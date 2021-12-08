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08 декабря 2021, 17:54

Встречают по гендеру, провожают по мастерству

Люди необычных профессий попали в объектив выпускников гомельской школы фотографии "За кадром". Почти каждая итоговая выставка этого социального проекта ловит особенный фокус. По словам руководителя проекта Анастасии Концевенко, это позволяет сделать пространство вокруг себя лучше и комфортнее. На этот раз сквозь призму камеры они постарались иначе взглянуть на людей, которые каждый день рушат стереотипы о своей профессии. Некоторые таксистки не уступают по скорости и маневренности своим коллегам-мужчинам или нет равных в бью-индустрии парню-бровисту, который подчеркивает природную красоту гомельчанок. Фотографы Юлия Макаренко, Татьяна Семенчукова, Дарья Шинкоренко, Андрей Кулгавик смогли рассмотреть что-то особенное в гомельчанах, у которых нетипичные по гендеру профессии. Историями героев снимков они поделились с корреспондентом БЕЛТА.

Бьюти и скорость по совместительству

Татьяна Малиновская представляется как визажист и водитель такси. Делает паузу, улавливая удивление и вопрос в глазах, и продолжает: "Обе работы мне очень нравятся. Я всегда придерживаюсь мнения, что нужно заниматься только тем, что приносит удовольствие. Моя жизнь и мои поступки редко поддаются логике, но я живу и делаю так, как чувствую".

Вождение для Татьяны - способ расслабиться. За рулем авто или мотоцикла она снимает стресс и отдыхает. Поэтому работа в такси - сплошное удовольствие. "Многие водители такси жалуются на свою работу, на нагрузку. Это все точно не про меня. Всегда выхожу на смену с удовольствием. Как-то пассажир сказал мне: "Так редко можно встретить человека, который настолько кайфует от своей работы. Вы именно такая, и это прекрасно!" И в бьюти-сфере - как рыба в воде. Не поверите: мне даже говорили, что я вдохновляю заняться любимым делом", - улыбается обладательница любимой профессии.

Открытого недовольства или конфликтов у гомельского "шумахера" в юбке не было, а острых ситуаций - совсем немного. Но такие издержки могут быть в любой профессии.

Кинолог с женским лицом

Ирина Прохоренко с 2009 года работает старшим инспектором кинологического отдела Гомельской таможни. В свободное время помогает маме с салоном платьев, в том числе с ведением аккаунта в "Инстаграм".

В семье службу в таможне поддержали, а вот кинологию - сначала нет. "Работа действительно непростая. Да и четвероногий напарник с характером. Крупный и по характеру холерик - это удваивает сложность работы. Особенно папа меня всячески отговаривал. Сейчас я уже 11 лет работаю с собакой, мои родные гордятся нашим дуэтом", - рассказывает Ирина.

С предвзятостью на службе девушка не сталкивалась. Как только устроилась в таможню, получила четкую установку: "Девушкой ты будешь дома, здесь ты - инспектор". С таким подходом и работает.

В самом начале службы было несколько казусных случаев. Как-то на ночной смене разрядился аккумулятор грузопассажирского "Соболя". "4 утра. В пункте пропуска ни одной машины кроме фур. Пошла к водителям просить помощи. Услышав мою просьбу, мне просто не поверили. Мол, не может быть женщина за рулем такого авто. Долго смеялись и ждали, что придет другой водитель. Еле уговорила. Потом слушала слова восхищения. А однажды был совместный выезд в другой город с сотрудниками МВД. Коллега из УВД сел ко мне в машину и спрашивает: "Где наш кинолог?" Смотрю на него, улыбаюсь и отвечаю, что это я. Видели бы вы его лицо!" - смеется Ирина. Сейчас таких ситуаций нет.

Вкусная работа

Наталья Карлашова разбивает стереотипы в кулинарной сфере. Может ли женщина быть шеф-поваром? Легко. Наталья - старший повар в одном из гомельских ресторанов.

Как признается обладательница вкусного ремесла, профессию выбирала, не задумываясь. А с опытом поняла: это верный путь. "Если честно, я поленилась сдавать экзамены в институте, занесла документы в колледж. У меня был высокий балл аттестата, поэтому была уверена, что поступлю. Так я и оказалась в поварах. Начинала с обычного повара на смене, потом стала бригадиром, а затем и старшим поваром. Коллектив у нас дружный, руководить мужчинами, конечно, сложно. Но они знают меня, понимают, почему на этой должности. Поэтому работать нам всем комфортно. Даже на начальном этапе я не ощущала к себе какого-то предвзятого отношения", - отмечает повар.

"Самое главное в любой работе - любить то, что делаешь. Главное же для повара - аккуратность, быстрота и качество", - говорит Наталья Карлашова.

Энергичный парень

Дмитрий работает в службе энергетика. Есть у него также необычное увлечение - он прошел обучение и стал бровистом.

