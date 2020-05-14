"Впервые увидели малышей по фото и видео": истории беременных с COVID-19

Роддом в 6-й городской больнице Минска с 10 апреля перепрофилировали для работы с беременными с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Уже 14 апреля здесь на свет появился абсолютно здоровый ребенок у женщины с положительным тестом на коронавирус нового типа. Всего в клинике родились 13 малышей у мам с диагнозом COVID-19. Еще у трех женщин во время родов было подозрение на заражение коронавирусной инфекцией. У всех новорожденных отрицательные тесты.

Глазами медиков

Заместитель главного врача по родовспоможению 6-й городской клинической больницы Ирина Борис: "Каждые роды - это подвиг как для медиков, так и для пациенток"

Ирина Борис

- По сути, сами роды у зараженной коронавирусной инфекцией женщины ничем не отличаются от того, как проходит этот процесс у здоровой женщины. Если женщина может родить естественным образом, никто этому не препятствует. У первой нашей пациентки с COVID-19 это была вторая беременность, она рожала естественным путем с небольшим обезболиванием по ее пожеланию.

Когда есть показания к кесареву сечению со стороны мамы или плода, проводится операция. Например, у нескольких наших пациенток был рубец на матке после предыдущих родов: в таких случаях кесарили. Все остальные родоразрешались по акушерским показаниям со стороны мамы. И только одной женщине мы вынуждены были сделать операцию из-за осложнений на фоне развития двухсторонней пневмонии. У нее стали нарастать признаки дыхательной недостаточности, пришлось родоразрешать на сроке в 33 недели. В нашей практике это была единственная из 13 пациенток, у которой были особенности в родах, связанные с диагнозом COVID-19. Этот случай подтверждает мировую практику, где описывается, что, как правило, беременные легко переносят заражение коронавирусом нового типа, а тяжелые случаи редки. Причем пока нет точных научных объяснений, почему так происходит. Поэтому паниковать лишний раз не стоит. Например, если вспомнить работу в период эпидемии свиного гриппа (тоже коронавируса раннего поколения), то он у беременных протекал очень тяжело. У них диагностировали тяжелые пневмонии, наблюдалась дыхательная недостаточность, было гораздо больше случаев, когда требовалась респираторная поддержка, и прогнозы были плохими как для матери, так и для ребенка. И даже те женщины, которые поправлялись, потом рожали детей с врожденной пневмонией. Особенность родов в условиях нынешней пандемии в том, что медики вынуждены проявлять бдительность и прилагать все усилия, чтобы обезопасить и пациентку с малышом, и себя. Поэтому медперсонал работает в средствах индивидуальной защиты. В отделении проводится максимальное разделение пациентов. Для каждой поступившей выделяется отдельная палата со своим входом, душем и туалетом. В родзале также находится только одна женщина. Если раньше у нас в роддоме находились в среднем в сутки до 110 пациенток, то сейчас на этих же площадях мы распределяем от 40 до 45 женщин.

До выявления статуса пациентка находится в изолированном помещении, хотя в большинстве случаев к нам привозят уже с положительным результатом. Пока COVID-статус выясняется, мы берем анализы, при необходимости делаем компьютерную томографию легких. При этом курс лечения коронавирусной инфекции никак не связан с родами: он зависит от проявлений вируса. То есть каждой пациентке назначается индивидуальное лечение исходя из ее клинических симптомов. А роды - процесс физиологический, не требующий никакого лечения, если беременность протекает нормально. При этом COVID-19 - высококонтагиозное заболевание, передающееся воздушно-капельным и контактным путем. Чтобы вирус не передался, ребенка и маму нужно разделить. Исключается контакт "кожа к коже", грудное вскармливание, приходится отказываться и от отсроченного пережатия пуповины.

Ребенка после родов педиатры осматривают уже в другом зале. После этого новорожденный находится в отдельном помещении. Ему дважды делают тест на COVID-19. Если оба результата отрицательные, ребенок может быть выписан к здоровым родственникам. Если же у них нет возможности забрать малыша, а мама вынуждена еще быть в больнице, новорожденный переводится в 3-ю детскую больницу и находится там под наблюдением медиков. Когда получаем отрицательные результаты тестов пациентки - выписываем ее, и она забирает ребенка. Бывает и такое, что маме с малышом приходится полежать еще и в 3-й больнице. Ведь второй тест ребенку делают на 14-й день. К слову, в мировой практике есть случаи, когда мамы настаивают на совместном пребывании с ребенком и оформляют информированное согласие. Но у нас ни одна роженица на такое не пошла, осознавая риск инфицирования.

