тематику как уставший участковый на бурной вечеринке, то белорусское гостеприимство для украинских переговорщиков по Донбассу резко становится пресным. То мерещатся сотни тысяч белорусских беженцев, а когда они закономерно не появляются, специальным указом Президента Украины белорусским работникам IT-сферы предлагаются преференциальные условия для переезда (что само по себе лицемерие: если речь идет о защите от "произвола диктатуры", то почему зеленый свет только для избранных, способных поправить экономику? Ведь белорусы в 2014-м открыли границу для всех украинцев, которым своя страна временно не смогла гарантировать безопасность). То в публичное поле выплескивается результат "глубокомысленного политического анализа", как теперь официальный Киев будет называть Президента Беларуси, то анонсируется намерение очередной раз ввести антибелорусские санкции в унисон с европейскими.

Дошло до того, что Офис Президента Украины (ОПУ), комментируя ситуацию с хасидами, надеявшимися пересечь белорусско-украинскую границу для празднования Рош ха-Шана (Нового года по еврейскому календарю), назвал белорусскую власть "де-факто действующей". Де-юре есть сомнения? Пикантность ситуации в том, что неписаные правила дипломатии считают такую риторику непозволительной, непрофессиональной, если государство надеется на сохранение добрососедских отношений. Даже оскорбительной.

Но давало ли белорусское государство предлог?

Может, таким образом напомнили про Крым, который когда-то глава государства назвал де-факто российским, или отомстили за предвыборное интервью Д. Гордону, когда украинский журналист выразил сожаление, что не А. Лукашенко был Президентом Украины в сложный для нее период. Или задело то, что процент народной поддержки у белорусского Президента на выборах сложился большим, чем у украинского лидера. Поводов может быть много, но есть ли причины?

Парадокс недружественных действий украинского руководства состоит в том, что белорусская политика в отношении Украины на протяжении всей новейшей истории строилась на основе особых подходов. Делами и вербальными сигналами с белорусской стороны всегда подчеркивался братский характер взаимоотношений (чего только стоит посыл Президента Беларуси о том, что его родовые корни в Украине).

Поэтому ослабление дружеского государства и сильной государственной власти точно не в украинских интересах. Неужели на Банковой это не понимают?

Да, в соответствии с Конституцией Беларуси в руках Президента и государственных структур сконцентрированы приличные полномочия. Но, главное, силу для решительных шагов дает народная поддержка. И Украина в полной мере испытала на себе возможности белорусской государственной власти, де-факто действующей, а не отгородившейся от трансграничных проблем, постигших страну. В нашей общей новейшей истории не было ситуации, чтобы Беларусь заняла позицию "моя хата с краю, ничего не знаю".

Будь в Беларуси слабая государственная власть, неужели в 2014 году страна смогла бы стать связующим мостом, когда противоречия между Украиной и Россией переросли в неприкрытое противостояние в экономической и политической сферах? Пошла бы на сохранение и даже углубление всего спектра отношений с соседкой, в том числе военно-технического сотрудничества, аморфная, пугающаяся собственных заявлений политическая элита в условиях экономического и политического давления, которое оказывалось на Беларусь? Ответ, думаю, очевиден.

Конечно, от добра добра не ищут. Но другая славянская мудрость гласит, что долг платежом красен. Не так ли? Однако современный украинский истеблишмент видимо посчитал, что белорусская песенка спета, место у пульта скоро будет за другим дирижером - зачем платить уходящему? Более того, Беларусь получила бессмысленную и отвратительную провокацию с вагнеровцами, которая де-факто даже не отрицается ввиду очевидности киевского следа. Зачем? Белорусские спецслужбы не могли поверить, что это возможно. Теперь так будет всегда?

Еще совсем недавно Украина оказывала поддержку нашей стране в активизации диалога с Евросоюзом. Помогла в диверсификации источников поставок нефти. С белорусской стороны неоднократно высказывалась признательность за это. Ведь наши интересы во многом схожи: Беларусь - четвертый внешнеторговый партнер Украины. Потенциал расширения и укрепления экономического сотрудничества далеко не исчерпан, о чем свидетельствуют результаты проводимых на высоком уровне форумов регионов.

