Выстрелы в прошлое - боль настоящего

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 23 марта 2021
Минск Малооблачно +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:27 На развитие малого и среднего предпринимательства в Витебской области направят более Br10,5 млн Регионы
16:22 Поставки техники и развитие инфраструктуры АЭС - Беларусь хочет углубить сотрудничество с Бангладеш Экономика
16:21 Гайдукевич: везде, где послушали американские советы, только кровь и развал страны Политика
16:16 "Минскинтеркапс" стал резидентом СЭЗ "Минск" для развития производства лекарств Регионы
16:13 Инфраструктуру для электрификации участка создают на Калинковичском железнодорожном узле Регионы
16:13 Чат-бот для помощи электромобилистам запустили в Беларуси Технологии
16:11 В Минске задержаны двое распространителей наркотиков Происшествия
16:03 С 5 апреля возобновится регулярное сообщение между Минском и "Великим камнем" Общество
16:03 На "Балетное лето в Большом" приглашены артисты театра "Киев модерн-балет" Культура
16:02 Холодная погода сдвигает начало весенних полевых работ на более поздние сроки - Белгидромет Общество
15:56 Минфин Беларуси вступил в Международную организацию комиссий по ценным бумагам Экономика
15:55 Калинковичский железнодорожный узел за январь-февраль почти вдвое нарастил объемы погрузок Регионы
15:51 Определились участники решающих игр Кубка Беларуси по гандболу Спорт
15:48 Лискович 24 марта проведет прием несовершеннолетних и их законных представителей Общество
15:46 МВД установило причастность двоих минчан к пособничеству в разжигании социальной вражды Происшествия
15:30 Оршанец после перепалки со знакомой повредил авто и сжег еще одну машину Происшествия
15:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1046 пациентов с COVID-19, выписаны 862 Общество
15:08 Союзные парламентарии обсудят новые программы и проекты СГ 29 марта Политика
14:59 Рачков проведет 24 марта личный прием граждан Общество
14:59 ФОТОФАКТ: Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии Калейдоскоп
14:56 Минтруда: 11 безработных переселились на новое место жительства и работы в январе-феврале Общество
14:53 Трое военных погибли в результате инцидента с Ту-22М3 под Калугой В мире
14:48 В четырех литовских пунктах пропуска временно прекращено оформление Общество
14:43 Караев: встречи с коллективами позволяют увидеть объективную картину на местах Регионы
14:30 Бузовский: сегодня СМИ становятся одним из факторов обеспечения национальной безопасности Общество
14:09 В Гродно планируют построить новую больницу Регионы
14:03 Данилович: история - важнейшее средство мобилизации чувства коллективной идентичности народа Общество
13:50 Пять новых предприятий запустят в этом году в СЭЗ "Брест" Регионы
13:48 Решение о проведении фестиваля национальных культур примем с учетом эпидситуации - Караник Регионы
13:47 Первый электробус на дорогах Гродно появится в этом году Регионы
Все новости
Все новости
Комментарии
23 марта 2021, 15:41

Выстрелы в прошлое - боль настоящего

Все больше внимания в нашей стране уделяется событиям Великой Отечественной войны, сохранению исторической памяти. Свидетельств военного лихолетья на территории Беларуси много - в памятниках и мемориалах, названиях улиц городов и деревень живут воспоминания о великом подвиге предков, их жертвенности во имя счастливого будущего для детей и внуков. И время только все больше убеждает: во многом нас объединяет осознание цены Великой Победы. В ту пору народ Беларуси выстоял, не сдался, дал отпор врагу. И мы гордимся, из поколения в поколение передается это национальное достоинство. А сегодня обращение к прошлому - это, в сущности, воспоминание о будущем.

История оккупации гитлеровцами Бобруйска наполнена трагическими событиями. В архивах хранятся многочисленные свидетельства преступлений немецко-фашистских захватчиков против жителей города и военнопленных. За три года в городе на Березине были убиты и замучены 40 тыс. мирных граждан и более 40 тыс. военнопленных. 269 человек оккупанты угнали в немецкое рабство. Приведенные данные - из "Сводного реестра по злодеяниям, совершенным немецко-фашистскими преступниками и их сообщниками на территории Бобруйской области, БССР". Документ составлен после войны и подписал его тогдашний секретарь обкома КП(б)Б Ф.Баранов.

Это не сухая статистика, а боль сотен тысяч людей, родственников погибших.

Многие современные "переписыватели" истории говорят о том, что массовый геноцид на оккупированных нацистами территориях породили действия партизан и подпольщиков. Однако письменные свидетельства участников тех событий, многочисленные документы свидетельствуют: с первых дней присутствия на белорусской земле немецко-фашистские захватчики установили режим террора, или так называемый новый порядок.