При этом большинство мамочек настаивают на скорейшей выписке и недооценивают серьезность ситуации. Хотя любая беременная женщина не всегда может грамотно проанализировать как свое состояние, так и ребенка. Поэтому мы стараемся донести это до наших пациенток и сделать все возможное, чтобы обезопасить и их, и малышей.

"Стараемся помогать пациенткам не только с позиции врача, но и исходя из собственного опыта материнства"

Врач акушер-гинеколог Татьяна Касабуцкая работала в команде, принимавшей роды у первой пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Татьяна Касабуцкая

- К первым родам готовились тщательно. Немного волновались, как все пройдет, ведь в таких условиях еще не приходилось работать. Весь коллектив изучал международные исследования. Много полезной информации смогли почерпнуть у коллег из Китая. Получали и рекомендательные материалы от Минздрава. На основе международного опыта специалисты министерства сформировали единый документ, в котором описали, какие препараты противопоказаны роженицам, какие следует применять с опаской, какие будут необходимы для проведения курса лечения, как вообще поступать в тех или иных ситуациях.

В целом же план родов определяется исходя из акушерской ситуации, если у мамы с диагнозом COVID-19 нет дыхательной недостаточности. Первые естественные роды в таких условиях и проведение кесарева сечения для нас, конечно, не стали открытием, но они были по-своему особенными. Роды таких женщин отличаются тем, что у них чаще проводится мониторинг сатурации (уровень насыщения крови кислородом), давления, пульса. Стараемся сделать максимально короткий потужной период. Решение насчет метода наркоза принимает анестезиолог. В таких условиях практикуют обычно спинномозговую анестезию и отказываются от эндотрахеальной. В моей практике мы обезболивали медикаментозными препаратами, в одних родах вводили наркоз внутривенно.

Во время родов будущая мама должна находиться в маске. Ну и весь персонал - в противочумных костюмах, что, естественно, также осложняет нашу работу с роженицей. В такой защите мы с коллегами в родзале имеем один из самых долгих контактов с зараженной, ведь весь процесс родоразрешения может растянуться на 5-8 часов. Не оставляем все это время женщину одну. Акушерки всегда находятся рядом, врачебные осмотры проводятся по необходимости либо по установленному времени. Естественно, это нелегко для женщины и для медиков. Поэтому стараемся заранее распланировать все так, чтобы одна бригада подменяла другую по мере необходимости через 2-3 часа. Сейчас отладили четкие алгоритмы работы в "грязной зоне", все проходит спокойно, обдуманно.

Когда женщина рожает, ее состояние меняется. Она в первую очередь думает о ребенке, а потом уже о себе. Все пациентки старательно прислушиваются к нашим рекомендациям. Кстати, каждая из них пытается сохранить грудное вскармливание в период разлуки с ребенком. Стараемся помогать женщинам не только с позиции врача. Мы ведь сами мамы и понимаем, каково это - не видеть своего малыша в первые дни его жизни. Обмениваемся телефонами с пациентками, держим с ними связь, стараемся периодически делать фото и видео ребенка и высылать им. Каждый день мам навещает педиатр, который рассказывает о состоянии их сына или дочки. Заметила, что в нынешних условиях его прихода женщины ждут больше, чем моего визита. Я рассказываю об уровне гемоглобина в крови мамы, напоминаю о сцеживаниях, но они хотят сначала услышать о том, как кушает их малыш, хорошо ли спит, а потом уже о себе. Так им легче переносить эту разлуку.

Глазами пациенток

"Знала, что рожу по плану, и коронавирус этому не помешал"

У 29-летней минчанки Юлии Нестеренко на последних неделях беременности заболела коронавирусом нового типа вся семья: муж, старший ребенок, свекор и свекровь. Она попала в 6-й роддом на 39-й неделе еще 13 апреля с положительными результатами теста на COVID-19. А спустя два дня на свет появилась дочка Алиса: 3650 г, 51 см, абсолютно здоровый ребенок.

