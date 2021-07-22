В последнее время практически любое действие Беларуси рассматривается коллективным Западом как повод для очередного пакета санкций. Такие ограничения стали почти обыденной практикой в отношениях западных стран с теми, кто не вписывается в их модель мироустройства (Беларусь, Китай, Россия и другие). Когда буквально за один день под надуманными предлогами (посадка самолета, защита прав человека) централизованно и целенаправленно разрушаются взаимовыгодные международные экономические связи, формировавшиеся десятилетиями, и это явление в мире приобретает системный характер, можно говорить о глобальном кризисе отношений. Ситуацию для БЕЛТА проанализировал директор Института экономики НАН Беларуси доктор экономических наук Василий Гурский.

Очевидно, что легковесные "инфоповоды" не могут служить настоящей причиной подрыва торгово-экономических отношений между странами. Глобальные сдвиги в мировой экономике, которые выражаются в существенном изменении баланса сил, сфер влияния, каналов товародвижения, высокой волатильности сырьевых и фондовых рынков, должны иметь соответствующие своему масштабу причины, которые в свою очередь обусловлены историческими предпосылками и развитием научно-технического прогресса (НТП).

Очевидно также, что санкционные методы воздействия одних стран на другие негативно сказываются на международных экономических отношениях в целом, причем страдают все стороны. Поэтому возникает вопрос, ради чего страны и корпорации готовы отказаться от налаженных и приносящих прибыль каналов товародвижения, ради чего идут на увеличение издержек? Кажущаяся нерациональность международной политики ведущих мировых держав должна иметь свое объяснение.

Отказаться от прибыли можно только ради сверхприбыли

На мой взгляд, основных причин глобального кризиса экономических отношений на современном этапе две. Во-первых, обострение борьбы между глобальными игроками (США, Китай, Россия, ЕС) за технологическое доминирование, вызванное переходом к новому технологическому укладу на основе цифровых технологий. Во-вторых, обострение борьбы между транснациональными корпорациями (ТНК) и государственными структурами за более благоприятные условия хозяйствования, вызванное растущей мощью ТНК и их стремлением избавиться от контроля со стороны государства как социально ориентированного института.

Основной движущей силой как со стороны корпораций, так и со стороны государств становится стремление доминировать и диктовать свои условия на рынках. Это стремление не ново, однако очередной виток эскалации борьбы обусловлен, с одной стороны, быстрым истощением ресурсов (особенно редких и стратегически важных), с другой - появлением новых возможностей получения неограниченных конкурентных преимуществ за счет эффекта масштаба.

Известно, что чем больше объем производства, тем дешевле единица продукции. При современном уровне технологий и инвестиционных возможностях ТНК объем производства для них ограничен только объемом спроса. Получив контроль даже над половиной рынка, корпорация обеспечивает себе долгосрочные конкурентные преимущества, непреодолимые для остальных участников при существующем уровне НТП.

Раньше ни одна компания чисто технически не могла монополизировать мировой рынок. Сегодня это стало возможным. Корпорация или государство, обеспечившее себе технологическое лидерство и возможность масштабировать свою цифровую платформу на большую часть мирового рынка, получит тотальный контроль не только над экономической, но и над социальной сферой в мировом масштабе.

Ставки высоки. Победитель может получить все

Эта идея лежит в основе современного глобального экономического кризиса, выражающегося в обострении борьбы за лидерство между государствами, между корпорациями, между государствами и корпорациями. Сложность современного этапа обусловлена одновременным протеканием этих процессов, их наложением друг на друга, что вызывает трансформацию и переплетение интересов. На внешнем контуре (глобальных рынках) интересы крупных государств и транснациональных корпораций по вытеснению конкурентов практически совпадают, и государства, используя меры протекционизма и санкционного давления, помогают своим корпорациям, одновременно используя их потенциал для экономической экспансии.

Используется самый широкий арсенал воздействия - от банальной коррупции до цветных революций. На войне за мировое господство все средства хороши. Однако на внутреннем рынке интересы корпораций зачастую вступают в противоречие с интересами государства (налоги, социальные гарантии, экологические нормы), что приводит к их противостоянию и выражается в подрыве авторитета государства как института, нарастании социальной напряженности в странах, миграционном кризисе и др. Вспомним отключение Дональда Трампа от социальных сетей в период последних выборов президента США.

Таким образом, современное обострение противоречий в мире обусловлено существенным изменением структуры интересов и приоритетов субъектов глобальных экономических отношений. За санкциями стоят масштабные интересы глобальных игроков. А те, кто искренне считает, что санкции вводятся из-за посадки самолета или вследствие заграничного турне некоего частного лица без официального статуса, совершенно не представляют себе масштаба процессов, происходящих в мире.

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