Неужели повлияли уличные протесты? Так Украине, как никакой другой стране, известно, что является подоплекой таких событий.

Тем не менее, Беларусь благодарна Украине (не украинской власти), которая де-факто стала нашим союзником в противодействии агрессивному информационному давлению в послевыборный период. Украинский народ оказал нам огромную помощь. Сколько роликов в соцсетях, сдобренных искрометным юмором, мягким говором, незлобных, поучительных, призывали к разуму: "Белорусы, остановитесь!" Дошло, ожидаемо, не до всех, но многие все же увидели, к чему могут привести перемены под флагом благих намерений. Врагу не пожелаешь, как говорят. Более яркий, наглядный пример всей бессмысленности, пагубности революционных преобразований общественного устройства, чем украинский, трудно представить. В данной связи искренне говорю: "Спасибо вам, братья, что вы взяли на себя миссию показать, что будет, если, поддавшись информационному зомбированию, вздыбить общество по методичке Шарпа!" Если бы не украинцы, которые демонстрировали свои разоренные предприятия, украинские переселенцы, нашедшие в Беларуси новый дом, которые говорили об ужасах гражданской войны и их благополучии на новой родине, было бы тяжелее убеждать оппонентов в неразумности затеянного предприятия.

Всем очевидно, что в основе протестного движения в Беларуси нет опорных противоречий. Даже в нынешний сложный период реальные располагаемые денежные доходы белорусов растут: за восемь месяцев текущего года прибавили на 5,2%. Разум народа берет верх. Действующая, а не сложившая руки белорусская власть выходит победителем в противостоянии с интернациональными силами, оказывающими массированное давление на нашу государственность. И в этой победе есть немалая толика украинской поддержки - примером (пусть и отрицательным), словами солидарности, предостережениями, высказанными людьми, которые на своей шкуре ощутили последствия обещаний западных кукловодов.

Украинская государственная власть де-юре это не признает. Потому что де-факто она действующая с оглядкой, как минимум. Хотя, казалось, будет по-другому.

На последних президентских выборах В. Зеленский получил более 73% голосов. Однако работать с несогласными в парламенте демократически избранному Президенту было невмоготу. Что ж, бывает, если диалог не складывается. В этом случае много энергии приходится тратить не на движение вперед, а на преодоление сопротивления оппонентов. Логично последовали досрочные парламентские выборы, которые обеспечили большинство партии "Слуга народа" в Верховной раде. И хотя формирование партийных списков было омрачено скандалами с "продажей портфелей", все властные полномочия сконцентрированы Президентом Украины фактически в своих руках. И в этой ситуации во главу принимаемых решений должны и могут ставиться только интересы народа. Никого другого. Есть карт-бланш, чтобы сделать политику по-настоящему проукраинской, искренней, добрососедской. Перевернуть страницу с навязанными извне обязательствами, которым следовало прежнее руководство.

Что интересно, современная внутриполитическая ситуация Беларуси имеет некоторые общие признаки с прошлогодней украинской. В частности, активное меньшинство, которое даже не является оформленной политической силой, как в Украине, предпринимает попытки навязать свою позицию большинству белорусского народа и переизбранному на новый срок главе государства. Однако принципиальное отличие в том, что, несмотря на деструктивность основных требований оппозиционно настроенных граждан, которые представляют собой не что иное, как лозунги незаконных протестных акций, белорусская власть инициировала и организовала народный диалог по изменению основного закона страны - Конституции. Давая при этом понять: для страны важно мнение каждого, однако оно должно отстаиваться в правовом поле.

Причем инициативу внести изменения в Конституцию нельзя считать конъюнктурной, выдвинутой под давлением народного протеста, как это иногда представляется. Такое поручение от Президента страны поступило давно, и профессиональные коллективы правоведов уже предлагали варианты главного закона страны. Сейчас к формированию документа подключены широкие народные массы, создаются и начинают работать диалоговые площадки.

