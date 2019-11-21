В Беларуси провели две уникальные операции с помощью 3D-моделей сердца

В череде избавлений от гипертрофической кардиомиопатии (а в РНПЦ "Кардиология" по авторской методике прооперировали уже 90 человек) случаи Андрея Буйко из Минска и Георгия Зерекидзе из Тбилиси уникальны. У Андрея была ее особая осложненная форма. У Георгия - экстремальная. Настолько большой участок межжелудочковой перегородки нужно было иссечь, что это стало мировым медицинским рекордом. Обе операции успешно провели кардиохирурги РНПЦ "Кардиология" Владимир Андрущук и Виталий Одинцов.

Андрей Буйко раньше профессионально играл в хоккей. Около десяти лет назад со спортом пришлось завязать из-за проблем с сердцем. О своем диагнозе молодой человек знал, но в его случае гипертрофическая кардиомиопатия, болезнь коварная, и вовсе практически никак себя не проявляла. А в 2018 году из-за нее у Андрея случился инсульт. Так молодой человек попал к Владимиру Андрущуку, автору методики трехмерного моделирования, и тот предложил операцию. Специалисты не скрывали, что она будет уникальной. "При обследовании у Андрея выявили гипертрофическую кардиомиопатию с поражением средних отделов левого желудочка. Развились уже и инфаркт, и тромбоз. Плюс осложнения в виде перенесенного инсульта", - рассказал кардиохирург.

"Это серьезная патология, которую из-за труднодоступности и без того мало оперируют, а с такими осложнениями - еще меньше. В американской медицинской литературе, например, описано 30 подобных случаев, на постсоветском пространстве не зафиксировано ни одного", - отметил Владимир Андрущук.

Владимир Андрущук

Белорусские врачи прооперировали пациента через разрез аневризмы сердца, где были удалены тромбы и избыточный участок миокарда. "Можно с уверенностью сказать, что это первая такая операция в СНГ и единичная - в мире", - подчеркнул собеседник. Он добавил, что успел поделиться новостью с британскими коллегами и те не скрывали своего восторга.

Андрей Буйко

В Европе совсем немного центров, где в принципе проводят подобные вмешательства. Причем зачастую пациентам предлагают установить протез вместо митрального клапана. Однако для лечения такой формы гипертрофической кардиомиопатии это не очень эффективно. Белорусская технология позволяет проводить операцию максимально радикально, сохраняя при этом митральный клапан. 3D-модель для каждого пациента создается индивидуально. Это точный прототип биологического сердца, его печатают на основании данных компьютерной томографии с контрастным усилением. Настоящей операции предшествует виртуальная, этим занимается врач-кардиохирург Артем Невыглас. Результаты своих манипуляций он переносит в 3D.

Владимир Андрущук и Андрей Буйко

Сейчас Андрей Буйко готовится к выписке и реабилитации в Аксаковщине. Серьезные физические нагрузки по понятным причинам пока под запретом, но в будущем, он уверен, сможет снова покататься на коньках. А вот Георгий Зерекидзе реабилитацию уже завершает и мечтает поскорее вернуться домой, где с нетерпением ждут родные. Гипертрофическая кардиомиопатия в его семье, к сожалению, передается по наследству. Брат Георгия, когда приезжал в Беларусь его поддержать, успел проконсультироваться со специалистами РНПЦ "Кардиология". Не исключено, что вернется уже в качестве пациента. В Грузии такого рода вмешательства проводятся редко. Георгий Зерекидзе признается, что долго и тщательно искал "своего" врача, а когда впервые встретился с Владимиром Андрущуком, сразу понял, что все будет хорошо. Он надеется, что прежние проблемы со здоровьем останутся в прошлом, можно будет вернуться к любимой работе шеф-повара и даже выпить на праздник бокал вина.

Георгий Зерекидзе

Георгий Зерекидзе и Владимир Андрущук

Светлана САВКО,

Фото Рамиля Насибулина,

БЕЛТА.-0-