Еще за год до войны с СССР рейхсфюрер СС Гиммлер представил Гитлеру (по ряду свидетельств, 15 июля 1940 года) секретный документ, известный как "Генеральный план "Ост". Планом предусматривалось в течение 25-30 лет уничтожить и депортировать 80-85% населения из Польши, 85% из Литвы, 65% из Западной Украины, 75% из Беларуси. Убить планировалось 25-30 млн русских, белорусов и украинцев. Полному физическому истреблению подлежало все еврейское население Европы.

В известной "Памятке немецкого солдата" говорилось: "Помни и выполняй: 1) ...Нет нервов, сердца, жалости - ты сделан из немецкого железа. После войны ты обретешь новую душу, ясное сердце - для детей твоих, для жены, для великой Германии, а сейчас действуй решительно, без колебаний...

2) ...У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек…".

Какие уж здесь могут быть вопросы? И - как подтверждение…

Немецко-фашистские оккупанты на улице Бобруйска. 30 июня, 1941 год
Немецко-фашистские оккупанты на улице Бобруйска. 30 июня, 1941 год
Советские военнопленные в концлагере №131
Советские военнопленные в концлагере №131

7-9 ноября 1941 года в концлагере №131, а точнее его части на территории Бобруйской крепости, нацистами было расстреляно и заживо сожжено несколько тысяч военнопленных. Это был их ответ на очередную годовщину Октябрьской революции.

В декабре того же первого года войны более 3,2 тыс. человек фашисты и их приспешники согнали на платформы местного вокзала, все они погибли в дороге от холодов. Трупы нелюди сбрасывали по пути следования эшелона смерти.

"В течение трех лет оккупации население области (Бобруйской. - Прим.) переживало дикий произвол гитлеровских бандитов. Была создана целая сеть концентрационных лагерей, тюрем. Немецкие захватчики превратили Бобруйск в центр деятельности политических фашистских и профашистских партий. В городе издавались газеты, журналы, листовки. Бобруйск являлся центром разведывательной и контрразведывательной работы гитлеровцев. Здесь функционировали школы по подготовке диверсантов, террористов и разведчиков, забрасываемых в районы действий партизан и советский тыл". Это выдержка из приведенного выше документа - "сводного реестра по злодеяниям" фашистов и их приспешников.

В Бобруйске погибли более 80 тыс. советских людей.

Некогда, в ходе работы над серией материалов по истории бобруйского подполья в период оккупации, прочитал десятки страниц воспоминаний участников героического сопротивления нацистам. В архиве местного краеведческого музея их достаточно, чтобы сделать вывод: репрессии гитлеровцев не останавливали подпольщиков и партизан, напротив, их сопротивление врагу становилось все более ощутимым. Задокументированный факт: в период оккупации в городе на Березине действовали 17 подпольных групп, это следует из подготовленной еще в советское время справки "О деятельности партийно-комсомольского, патриотического подполья в городе Бобруйске в годы Великой Отечественной войны (июль 1941 года - июнь 1944 года)". В первые месяцы войны они не были связаны между собой, занимаясь главным образом агитационной работой и проводя мелкие диверсионные акты. Связь между подпольными группами была установлена осенью 1941 - зимой 1942 года. Некоторые из них напрямую были связаны с советской разведкой, передавая ценные сведения о враге в Москву.

Сбором разведданных, диверсионной работой, организацией партизанского движения занимались оставленные для этих целей на оккупированной территории офицеры Красной Армии, партийные работники. Однако возникали подпольные группы и из числа горожан и даже школьников.

Подъем городского подпольного движения произошел после массовых убийств военнопленных и мирных граждан в местном концлагере. В качестве примера героизма наших людей в годы войны расскажем об одном из бобруйских подпольщиков - Валентине Бутореве.

Группы сопротивления врагу создавались и на предприятиях города, в том числе на лесокомбинате, известном ныне "Фандоке". Павел Масленок и Валентин Буторев, ставшие ее организаторами, подбирали отважных и преданных Родине людей. В основном это была молодежь. Самого Валентина Ивановича в подполье так и называли - "комсомольский вожак".

Начальная биография подпольщика малоизвестна. Родился он в 1913 году, до войны работал делопроизводителем в ФЗО лесокомбината, где, кстати, заместителем директора был Масленок.

22 июня Буторев был призван в Красную Армию, познал всю горечь первых поражений и до глубины души проникся чувством ненависти к зверствующему врагу. Его часть была разбита под Рогачевом, а сам Валентин попал в плен. Однако ему удалось бежать, и через несколько дней он был в Бобруйске, на родной улице Пушкина. Дома его ждали жена Надежда Ивановна и маленький сынишка.

Валентин Буторев сразу же установил контакты с подпольем и по заданию Масленка устроился на работу трубочистом. Эта профессия позволяла ему без привлечения внимания немцев и их прислужников посещать квартиры товарищей. Впрочем, в воспоминаниях подпольщиков есть и другие сведения. Иван Химичев, например, вспоминал, что Валентин Иванович работал портным, Лемешонок говорил, что по его заданию он был сапожником. Скорее всего, последние свидетельства относятся ко времени, когда Буторев уже создал свою подпольную группу и его дом (он находился недалеко от нынешнего здания Бобруйского райисполкома) стал явочным.