Итак, в "демократической" Украине несогласный парламент просто "утилизирован", в "авторитарной" Беларуси разворачивается народный диалог по внесению изменений в Конституцию. Очевидно, нелицеприятные ярлыки в отношении нашей страны пора уже поменять.

Президент В. Зеленский относительно белорусских событий высказался, что на месте А. Лукашенко назначил бы новые президентские выборы. Серьезно? Только что получив поддержку четырех из каждых пяти избирателей, проигнорировав их волеизъявление?

Давать советы на расстоянии другим безопасно. Вот и я попробую: может, справедливости ради, главе Украины провести досрочные президентские выборы у себя, показав нам пример? Чтобы через мобилизацию политической активности избирателей ускорить так необходимые экономические преобразования. Ведь темпы снижения доверия к действующей власти претендуют на антирекорд. Рейтинг В. Зеленского стремительно падает. Если бы в нынешнем сентябре украинцы вновь выбирали главу государства, то за действующего Президента проголосовали бы 22,2% избирателей (для сравнения: по информации украинской социологической группы "Рейтинг", которая приводилась Д. Гордоном при его интервью с А. Лукашенко, наш Президент возглавляет список симпатий украинцев среди лидеров других стран с показателем 66%). С такой динамикой еще до конца президентского срока главный слуга народа может остаться вовсе без вотума доверия - политическим банкротом (состоявшиеся накануне местные выборы в Украине являются "первым звонком" народного разочарования действиями власти; строптивость же Конституционного суда можно расценить как признак отсутствия единства уже в системе высших властных эшелонов). И что тогда, очередное "гэць!" по сложившейся традиции? Не хотелось бы такой судьбы нашим соседям.

Но пока подкинуть дров в топку политического процесса решено всенародным опросом, на повестку которого вынесены пять вопросов. Это событие представлено в форме интригующего шоу: они озвучены не оптом, а один за другим с временными интервалами, приковав на время внимание масс. Диалог власти и народа, безусловно, следует оценить позитивно. Однако поскольку вопросы - продукт, рожденный в недрах исключительно административных структур, они указывают на сумбурную популистскую логику чиновников и их неуверенность при принятии решений. Например, второй вопрос звучит следующим образом: "Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?" У власти не хватает полномочий, чтобы принять решение? Да бросьте. Договоренности об ассоциации Украины и Евросоюза рассматривались лишь на уровне парламента и Президента. И всего хватило, если власть хотела действовать.

Интересен и четвертый вопрос: "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?" Учитывая уровень коррупции, количество нуждающихся в таком лечении может резко возрасти. Но коррупционеров, в соответствии с первым вопросом, возможно, начнут сажать в тюрьму на пожизненные сроки (все уже даже так плохо?).

Самый интересный - пятый: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?"

В моем понимании он сродни вопросу "верите ли вы в Бога?". В связи с размытостью формулировки отдельные эксперты предположили, что таким образом Украина пытается послать сигнал: раз меморандум не работает, то мы вправе владеть ядерным оружием, от которого отказались в обмен на гарантии, предусмотренные документом. И только последовавший после паузы комментарий ОПУ внес некоторую ясность: опираясь на народную поддержку, Украина намерена потребовать соблюдения гарантий, содержащихся в меморандуме, и актуализации его положений. Но эта интерпретация также вызывает недоумение: теперь каждый раз будут проводиться опросы, чтобы придать ускорение чиновникам в выполнении работы, которую они должны делать де-факто? А именно: обеспечивать выполнение подписанных международных документов.

Учитывая внимание к вопросу, многие политологи высказали мнение, что никаких гарантий Будапештский меморандум не содержит, поскольку по форме он не является международным договором и его текст не включает формулировок, тождественных слову "гарантировать". Действенность Будапештского меморандума можно проследить и на примере Беларуси. Беспрецедентное внешнее давление на нашу страну - это разве не нарушение его положений?

