Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 22 июля 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:45 Более 30 обращений поступило в КГК Гомельской области из-за грязной воды в жилых домах Регионы
15:44 ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца Регионы
15:39 В Бресте два работника магазина составляли подложные договоры о продаже сим-карт Происшествия
15:37 Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности лизинговых компаний Происшествия
15:29 Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО В мире
15:26 За санкциями стоят масштабные интересы глобальных игроков - Гурский Политика
15:15 Патент на творчество: как заработать на интеллектуальной собственности - поговорили с экспертами Общество
14:55 В Минске за распространение наркотиков задержан студент-иностранец Происшествия
14:55 ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ покупайте новую квартиру! Продажи стартуют в готовом доме "Прага" в Minsk World! Общество
14:52 Антибиотик тигециклин подавляет развитие рака кожи В мире
14:50 Уникальное для отечественной науки урновое захоронение нашли историки БГУ Общество
14:44 Парк общественного транспорта Бреста пополнится девятью новыми автобусами Регионы
14:42 Александра Саснович проиграла на турнире в Гдыне Спорт
14:39 Каранкевич: к 2030 году необходимо иметь в Беларуси республиканский фонд хранения радиоактивных отходов Экономика
14:35 В Украине оппозиция потребовала отставки Зеленского из-за уничтожения транзитного потенциала страны В мире
14:28 ФОТОФАКТ: Лето в гранд-каньоне на реке Хуанхэ Калейдоскоп
14:20 Линевич о страде в Витебской области: за простой техники нужно сурово наказывать Регионы
14:16 Лукашенко поддержал корректировку законодательства о деятельности холдингов Президент
14:08 Пиневич: появление резидентуры для медиков одобрено на уровне главы государства, идет обсуждение деталей Общество
14:03 В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей Экономика
13:58 Житель Могилевского района украл более 600 кг пшеницы Происшествия
13:55 Суд в Москве оштрафовал Facebook и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию В мире
13:36 Первого комбайнера-тысячника чествовали в Гродненской области Регионы
13:35 В Беларуси скорректировали законы по вопросам судебно-экспертной деятельности Общество
13:31 Доллар и евро на торгах 22 июля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:25 В Беларуси ЦТ на 100 баллов сдали 379 абитуриентов Общество
13:20 В Гомеле в озере утонул мужчина Происшествия
13:15 В Беларуси за сутки зарегистрированы 1069 пациентов с COVID-19, выписаны 1202 Общество
13:13 Экономический суд Минска принял решение о санации "Трайпла" Экономика
13:00 Число интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось более чем в 2 раза Экономика
Все новости
Все новости
Комментарии
22 июля 2021, 15:26
Василий Гурский

За санкциями стоят масштабные интересы глобальных игроков

Василий Гурский
Василий Гурский
Директор Института экономики Национальной академии наук

В последнее время практически любое действие Беларуси рассматривается коллективным Западом как повод для очередного пакета санкций. Такие ограничения стали почти обыденной практикой в отношениях западных стран с теми, кто не вписывается в их модель мироустройства (Беларусь, Китай, Россия и другие). Когда буквально за один день под надуманными предлогами (посадка самолета, защита прав человека) централизованно и целенаправленно разрушаются взаимовыгодные международные экономические связи, формировавшиеся десятилетиями, и это явление в мире приобретает системный характер, можно говорить о глобальном кризисе отношений. Ситуацию для БЕЛТА проанализировал директор Института экономики НАН Беларуси доктор экономических наук Василий Гурский.

Очевидно, что легковесные "инфоповоды" не могут служить настоящей причиной подрыва торгово-экономических отношений между странами. Глобальные сдвиги в мировой экономике, которые выражаются в существенном изменении баланса сил, сфер влияния, каналов товародвижения, высокой волатильности сырьевых и фондовых рынков, должны иметь соответствующие своему масштабу причины, которые в свою очередь обусловлены историческими предпосылками и развитием научно-технического прогресса (НТП).

Очевидно также, что санкционные методы воздействия одних стран на другие негативно сказываются на международных экономических отношениях в целом, причем страдают все стороны. Поэтому возникает вопрос, ради чего страны и корпорации готовы отказаться от налаженных и приносящих прибыль каналов товародвижения, ради чего идут на увеличение издержек? Кажущаяся нерациональность международной политики ведущих мировых держав должна иметь свое объяснение.

Отказаться от прибыли можно только ради сверхприбыли

На мой взгляд, основных причин глобального кризиса экономических отношений на современном этапе две. Во-первых, обострение борьбы между глобальными игроками (США, Китай, Россия, ЕС) за технологическое доминирование, вызванное переходом к новому технологическому укладу на основе цифровых технологий. Во-вторых, обострение борьбы между транснациональными корпорациями (ТНК) и государственными структурами за более благоприятные условия хозяйствования, вызванное растущей мощью ТНК и их стремлением избавиться от контроля со стороны государства как социально ориентированного института.