В доме было два выхода - на улицу Пушкина и в огород, в подвале находился радиоприемник, по которому подпольщики слушали новости из Москвы, записывали их и распространяли среди бобруйчан. Кроме того, группа Буторева занималась сбором оружия и боеприпасов, диверсионной работой. Причем сам Валентин Иванович всегда участвовал в боевых действиях. Например, под его командованием был разгромлен полицейский гарнизон в Побоковичах, подпольщики собрали много оружия и передали его партизанам. Им были организованы диверсионные акты на щетинной фабрике, лесокомбинате и, по некоторым сведениям, хлебокомбинате. Принимал Буторев участие и в разгроме гарнизона в Горбацевичах. Он сам искал способных молодых ребят, которые впоследствии руководили подпольными группами и партизанскими отрядами. Штаб комсомольского подполья Бобруйска был сформирован при непосредственном участии Буторева.

В начале апреля 1942 года в доме Валентина проходило совещание подпольщиков по созданию своего партизанского отряда. Они решили уйти в лес 5 апреля. Командиром назначили Буторева, комиссаром - Лемешонка, а начальником штаба - некоего Фата, который был членом группы Ливенцева и оказался завербованным агентом гестапо. Ливенцев - в будущем Герой Советского Союза - ранее ушел в лес со своей группой, имя этого партизана окутано бессмертной славой. Буторев не успел…

5 апреля его дом был окружен гитлеровцами. Подпольщики открыли огонь; Валентин Иванович отдал своим товарищам приказ уходить через запасной выход. Его меткие выстрелы достигали цели: несколько фашистов были убиты. Но и сам герой-подпольщик погиб. Уже мертвого его повесили на дереве возле дома…

Жена Надя и сын Валера сумели спастись. А их муж и отец навсегда остался в памяти потомков как образец мужества и стойкости. Как и его товарищи - Александр Эльбик, Людмила Смоктунович, Василий Грахольский и многие другие патриоты, подпольщики Бобруйска.

Памятный знак на месте гибели Валентина Буторева. Бобруйск, улица Пушкина
Памятный знак на месте гибели Валентина Буторева. Бобруйск, улица Пушкина

21 марта в Хатыни глава белорусского государства Александр Лукашенко сказал, что сегодня необходимо "защитить правду о той войне". Но эта задача не только государства - всех нас. Мы живем на героической земле, и память о бессмертном подвиге белорусского народа - именно то, что нас может еще больше объединить.

Предательские выстрелы в прошлое становятся все более частыми. А правда - в судьбах и именах ветеранов и погибших наших людей.

Александр ГАЙШУН для БЕЛТА.-0-

Теги
Бобруйск ВОВ история
Подписка на новости БелТА
Белорусы ведут нормальную жизнь во время пандемии - австрийская газета Wochenblick
Кристиан Мюллер
Белорусы ведут нормальную жизнь во время пандемии - австрийская газета Wochenblick
Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки
Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки
Столичный микрорайон Лошица продолжают активно застраивать
Столичный микрорайон Лошица продолжают активно застраивать
Рост экспорта и новые проекты - как сработал ММЗ в условиях пандемии
Рост экспорта и новые проекты - как сработал ММЗ в условиях пандемии
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Не загубить стратегическое направление экономики" - что Лукашенко ждет от работы кожевенного завода в Гатово
Пиневич: очередную волну коронавируса ожидаем этой весной
Андрейченко: мир должен помнить страшную правду о войне
Партнерство в интересах экономики: МАЗ и "Дана Холдингз" укрепляют сотрудничество
Топ-новости
Благосостояние граждан и сильное государство: Лукашенко назвал личные интересы своего президентства
Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется - Лукашенко
Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси
Бузовский: сегодня СМИ становятся одним из факторов обеспечения национальной безопасности
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1046 пациентов с COVID-19, выписаны 862
Чат-бот для помощи электромобилистам запустили в Беларуси
Лискович 24 марта проведет прием несовершеннолетних и их законных представителей
В период глобального паникерства Беларусь бросает вызов пандемии - газета Wochenblick
С 5 апреля возобновится регулярное сообщение между Минском и "Великим камнем"
ГУВД призывает минчан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта
Коммерческая недвижимость в Minsk World: новые возможности для вашего бизнеса
Караник: значимые инвестпроекты нужно реализовать в каждом районе Гродненской области
Банковский процессинговый центр проведет техработы ночью 27 марта
ФОТОФАКТ: Белорусы собрались на пикеты у дипмиссий Украины в Минске и Бресте
Караев: встречи с коллективами позволяют увидеть объективную картину на местах
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.