Юлия Нестеренко. Фото из личного архива

- Все началось 25 марта. Муж перешел на удаленную работу, я перестала водить ребенка в сад. Через день я себя почувствовала не очень хорошо: вялость, резко пропало обоняние и вкус, хотя такого со мной еще никогда не было. Один раз поднялась температура до 37,2. Гинеколог направила к терапевту, но врач ничего серьезного не заподозрила. Потом муж почувствовал себя плохо - несколько дней у него держалась температура 37,4 и 38,3, немного кашлял и не слышал запахи. Стала повышаться температура и у ребенка.

Живем с родителями мужа, которые спустя пару дней тоже почувствовали недомогание на фоне повышенной температуры. У обоих диагностировали двухстороннюю пневмонию и взяли тесты: они оказались положительными. Мазки взяли и у нас как у контактов первого уровня. У мужа оказался отрицательный, а у меня с ребенком - положительные. При этом никаких симптомов у нас уже не было. Мы отказались от госпитализации, находились на самоизоляции. К тому времени мне уже планово нужно было ложиться в роддом, по месту прописки относилась к 6-му, куда и направляют беременных с положительными тестами. Там сразу же снова сделали тест, через неделю узнала, что он отрицательный.

Я чувствовала себя хорошо. Сердце матери было спокойно насчет состояния ребеночка. Была настроена на то, что лягу в больницу, рожу и выпишусь домой. Ни о чем другом не думала. Была уверена, что болезнь уже прошла. Переживала только насчет состояния родных. Особого курса лечения мне не назначали, планово контролировали наше с малышом состояние и готовили к родам - все как обычно. Непривычно, что людей мало и врачи в своих костюмах. Запрещено было выходить из палаты.

Когда шла на роды, то переживала немного, как врачи будут делать мне операцию в своих костюмах, ведь это создает определенный дискомфорт в их работе. У меня было плановое кесарево сечение, поскольку так рожала первого ребенка. Но я настроила себя на то, что, несмотря на пандемию и все, что сейчас происходит на ее фоне, я рожу здорового ребенка и со мной все будет хорошо. Медики справились со своей задачей замечательно. Общались со мной легко, никто не избегал лишний раз встреч и общения. Постоянно интересовались не только состоянием здоровья, но и предлагали помощь - что-то принести, подсказать, рассказать. После первых родов я отходила более проблематично, чем после этих. Сейчас я чувствовала себя намного лучше.

Мне делали спинальный наркоз, в родах я находилась в сознании. Но свою малышку так и не увидела, только слышала, как громко кричит. Полились слезы. А уже спустя день ко мне пришла педиатр и рассказала все о дочке. Потом по видеосвязи в мессенджере показала мою девочку. Снова плакала от радости, что с ребенком все в порядке: лежит сытая и спокойная. Конечно, хотелось и подержать, и покормить, но разлуку я переносила, возможно, полегче, чем другие мамы, потому что первый ребенок у меня родился с маленьким весом и на третьи сутки его забрали. Было немного морально тяжело находиться столько времени в изоляции: дома в четырех стенах и в роддоме тоже. Муж с ребенком остались дома, постоянно общались с ними по видеосвязи - это спасало.

Пробыла в роддоме девять дней. Мою малышку перевезли в 3-ю детскую больницу спустя пять дней после родов. Ее могли выписать, ведь у мужа был отрицательный тест. Но поскольку у старшего ребенка был положительный, мы решили, что так будет лучше. Из "тройки" мне тоже постоянно присылали фото моей девочки и рассказывали по телефону о ее состоянии. Когда приехала в больницу и взяла ее на руки, она сразу стала спокойной, хотя до этого мне говорили, что крикливая. Удалось сохранить лактацию, от грудного вскармливания не отказывалась.