Первейшая обязанность государства - укрепление авторитета и безопасности страны всеми доступными способами. Однако претендуя на высокие результаты в международной политике, хорошо было бы соблюсти некую последовательность, наведя сначала порядок в экономике, социальной сфере.

Ведь что, по крупному счету, может поставить себе в плюс нынешняя "демократическая" украинская власть? Политические достижения, хоть и сомнительного достоинства (безвиз подтолкнул украинцев к эмиграции, автокефалия украинской православной церкви обострила межконфессиональные противоречия), результат работы прошлой команды. Экономические (газовое соглашение с российской стороной) тоже. Может, сделаны подвижки в разрешении кризиса на востоке Украины? Или хотя бы определены "политические сроки" вступления в ЕС и НАТО? Не, не слышали.

Некоторые результаты, конечно, есть. Например, в текущем году, наконец, взялись за дороги. Но глубина падения столь высока, что выбраться самостоятельно из экономической ямы весьма трудно. На обслуживание государственного долга в 2020 году будет направлено порядка 40% доходов госбюджета - на десять процентных пунктов больше уровня 2013 года. Долговая нагрузка сужает возможности для развития. Немаловажно, что значительная часть внешних заимствований использовалась Украиной для поддержания макроэкономической стабильности.

У Беларуси тоже немалый долг, хотя он не столь обременителен. Но одолженные средства направлялись преимущественно на возведение и модернизацию конкретных производственных объектов, расширяющих экспортный потенциал страны, возможности импортозамещения. Например, средства ЕБРР использованы на строительство современных дорог, связывающих столицу со всеми областными центрами и создающих комфортные условия для транзита грузов. За счет ресурсов, предоставленных Китаем, построен Светлогорский ЦКК, в следующем году в строй вступит производство аминокислот БНБК. Российский кредит задействован в строительстве Белорусской АЭС, первый блок которой находится в процессе запуска (для информации: в Украине истекли проектные сроки эксплуатации трех из четырех реакторов Ровенской АЭС, всех трех ректоров Южно-Украинской АЭС, пяти из шести реакторов Запорожской АЭС, ни один не выведен из работы).

Либеральные подходы в экономическом управлении страной (а проще - практика невмешательства в хозяйственную деятельность), которые ревизировать в Украине, очевидно, не намерены, привели к ликвидации либо стагнации брендовых предприятий. Стапели трех николаевских судостроительных заводов практически простаивают (а ведь при Советском Союзе делали авианосцы), последние самолеты знаменитые украинские предприятия выпустили в 2015 году, "сдулись" тракторостроители (основной производитель работает как сборочное производство МТЗ). ВВП Украины пока на 5,7% недотянул до показателя домайданного 2013 года. Если же сравнивать ВВП в долларовом выражении, то сейчас он ниже на 16% - $154 млрд против $183,3 млрд. Правда, данные анализируются без учета территорий, над которыми утрачен контроль. Но это слабое утешение.

Если Беларуси удалось за последние годы практически сбалансировать внешнюю торговлю товарами и услугами, то в Украине внешнеторговое сальдо стабильно отрицательное и составляет порядка 8% ВВП. В 2013 году украинский экспорт равнялся $78,2 млрд, в прошлом - $65,7 млрд. Впечатляющий эффект европейского вектора интеграции.

Последствия разрыва традиционных хозяйственных связей в послемайданный период сказались на курсе гривны и инфляции. В 2015 году увеличение потребительских цен в Украине составило 48,7%, в Беларуси - 13,5%. В последующие годы темпы инфляции стали снижаться, однако в 2019-м они были все еще значительно выше, чем в Беларуси (7,9% против 5,6%).

