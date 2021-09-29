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29 сентября 2021, 12:00
Алексей Ананич

Застройщики теперь могут возводить инженерную и транспортную инфраструктуру за собственные средства

Алексей Ананич
Алексей Ананич
Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь

Глава государства не так давно подписал указ №325 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь". Согласно этому документу заказчикам, застройщикам и инвесторам дали право возводить инженерную и транспортную инфраструктуру за собственные средства. Какие плюсы и минусы этого нововведения, насколько это выгодно застройщикам и будет ли это положительным моментом для простых граждан, пытающихся решить квартирный вопрос, рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич.

Этот документ предусматривает корректировку указов от 7 февраля 2006 года №72 "О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры" и от 22 декабря 2018 года №488 "О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)". Он принят, чтобы обеспечить опережающее строительство инженерной и транспортной инфраструктуры во всех населенных пунктах страны.

"Указ разработан специалистами Министерства архитектуры и строительства, чтобы стало возможным финансирование строительства объектов магистральной и распределительной инженерной инфраструктуры, распределительной транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым для возведения многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах или кварталах индивидуальной жилой застройки, а также возведения других объектов на территориях застройки в населенных пунктах, на которые отсутствует утвержденная градостроительная документация", - рассказал замминистра.

Таким образом, строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры сейчас может осуществляться за счет заказчика, застройщика или инвестора, если это предусмотрено условиями аукциона либо инвестиционного договора. Кроме того, в документе предусмотрена возможность предоставления по желанию заказчика, застройщика или инвестора земельных участков для строительства многоквартирных, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки (кроме земельных участков, предоставляемых гражданам для строительства одноквартирных или блокированных жилых домов), даже если там отсутствуют объекты магистральной и распределительной инженерной инфраструктуры, распределительной транспортной инфраструктуры, а также прошедшей государственные экспертизы и утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство этих объектов.

Как пояснил Алексей Ананич, внесение изменений в указ №72 обусловлено необходимостью предоставления возможности заказчикам, застройщикам, инвесторам при отсутствии объектов инфраструктуры к предоставленным земельным участкам, а также прошедшей государственные экспертизы и утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство этих объектов разрабатывать эту проектную документацию с последующей передачей для строительства энергоснабжающим организациям, входящим в состав "Белэнерго" и газоснабжающим организациям "Белтопгаза", подчиненным Министерству энергетики.

"Для совершенствования порядка приемки-передачи объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в государственную собственность этим документом внесены изменения в указ №72, предусматривающие, что при финансировании строительства объектов инфраструктуры за счет собственных средств заказчика, застройщика или инвестора им предоставляется право выбора либо принятия решения о регистрации права собственности на эти объекты с последующей их эксплуатацией самостоятельно или путем заключения договора на обслуживание с эксплуатационной организацией. Или же они могут принять решение безвозмездно передать объекты инфраструктуры в государственную собственность", - пояснил заместитель министра. Он добавил, что если заказчики, застройщики или инвесторы решат приобрести права собственности на объекты инфраструктуры, строительство которых было профинансировано ими, обязанность по госрегистрации этих объектов возлагается именно на них. При этом эксперт напомнил, что эксплуатирующие организации обязаны в течение трех месяцев с даты приемки в эксплуатацию объектов, завершенных строительством, но незарегистрированных в установленном порядке, либо передать их безвозмездно в госсобственность, либо же обратиться за государственной регистрацией этих объектов.

Вместе с тем, по словам заместителя министра, в документе предусмотрена оговорка, что регистрация объектов инфраструктуры может быть необязательной в соответствии с законодательством. "Эта оговорка обусловлена нормой, содержащейся в указе №76 "Об оформлении правоудостоверяющих документов", в соответствии с которой государственная регистрация объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе находящихся под землей, расположенных на землях общего пользования населенных пунктов, сооружений на внутренних водных путях, мелиоративных системах, не является обязательной", - пояснил Алексей Ананич.

Что касается корректировки указа №488 "О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)", то изменения в этот документ были внесены по предложению Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Согласно указу №488 возмещение затрат на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в уже существующих районах индивидуальной жилой застройки осуществляется путем перечисления собственниками объектов недвижимости платы за присоединение к этим сетям единовременно либо поэтапно в течение одного года при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 10% от платы за присоединение. При этом, как показывает практика и учитывая неравномерное экономическое развитие населенных пунктов и доходы граждан, а также фактические затраты по строительству сетей, для некоторых граждан размер возмещения затрат в течение года неподъемен. Новым указом для собственников жилых домов этот срок возмещения платы увеличивается до трех лет", - сообщил Алексей Ананич. Таким образом, это позволит гражданам реализовать свое право на обеспечение централизованными системами водоснабжения и водоотведения в существующих районах или кварталах индивидуальной жилой застройки, добавил заместитель министра.

БЕЛТА.-0-

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Министерство архитектуры и строительства строительство указы
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