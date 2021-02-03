Беларусь занимает высокие позиции в ключевых международных рейтингах в сфере здравоохранения. За последние пять лет в стране выросла продолжительность жизни, появились новые объекты здравоохранения и современное оборудование, медпомощь в регионах вышла на новый уровень. Что уже сделали для помощи людям и как правительство будет развивать сферу здравоохранения в ближайшей пятилетке, рассказал БЕЛТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

В минувшей пятилетке в стране усовершенствовали организацию работы амбулаторно-поликлинического звена, выстроили разноуровневую систему специализированной медицинской помощи, которая доступна для населения.

"Постоянное внимание государства к системе здравоохранения, обеспечение стабильного финансирования отрасли (на уровне не ниже 4% от ВВП) позволяет белорусскому здравоохранению активно развиваться, а гражданам - получать своевременную, необходимую медицинскую помощь", - уверен Игорь Петришенко.

Так, согласно рейтингу эффективности национальных систем здравоохранения Bloomberg Беларусь занимает 49-е место, опережая США и Россию.

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Продолжительность жизни в Беларуси достигла своего исторического максимума - 74,5 года, увеличившись за последние 10 лет у мужчин - на 4,7 года, у женщин - на 3 года. С 12 до 10 лет сократилась разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин. По индикатору ожидаемой продолжительности жизни Беларусь занимает второе место среди стран СНГ. К 2025 году показатель ожидаемой продолжительности жизни населения должен составить не менее 76,4 года.

Вице-премьер обращает внимание, что Беларусь добилась значительных успехов в области охраны здоровья женщин и детей. За последние 5 лет в Беларуси родились более 485 тыс. детей (в 2020 году - более 83 тыс.).

Благодаря внедрению современных перинатальных технологий на стабильно низком уровне (2,4-2,7 на 1000 родившихся) находится показатель младенческой смертности. В стране также один из самых низких в мире показателей смертности детей до 5 лет (3 на 1000). Здесь Беларусь занимает 4 место в мире и делит его с Австрией, Австралией, Бельгией, Германией, Данией, Ирландией, Португалией, Черногорией и Швейцарией.

Кроме того, Беларусь занимает 25 позицию в рейтинге стран самых комфортных для материнства и входит в число 50 лучших государств по ведению беременности и организации родов. Сегодня в стране созданы все необходимые условия, чтобы мамами могли стать женщины с врожденными пороками сердца, тяжелыми формами сахарного диабета, после трансплантации органов и с другими сложными заболеваниями.

Фото из архива

По словам Игоря Петришенко, увеличение рождаемости, укрепление репродуктивного здоровья населения и здоровья детей остается приоритетной задачей государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на ближайшие 5 лет.

"Предусматривается развитие системы поддержки семей с акцентом на рождение вторых и последующих детей, реализация программы семейного капитала и дальнейшее расширение направлений его использования, совершенствование системы государственных пособий семьям, воспитывающим детей, увеличение объемов оказания медицинской помощи по лечению бесплодия с использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий", - пояснил Игорь Петришенко.

Постоянное внимание государства к развитию высокотехнологичной помощи позволило менее чем за 10 лет внедрить практически все новые методы такой помощи на республиканском и областном уровнях. "В настоящее время областные больницы и учреждения Минска по уровню оснащения и внедрения современных медицинских технологий абсолютно сопоставимы с ведущими республиканскими медицинскими центрами", - обратил внимание заместитель премьер-министра.

В 2021-2025 годах продолжится создание и развитие межрегиональных и межрайонных центров. Это позволит сделать доступнее все виды медицинской помощи. Центры специализированной медпомощи и коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием уже действуют на базе 143 организаций здравоохранения.

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Особое внимание будет уделено переоснащению хирургической службы на межрайонном уровне, совершенствованию службы скорой медицинской помощи, включая оснащение современными специальными авто и оборудованием для оказания помощи пациентам еще на этапе транспортировки.

"Клеточные и биомедицинские технологии, трансплантология, онкогематология, рентгенэндоваскулярная хирургия, нейрохирургия - это далеко не весь перечень направлений медицины, где успехи отечественного здравоохранения пользуются уважением мирового медицинского сообщества", - говорит Игорь Петришенко.

По количеству органных трансплантаций Беларусь является лидером на постсоветском пространстве и опережает многие европейские страны (Беларусь - 55,8 на 1 млн населения, ЕС - 55,9, Россия - 9,1, Украина - 2,2). Белорусские медики успешно выполняют трансплантацию органов и тканей во всех областных центрах. В среднем в год проводится около 500 органных трансплантаций, 18 тыс. кардиохирургических вмешательств на сердце и крупных сосудах, 6,5 тыс. эндопротезирований крупных суставов.

В республике создана система оказания аритмологической помощи. Экстренная помощь при остром коронарном синдроме, инфарктах миокарда в настоящее время доступна не только в РНПЦ "Кардиология", в Минске и в областных центрах, но и в Солигорске, Барановичах, Пинске, Орше. Благодаря принимаемым мерам за 5 лет смертность от инфаркта миокарда снизилась на 10,8%.

Выживаемость детей со злокачественными новообразованиями соответствует показателям в странах ЕС и США. При этом 20-летняя выживаемость составляет около 75% вне зависимости от стадии и вида злокачественного новообразования. Беларусь занимает 8-е место в мире (из 53 стран) по результатам лечения острого лимфобластного лейкоза у детей, опережая США, Израиль, Японию, Финляндию. Пятилетняя выживаемость взрослых пациентов, получивших лечение по радикальной программе при первой стадии злокачественного новообразования составляет 92%, при второй стадии - 75%.

Фото из архива

В условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий организована разработка и изготовление опытно-промышленных серий инновационного лекарственного средства - специфического иммуноглобулина анти-COVID-19.

"В 2021-2025 годах стоит задача наращивания внедряемых технологий в регионах для обеспечения равного доступа к ним граждан вне зависимости от места жительства", - подчеркивает Игорь Петришенко.

В стране обеспечивается плановая модернизация материально-технической базы поликлиник и больниц. Республиканский парк дорогостоящего медицинского оборудования на начало 2021 года включает 118 компьютерных томографов, 64 магнитно-резонансных томографов, 38 ангиографических аппаратов, 15 линейных ускорителей.

За предыдущую пятилетку введены в строй новые объекты здравоохранения, в том числе радиологический корпус онкологического диспансера в Минске, корпуса РНПЦ "Кардиология" и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, Гомельская областная детская больница, Витебская областная клиническая инфекционная больница, поликлиники в новых микрорайонах Витебска, Могилева и Минска, а также три общежития для медицинских работников в агрогородке Лесной и другие.

В 2021-2025 годах планируется строительство и реконструкция 44 объектов здравоохранения, в том числе 28 больничных организаций и центров, 13 амбулаторно-поликлинических и 3 оздоровительных организаций.

Дальнейшее развитие получит электронное здравоохранение. "Это важнейший элемент построения цифровой экономики и развития Беларуси как IT-страны. В текущей пятилетке планируется завершить внедрение центральной информационной платформы здравоохранения, которая позволит консолидировать медицинскую информацию, в том числе обеспечив доступ к ней самого пациента", - пояснил Игорь Петришенко.

В целом же в правительстве обещают, что качество и доступность медицинской помощи для населения останется приоритетом государственной политики.

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