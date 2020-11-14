Вайнах - звучит гордо!

Никогда бы не подумала, что Чечня настолько интересный туристический маршрут. Однако за время пресс-тура российских и белорусских журналистов, организованного Постоянным комитетом Союзного государства при поддержке Международного ИА "Россия Сегодня", убедилась в том, что республику смело можно рекомендовать нашим любителям дальних странствий.

Грозный улыбается

В 2003 году Грозный был признан ЮНЕСКО самым разрушенным городом мира со времен Второй мировой войны. Он лежал в руинах, и казалось, что понадобится сотня лет для его восстановления. Однако благодаря инвестициям из федерального бюджета Грозный, подобно птице феникс, восстал из пепла. Яркие витрины, широкие улицы, множество стеклянных фасадов, богатая ночная подсветка, модерновые торговые центры, обновленный драмтеатр, одна из десяти красивейших библиотек России - даже не верится, что совсем недавно здесь все было по-другому. Сразу бросается в глаза, что Грозный такой же чистый, ухоженный, как и родной Минск.

По словам экскурсовода Дагмары Исаковой, в столице Чечни вы никогда не встретите прохожего навеселе: и не только из-за строгой системы штрафов и ограничений, но и потому, что для мусульманина предстать перед Всевышним, будучи нетрезвым, - харам! Грех! Никто не знает, где и когда человек покинет мир: выпил по дури сто грамм, а тут час настал… Чуть позже узнали, что в Грозном алкоголь продается в магазинах раз в неделю с 9 до 11 утра, да еще, пожалуй, в единственном ресторане "Купол" (говорят, недешево).

Чеченцы, как и ингуши, называют себя вайнахами. В переводе на русский язык слово "вай" обозначает "наш", а "нах" - "народ". В честь предков назван и лучший танцевальный коллектив республики - государственный ансамбль "Вайнах".

В основе практически всех фамилий в Чечне лежит имя предка. По местным традициям, мужчины считаются взрослыми уже с…15 лет. То есть даже подросток должен нести ответственность за все совершенные им поступки.

На улицах города многие женщины, даже совсем молодые, ходят в платках. Причем умеют носить их очень красиво, завязывая самыми разными способами! Наши журналистки тут же заметили, что их удлиненные юбки и платья модные, из очень хороших тканей. Словом, чеченки умеют себя подать. А на их фарфоровые, будто кукольные лица, с огромными глазами и чернеными бровями смотреть хочется вечно. Кстати, без разрешения фотографировать здешних красоток неприлично. Поэтому ради пары кадров нам пришлось подойти к беседующим грозненкам с соответствующей просьбой - и те любезно согласись.

Девушки из нашей группы, улучив свободную минуту, побежали в здешний ЦУМ - прикупить себе пару нарядов от местных дизайнеров. Вечером пришли в ресторан на ужин в обновке, в длинных платьях, - и наши все ахнули! Ни дать ни взять - царицы!

Однако мы отвлеклись от основного маршрута… Дагмара же провела нас по местному Арбату - проспекту Махмуда Эсамбаева. На торце одного из домов нарисован портрет "чародея танца". Кто-то из группы напомнил коллегам, что это был единственный человек в СССР, которому власти официально разрешили фотографироваться на паспорт в папахе. Говорят, что в этом головном уборе Махмуд Эсамбаев оставался даже в присутствии королей и президентов, зато всегда снимал его перед ветеранами Великой Отечественной войны и друзьями.

Минув знаменитую мечеть и столичные небоскребы, вышли к единственному православному собору в Чечне - Храму архангела Михаила. Его сейчас охраняют и перед входом проверяют содержимое сумок - таковы меры безопасности для прихожан. Дагмара поведала нам трагическую судьбу храма, который основали еще терские казаки в конце XIX века. Во время первой и второй чеченских войн он был почти разрушен. А трех настоятелей в конце 90-х похитили. Выжить удалось лишь одному, его освободили в результате спецоперации. Даже во время боев в подвале церкви шли богослужения. В 2006 году православные чеченцы выдохнули: здание восстановили, дорога к нему опять была открыта. Но спустя 12 лет, 19 мая 2018 года, во время всенощного бдения четверо молодчиков совершили нападение на православную святыню. В результате террористической атаки погибли прихожанин Артемий и двое полицейских - православный Владимир Горсков и мусульманин Кайрат Рахметов. На стене храма висят фотографии этих красивых ребят, за упокой их душ здесь молятся.

Отель, в котором разместилась наша делегация, расположен в квартале "Грозный-Сити" на проспекте имени А-Х.А.Кадырова. Прямо на берегу реки Сунжа. Семь высоток в центре города по праву считаются одной из его визитных карточек, а 40-этажная 145-метровая башня комплекса - "Феникс" - третьим самым высотным жилым зданием в России за пределами Москвы и Екатеринбурга.

