Здесь живет герой: столетний ветеран Иван Курындин прошел войну и встретил победный май в Берлине

Время неумолимо. С каждым годом от нас уходят в вечность дорогие ветераны. Ведь тем, кто призывался в действующую армию, уже около 100 лет, кто был в подполье и партизанил - под 90 и больше. Они - наша гордость, наша честь. Напоминание о том, какую цену заплатили белорусы за Победу над фашизмом. Пока бьются их сердца, мы можем сказать им слова благодарности за то, что у нас есть возможность жить под мирным небом.

Иван Иванович Курындин живет в Минске на улице Кольцова 8/3. Он прошел всю войну и встретил победный май в Берлине. В свои 100 лет ветеран хорошо помнит события тех фронтовых сороковых.

"Началась война. Немцы бомбят Брест"

Родился Иван Иванович в поселке Троицком Воронежской области. Начиная рассказ о детстве, ветеран на мгновение переводит дух, глаза становятся грустными. Вспоминает, как было сложно им с братом расти без отца, которого не стало в 1921-м, за месяц до рождения младшего сына.

С утра до позднего вечера приходилось помогать матери с хозяйством, трудиться на земле, а каждую свободную минуту братья посвящали учебе. Ваня мечтал стать учителем, но, не поступив в педагогическое училище, решил освоить профессию мастера-обувщика. Долгое время работал на фабрике "Уралобувь". Осенью 1940 года Ивана Курындина призвали в армию.

"Служить направили на Амур, в город Благовещенск в 138-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион. Уже тогда в мои задачи по службе входила охрана воздушной границы с Японией. И провокации частенько случались, границу нарушали. Нам же предстояло ускоренно овладеть зенитным орудием, - вспоминает ветеран. - После того, как изучил приборы управления зенитным огнем и прошел соответствующий курс подготовки, назначили командиром приборного отделения зенитной батареи".

...Июнь 1941 года. На Селетканском полигоне учения артиллеристов идут полным ходом. Командир приборного отделения младший сержант Курындин стоит на посту. Ночь, как признается, тогда была очень неспокойная.

"Поезда вдруг стали ходить часто-часто, один за другим. Железная дорога гудела, не умолкая. Правда, тогда я и подумать не мог, что это были за перевозки, - говорит ветеран. - Только утром, когда меня сменили, узнал от знакомого связиста: началась война. Немцы уже бомбят Брест".

Обстановка была напряженная: артиллеристы копали блиндажи, проверяли приборы и оружие. Вскоре призвали на службу девушек. Так в подчинении Ивана Ивановича оказалось восемь зенитчиц.

"Не до шуток тогда было и каких-то амурных дел. Вокруг нас война, - сурово говорит полковник в отставке. - Стойко держались, хоть и приходилось без сна находиться возле орудий, ведь готовность к отражению воздушной атаки составляла долю секунды. Реагировать нужно было быстро".

За Бранденбургскими воротами

Когда в дивизион поступила подготовленная смена, мужчин отправили на фронт. В 1943 году Иван Иванович оказался под Москвой, где командовал расчетом минометной роты 556-го стрелкового полка. Пешком прошел с боевыми товарищами по Калужской, Брянской, Смоленской областям до самого Жлобина.

"Миномета до этого я и в глаза не видел, но управлять им научился быстро. Мины заканчивались, брались за винтовку - и вперед, - вспоминает Иван Иванович. - В пехоте было непросто: приходилось идти днем и ночью, в жару и в дождь. Но вступали в бой, стреляли по немцам".

Осенью 1944 года Ивана Курындина направили комсоргом в 416-й минометный полк в Колодищи. Здесь формировался артиллерийский корпус, в который вошли две огромные дивизии.

"С 13 января началось освобождение Польши. Сразу пошли на Варшаву, затем прошагали победно по всей Польше. Самые кровопролитные бои были в Потсдаме. Немцы после обстрела даже выставили белый флаг, - вспоминает наш герой. - 2 мая 1945 года мы уже были в Берлине. Полк, который вел обстрелы, захватил немецкую столицу. Когда с КПП поступила команда прекратить огонь, поняли: мы победили, война закончилась. Совершенно незнакомые между собой люди обнимались и плакали от счастья, что живы, что спустя столько лет вернутся домой. Вот он, поверженный Рейхстаг, который многим из нас казался таким неприступным. Даже хотел что-то написать на его стене, правда, не нашел чем".

Два подвига

Черно-белая открытка с изображением Бранденбургских ворот хранится в семейном альбоме ветерана уже более 75 лет. Признается, что уже и не вспомнит, как она к нему попала. Но открытка дорога ему как память, в первую очередь, о победе каждого солдата советской армии. Еще одно напоминание о Великой Отечественной войне - более 20 наград, которые украшают парадный пиджак Ивана Ивановича. Свою первую медаль - "За отвагу" - он получил в 1944 году. В описи к ней значатся два подвига, благодаря которым наш герой представлен к награде: "28 января 1943 года в районе Сталинграда обнаружил 4-орудийную батарею противника, мешавшую продвижению пехоты. Батарея огнем дивизиона была уничтожена. 29 января 1943 года обнаружил дот противника, каковой был блокирован пехотой при личном участии разведчика-артиллериста Курындина. 24 января 1943 года лично участвовал в атаке с пехотой на высоте 1.29.1, где уничтожил 4 немца". Есть у Ивана Курындина и орден Красной Звезды, и орден Отечественной войны, медали "За взятие Польши", "За взятие Берлина" и многие другие.

Эта черно-белая открытка из Берлина хранится в семье ветерана больше 75 лет

"Жаль, что не вернулся с войны мой родной брат, погибли и три двоюродных. А я до сих пор живу, наверное, за них за всех… - говорит ветеран и признается, что 9 Мая для него самый важный праздник в году. - Все мои родные собираются за праздничным столом: дочка, внуки, правнуки. И каждый раз я желаю им только одного: чтобы над головами было мирное небо".

Замглавы администрации Советского района Оксана Волкова и Иван Иванович Курындин

Иван Курындин и дочь Галина Ляшук

Марина МАНУЙЛИК,

газета "7 Дней",

фото Сергея Шелега.-0-