Когда муж забирал из больницы, все родные уже были дома с отрицательными результатами тестов. "Наконец-то я вас всех собрал!", - радовался он. Конечно, до этого не так представляли себе нашу выписку, хотели больше торжественности, небольшого праздника. Сейчас дома чувствуем себя свободно и легко. Ходим каждый день на улицу, даже выехали на дачу. Исходя из моего опыта, главное, что я могу пожелать женщинам в нынешних условиях, - не паниковать. Есть знакомые беременные женщины, которым рожать летом. А они уже накручивают себя - это ведь тяжело и морально, и физически. Нужно беречь себя и помнить, что даже положительный результат теста - не приговор.

"Помог боевой настрой, забота со стороны медиков и грамотный курс лечения"

37-летняя минчанка Наталья узнала о том, что заразилась коронавирусом нового типа, 17 апреля, а за несколько дней до этого поняла, что беременна. После курса лечения в 6-й больнице она сейчас находится на больничном на сроке 9 недель.

- Почувствовала слабость, спустя пару дней повысилась кожная чувствительность и увеличилась температура. К этим симптомам присоединилась еще и потеря обоняния. Тогда доктор заподозрил что-то неладное и мне сделали тест. Он оказался положительным.

Каких-то предположений, где и как могла заразиться, у меня нет: много с кем общалась и контактировала в то время. Как только узнала свой диагноз, поехала в 6-й роддом, где и пролежала почти три недели. Я по жизни боец, поэтому о плохом не думала. Если и волновалась в тот момент, то только по поводу того, что дома кто-то тоже болеет. В больнице мне оперативно назначили обследования и курс лечения. У меня стала развиваться двухсторонняя пневмония. Врачи назначили антибиотики, в лечебном режиме проводили кислородотерапию, стали давать витамины.

Вирус никак не отягчал мою беременность, поэтому каких-то врачебных вмешательств по гинекологии не было. Если сравнивать с предыдущей беременностью, то каких-то особых отличий пока нет, несмотря на перенесенный коронавирус. Единственное - это сами симптомы, которые проявились.

Палата, условия в больнице, отношение медиков - все это в роддоме на высшем уровне. Я такого еще не встречала никогда. Пациентов никто не боится - все своевременно оказывают должное внимание. Впечатлило, что даже в такие периоды, когда высокая температура, нет аппетита, не очень хорошее настроение, медсестры и раздатчицы просили покушать, обращали внимание, что в таком положении мне нужно набирать вес. Несколько раз в день заходили врачи и интересовались, все ли в норме. Сразу же предупредили о том, что если начинает повышаться температура, становится тяжело дышать, подступает паника, нужно немедленно звонить, и мне помогут, а терпеть и ждать не стоит. Такое теплое душевное отношение - это очень ценно.

Были и такие случаи, когда ко мне заглядывали медсестры узнать, как я себя чувствую, потому что девочки из соседней палаты переживали по поводу того, что я кашляю. Получается, что все пациентки переживают друг за друга, проявляют осознанность и стараются уберечь себя и остальных.

В течение этих трех недель мне очень помогало общение с родными и друзьями, медперсоналом. Они пытались приободрить, уверить, что все под контролем. Врачи оперативно рассказывали о результатах анализов, доходчиво разъясняли каждый показатель, чтобы пациент не пребывал в неведении. В процессе лечения мои симптомы становились все менее явными и исчезали, так я постепенно шла на поправку.

После выписки ограничила круг общения, исключила даже тесные контакты внутри семьи. К счастью, никто из родных не заразился. Когда узнали о моем положительном результате теста, все ушли на карантин. Переболев, теперь не столько боюсь за себя, сколько за своих домашних, поэтому общение извне свели к минимуму. Поддерживаем со всеми связь через интернет. Пока я нахожусь на больничном и никуда не выхожу, все тщательно обрабатываю антисептиком. Если кто-то из родных выходит из дома, то обязательно в маске или в респираторе, перчатках. Перед тем как зайти домой, эти средства защиты выбрасывают. По возможности отказываемся от походов в магазин, активно пользуемся доставкой. При этом стараемся сохранять хорошее настроение, чего желаем и другим. Считаю, что благодаря моему внутреннему позитивному настрою, заботе со стороны медиков и грамотно подобранному курсу лечения мне удалось справиться с коронавирусом.