Окна многих номеров выходят на одну из крупнейших в Западной Европе мечетей - "Сердце Чечни". Святыня носит имя Ахмата Кадырова. В первый день пребывания мы осмотрели ее снаружи, а спустя три дня, 29 октября, как раз в день рождения пророка Мухаммеда, зашли внутрь. Перед входом сняли обувь, женщины надели платок и абайю (она понадобилась, потому что некоторые были в брюках или укороченном плаще). Удалось запечатлеть всю красоту внутреннего убранства: белые мраморные стены, красно-синие орнаменты, шикарный густой ковер, а также 36 бронзовых люстр с тысячами кристаллов Swarovski. Все эти светильники, по задумке архитекторов, несут определенный смысл. Одни повторяют форму мечети Куббат-ас Сахра в Израиле, другие - Ровзату-Набави в Медине, а одна, самая большая, напоминает святыню Кааба в Мекке. "Сердце Чечни" вмещает 10 тысяч верующих. И это еще не все! Примерно столько же людей может расположиться в летней галерее и на площади перед храмом. Мечеть открыта 24 часа в сутки! Забегая вперед, скажу, что за время пресс-тура мы посетили и другие знаковые мечети республики: имени Аймани Кадыровой в Аргуне, выполненную в стиле хай-тек (!), и самую большую в Европе - "Гордость мусульман" в Шали, вмещающую до 30 тысяч человек.

Полеты в Гудермесе

По дороге в Гудермес, в Российский университет спецназа, прикидывали, что же нас там ожидает. Может, покажут рукопашный бой или прыжки с парашютом? Или дуэль на кинжалах? Фехтование ножами? Не угадали! Нам предложили стать крутыми уокерами: пострелять из "глока", прокатиться на багги и полетать в аэротрубе. По правде говоря, к такой программе не все оказались готовы: девушки при макияже, в нарядных платьицах и строгих пиджачках планировали быть зрителями, а тут их решили окунуть в будни спецназа! Но от заманчивого предложения ни одна дама не отказалась.

И вот я сажусь в открытый внедорожник, произведенный здесь, в Гудермесе, и рисковый местный Шумахер, нещадно давя педаль газа, мчит по полям, кочкам и рекам… Думала, что внутренние органы, мягко говоря, потеряют свое анатомически правильное положение. К счастью, обошлось! Выползла из багги чумазая, пыльная и довольная… Потом был тир, стрельба, наушники, возгласы "Попал!" и "Промазал!". Третьим номером в программе значился захватывающий полет в аэротрубе. Многие рискнули, а я решила, что лимит развлечений на сегодня исчерпан.

На Кезенойаме и в Хойе

В Чечне много живописных мест: реки, озера, водопады, высокие горы. Поскольку по времени мы были ограничены, нам решили показать топовую достопримечательность - горное озеро Кезенойам, что в двух часах езды от столицы. Сразу предупреждаем: 98 крутых поворотов по пути туда - еще то испытание! Даже несмотря на то, что дорога новая и гладкая, многим гудермесские развлечения показались ягодками по сравнению с крутизной этого серпантина. Но мучения стоили того: на месте назначения взору открылись потрясающие виды! Озеро, находящееся на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, наполнено водой фантастического цвета, и его лазурно-синяя гладь переливается на солнце, словно драгоценности. А склоны гор, кажется, обтянуты разными тканями: где-то коричнево-рыжим вельветом, а где-то - зеленым гобеленом.

Неподалеку от Кезенойама расположены отель и древнее село Хой, что в переводе с чеченского означает "стража, дозор". Большинство его построек в первозданном виде восстановлены недавно, и Хой теперь - настоящая туристическая достопримечательность. С завистью смотрела на тех, кому хватило сил залезть на высокую сторожевую башню и через бойницу сделать чудные кадры горного ущелья. Я же на земле вместе с гидом бродила по средневековому аулу, слушая увлекательное повествование о том, как жители села воспитывали когда-то воинов. На стенах жилищ висят таблички с цитатами из чеченского кодекса чести. "Къонах не должен уклоняться от боя с сильным противником. Но он всегда предпочитает мир войне, если такое возможно без ущерба интересам народа, его чести и личному достоинству" - гласит одно из древних правил.

…За четыре дня пребывания в Чеченской Республике успела многое: станцевать по просьбе хозяев лезгинку, попробовать приготовленную вручную гарзни-ховлу, выступить на местном телевидении и, что самое приятное, заглянуть в душу светлых людей, которые, по словам поэта, обласканы ветром и зацелованы солнцем.

В прошлом году Чечню посетили более 220 тыс. туристов. В среднем они проводят в стране два-три дня. Инфраструктура республики позволяет принимать около 500-600 тыс. туристов в год.

Министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев: "У нас активно развивается семейный туризм. Ведь, с точки зрения пребывания семьи, это самый комфортный регион Российской Федерации. У нас вы не услышите нецензурную брань на улице, не увидите пьяного, и, что самое главное, здесь абсолютно безопасно и ничто не угрожает вашим убеждениям и традициям. В Грозном туристам нравятся отношение молодежи к старшим, культ семейных ценностей и многое-многое другое. Процент "возвращаемости" наших гостей очень большой - около 50. Чеченская Республика рассматривает возможность открытия прямого авиарейса по маршруту Грозный - Минск. Мы бы очень хотели, чтобы он появился. Тем более что аэропорт Грозного является одним из немногих в России, который позволяет вылеты за границу. У нас теплые отношения с Belavia, и мы надеемся, что после пандемии займемся этим вопросом вплотную".

Елена ЕЛОВИК,

газета "7 Дней".-0-