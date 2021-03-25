ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 25 марта 2021
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:13 Под Гомелем в ДТП с маршруткой пострадала пассажирка Происшествия
13:12 Сверхмощные магнитные поля выявили на первом снимке черной дыры Технологии
13:10 Посол Казахстана поблагодарил Беларусь за помощь в решении проблем, связанных с COVID-19 Общество
13:09 Совместное заседание Совета постпредов СНГ и КЭВ состоится 29 марта Политика
13:01 В Академии управления начался международный форум молодых управленцев Общество
12:59 Проект "Уикенд в Лиде" для развития внутреннего туризма запускают в Гродненской области Регионы
12:58 За порчу памятника в Браславе Следственный комитет возбудил уголовное дело Происшествия
12:58 Воронюк: память о предках - в основе кода нашей нации Общество
12:53 Почти 1,5 тыс. рабочих мест в сфере бытового обслуживания создано в Минске в 2020 году Регионы
12:51 ФОТОФАКТ: Первый Белорусский молодежный парламентский форум стартовал с возложения цветов к монументу Победы Регионы
12:44 Ветераны предложили создать для музеев макеты сожженных деревень Могилевской области Регионы
12:43 Беларусь и Россия планируют разработать около 60 стандартов использования космической информации Общество
12:29 В Минске фигуранта дела о массовых беспорядках приговорили к 7 годам колонии Происшествия
12:14 Ситуация с очередями на границе остается напряженной из-за сбоя программ с литовской стороны - ГТК Общество
12:13 Лукашенко: Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений Президент
12:10 Житель Гродно выращивал дома марихуану Происшествия
12:09 Дело Тимы Белорусских о незаконном обороте наркотиков направлено в суд Происшествия
12:06 Электрификация дач, дороги, общественный транспорт - Мартынюк провел личный прием в Могилеве Регионы
12:04 Эксперт о масштабном соцопросе: необходимо повышать мотивацию граждан к развитию и росту Общество
12:04 Таксист с 4,1 промилле алкоголя привез пассажирку из Могилева в Шклов Происшествия
12:03 Житель Осиповичского района дважды ограбил 88-летнюю минчанку Происшествия
11:59 Произведенная в Беларуси вакцина "Спутник V" пройдет проверку качества в центре им.Гамалеи Общество
11:57 У двух гомельчан изъяли более 12 кг насвая Происшествия
11:55 Повторные испытания вакцины AstraZeneca показали ее эффективность в 76% В мире
11:53 Сезон весенних ярмарок в Минской области начнется 27 марта Регионы
11:46 Кожемяко пригласил Лукашенко во Владивосток и пообещал открыть там торговый дом Беларуси Общество
11:44 В Беларуси к выходным станет теплее Общество
11:43 Белорусские строители будут строить под ключ здание театра в Приморье Общество
11:41 В Гродненской области планируют активизировать внутренний туризм Регионы
11:38 Кожемяко: жители Приморья доверяют качеству белорусской продукции Общество
Все новости
Все новости
Комментарии
25 марта 2021, 11:25
Татьяна Бранцевич

За 20 лет уровень малообеспеченности в Беларуси снизился почти в 9 раз - Минэкономики

Татьяна Бранцевич
Татьяна Бранцевич
Заместитель министра экономики

Для оценки уровня жизни населения проводятся выборочные обследования домашних хозяйств. Малообеспеченными считаются люди, у которых располагаемые ресурсы на одного человека находятся ниже бюджета прожиточного минимума. В Беларуси БПМ в среднем на душу населения в 2020 году составлял Br253,5, а с 1 февраля 2021 года повысился до Br262,87. Об уровне жизни населения в нашей стране и о том, каких результатов удалось достичь за последние годы, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

За последние 20 лет уровень малообеспеченности в Беларуси снизился почти в девять раз - с 41,9% в 2000 году до 4,8% в 2020-м. "Уровень малообеспеченности в республике сопоставим с Казахстаном (4,6% в четвертом квартале 2020 года) и существенно ниже, чем в других странах ЕАЭС. К примеру, уровень бедности в России составляет 13,3% от общей численности населения, Кыргызстане - 20,1%, Армении - 26,4%", - сказала Татьяна Бранцевич.

