Железнодорожный круиз и ретро-маршрут: что нового придумали для туристов в Гродненской области

На прошлой неделе один из выпусков известной российской программы "Непутевые заметки" снимали в Гродненской области. В кадр попали знаменитые замки в Новогрудке, Лиде, Любче и некоторые агроусадьбы. А какие места в этом крае, где еще не ступала нога Дмитрия Крылова, эксперты в туристической отрасли рекомендуют увидеть?

Россыпь замков и ретро-маршрут

"Нашей области в плане туризма очень повезло: здесь сохранилось больше объектов различных конфессий, стилей и эпох, чем где-либо. И они интересны туристам: с тех пор, как Гродненщина стала безвизовой, ее посетили более 300 тыс. иностранцев из 60 стран. Да, в прошлом году зарубежных гостей не было, но он не стал для нас провальным - белорусы начали больше путешествовать по стране. И поняли: у нас тоже есть на что посмотреть!" - отметила во время круглого стола, который прошел в БЕЛТА, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

Скоро интересных для туристов мест станет еще больше. Например, в Гродненском районе заканчивается реконструкция дворцово-паркового комплекса Святск. У него интересная история. Был построен в XVIII веке итальянским королевским архитектором Сакко для известного графского рода Воловичей. Вокруг дворца разбили английский парк, посадили сад, лес из грабов, сосен, кленов, устроили пруды, оранжерею и пасеку. Около 150 лет назад хозяин проиграл родовое имение в бильярд. Позже оно за долги перешло государству. В 1930 году дворец приспособили под наркологический санаторий, а потом забросили...

Эксперты в сфере турбизнеса едины во мнении: Гродненский край - обязательное место посещения для любого путешественника. Даже начинать знакомство с Беларусью можно именно с этой западной жемчужины.

"Безусловно, одна из наших визитных карточек - Августовский канал. Он - не только байдарки, шлюзы и катамараны. Это еще и великолепная сеть велодорожек - более 50 км вдоль канала, а также большое число туристических маршрутов", - отмечает Татьяна Лидяева.

Они будут полезны путешественникам с совершенно разными интересами: для любителей военной истории - прекрасно сохранившиеся доты и фортификационные сооружения времен Первой и Второй мировых войн, для поклонников замков - целая россыпь знаменитых поместий.

"Недавно открыли для посещения туристами Северную башню в Гольшанах. Очень рекомендую побывать в Лидском замке. Там себя можно занять минимум на полдня, причем интересно будет и детям, и взрослым, - уверена Татьяна Лидяева. - Новогрудский район постоянно что-то придумывает. Из новинок - ретро-маршрут с горожанкой начала XX века. Туристам нравится, что на экскурсии гид не затрагивает общеизвестную историю этого места, а рассказывает о том, кто и как жил в 10-тысячном Новогрудке 100 лет назад. Люди здесь были очень интересные - представители разных народов и религий".

Город с характером

Консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Марина Масташова считает, что путешественникам обязательно стоит побывать и в самом Гродно. Этот город - будто отражение главных качеств характера белорусов: толерантности и веротерпимости.

"В центре Гродно есть храмы всех основных мировых религий. Здесь соседствуют католический костел и православная церковь, лютеранская кирха и синагога с мечетью. Именно в Гродно расположена самая старая в стране церковь - Коложская, построенная в XII веке, - рассказывает эксперт. - В регионе в дополнение ко всем достопримечательностям еще и прекрасная природа. Не многие знают, что земли Беловежской пущи распространяются и на территорию Гродненской области".

Еще этот край эксперты называют байдарочным. Водных маршрутов здесь - десятки. "Байдарка вполне могла бы стать туристическим символом области, - считает директор ООО "Адрес лета" Геннадий Конон. - Мы организуем активный отдых с 1990-х. На байдарках предлагаем пройти более 30 маршрутов по всей стране. Один из самых последних проектов - именно в Гродненском регионе. Это маршрут по реке Шишма, комфортный и еще не изведанный туристами. Думаю, он станет очень популярным. На нынешний сезон смотрим с оптимизмом".

Директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович рассказала: "Мы проанализировали, что интересно жителям нашей страны, которые остаются на время отпуска на родине. Оказалось, это отдых на свежем воздухе. Именно поэтому большим спросом пользуются агроусадьбы. Теперь их бронируют за 2-3 месяца. Бизнес быстро почуял, что это безусловно перспективное направление. В итоге только за последний год в стране открыли 100 агроусадеб, теперь их в Беларуси почти 3 тысячи. По традиции в фаворитах санаторно-курортное лечение. Сейчас санатории заполнены примерно на 85%, причем большая часть гостей - белорусы. Пока сложно подсчитать, насколько в пандемию увеличился поток отечественных путешественников, но возросший интерес к турам выходного дня - факт".

Железнодорожный круиз

Эксперты из сферы туризма едины во мнении: сейчас клиента нужно удивлять. Прежде всего - новыми местами для отдыха.

"С этого года начала действовать госпрограмма, одна из задач которой - создание пилотных проектов в каждой области. Мы точечно работаем с каждым регионом, поскольку везде есть места, о которых даже белорусы не знают. В ближайшие годы должны открыть их для путешественников и показать, как туда доехать, что особенного там можно увидеть", - отмечает директор Департамента по туризму Ирина Воронович.

"И старые маршруты постоянно обновляются, потому что на них появляются новые туристические объекты, - добавляет начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму Анна Вощинчук. - Если маршрут разрабатывался в 2010 году, то за 10 лет там наверняка что-то изменилось".

Пока одни заняты поиском новых мест, другие создают новые формы отдыха. Директор турфирмы "Илва" Лариса Петровская, например, придумала… железнодорожный круиз.

"В этом году он впервые отправился из Витебска в Гродно. Пассажирами экспресса стали творческие коллективы, школьники, блогеры, журналисты. Они заняли 16 вагонов. Особенность этого железнодорожного круиза в том, что он дает возможность совместить путешествие и творчество, - отмечает Лариса Михайловна. - Один день мы с участниками железнодорожного круиза пробыли в Гродно, где провели фестиваль детского творчества: к нашим 750 пассажирам присоединились дети и молодежь из других областей - примерно 200 человек".

По пути в Гродно пассажиры экспресса побывали на Августовском канале, в Старом и Новом замках, Коробчицах, музее религии и многих других местах. Проект оказался очень популярным.

"Мы могли бы легко собрать еще 20 вагонов, но технически это оказалось невозможно: у БЖД просто-напросто не оказалось свободных, летом поездки на поезде востребованы, - объясняет директор турфирмы. - Считаем этот проект очень перспективным и планируем его развивать. Возможно, он будет не таким масштабным - всего 4-5 вагонов для всех желающих, но круиз пройдет по всем регионам".

Елена ИВАШКО,

газета "7 дней".-0-