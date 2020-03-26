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Новости
18:09
Открытые рынки и стабильные условия для торговли - лидеры G20 приняли итоговое заявление
В мире
17:59
В Барановичах при замене теплотрассы нашли артснаряды
Происшествия
17:47
Разрушению аутентичной конюшни в Миорском районе будет дана правовая оценка
Регионы
17:36
В Италии от коронавируса вылечился 101-летний пациент
В мире
17:25
Более 80 домиков для птиц поступило на конкурс в Минске
Регионы
17:24
Учреждения культуры Витебской области получат 75 новых пианино
Регионы
17:18
Международная федерация университетского спорта приняла решение об отмене всех соревнований до августа
Спорт
17:14
Белорусские ученые собрали почти 5,7 тыс. генетических образцов плодовых культур
Общество
17:09
Пинский судостроительный завод обеспечен заказами на первое полугодие - Минтранс
Регионы
17:07
Вопрос упаковки, или Как победить одноразовую жизнь
Общество
17:02
В Минске водитель грузовика сбил своего пассажира
Происшествия
16:59
У банков будет больше возможностей для кредитования с учетом принятых Нацбанком мер - Лузгин
Экономика
16:59
В США за неделю подали рекордные 3,28 млн заявок на пособие по безработице
В мире
16:56
Лесхоз в Витебской области потерял более Br40 тыс. из-за закупки товаров через посредников
Происшествия
16:52
Белорусские боксеры на карантине не испытывают проблем со здоровьем
Спорт
16:51
На участке дороги Могилев-Чериков-Костюковичи завершают укладку легкого бетона и асфальта
Регионы
16:50
Прием заявок на Национальную премию в области изобразительного искусства продлен до 16 апреля
Культура
16:50
"Дело банкиров": Кудасов рассказал о передаче денег Касперовичу и Подгорному
Происшествия
16:50
На борьбу с инвазивными растениями в Гомельской области направят более Br52 тыс.
Регионы
16:35
В Витебской области в борьбе с борщевиком акцент сделают на трех районах
Регионы
16:35
В Беларуси создан открытый клуб "Парламентский меридиан"
Общество
16:24
Китай примет меры для стабилизации мировой экономики во время пандемии - Си Цзиньпин на саммите G20
В мире
16:22
Большой театр Беларуси продлит сезон до июля, "Балетное лето" отменяется
Культура
16:18
В Гомельской области за 4 года на селе открыто 455 торговых объектов
Регионы
16:18
В РФ разрешили въезжать иностранцам, являющимся близкими родственниками россиян
В мире
16:10
Белорусы смогут улететь домой из Еревана 30 марта прямым рейсом "Белавиа"
Общество
16:07
Департамент по авиации Минтранса прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией
Общество
16:02
Минздрав: у большинства пациентов с COVID-19 болезнь протекает легко или бессимптомно
Общество
15:58
Загрузка производств и туристическая привлекательность - Петришенко поставил задачи перед Пинском
Регионы
15:56
SMM-специалист, программист, тренер - о работе на удаленке
Общество
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Комментарии
26 марта 2020, 17:05
Вопрос упаковки, или Как победить одноразовую жизнь
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От заготовки до поставки - какой будет электронная система учета древесины
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Минздрав: у большинства пациентов с COVID-19 болезнь протекает легко или бессимптомно
SMM-специалист, программист, тренер - о работе на удаленке
Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время
У банков будет больше возможностей для кредитования с учетом принятых Нацбанком мер - Лузгин
Вопрос упаковки, или Как победить одноразовую жизнь
В Беларуси создан открытый клуб "Парламентский меридиан"
Посольство Беларуси в РФ отрабатывает алгоритм доставки граждан домой железнодорожным и автотранспортом
Власти изучают резервы для роста продаж белорусских товаров
В Беларуси есть запасы гречки на пять месяцев - Минсельхозпрод
Общественный транспорт Минска откорректирует работу на время школьных каникул
До +16°С ожидается в Беларуси 27 марта
В России обещают содействовать всем белорусам, попавшим в трудное положение при возвращении домой
Прием заявок на Национальную премию в области изобразительного искусства продлен до 16 апреля
БелТПП определила, какие обстоятельства являются форс-мажором
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Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
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Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
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