В прошлом году, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, в Беларуси были обеспечены самые высокие темпы роста реальных располагаемых денежных доходов среди стран ЕАЭС - на 4,6%. Для сравнения, в истекшем году индекс реальных денежных доходов в России находился на уровне 96,5%, Казахстане - 101,1%, Кыргызстане - 95% (за девять месяцев 2020 года).

Разумеется, оплата труда составляет основную часть доходов населения. В Беларуси в этой сфере отмечается относительно невысокое расслоение.

Говоря о средней заработной плате, Татьяна Бранцевич отметила, что по итогам 2020 года она составила Br1250,9 и выросла в реальном выражении на 8,2%. В феврале 2021 года - Br1277,1 (4,2%).

"Доля работников с заработной платой ниже Br500 снизилась с 24,4% в 2018 году до 13,2% в 2020-м", - сказала она.

Заработную плату менее Br500 получали 298,1 тыс. работников, из них 28,7% было занято в образовании, 18,8% - в сельском хозяйстве, 12,1% - в промышленности, 11,6% - в здравоохранении и социальных услугах.

По мнению заместителя главы ведомства, значительное количество работников получают невысокую зарплату по объективным причинам. "По данным за ноябрь 2020 года, 55,8% работников с зарплатой ниже минимальной работали на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели", - пояснила она.

Татьяна Бранцевич считает, что в сфере оплаты труда необходим комплексный подход, включающий меры по повышению заработной платы в производственных организациях с зарплатой ниже среднеотраслевой.

Также в текущей пятилетке планируется поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы: педагогам - до уровня средней по стране, врачам - в 1,5 раза выше среднереспубликанского уровня, среднему медперсоналу - до 90%, а работникам сферы социального обслуживания и культуры - до 80% от среднереспубликанского уровня.

Замминистра подчеркнула, что необходимо выявлять и предотвращать факты выплаты заработной платы в конвертах. Особое внимание нужно уделить нанимателям, у которых систематически фиксируется выплата зарплаты в незначительных размерах.

БЕЛТА.-0-

Теги
Беларусь зарплата Министерство экономики статистика
Подписка на новости БелТА
Оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
Сергей Мусиенко
Оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
Выстрелы в прошлое - боль настоящего
Выстрелы в прошлое - боль настоящего
Белорусы ведут нормальную жизнь во время пандемии - австрийская газета Wochenblick
Кристиан Мюллер
Белорусы ведут нормальную жизнь во время пандемии - австрийская газета Wochenblick
Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки
Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию
Лукашенко: Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений
За 20 лет уровень малообеспеченности в Беларуси снизился почти в 9 раз - Минэкономики
"Белмедпрепараты" начали промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса
Топ-новости
Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов
Посол Казахстана поблагодарил Беларусь за помощь в решении проблем, связанных с COVID-19
Эксперт о масштабном соцопросе: необходимо повышать мотивацию граждан к развитию и росту
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 26 марта
Ученые рассказали о разработке нового российско-белорусского спутника
Воронюк: память о предках - в основе кода нашей нации
Новые стройнормы для производственных зданий и сооружений приняты в Беларуси
Строительству качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание - Пархамович
Пресс-конференция об отчуждении жилых и работе с пустующими домами пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
В Минске фигуранта дела о массовых беспорядках приговорили к 7 годам колонии
Банк БелВЭБ открыл China Desk в "Великом камне"
Электрификация дач, дороги, общественный транспорт - Мартынюк провел личный прием в Могилеве
Американское руководство использует против Беларуси методы холодной войны - Петровский
Ситуация с очередями на границе остается напряженной из-за сбоя программ с литовской стороны - ГТК
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.