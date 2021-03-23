Выстрелы в прошлое - боль настоящего

Все больше внимания в нашей стране уделяется событиям Великой Отечественной войны, сохранению исторической памяти. Свидетельств военного лихолетья на территории Беларуси много - в памятниках и мемориалах, названиях улиц городов и деревень живут воспоминания о великом подвиге предков, их жертвенности во имя счастливого будущего для детей и внуков. И время только все больше убеждает: во многом нас объединяет осознание цены Великой Победы. В ту пору народ Беларуси выстоял, не сдался, дал отпор врагу. И мы гордимся, из поколения в поколение передается это национальное достоинство. А сегодня обращение к прошлому - это, в сущности, воспоминание о будущем.

История оккупации гитлеровцами Бобруйска наполнена трагическими событиями. В архивах хранятся многочисленные свидетельства преступлений немецко-фашистских захватчиков против жителей города и военнопленных. За три года в городе на Березине были убиты и замучены 40 тыс. мирных граждан и более 40 тыс. военнопленных. 269 человек оккупанты угнали в немецкое рабство. Приведенные данные - из "Сводного реестра по злодеяниям, совершенным немецко-фашистскими преступниками и их сообщниками на территории Бобруйской области, БССР". Документ составлен после войны и подписал его тогдашний секретарь обкома КП(б)Б Ф.Баранов.

Это не сухая статистика, а боль сотен тысяч людей, родственников погибших.

Многие современные "переписыватели" истории говорят о том, что массовый геноцид на оккупированных нацистами территориях породили действия партизан и подпольщиков. Однако письменные свидетельства участников тех событий, многочисленные документы свидетельствуют: с первых дней присутствия на белорусской земле немецко-фашистские захватчики установили режим террора, или так называемый новый порядок.

Еще за год до войны с СССР рейхсфюрер СС Гиммлер представил Гитлеру (по ряду свидетельств, 15 июля 1940 года) секретный документ, известный как "Генеральный план "Ост". Планом предусматривалось в течение 25-30 лет уничтожить и депортировать 80-85% населения из Польши, 85% из Литвы, 65% из Западной Украины, 75% из Беларуси. Убить планировалось 25-30 млн русских, белорусов и украинцев. Полному физическому истреблению подлежало все еврейское население Европы.

В известной "Памятке немецкого солдата" говорилось: "Помни и выполняй: 1) ...Нет нервов, сердца, жалости - ты сделан из немецкого железа. После войны ты обретешь новую душу, ясное сердце - для детей твоих, для жены, для великой Германии, а сейчас действуй решительно, без колебаний...

2) ...У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек…".

Какие уж здесь могут быть вопросы? И - как подтверждение…

Немецко-фашистские оккупанты на улице Бобруйска. 30 июня, 1941 год

Советские военнопленные в концлагере №131

7-9 ноября 1941 года в концлагере №131, а точнее его части на территории Бобруйской крепости, нацистами было расстреляно и заживо сожжено несколько тысяч военнопленных. Это был их ответ на очередную годовщину Октябрьской революции.

В декабре того же первого года войны более 3,2 тыс. человек фашисты и их приспешники согнали на платформы местного вокзала, все они погибли в дороге от холодов. Трупы нелюди сбрасывали по пути следования эшелона смерти.

"В течение трех лет оккупации население области (Бобруйской. - Прим.) переживало дикий произвол гитлеровских бандитов. Была создана целая сеть концентрационных лагерей, тюрем. Немецкие захватчики превратили Бобруйск в центр деятельности политических фашистских и профашистских партий. В городе издавались газеты, журналы, листовки. Бобруйск являлся центром разведывательной и контрразведывательной работы гитлеровцев. Здесь функционировали школы по подготовке диверсантов, террористов и разведчиков, забрасываемых в районы действий партизан и советский тыл". Это выдержка из приведенного выше документа - "сводного реестра по злодеяниям" фашистов и их приспешников.

В Бобруйске погибли более 80 тыс. советских людей.

Некогда, в ходе работы над серией материалов по истории бобруйского подполья в период оккупации, прочитал десятки страниц воспоминаний участников героического сопротивления нацистам. В архиве местного краеведческого музея их достаточно, чтобы сделать вывод: репрессии гитлеровцев не останавливали подпольщиков и партизан, напротив, их сопротивление врагу становилось все более ощутимым. Задокументированный факт: в период оккупации в городе на Березине действовали 17 подпольных групп, это следует из подготовленной еще в советское время справки "О деятельности партийно-комсомольского, патриотического подполья в городе Бобруйске в годы Великой Отечественной войны (июль 1941 года - июнь 1944 года)". В первые месяцы войны они не были связаны между собой, занимаясь главным образом агитационной работой и проводя мелкие диверсионные акты. Связь между подпольными группами была установлена осенью 1941 - зимой 1942 года. Некоторые из них напрямую были связаны с советской разведкой, передавая ценные сведения о враге в Москву.