Основной движущей силой как со стороны корпораций, так и со стороны государств становится стремление доминировать и диктовать свои условия на рынках. Это стремление не ново, однако очередной виток эскалации борьбы обусловлен, с одной стороны, быстрым истощением ресурсов (особенно редких и стратегически важных), с другой - появлением новых возможностей получения неограниченных конкурентных преимуществ за счет эффекта масштаба.

Известно, что чем больше объем производства, тем дешевле единица продукции. При современном уровне технологий и инвестиционных возможностях ТНК объем производства для них ограничен только объемом спроса. Получив контроль даже над половиной рынка, корпорация обеспечивает себе долгосрочные конкурентные преимущества, непреодолимые для остальных участников при существующем уровне НТП.

Раньше ни одна компания чисто технически не могла монополизировать мировой рынок. Сегодня это стало возможным. Корпорация или государство, обеспечившее себе технологическое лидерство и возможность масштабировать свою цифровую платформу на большую часть мирового рынка, получит тотальный контроль не только над экономической, но и над социальной сферой в мировом масштабе.

Ставки высоки. Победитель может получить все

Эта идея лежит в основе современного глобального экономического кризиса, выражающегося в обострении борьбы за лидерство между государствами, между корпорациями, между государствами и корпорациями. Сложность современного этапа обусловлена одновременным протеканием этих процессов, их наложением друг на друга, что вызывает трансформацию и переплетение интересов. На внешнем контуре (глобальных рынках) интересы крупных государств и транснациональных корпораций по вытеснению конкурентов практически совпадают, и государства, используя меры протекционизма и санкционного давления, помогают своим корпорациям, одновременно используя их потенциал для экономической экспансии.

Используется самый широкий арсенал воздействия - от банальной коррупции до цветных революций. На войне за мировое господство все средства хороши. Однако на внутреннем рынке интересы корпораций зачастую вступают в противоречие с интересами государства (налоги, социальные гарантии, экологические нормы), что приводит к их противостоянию и выражается в подрыве авторитета государства как института, нарастании социальной напряженности в странах, миграционном кризисе и др. Вспомним отключение Дональда Трампа от социальных сетей в период последних выборов президента США.

Таким образом, современное обострение противоречий в мире обусловлено существенным изменением структуры интересов и приоритетов субъектов глобальных экономических отношений. За санкциями стоят масштабные интересы глобальных игроков. А те, кто искренне считает, что санкции вводятся из-за посадки самолета или вследствие заграничного турне некоего частного лица без официального статуса, совершенно не представляют себе масштаба процессов, происходящих в мире.

БЕЛТА.-0-

Теги
мнения санкции
Добавить БЕЛТА в избранное
К юбилею Валентины Гаевой: артисты "Хорошек" о жизни и творческом пути непревзойденного балетмейстера
К юбилею Валентины Гаевой: артисты "Хорошек" о жизни и творческом пути непревзойденного балетмейстера
COVID-19. Доктор биологических наук об особом имунном статусе
Андрей Мойсеенок
COVID-19. Доктор биологических наук об особом имунном статусе
Не вузом единым. За что ценятся в университетах и на предприятиях выпускники колледжей
Не вузом единым. За что ценятся в университетах и на предприятиях выпускники колледжей
Где прятаться от молнии? Разбираемся вместе с экспертами
Где прятаться от молнии? Разбираемся вместе с экспертами
Главное
Во время совещания От ядерной безопасности до наращивания экспорта - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
В Беларуси планируется создание национального оператора по обращению с радиоактивными отходами
В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ покупайте новую квартиру! Продажи стартуют в готовом доме "Прага" в Minsk World!
Топ-новости
Лукашенко требует навести порядок в деятельности ИП и самозанятых
Лукашенко поддержал корректировку законодательства о деятельности холдингов
Патент на творчество: как заработать на интеллектуальной собственности - поговорили с экспертами
За санкциями стоят масштабные интересы глобальных игроков - Гурский
Гигин: история с 26 мигрантами в Литве подпадает под определение преступления против человечности
Пиневич: появление резидентуры для медиков одобрено на уровне главы государства, идет обсуждение деталей
Госкомимущество предлагает белорусам обсудить вопросы аренды и безвозмездного пользования имуществом
В Беларуси за сутки зарегистрированы 1069 пациентов с COVID-19, выписаны 1202
МИД России удивлен заявлениями западных политиков о поощрении Беларусью нелегальной миграции
В Беларуси ЦТ на 100 баллов сдали 379 абитуриентов
Соловей: здоровье людей - приоритет государственной политики
Белорусские теннисисты провели первые тренировки на олимпийских кортах Токио
Концерт в честь олимпийцев прозвучал на самой высокой точке гребного канала в Бресте
Беларусь поставляет в Казахстан более 650 товарных позиций
Минюст пояснил лишение лицензий некоторых адвокатов
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.