Гомельчанин говорит, что оформлением бровей стал заниматься случайно. В августе-сентябре 2019 года делал монтаж в бьюти-студии, слово за слово - разговорился с работниками. Предложили пройти обучение и попробовать. Все сложилось.

"Работа нравится, эстетичная, интересная. С клиентами никогда не было конфликтов. А вот на основной работе были колкие вопросы в плане "это не мужское занятие". Однако после пары весомых аргументов больше эту ему не поднимали", - рассказывает Дмитрий.

Сначала пришлось сломать плотину недоверия потенциальных клиенток. Многие дамы попросту боялись приходить к мужчине-бровисту. "Зато рискнув, стали постоянными клиентами. Нередко женщины на следующий сеанс приводили с собой дочерей и наоборот", - улыбается специалист по бровям.

Всегда на высоте

Диана Галко в прямом смысле работает на высоте. Профессию выбрала по зову сердца. Трудится машинистом подъемных кранов в Гомельском ДСК.

Горожанка признается: сначала собиралась стать бухгалтером. И даже подала документы в железнодорожный техникум. Но судьба распорядилась иначе - не прошла по конкурсу. Об этом женщина не жалела и не жалеет. Просто некогда было: чтобы не терять время, пошла учиться на крановщика в ПТУ.

"Папа был железнодорожным строителем, он и предложил попробовать поступить. Впервые самостоятельно управляла краном на производственной практике. Первыми моими объектами были крытый рынок в центре Гомеля и производственный корпус фабрики "Гомельчанка" в Новобелицком районе", - поделилась Диана.

Во время учебы в группе крановщиков было 24 человека, разделили на две части: парней и девушек. Из всех в профессии остались всего трое, Диана и две ее подруги, с которыми дружит и сейчас.

Головокружительной рабочую высоту Диана не называет. Уроженка города Орска на Южном Урале с детства привыкла к таким измерениям. Отец возил детей отдыхать в горы. Можно сказать, он и привил любовь к высоте.

Папа и в последующем поддерживал Диану в выборе профессии. Да и в семье, которая родилась фактически на предприятии, было полное взаимопонимание. На ДСК девушка познакомилась со своим будущим мужем. Он тогда работал сварщиком. Сейчас на заслуженном отдыхе.

В начале 1990-х объемы строительства в Гомеле, как и в стране в целом, упали. Не обошел кризис и комбинат. По словам крановщицы, уходить не хотелось, но пришлось. На время сменила профиль, даже гастарбайтером отправилась в Россию.

Как только появилась возможность, сразу вернулась в Гомель, на комбинат, на кран.

"Машинисту крана нужен зоркий глаз и твердая рука. Подавая тяжеловесные плиты, каждую секунду нужно помнить о том, что внизу находятся люди, твои коллеги и друзья. Поэтому главное правило на работе - беспрекословное соблюдение техники безопасности", - заключает Диана.

С негативом из-за "высокой" должности Диана не сталкивалась. В основном все с пониманием относятся, а некоторые даже не скрывают восхищения ее смелостью. Впрочем, иногда ей заявляли, что не понимают, зачем занимается таким рискованным мужским делом. В дебаты крановщик со стажем не вступает. Считает, что переубеждать словами в таких случаях бессмысленно, свою квалификацию доказывает делом.

Девушка в погонах

Дарья Ткачева - старший лейтенант милиции, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В семье полностью поддерживают выбор профессии, как и все устремления и начинания девушки.

До службы в областной Госавтоинспекции у Дарьи был опыт работы секретарем судебного заседания в суде Железнодорожного района Гомеля, юрисконсультом в Гомельском городском центре социального обслуживания, ведущим специалистом в Доме гражданских обрядов, специалистом отдела наружной рекламы в Информационном центре горисполкома. "Специфика моей работы на разных местах требовала сотрудничества с людьми в погонах, сотрудниками УВД. Ко мне какое-то время присматривались, а в 2016 году предложили то, о чем я всегда мечтала. Мой прошлый опыт, знания и навыки очень пригодились в нынешней работе", - отметила Дарья.

Однако есть момент, к которому невозможно привыкнуть. "Придя на работу в ГАИ, казалось, я была ко всему готова, но видеть раненых или погибших в ДТП детей - страшное испытание. Переживаю за каждого пострадавшего ребенка", - поделилась инспектор.

Хрупкая улыбчивая девушка не сталкивалась с пренебрежением или недоверием из-за пола. "Коллектив милиции не делится по половому признаку, но мужчины в моем коллективе - люди чести, всегда готовы прийти на помощь женщине-коллеге", - поясняет она.

Примеры этих удивительных людей доказывают: ни что, включая гендер, не мешает заниматься любимым делом. Ответить на вызов себе, несмотря на стереотипы, жить в гармонии - как минимум заслуживает уважения. Верные себе гомельчане создают пространство вокруг лучше, удобнее. И у них это здорово получается.

БЕЛТА.-0-

Теги
Гомель занятость проект фотография
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