Сбором разведданных, диверсионной работой, организацией партизанского движения занимались оставленные для этих целей на оккупированной территории офицеры Красной Армии, партийные работники. Однако возникали подпольные группы и из числа горожан и даже школьников.

Подъем городского подпольного движения произошел после массовых убийств военнопленных и мирных граждан в местном концлагере. В качестве примера героизма наших людей в годы войны расскажем об одном из бобруйских подпольщиков - Валентине Бутореве.

Группы сопротивления врагу создавались и на предприятиях города, в том числе на лесокомбинате, известном ныне "Фандоке". Павел Масленок и Валентин Буторев, ставшие ее организаторами, подбирали отважных и преданных Родине людей. В основном это была молодежь. Самого Валентина Ивановича в подполье так и называли - "комсомольский вожак".

Начальная биография подпольщика малоизвестна. Родился он в 1913 году, до войны работал делопроизводителем в ФЗО лесокомбината, где, кстати, заместителем директора был Масленок.

22 июня Буторев был призван в Красную Армию, познал всю горечь первых поражений и до глубины души проникся чувством ненависти к зверствующему врагу. Его часть была разбита под Рогачевом, а сам Валентин попал в плен. Однако ему удалось бежать, и через несколько дней он был в Бобруйске, на родной улице Пушкина. Дома его ждали жена Надежда Ивановна и маленький сынишка.

Валентин Буторев сразу же установил контакты с подпольем и по заданию Масленка устроился на работу трубочистом. Эта профессия позволяла ему без привлечения внимания немцев и их прислужников посещать квартиры товарищей. Впрочем, в воспоминаниях подпольщиков есть и другие сведения. Иван Химичев, например, вспоминал, что Валентин Иванович работал портным, Лемешонок говорил, что по его заданию он был сапожником. Скорее всего, последние свидетельства относятся ко времени, когда Буторев уже создал свою подпольную группу и его дом (он находился недалеко от нынешнего здания Бобруйского райисполкома) стал явочным.

В доме было два выхода - на улицу Пушкина и в огород, в подвале находился радиоприемник, по которому подпольщики слушали новости из Москвы, записывали их и распространяли среди бобруйчан. Кроме того, группа Буторева занималась сбором оружия и боеприпасов, диверсионной работой. Причем сам Валентин Иванович всегда участвовал в боевых действиях. Например, под его командованием был разгромлен полицейский гарнизон в Побоковичах, подпольщики собрали много оружия и передали его партизанам. Им были организованы диверсионные акты на щетинной фабрике, лесокомбинате и, по некоторым сведениям, хлебокомбинате. Принимал Буторев участие и в разгроме гарнизона в Горбацевичах. Он сам искал способных молодых ребят, которые впоследствии руководили подпольными группами и партизанскими отрядами. Штаб комсомольского подполья Бобруйска был сформирован при непосредственном участии Буторева.

В начале апреля 1942 года в доме Валентина проходило совещание подпольщиков по созданию своего партизанского отряда. Они решили уйти в лес 5 апреля. Командиром назначили Буторева, комиссаром - Лемешонка, а начальником штаба - некоего Фата, который был членом группы Ливенцева и оказался завербованным агентом гестапо. Ливенцев - в будущем Герой Советского Союза - ранее ушел в лес со своей группой, имя этого партизана окутано бессмертной славой. Буторев не успел…

5 апреля его дом был окружен гитлеровцами. Подпольщики открыли огонь; Валентин Иванович отдал своим товарищам приказ уходить через запасной выход. Его меткие выстрелы достигали цели: несколько фашистов были убиты. Но и сам герой-подпольщик погиб. Уже мертвого его повесили на дереве возле дома…

Жена Надя и сын Валера сумели спастись. А их муж и отец навсегда остался в памяти потомков как образец мужества и стойкости. Как и его товарищи - Александр Эльбик, Людмила Смоктунович, Василий Грахольский и многие другие патриоты, подпольщики Бобруйска.

Памятный знак на месте гибели Валентина Буторева. Бобруйск, улица Пушкина

21 марта в Хатыни глава белорусского государства Александр Лукашенко сказал, что сегодня необходимо "защитить правду о той войне". Но эта задача не только государства - всех нас. Мы живем на героической земле, и память о бессмертном подвиге белорусского народа - именно то, что нас может еще больше объединить.

Предательские выстрелы в прошлое становятся все более частыми. А правда - в судьбах и именах ветеранов и погибших наших людей.

Александр ГАЙШУН для БЕЛТА.-0-