Здравомыслие и спокойствие - лучшие лекарства от коронавируса

В свои 79 лет бывший военный летчик Виктор Медведев считает, что не так страшен COVID, как его малюют. В беседе с нашим корреспондентом минчанин рассказал, как ему удалось победить коронавирус и какое лечение самое эффективное.

"Я отдал 32 года военной авиации, - рассказывает Виктор Петрович. - На пенсии продолжил трудиться: работал механиком, учителем истории". В 2018 году перенес тяжелую операцию, связанную с онкологией: была удалена нижняя доля правого легкого, пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.

В свои годы Виктор Петрович по-прежнему складно сложен: строен, крепок, плечист. Очевидно, армия дает о себе знать. Глядя на него и супругу, Каролину Константиновну Дубровскую, врача-терапевта дневного стационара 26-й столичной поликлиники, сложно определить их настоящий возраст. "Наверно, мы духом сильны, а это тоже влияет на то, как тебя воспринимают окружающие, - вступает в беседу его вторая половина. - Мы с Виктором заядлые театралы, только за январь удалось четыре спектакля посмотреть. Он очень трудовой парень, мастеровитый: дома постоянно что-то ладит, сооружает. Готовит блестяще, с творческим подходом. Я, например, перцы обычным способом тушу. А он предложил начинять их еще картошечкой и помидорами. Вкусно получается! Я практически целый день на работе. Возвращаюсь домой - душа радуется. Знаю, что он, если надо, кашу из топора приготовит, да еще и к столу как следует подаст".

В марте Виктор Петрович был в Клину, недалеко от Москвы, навещал родную сестру и племянников. Вернулся домой и буквально через пять дней, 21 марта, в субботу, поднялась температура: вначале 37 градусов, потом - 38, с ознобом и болями в животе.

Вызвали скорую помощь. Жена на всякий случай собрала "походную" сумку, упаковала все необходимое. Приехала молодая бригада. Старшего фельдшера, как и супругу-терапевта, тоже смутили не столько лихорадка с ознобом, сколько боли в животе. Поэтому предложили госпитализацию. Бывший летчик сопротивлялся, не хотел ехать, мол, в выходные нечего нагружать медицинский персонал. Планировал дотянуть до понедельника, но врачебное чутье супруги подсказало, что нужно настоять на решении о госпитализации. Виктор Петрович согласился, и его привезли в приемное отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

Поместили больного в профилактическую палату для наблюдения и провели полное обследование: сделали рентгенографию грудной клетки, УЗИ, КТ, причем не только легких, но и брюшной полости, провели биохимическое исследование, взяли экспресс-мазок на COVID-19. Поскольку результат оказался положительным, больного тут же одели в специальный костюм, прикатили изолирующую капсулу и госпитализировали в реанимацию 6-й городской клинической больницы. Там еще раз сделали тест на COVID-19 - диагноз подтвердился. На следующий день врачи во главе с главным внештатным инфекционистом Минздрава профессором Игорем Карповым провели консилиум и выработали оптимальный курс лечения. Пациенту утром и вечером ставили капельницы, делали уколы, ежедневно брали кровь из вены на анализ.

Через неделю Виктора Петровича перевели из реанимации в обычную палату, с ним лежал еще один пациент с аналогичным диагнозом. "Особенно тяжелыми выдались первые три дня, когда лежал в реанимации. Сильно бил озноб, организм охватила слабость, даже отключался на некоторые время. Через какое-то время приходил в сознание и чувствовал себя вроде нормально. Потом снова озноб, - вспоминает собеседник. - Спустя три дня спала температура, на четвертый день она была уже 36,6, иногда - 37,1 градуса. А когда уже перевели в двухместную палату, то возникло ощущение полностью здорового человека".

По словам Виктора Петровича, кормили в больнице замечательно. В реанимации подавали еду в одноразовой пластиковой посуде. В рационе были соки, йогурты, мясо, иногда красная рыба, даже уху готовили.

"Медперсоналом я не просто доволен, а считаю, что они ведут себя героически. Я бы всем им объявил благодарность, - подчеркивает мужчина. - Это большой и тяжелый труд. С утра до ночи они работают в специальных костюмах, ставят капельницы, дают кислород, делают уколы - столько на них сейчас всего навалилось… Несмотря на такую колоссальную загруженность, никто из них не жалуется. Никогда не было, чтобы они грубо ответили или проявили невнимательность. Вежливо, корректно, четко - все по высшим медицинским стандартам".

После реанимации еще семь дней ушло на курс лечения. Когда мазок показал отрицательный результат, появилась надежда на выписку. Через два-три дня взяли анализ повторно, а вскоре врачи вынесли вердикт: "Все хорошо. КТ показывает, что двухстороннее воспаление легких, с которым поступили, более-менее рассосалось, и вы можете быть выписаны".

Виктор Петрович уже несколько недель дома, правда, восстановительный процесс продолжается. Приходится ездить в больницу на курс химиотерапии, что связано с недавно перенесенным онкологическим заболеванием. "Вчера был на "химке", пока в комнате отдыха ждал своей очереди, стал невольным свидетелем разговора двух женщин. Такие байки про COVID рассказывали, - удивляется он. - Якобы у соседа по даче температура была, вызвали врача, а тот ничего не сделал… Зеваки уши развесили и слушали. Потом эти сказки в народ гулять пойдут. Кто-то чего-то добавит, исказит, приукрасит, подробностей жутких добавит. Заметьте, что все эти будоражащие воображение истории как под копирку написаны. Некоторые люди невежественны либо мало информированы. Нужно рассказывать, что не так страшен COVID, как его малюют. Переносить недуг иногда сложно, чего скрывать, так и знакомое нам воспаление легких не всегда легко протекает. Нужно верить в свои силы, не раскисать. Да и в больницах, кто бы что ни говорил, хорошее, человеческое отношение к пациентам".

Здравомыслие и спокойствие - лучшие на сегодняшний день лекарства от коронавируса, считает собеседник. "Я вообще никогда не паникую. Даже когда узнал о своем диагнозе - "рак легкого". Принял как данность и понял, что буду бороться дальше, - признается ветеран Вооруженных Сил. - Во время болезни очень важна поддержка родных, близких и друзей. Супруга - моя главная опора, а еще, конечно, дети и внуки. Когда лежал с COVID, они не только звонили, но еще и письма писали. Олечка, которая в седьмом классе учится, на двух листах послание дедушке отправила. Столько добрых слов в мой адрес в нем было сказано! Как тут не оправдать ожидания родных и не выздороветь? Я внутренне был абсолютно спокоен. Говорили по телефону с сыном, невесткой, звонили племянницы из Москвы. Они, конечно, спрашивали о самочувствии, но на болезни внимание не фокусировали. Хватает других, более интересных тем для обсуждения. Поэтому я бы посоветовал всем нам привести свое душевное состояние в равновесие, слушать только советы медиков, думать о хорошем и наслаждаться цветущим за окном маем".

Елена НИКОЛАЕВА,

газета "7 дней".-0-