"За два часа до родов узнала, что второй тест на коронавирус отрицательный"

Примерно за неделю до родов 27-летняя минчанка Мария узнала о том, что заражена COVID-19. Симптомов никаких не было. Тест всем членам ее семьи сделали как контактам первого уровня, потому что коронавирус нового типа диагностировали у свекрови. А спустя пять дней пришли результаты: положительный был только у будущей мамы. 12 мая она родила дочь Екатерину – 3250 г, 51 см. Мама и малышка чувствуют себя сейчас хорошо.

- Коронавирус не оказал никакого влияния на мой организм, каких-либо изменений я не заметила: ни кашля, ни насморка, ни затрудненного дыхания, ни повышения температуры. До того как узнала, что заразилась, старалась по возможности носить маску, пытались всей семьей реже выходить из дома. После того как у меня диагностировали COVID-19, я продолжала находиться с мужем и ребенком. Смысла изолировать родных не было, ведь мы тесно контактировали и до того, как стали известны результаты тестов.

Уже тогда мне позвонили из женской консультации и предупредили, что буду рожать в 6-м роддоме. Госпитализацию мне не предлагали, нужно было контролировать свое состояние, регулярно измерять температуру. Все это время, конечно же, я боялась за то, как пройдут роды. В роддом я поехала только 11 мая, когда пришел срок рожать. Никаких манипуляций врачи не делали, просто контролировали уровень глюкозы в крови и температуру.

Только в предродовом зале за два часа до родов я узнала, что второй тест, который у меня взяли за пять дней до этого, отрицательный. От души как будто отлегло, и я стала спокойнее, это придало большую уверенность. Потому что все эти пять дней в ожидании и полная неизвестность оказывали психологическое давление.

Эти роды проходили быстрее, чем первые, да и болезненными они были только ближе к финалу. Все это время нужно было находиться в маске. Пока идут схватки и ты в предродовой, конечно, это очень мешает и ощущается дискомфорт. В самих родах не замечаешь уже ничего, ведь дышать становится тяжело в любом случае. Изначально непонятно, кто из медиков рядом с тобой находится, видишь только их глаза, но привыкаешь. Думаю, что есть в этой ситуации и плюсы для женщин: в предродовой ты одна, в родзале тоже - все внимание только тебе. Медики не разрываются между роженицами, проживают все вместе с тобой. Никто не оставлял меня одну - все протекало под их чутким контролем. Да и чувствуешь себя безопаснее, потому что все вокруг стерильно как никогда. Когда ехала в роддом, представляла себе все в более негативных тонах, ведь медикам сейчас тяжелее всего. Но нет, атмосфера непередаваемая: легче становится от того, что все подбадривают, успокаивают, заботятся, стараются отвлечь, делают КТГ, измеряют давление.

До родов переживала по поводу того, что мне не покажут ребенка, сразу же заберут, пугало, как это все пройдет. Но дочку разглядеть смогла - очень похожа на папу. Это замечательно, что все так хорошо закончилось.

Несмотря на то, что мой второй тест оказался отрицательным, нас с дочкой разлучили. Нужны два отрицательных. Сейчас получаю от врачей фото и видео моей малышки. У нее взяли тесты, ждем результатов, пока же обследования показывают, что все в норме. Не могу сказать, что я сейчас полностью спокойна. Понимаю, что родила, живота нет, но и ребенка рядом нет, его не обнять, не потрогать. Осознаю, что за ним присмотрят, что все под контролем, но все равно нет той материнской уверенности, пока малышка не рядом. Себя я чувствую после этих родов гораздо лучше, чем после первых, несмотря на то, что болела коронавирусом. Еще в тот день готова была встать и бежать, чувствовала такую легкость, как будто и не рожала. Сейчас активно принимаю поздравления от родных, друзей - это отвлекает от вынужденной разлуки. Очень ждут нас с дочкой дома. Постараемся после выписки ограничивать круг контактов, хотя замыкаться дома не планируем. Ребенку нужен свежий воздух - будем гулять, правда, выбирать такое время, когда на улице меньше людей. Я настроена на лучшее и уверена, что у нас все будет хорошо.

Мария ШНА,

Фото автора и из личного архива Юлии Нестеренко и администрации 6-й городской клинической больницы,

БЕЛТА-0-.