Экономическое положение в стране прямо влияет на благосостояние народа. В постмайданный период средняя зарплата в долларовом эквиваленте почти вернулась на уровень 2013 года ($409,6): в 2019-м она составила $411,2. Но с учетом резкого удорожания коммунальных услуг, урезания "социалки" (в частности, почти полного отказа от бесплатной медицины) покупательская способность располагаемых доходов снизилась. И жажда монополий и государства опустошать карманы населения не иссякает. Так, в ноябре "Нафтогаз" намерен снова сделать «сюрприз» для украинцев, повысив цену на газ на 35%.

В Беларуси средняя заработная плата в 2019 году составила $532. При этом часть благ оплачивается из общественных фондов потребления. Наверное, единственным значимым минусом в обеспечении социальных гарантий в Беларуси за этот период стало вынужденное решение повысить пенсионный возраст на фоне увеличения продолжительности жизни и несбалансированности возрастного состава населения. Возраст получения трудовой пенсии для женщин поэтапно будет повышен с 55 до 58 лет, мужчин - с 60 до 63 лет.

В Украине также постепенно повышается пенсионный возраст, но пока только для женщин - до 60 лет к 2021 году (в действии гендерное равенство как европейская ценность). Но и это не решило проблему сбалансирования пенсионных доходов и расходов. Недавно премьер-министр Украины Д. Шмыгаль заявил, что страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет. Специалисты утверждают, что это будет гораздо раньше.

Если верить британским ученым из аналитического центра The Legatum Institute, которые выводят Индекс процветания, то Беларусь по подавляющему большинству параметров превосходит Украину. Только показатель "личная свобода" выбивается: в Беларуси он лишь 30,7 балла против 53,7 в Украине. Но отличия по критерию "безопасность" говорят, что иная свобода сродни вседозволенности, а "несвобода" - это простое понуждение к порядку. Белорусский показатель безопасности в 2019 году - 71,4 балла, украинский - 46,4, хотя в домайданном 2013 году они были почти на одном уровне - 68,9 и 66,9 балла соответственно.

Не ставлю целью провести детальный сравнительный анализ эффективности моделей экономического развития. Весьма иллюстративна в этом смысле оценка в феврале текущего года тогда еще министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Т. Милованова, в соответствии с которой Украине нужно 50 лет и $100 млрд инвестиций, чтобы модернизировать основные фонды до уровня соседних стран - Словакии и Беларуси.

Вполне очевидно, что "нерыночная" Беларусь гораздо эффективнее использовала ограниченные ресурсы для адаптации к новым реалиям после распада СССР. И это при несопоставимо меньшем потенциале для развития, ведь у нас не было богатых черноземов, выхода к морю, промышленных запасов угля и других значимых природных ископаемых, брендовых курортов, атомной энергетики, емкого внутреннего рынка. Но 26 лет назад белорусы сделали выбор, который не просто уравновесил шансы на будущий успех, а позволил нашей стране развиваться более эффективно. И кстати, "нерыночность" Беларуси - это тоже миф. В нашей стране работают более 400 тыс. субъектов хозяйствования. А с 2013 года негосударственная собственность в хозяйственном обороте доминирует.

На этом фоне для менторских призывов украинских чиновников нет почвы. Указания, как белорусам строить свое будущее, сродни урокам плавания от людей, не вполне умеющих плавать.

Негативная, санкционная риторика, попытки вмешаться во внутренние дела Беларуси не лучшие помощники для сотрудничества, бонусов от которого априори гораздо больше, чем от конфронтации. Нам важно помогать друг другу развиваться, укреплять промышленность, образование и науку на основе кооперации, дружбы и добрососедства. Полезно взаимно обогащаться практиками государственного управления, принимая друг друга такими, как есть, ведь разнообразие позволяет сделать эффективный выбор.

Без сомнения, наилучшие условия для продолжения конструктивного диалога во всех сферах взаимодействия наших стран могут быть сформированы при обеспечении fair play, воли и решительности политических элит Украины в укреплении отношений с Беларусью. Очень на это надеюсь.

Валерий БЕЛЬСКИЙ, доктор экономических наук.-0-