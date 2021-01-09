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09 января 2021, 14:16

Главный государственный санврач Могилевской области: взрывного характера COVID-19 не допустили

Накануне Нового года медалью "За трудовые заслуги" награждена главный государственный санитарный врач Могилевской области - главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Нечай. А 1 января исполнилось 20 лет, как она трудится в этом центре, история которого берет начало еще в 1941 году.

По зову сердца и по стопам отца

Светлана Нечай родилась в семье врачей. Отец, Владимир Иванович Нашиванкин, окончил санитарно-гигиенический факультет Минского государственного мединститута. Молодого специалиста направили в Быхов, где он возглавил санитарную службу и здравоохранение. В доме Нашиванкиных часто собирались коллеги, и все беседы обычно сводились к профессиональной тематике.

"Хирурги между собой обсуждают, какую уникальную операцию провели, а у нас друзья родителей говорили в основном о том, сколько ребят заболело в школе и детском саду, обследовали их или нет, какой там возбудитель, - вспоминает Светлана Нечай. - В 70-90-х годах вспышки инфекционных заболеваний бывали часто. Причем самые разные - от воздушно-капельных до кишечных. Это сейчас диагноз "дизентерия" - редкость, а тогда он был обычным. И поэтому речь шла об оказании медицинской помощи не какому-то одному конкретному пациенту, а о ликвидации неблагополучной ситуации в семье, организации, коллективе… Если ты понимаешь, как значимы мероприятия, в которые вовлечены сотни специалистов по борьбе с серьезным и опасным заболеванием, разве это не влияет на выбор будущей профессии?!"

Отец не навязывал дочери выбор в пользу медицины, хотя его авторитет был безграничным. Светлана сама приняла осмысленное решение. В мединститутах тогда был конкурс медалистов. Абитуриентка Нечай, окончив школу с отличием, получила пятерку на экзамене по физике - и ее судьба была решена!

"Тогда не было, как сейчас, возможности подавать документы на несколько факультетов и прикидывать количество набранных баллов, - объясняет главврач. - Рядом со мной учились люди, которые на санитарно-гигиенический факультет поступали три-четыре раза. И не потому, что они не прошли на лечфак, а потому, что хотели именно сюда! Согласитесь, завидная целеустремленность. И очень важно, когда в профессию приходят неслучайные люди".

В то нестабильное время жесткого контроля не было, а потому не все молодые специалисты доезжали до места распределения. Лихие 90-е - период метаний: из выпускников медвузов кто-то в Россию подался, кто-то - в Украину… Все бежали с загрязненных территорий. Когда супругу, Валерию Ивановичу, в 1991 году предложили возглавить в Чаусах санэпидслужбу, в семье не сильно раздумывали. Чернобыльская беда, знакомая, что называется, изнутри, не стала препятствием для работы в неблагополучном районе. Даже наоборот - доктора верили в собственные силы. И было огромное желание помочь землякам. И они приняли приглашение. Валерий Иванович возглавил Чаусский районный центр гигиены и эпидемиологии, а Светлана Владимировна стала там заведующей отделом гигиены.

Через 11 лет главврач Могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии предложил Светлане Владимировне должность своего заместителя. А когда в 2012 году ее шефа, Игоря Владимировича Гаевского, назначили заместителем министра, главным санитарным врачом Беларуси, Светлана Нечай возглавила здешнюю санитарную службу.

Когда нагрянул ковид

На могилевской земле первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован 28 марта 2020 года. Местные специалисты были готовы к этой встрече: еще с зимы проводили тщательное эпидемиологическое отслеживание контактов с носителями вируса. Изначально это были приезжавшие из-за пределов страны: студенты, трудовые мигранты, туристы и другие. Работали бок о бок с милицией, погранкомитетом, сельсоветами, старостами деревень.

"Коллеги трудились круглосуточно, никто не считался со временем, и это не для красного словца говорю. Реально так, - вспоминает Светлана Нечай. - Среди ночи могли позвонить и сообщить, что поездом едет контакт первого уровня. И его уже ждала на вокзале машина скорой помощи. Пациенту было обеспечено как медицинское наблюдение, так и проживание. На тот момент это были специально выделенные отделения, учреждения, объекты. Алгоритмы работы грамотно выстраивались на всех уровнях - исполкомов, ведомств, разных медицинских организаций. Медикам все беспрекословно подчинялись, никто не задавал лишних вопросов, не уточнял, это избыточно или нет, сообща искали лучший вариант. В ходе первой волны удалось не допустить взрывного характера заболеваемости. Мы растянули во времени пик пандемии, обеспечили минимальное распространение коронавирусной инфекции на всей территории, особенно маленьких районов. Считаю, что свою задачу выполнили достойно".

Вторая волна ударила, как и предполагалось, еще сильнее. Но могилевское здравоохранение к этому времени имело нужную базу и площади. Эпидемиологи четко понимали, какие возможности необходимы и каков порядок разворачивания дополнительных коек, какие бригады должны быть сформированы и какие силы потребуются для дополнительного проведения качественного эпидемиологического обследования, наблюдения и контроля самоизоляции.

"Правила поведения нашим гражданам известны, их диктует пандемия, и они распространяются как на общество в целом, так и на отдельную семью и человека. Для моих коллег работа в таких условиях стала обыденностью. Трудятся на износ, - считает главврач. - Стараемся дать возможность им хотя бы день-другой отдохнуть, в таком случае другие берут на себя их нагрузку. Словом, мы уже привыкли, адаптировались, по-другому организовались. В отдельных случаях позволяем себе и дистанционный режим работы. К сожалению, наши специалисты тоже болеют".

"Огромное спасибо всем моим землякам за то, что понимаете и поддерживаете медиков. Хочу пожелать всем нам хорошего 2021 года! И, конечно, здоровья и благополучия. Уверена, что все наши добрые желания непременно сбудутся!" - подчеркивает Светлана Нечай.

Сейчас на Могилевщине, как и в целом по стране, идет подготовка к кампании вакцинации: изучают, как и где хранить препараты, а также по рекомендации Минздрава начинают формировать контингент, который будет вакцинирован в первую очередь. Это медперсонал, педагоги, лица, работающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей (дома-интернаты, школы-интернаты и т.д.).

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 Дней".-0-

Теги
вирус здравоохранение Могилевская область
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